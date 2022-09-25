ДА
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|2
|0.33
|Уильямс Джонатан
|1
|0.17
|Мур Киффер
|1
|0.17
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0.17
|Бэйл Гарет
|1 (1)
|0.17
|Ремзи Аарон
|0
|0
|Уилсон Гарри
|0
|0
|Робертс Коннор II
|0
|0
|Матондо Рабби
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|1
|0.17
|Зелиньски Пётр
|1
|0.17
|Свидерски Кароль
|1
|0.17
|Кэш Мэтти
|1
|0.17
|Каминьски Якуб
|1
|0.17
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|2
|0
|Мефам Крис
|2
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Родон Джо
|1
|0
|Моррелл Джозефф
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крыховяк Гжегож
|3
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|1 2
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Казахстан
|Алип Нуралы
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3