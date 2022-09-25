ДА
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0.33
|Корнелиус Андреас
|2
|0.33
|Эриксен Кристиан
|1
|0.17
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.17
|Винд Жонас
|1
|0.17
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.17
|Дольберг Каспер
|1
|0.17
|Меле Йоаким
|0
|0
|Дилейни Томас
|0
|0
|Дамсгор Миккель
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|2
|0.33
|Бензема Карим
|1
|0.17
|Жиру Оливье
|1
|0.17
|Рабио Адриен
|1
|0.17
|Нкунку Кристофер
|0
|0
|Гризманн Антуан
|0
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кьяер Симон
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Винд Жонас
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|1
|0
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|1 2
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Казахстан
|Алип Нуралы
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3