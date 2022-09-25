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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Дания
FIFA #10
2:0
Перерыв
Франция
FIFA #3

Ход матча

34'
Дольберг Каспер
(Дамсгор Миккель)
1:0
39'
Сков-Ольсен Андреас
(Дилейни Томас)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 142
Дания 5.6% (8)
X 26.8% (38)
Франция 67.6% (96)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
ДА
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Франция
3.60
3.48
4.81
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
13
Кристенсен
Расмус
2
Андерсен
Йоаким
6
Кристенсен
Андреас
5
Меле
Йоаким
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
10
Эриксен
Кристиан
8
Дилейни
Томас
11
Сков-Ольсен
Андреас
12
Дольберг
Каспер
14
Дамсгор
Миккель
23
Ареола
Альфонс
3
Салиба
Вильям
13
Упамекано
Дайо
18
Бадьяшиль
Бенуа
2
Павар
Бенжамен
21
Менди
Ферлан
8
Чуамени
Орельен
6
Камавинга
Эдуардо
7
Гризманн
Антуан
9
Жиру
Оливье
10
Мбаппе
Килиан
Дания
4-3-3
Франция
3-4-1-2

История личных встреч

Дания
Франция

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:2
ЧМПФ2
0:0
ТМС
1:2
ТМС
2:0
ММ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 2 0.33
Корнелиус Андреас 2 0.33
Эриксен Кристиан 1 0.17
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.17
Винд Жонас 1 0.17
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.17
Дольберг Каспер 1 0.17
Меле Йоаким 0 0
Дилейни Томас 0 0
Дамсгор Миккель 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 2 0.33
Бензема Карим 1 0.17
Жиру Оливье 1 0.17
Рабио Адриен 1 0.17
Нкунку Кристофер 0 0
Гризманн Антуан 0 0
Бен-Йеддер Виссам 0 0

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кьяер Симон 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Винд Жонас 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 1 0
Кимпембе Преснел 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Гендузи Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2
Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Голландия - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1
Франция
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1
Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 2:0 6 4 0 2 9 - 5 12
2. Хорватия 1:1 6 3 2 1 6 - 6 11
3. Франция 0:2 6 1 2 3 5 - 7 5
4. Австрия 1:1 6 1 2 3 6 - 8 5

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 2:0 3 2 0 1 4 - 1 6
2. Хорватия 1:1 3 1 1 1 3 - 5 4
3. Франция 0:2 3 1 0 2 3 - 3 3
4. Австрия 1:1 3 0 2 1 3 - 4 2

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 1:1 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Дания 2:0 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Австрия 1:1 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Франция 0:2 3 0 2 1 2 - 4 2

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Фарерские острова Йоэнсен Рене 1 2
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Казахстан Алип Нуралы 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. 
  • Угловой
    44'
    Эриксен с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, после небольшого рикошета Чуамени в падении через себя выбил мяч в аут. 
  • Угловой
    43'
    И ещё один угловой заработала сборная Дании. Эриксен выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, в итоге датчане заработали второй подряд корнер. 
  • Описание гола
    42'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Сков-Ольсен!!! Эриксен с углового закрутил мяч под перекладину, Ареола в прыжке перевёл мяч на повторный корнер. Далее Эриксен со следующего углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Андерсен головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Дилейни сбросил мяч чуть назад к линии штрафной, а Сков-Ольсен отлично пробил в левый угол ворот, на этот раз Ареола ничего не смог поделать. 
  • Опасный момент
    41'
    И ещё один момент у ворот сборной Франции! Сков-Ольсен получил мяч на правом углу штрафной площади после передачи с левого фланга, Андреас пытался пробить по воротам, но мяч свалился у него с ноги, в итоге получилась передача к правому углу вратарской, Меле пробил в ближний угол ворот с острого угла, Ареола успел переместиться и отбить мяч на угловой. 
  • Угловой
    40'
    Эриксен с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Дилейни головой пробил по воротам, мяч полетел точно в Ареола. 
  • 39'
    Сков-Ольсен ворвался в штрафную площадь с правого фланга и выполнил прострел к линии вратарской, Бадьяшиль успел подставить ногу, мяч улетел на угловой. 
  • 38'
    Гризманн ворвался в штрафную площадь с правого фланга, но затем Антуан под давлением соперника упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 37'
    Чуамени с правой половины поля выполнил проникающую передачу на правый угол штрафной площади на ход Мбаппе, защитники сборной Дании прочитали момент и перехватили мяч. 
  • Описание гола
    36'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Дольберг!!! Эриксен из центра поля выполнил заброс на ход Дамсгору по левому флангу, далее Миккель спокойно подработал мяч и выполнил качественный прострел в центр к линии вратарской, Дольберг оторвался от защитников сборной Франции и в падении переправил мяч в левый угол ворот. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Эриксен и Дамсгор в центре поля "затоптали" Чуамени. Игроки сборной Франции не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 34'
    Дольберг с правого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Менди и улетел в аут. 
  • 33'
    Эриксен со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Франции на этот раз сыграли очень внимательно и перехватили мяч без особого труда. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Камавинга на правой половине поля огрел по ногам Дилейни. Дания тщательно готовится к стандарту. 
  • Угловой
    31'
    Эриксен с углового вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, Дилейни головой пробил по воротам, мяч попал в Чуамени, а затем улетел из штрафной на левую половину поля. 
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    • 30'
      Дамсгор с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Меле, Салиба отлично сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • Угловой
      29'
      Угловой у ворт сборной Франции. Эриксен выполнил подачу в центр штрафной площади, Дилейни головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Ареола выловил его без особого труда. 
    • 28'
      В параллельном матче нашей группы сборные Хорватии и Австрии уже успели обменяться забитыми голами. На гол Луки Модрича через пару минут ответил Кристоф Баумгартнер. 
    • Офсайд
      27'
      Эриксен из центра поля выполнил отличный заброс на правый угол штрафной площади на ход Скову-Ольсену, у сборной Дании удалось создать голевой момент, но Андреас оказался в офсайде. 
    • Угловой
      26'
      Гризманн с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч был выбит на левый фланг. Во второй волне атаки Мбаппе выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
    • Опасный момент
      25'
      Чуамени с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, Меле сыграл неудачно и едва не срезал мяч в ближний угол собственных ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Угловой
      24'
      Мбаппе с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки сборной Дании сыграли внимательно и выбили мяч в аут без всякого труда. 
    • 23'
      Камавинга вновь пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел ногу Андерсена и ушёл на угловой. 
    • 22'
      Камавинга пробил по воротам из-за пределов штрафной площади в касание после скидки от Чуамени, мяч полетел выше цели. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Юпамекано в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Дольберга. Сборная Дании достаточно быстро разыграла стандарт. 
    • Опасный момент
      20'
      А вот теперь уже Менди выполнил передачу к левому углу штрафной площади с левого фланга, Мбаппе в свою очередь выполнил передачу на левый угол штрафной, где был свободный Гризманн, Антуан плотно пробил в ближний угол ворот, Шмейхель отбил мяч перед собой, но никто из игроков сборной Франции не успел сыграть на добивании. 
    • 19'
      Серию ударов по воротам от линии штрафной площади провели французы, пока что датчане играют очень внимательно, каждый удар был заблокирован. 
    • 18'
      Мбаппе при проходе вперёд по центру отыгрался с Жиру, но затем пробиться в штрафную площадь у Килиана через скопление защитников сборной Дании не получилось. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади, Андерсен в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Ареола, который играл на выходе. 
    • Угловой
      16'
      Эриксен с углового выполнил подачу к дальнему углу штрафной площади, Салиба грамотно сыграл головой и выбил мяч к центру поля. 
    • 15'
      Хёйбьерг с правой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Сков-Ольсен под давлением Менди заработал угловой для своей команды. 
    • Угловой
      14'
      Гризманн с углового на этот раз выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Шмейхель грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Угловой
      13'
      Гризманн с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, датчане под давлением Юпамекано выбили мяч на повторный корнер. 
    • 12'
      Павар с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Меле не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • Угловой
      11'
      На этот раз игроки сборной Франции решили разыграть угловой, но ничего интересного на правом фланге французы придумать не смогли. 
    • Угловой
      10'
      Гризманн с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч от датчанина отскочил к Мбаппе, Килиан сразу же пробил плотно в ближний угол ворот, Шмейхель в прыжке перевёл мяч на повторный корнер. 
    • 9'
      Менди при проходе вперёд по левому флангу отыгрался с Мбаппе, а затем Ферлан выполнил прострел в штрафную площадь, мяч задел Хёйбьерга и ушёл на угловой. 
    • 8'
      Павар с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на Жиру, Андреас Кристенсен перехватил мяч за счёт более грамотной позиции. 
    • 7'
      С правого фланга последовал заброс на левый угол штрафной площади сборной Дании, Менди под давлением Кристенсена не смог зацепиться за мяч. 
    • 6'
      Салиба с правого фланга выполнил прострел к линии штрафной площади, датчане спокойно выбили мяч обратно к центру поля. 
    • 5'
      Игроки сборной Франции перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля команде Дидье Дешама трудно пробиться. 
    • Угловой
      4'
      Эриксен с углового выполнил неплохую подачу в центр штрафной площади, Дилейни не смог подстроиться под мяч и пробить по воротам. 
    • 3'
      Сков-Ольсен вновь активно поработал на правом фланге, на этот раз Андреас смог заработать угловой для своей команды. 
    • 2'
      Сков-Ольсен с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Франции сыграли внимательно и перехватили мяч без всякого труда. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Будем надеяться, что сегодня Дания и Франция покажут нам яркий футбол, который будет сопровождаться обилием моментов и конечно же забитых голов. 
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    Прогнозы на матч Дания 2:0 Франция

    Исход игры
    Дания
    5.6% (8)
    Ничья
    26.8% (38)
    Франция
    67.6% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.81% (76)
    Меньше
    37.19% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    83.47% (101)
    Нет
    16.53% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Франция
    40.1% (57)
    1:1 Ничья
    18.3% (26)
    2:2 Ничья
    6.3% (9)
    0:1 Франция
    6.3% (9)
    0:2 Франция
    4.9% (7)
    1:3 Франция
    2.8% (4)
    2:1 Дания
    1.4% (2)
    1:0 Дания
    1.4% (2)
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    Франция
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