И ещё один момент у ворот сборной Франции! Сков-Ольсен получил мяч на правом углу штрафной площади после передачи с левого фланга, Андреас пытался пробить по воротам, но мяч свалился у него с ноги, в итоге получилась передача к правому углу вратарской, Меле пробил в ближний угол ворот с острого угла, Ареола успел переместиться и отбить мяч на угловой.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Сков-Ольсен!!! Эриксен с углового закрутил мяч под перекладину, Ареола в прыжке перевёл мяч на повторный корнер. Далее Эриксен со следующего углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Андерсен головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Дилейни сбросил мяч чуть назад к линии штрафной, а Сков-Ольсен отлично пробил в левый угол ворот, на этот раз Ареола ничего не смог поделать.

И ещё один угловой заработала сборная Дании. Эриксен выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, в итоге датчане заработали второй подряд корнер.

Эриксен с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, после небольшого рикошета Чуамени в падении через себя выбил мяч в аут.

Эриксен с углового вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, Дилейни головой пробил по воротам, мяч попал в Чуамени, а затем улетел из штрафной на левую половину поля.

Эриксен со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Франции на этот раз сыграли очень внимательно и перехватили мяч без особого труда.

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Дольберг!!! Эриксен из центра поля выполнил заброс на ход Дамсгору по левому флангу, далее Миккель спокойно подработал мяч и выполнил качественный прострел в центр к линии вратарской, Дольберг оторвался от защитников сборной Франции и в падении переправил мяч в левый угол ворот.

Гризманн ворвался в штрафную площадь с правого фланга, но затем Антуан под давлением соперника упустил мяч за лицевую линию поля.

Чуамени с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, Меле сыграл неудачно и едва не срезал мяч в ближний угол собственных ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Гризманн с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч был выбит на левый фланг. Во второй волне атаки Мбаппе выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

Эриксен из центра поля выполнил отличный заброс на правый угол штрафной площади на ход Скову-Ольсену, у сборной Дании удалось создать голевой момент, но Андреас оказался в офсайде.

Угловой у ворт сборной Франции. Эриксен выполнил подачу в центр штрафной площади, Дилейни головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Ареола выловил его без особого труда.

Дамсгор с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Меле, Салиба отлично сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Будем надеяться, что сегодня Дания и Франция покажут нам яркий футбол, который будет сопровождаться обилием моментов и конечно же забитых голов.

Сков-Ольсен вновь активно поработал на правом фланге, на этот раз Андреас смог заработать угловой для своей команды.

Эриксен с углового выполнил неплохую подачу в центр штрафной площади, Дилейни не смог подстроиться под мяч и пробить по воротам.

Менди при проходе вперёд по левому флангу отыгрался с Мбаппе, а затем Ферлан выполнил прострел в штрафную площадь, мяч задел Хёйбьерга и ушёл на угловой.

Гризманн с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч от датчанина отскочил к Мбаппе, Килиан сразу же пробил плотно в ближний угол ворот, Шмейхель в прыжке перевёл мяч на повторный корнер.

На этот раз игроки сборной Франции решили разыграть угловой, но ничего интересного на правом фланге французы придумать не смогли.

Павар с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Меле не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

Гризманн с углового на этот раз выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Шмейхель грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади, Андерсен в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Ареола, который играл на выходе.

Мбаппе при проходе вперёд по центру отыгрался с Жиру, но затем пробиться в штрафную площадь у Килиана через скопление защитников сборной Дании не получилось.

Серию ударов по воротам от линии штрафной площади провели французы, пока что датчане играют очень внимательно, каждый удар был заблокирован.

А вот теперь уже Менди выполнил передачу к левому углу штрафной площади с левого фланга, Мбаппе в свою очередь выполнил передачу на левый угол штрафной, где был свободный Гризманн, Антуан плотно пробил в ближний угол ворот, Шмейхель отбил мяч перед собой, но никто из игроков сборной Франции не успел сыграть на добивании.

До матча

— Рассудит этот матч румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Помогать ему на бровках будут Василе-Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Резервным арбитром на этот матч назначен Кэтэлин Попа. За VAR будут отвечать немец Кристиан Дингерт и Овидиу Хацеган из Румынии.

— Сегодня у обеих команд должна стоять одна задача - победить. Франция всё ещё рискует вылететь в Лигу В, если Австрия сможет на своём поле обыграть Хорватию, а команда Дидье Дешама допустит осечку. При этом Дании как раз нужно, чтобы Австрия отобрала очки у хорватов, тогда при победе над сборной Франции команда Каспера Хьюлманда отправится в плей-офф турнира.