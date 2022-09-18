  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2022

Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Уэльс
FIFA #19
 
Позже
Польша
FIFA #23
Прогнозы 45
Уэльс 28.9% (13)
X 46.7% (21)
Польша 24.4% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Польша
3.50
3.62
3.62
Все Коэффициенты

История личных встреч

Уэльс
Польша

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:1
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 2 0.4
Уильямс Джонатан 1 0.2
Мур Киффер 1 0.2
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0.2
Бэйл Гарет 1 (1) 0.2
Ремзи Аарон 0 0
Уилсон Гарри 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Матондо Рабби 0 0
Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 1 0.2
Зелиньски Пётр 1 0.2
Свидерски Кароль 1 0.2
Кэш Мэтти 1 0.2
Каминьски Якуб 1 0.2
Франковски Пшемыслав 0 0
Шиманьски Себастиан 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 2 0
Мефам Крис 2 0
Норрингтон-Дэвис Рис 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Родон Джо 1 0
Моррелл Джозефф 1 0
Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 2 0
Журковски Шимон 2 0
Щесны Войцех 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Беднарек Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
67%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
5
42%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бельгия - Уэльс 2:1 Голландия - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Голландия 1:2
Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0
Польша
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Польша - Голландия 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Голландия - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1
Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 5 4 1 0 13 - 6 13
2. Бельгия 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Польша 5 1 1 3 5 - 12 4
4. Уэльс 5 0 1 4 6 - 10 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 3 2 0 1 9 - 6 6
2. Голландия 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Польша 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Уэльс 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Бельгия 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Польша 2 0 1 1 3 - 8 1
4. Уэльс 3 0 0 3 4 - 7 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Латвия Икауниекс Янис 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Польша от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2022, осталось 2 дня 11 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Уэльс 28.9% (13)
    X 46.7% (21)
    Польша 24.4% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уэльс
    Ничья
    Польша
    3.50
    3.62
    3.62
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Уэльс - Польша онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Уэльс - Польша

    Исход игры
    Уэльс
    28.9% (13)
    Ничья
    46.7% (21)
    Польша
    24.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.11% (23)
    Меньше
    48.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    91.11% (41)
    Нет
    8.89% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (18)
    1:2 Польша
    22.2% (10)
    2:1 Уэльс
    22.2% (10)
    1:0 Уэльс
    6.7% (3)
    2:2 Ничья
    6.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Уэльс
    Польша
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     