Залевски в новой атаке гостей сумел войти в штрафную площадку, но его прострельная передача вдоль ворот была блокирована защитниками.

В быстрой контратаке Джеймс ворвался на левый край штрафной площади и наносил удар по воротам на силу низом, но Щесны среагировал и успел сложиться, совершив спасение.

В атаке вторым темпом тот же Джеймс с левого фланга остро простреливал вдоль ворот, но Щесны сумел выставить ногу и парировать мяч в поле.

Крыховяк грубовато сыграл в середине поля, к тому же сорвав перспективную контратаку хозяев поля, так что жёлтая карточка ему показана вполне законно.

Роберт Пэйдж подбадривает свою команду, призывая прибавить в концовке встречи и попытаться забить "гол в раздевалку".

Норрингтон-Дэвис не успел за соперником в середине поля, после чего решил срубить его с ног, за что получил предупреждение.

Подустали команды под занавес первого тайма. Никто рисковать на последних минутах, похоже, не намерен.

Бен теперь рукой задел лицо Левандовски, но судья продолжает игнорировать столь грязные действия валлийских футболистов на поле.

Штрафной удар на левом фланге в глубине поля заработали поляки. Со стандарта пошла диагональная подача в центр штрафной площади, откуда в борьбе головой пробивал Кивёр, но мяч полетел почти по центру ворот, что позволило Хеннеси нейтрализовать угрозу.

В последние минуты уже валлийцам проблематично выйти со своей половине поля. Поляки здорово настроены на этот матч, демонстрируя намерения играть только на победу.

Залевски с левого фланга правой ногой выполнил подачу к линии вратарской площади, но высокие центральные защитники валлийской сборной контролируют воздушное пространство у своих владений.

По итогам первого получаса матча статистика показывает полное равенство по владению мячом в процентном соотношении.

Задели сейчас пальцами по подбородку Джеймса, который попытался жаловаться главному арбитру, но судья проявляет последовательность, не фиксируя фол со стороны поляка.

С левого фланга диагональная подача следовала в район дальней штанги на Робертса, но того опередил Залевски. В итоге атакующий игрок нарушил правила, толкнув оппонента в спину.

Фол со стороны Левандовски зафиксирован теперь против Робертса. Последний держится за затылок, но я не заметил, чтобы ему действительно досталось по голове.

Полякам непросто выходить даже за центральную линию, из-за чего Левандовски вынужден в поисках мяча опускаться вглубь поля.

Бэйл грубовато на чужой половине поля срезал в подкате Глика. Судья решил на первый раз ограничиться устным внушением для Гарета.

Залевски подключился в атаку по левому флангу, но выполнить прострел в штрафную площадку ему не позволили.

Обрезались в середине поля валлийцы и Журковски имел возможность выскочить 1 на 1 с Хеннеси, но не хватило ему скорости – соперники настигли и блокировали удар.

Робертс в пылу борьбы отмахнулся и попал по лицу Залевски. Арбитр как-то совсем либерально отреагировал на этот эпизод.

Залевски потребовалась медицинская помощь - парень пребывает в нокдауне. Судья же даже фол не зафиксировал, назначив угловой для сборной Уэльса, который, что правда, ничем опасным не закончился.

Вернулся в игру левый защитник сборной Польши. Постепенно он полностью придёт в себя, так что вынужденной замены ждать не стоит.

Вот уже Залевски подключился в атаку по своему флангу и выполнял навес в штрафную площадку, но там всё оказалось под контролем валлийских защитников.

Мэтти Кэш находится на трибунах - не попал он в заявку на этот матч. Но настроение у польского футболиста великолепное - о чём-то шутит он со своими спутниками.

К середине первого тайма стартовый сумбур встречи уже стих, так что встреча проходит уже в спокойном русле.

16' Как всегда активно старается работать за свою национальную сборную Гарет Бэйл. К нему только в матчах за клубы возникают периодически вопросы по самоотдаче.

15' Хозяева пока что преимущественно флангами стараются атаковать, но поляки готовы к этому, поэтому вяжут соперников, не позволяя им выполнять навесные подачи.

14' Букмекеры перед матчем не видели фаворита в этой встрече, предлагая на каждую из сторон практически равные коэффициенты. По первой трети матча мы действительно видим на поле равную борьбу.

12' Левым флангом проводили свою атаку валлийцы, но комбинация в итоге закончилась неточной передачей, в результате которой мяч вышел за лицевую линию поля.

11' Зелиньски получил повреждение в одном из единоборств и впервые в матче на полу пришлось приглашать медицинскую бригаду.

10' После отбора мяча польскими футболистами на стадионе "Кардифф Сити" сразу раздаётся оглушительный свист, мешающим гостям спокойно комбинировать мяч.

9' Валлийцам в их позиционных атаках пока что не удаётся приблизиться к воротам Щесны на ударную дистанцию. Польские защитники работают максимально цепко.

8' Защитники хозяев на линии своей штрафной площади едва не ошиблись, укрывая мяч корпусом от двух соперников, но выскочившему из ворот Хеннеси всё же удалось забрать игровой снаряд уже фактически в ногах соперника.

7' Много единоборств будет в этой встрече - команды вряд ли будут щадить друг друга. Будем надеяться, что грань никто не перейдёт и дело закончится без травм.

6' Пока что испытывают футболисты излишнее волнение, из-за чего комбинационная игра не слишком клеится. Цена матча достаточно высока.

5' Валлийцы также настроены на игру первым номером, поэтому тоже не стесняются прессинговать оппонентов на чужой половине поля. Поединок должен получиться очень близким и непредсказуемым.

4' Первую атаку провели поляки, но она закончилась фиксацией положения "вне игры". Сразу стоит ответить, что гости не боятся на первых минутах работать в высоком прессинге.

3' Мощная поддержка у сборной Уэльса, как обычно. Непросто будет полякам играть в такой атмосфере.

2' Эта встреча за выживание в лиге A. Валлийцам нужна здесь исключительно победа, тогда как поляков устроит и ничья, чтобы сохранить третье место в группе.