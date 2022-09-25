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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Уэльс
FIFA #19
0:0
Первый тайм: 45+'
Польша
FIFA #23
0'
35' Желтая карточка
Крыховяк Гжегож
42' Желтая карточка
Норрингтон-Дэвис Рис

Ход матча

35'
 
Крыховяк Гжегож
42'
Норрингтон-Дэвис Рис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 125
Уэльс 24.8% (31)
X 52.8% (66)
Польша 22.4% (28)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
ДА
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Польша
3.50
3.32
3.36
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хеннесси
Уэйн
14
Робертс
Коннор
II
4
Бен
Кабанго
6
Родон
Джо
17
Норрингтон-Дэвис
Рис
20
Джеймс
Дэниэл
16
Моррелл
Джозефф
7
Левитт
Дилан
3
Уильямс
Неко
9
Джонсон
Бреннан
11
Бэйл
Гарет
1
Щесны
Войцех
5
Беднарек
Ян
15
Глик
Камил
3
Кивёр
Якуб
18
Берешиньски
Бартош
21
Залевски
Никола
10
Крыховяк
Гжегож
13
Журковски
Шимон
20
Зелиньски
Пётр
16
Свидерски
Кароль
9
Левандовски
Роберт
Уэльс
4-4-2
Польша
3-4-2-1

История личных встреч

Уэльс
Польша

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:1
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 2 0.33
Уильямс Джонатан 1 0.17
Мур Киффер 1 0.17
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0.17
Бэйл Гарет 1 (1) 0.17
Ремзи Аарон 0 0
Уилсон Гарри 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Матондо Рабби 0 0
Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 1 0.17
Зелиньски Пётр 1 0.17
Свидерски Кароль 1 0.17
Кэш Мэтти 1 0.17
Каминьски Якуб 1 0.17
Франковски Пшемыслав 0 0
Шиманьски Себастиан 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 2 0
Мефам Крис 2 0
Норрингтон-Дэвис Рис 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Родон Джо 1 0
Моррелл Джозефф 1 0
Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 3 0
Журковски Шимон 2 0
Щесны Войцех 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Беднарек Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
67%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
5
42%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бельгия - Уэльс 2:1 Голландия - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Голландия 1:2
Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0
Польша
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Польша - Голландия 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Голландия - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1
Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 0:0 6 4 2 0 13 - 6 14
2. Бельгия 0:0 6 3 2 1 11 - 7 11
3. Польша 0:0 6 1 2 3 5 - 12 5
4. Уэльс 0:0 6 0 2 4 6 - 10 2

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 0:0 3 2 0 1 9 - 6 6
2. Голландия 0:0 3 1 2 0 5 - 4 5
3. Польша 0:0 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Уэльс 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 0:0 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Бельгия 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Польша 0:0 3 0 2 1 3 - 8 2
4. Уэльс 0:0 3 0 0 3 4 - 7 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Фарерские острова Йоэнсен Рене 1 2
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Казахстан Алип Нуралы 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Подустали команды под занавес первого тайма. Никто рисковать на последних минутах, похоже, не намерен.
  • Желтая карточка
    41'
    Норрингтон-Дэвис не успел за соперником в середине поля, после чего решил срубить его с ног, за что получил предупреждение.
  • 40'
    Роберт Пэйдж подбадривает свою команду, призывая прибавить в концовке встречи и попытаться забить "гол в раздевалку".
  • Желтая карточка
    38'
    Крыховяк грубовато сыграл в середине поля, к тому же сорвав перспективную контратаку хозяев поля, так что жёлтая карточка ему показана вполне законно.
  • Опасный момент
    37'
    В атаке вторым темпом тот же Джеймс с левого фланга остро простреливал вдоль ворот, но Щесны сумел выставить ногу и парировать мяч в поле.
  • Опасный момент
    36'
    В быстрой контратаке Джеймс ворвался на левый край штрафной площади и наносил удар по воротам на силу низом, но Щесны среагировал и успел сложиться, совершив спасение.
  • 35'
    Залевски в новой атаке гостей сумел войти в штрафную площадку, но его прострельная передача вдоль ворот была блокирована защитниками.
  • Фол, нарушение
    34'
    Фол со стороны Левандовски зафиксирован теперь против Робертса. Последний держится за затылок, но я не заметил, чтобы ему действительно досталось по голове.
  • Фол, нарушение
    33'
    С левого фланга диагональная подача следовала в район дальней штанги на Робертса, но того опередил Залевски. В итоге атакующий игрок нарушил правила, толкнув оппонента в спину.
  • Судья
    32'
    Задели сейчас пальцами по подбородку Джеймса, который попытался жаловаться главному арбитру, но судья проявляет последовательность, не фиксируя фол со стороны поляка.
  • 31'
    По итогам первого получаса матча статистика показывает полное равенство по владению мячом в процентном соотношении.
  • 30'
    Залевски с левого фланга правой ногой выполнил подачу к линии вратарской площади, но высокие центральные защитники валлийской сборной контролируют воздушное пространство у своих владений.
  • 29'
    В последние минуты уже валлийцам проблематично выйти со своей половине поля. Поляки здорово настроены на этот матч, демонстрируя намерения играть только на победу.
  • Опасный момент
    28'
    Штрафной удар на левом фланге в глубине поля заработали поляки. Со стандарта пошла диагональная подача в центр штрафной площади, откуда в борьбе головой пробивал Кивёр, но мяч полетел почти по центру ворот, что позволило Хеннеси нейтрализовать угрозу.
  • Судья
    27'
    Бен теперь рукой задел лицо Левандовски, но судья продолжает игнорировать столь грязные действия валлийских футболистов на поле.
  • Бонусы букмекеров
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    • 26'
      К середине первого тайма стартовый сумбур встречи уже стих, так что встреча проходит уже в спокойном русле.
    • 25'
      Мэтти Кэш находится на трибунах - не попал он в заявку на этот матч. Но настроение у польского футболиста великолепное - о чём-то шутит он со своими спутниками.
    • 24'
      Вот уже Залевски подключился в атаку по своему флангу и выполнял навес в штрафную площадку, но там всё оказалось под контролем валлийских защитников.
    • 23'
      Вернулся в игру левый защитник сборной Польши. Постепенно он полностью придёт в себя, так что вынужденной замены ждать не стоит.
    • Угловой
      22'
      Залевски потребовалась медицинская помощь - парень пребывает в нокдауне. Судья же даже фол не зафиксировал, назначив угловой для сборной Уэльса, который, что правда, ничем опасным не закончился.
    • Судья
      21'
      Робертс в пылу борьбы отмахнулся и попал по лицу Залевски. Арбитр как-то совсем либерально отреагировал на этот эпизод.
    • Опасный момент
      20'
      Обрезались в середине поля валлийцы и Журковски имел возможность выскочить 1 на 1 с Хеннеси, но не хватило ему скорости – соперники настигли и блокировали удар.
    • 19'
      Залевски подключился в атаку по левому флангу, но выполнить прострел в штрафную площадку ему не позволили.
    • Фол, нарушение
      18'
      Бэйл грубовато на чужой половине поля срезал в подкате Глика. Судья решил на первый раз ограничиться устным внушением для Гарета.
    • 17'
      Полякам непросто выходить даже за центральную линию, из-за чего Левандовски вынужден в поисках мяча опускаться вглубь поля.
    • 16'
      Как всегда активно старается работать за свою национальную сборную Гарет Бэйл. К нему только в матчах за клубы возникают периодически вопросы по самоотдаче.
    • 15'
      Хозяева пока что преимущественно флангами стараются атаковать, но поляки готовы к этому, поэтому вяжут соперников, не позволяя им выполнять навесные подачи.
    • 14'
      Букмекеры перед матчем не видели фаворита в этой встрече, предлагая на каждую из сторон практически равные коэффициенты. По первой трети матча мы действительно видим на поле равную борьбу.
    • 12'
      Левым флангом проводили свою атаку валлийцы, но комбинация в итоге закончилась неточной передачей, в результате которой мяч вышел за лицевую линию поля.
    • Травма, повреждение
      11'
      Зелиньски получил повреждение в одном из единоборств и впервые в матче на полу пришлось приглашать медицинскую бригаду.
    • 10'
      После отбора мяча польскими футболистами на стадионе "Кардифф Сити" сразу раздаётся оглушительный свист, мешающим гостям спокойно комбинировать мяч.
    • 9'
      Валлийцам в их позиционных атаках пока что не удаётся приблизиться к воротам Щесны на ударную дистанцию. Польские защитники работают максимально цепко.
    • 8'
      Защитники хозяев на линии своей штрафной площади едва не ошиблись, укрывая мяч корпусом от двух соперников, но выскочившему из ворот Хеннеси всё же удалось забрать игровой снаряд уже фактически в ногах соперника.
    • 7'
      Много единоборств будет в этой встрече - команды вряд ли будут щадить друг друга. Будем надеяться, что грань никто не перейдёт и дело закончится без травм.
    • 6'
      Пока что испытывают футболисты излишнее волнение, из-за чего комбинационная игра не слишком клеится. Цена матча достаточно высока.
    • 5'
      Валлийцы также настроены на игру первым номером, поэтому тоже не стесняются прессинговать оппонентов на чужой половине поля. Поединок должен получиться очень близким и непредсказуемым.
    • 4'
      Первую атаку провели поляки, но она закончилась фиксацией положения "вне игры". Сразу стоит ответить, что гости не боятся на первых минутах работать в высоком прессинге.
    • 3'
      Мощная поддержка у сборной Уэльса, как обычно. Непросто будет полякам играть в такой атмосфере.
    • 2'
      Эта встреча за выживание в лиге A. Валлийцам нужна здесь исключительно победа, тогда как поляков устроит и ничья, чтобы сохранить третье место в группе.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Уэльс 0:0 Польша онлайн

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    Прогнозы на матч Уэльс 0:0 Польша

    Исход игры
    Уэльс
    25.4% (32)
    Ничья
    52.4% (66)
    Польша
    22.2% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.83% (49)
    Меньше
    59.17% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    88.33% (106)
    Нет
    11.67% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.2% (57)
    2:1 Уэльс
    17.5% (22)
    1:2 Польша
    17.5% (22)
    1:0 Уэльс
    7.9% (10)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    0:1 Польша
    1.6% (2)
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