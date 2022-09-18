Тур: 6. Стадион: Паркен
История личных встреч
Дания
Франция
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корнелиус Андреас
|2
|0.4
|Эриксен Кристиан
|1
|0.2
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.2
|Винд Жонас
|1
|0.2
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.2
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|0.2
|Меле Йоаким
|0
|0
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|2
|0.4
|Бензема Карим
|1
|0.2
|Жиру Оливье
|1
|0.2
|Рабио Адриен
|1
|0.2
|Нкунку Кристофер
|0
|0
|Гризманн Антуан
|0
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|0
|0
Карточки
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кьяер Симон
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Винд Жонас
|1
|0
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|1
|0
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Дания
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2
Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Голландия - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1
Франция
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1
Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0
Лига A. Группа 1
Лига A. Группа 1
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Латвия
|Икауниекс Янис
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Дания - Франция
Исход игры
Дания
2.2% (1)
Ничья
20% (9)
Франция
77.8% (35)
Тотал 2.5
Больше
71.11% (32)
Меньше
28.89% (13)
Обе команды забьют
Да
84.44% (38)
Нет
15.56% (7)
Популярный счёт
1:2 Франция
55.6% (25)
1:1 Ничья
15.6% (7)
0:2 Франция
6.7% (3)
1:3 Франция
6.7% (3)
2:2 Ничья
4.4% (2)
0:1 Франция
4.4% (2)
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