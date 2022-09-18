Тур: 6. Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
История личных встреч
Уэльс
Польша
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|2
|0.4
|Уильямс Джонатан
|1
|0.2
|Мур Киффер
|1
|0.2
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0.2
|Бэйл Гарет
|1 (1)
|0.2
|Ремзи Аарон
|0
|0
|Уилсон Гарри
|0
|0
|Робертс Коннор II
|0
|0
|Матондо Рабби
|0
|0
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|1
|0.2
|Зелиньски Пётр
|1
|0.2
|Свидерски Кароль
|1
|0.2
|Кэш Мэтти
|1
|0.2
|Каминьски Якуб
|1
|0.2
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Карточки
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|2
|0
|Мефам Крис
|2
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Родон Джо
|1
|0
|Моррелл Джозефф
|1
|0
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крыховяк Гжегож
|2
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
67%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
5
42%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Уэльс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бельгия - Уэльс 2:1 Голландия - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Голландия 1:2
Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0
Польша
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Польша - Голландия 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Голландия - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1
Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1
Лига A. Группа 4
Лига A. Группа 4
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Латвия
|Икауниекс Янис
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Уэльс - Польша
Исход игры
Уэльс
28.9% (13)
Ничья
46.7% (21)
Польша
24.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
51.11% (23)
Меньше
48.89% (22)
Обе команды забьют
Да
91.11% (41)
Нет
8.89% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (18)
1:2 Польша
22.2% (10)
2:1 Уэльс
22.2% (10)
1:0 Уэльс
6.7% (3)
2:2 Ничья
6.7% (3)
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