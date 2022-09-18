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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Дания
FIFA #10
 
Позже
Франция
FIFA #3
Прогнозы 45
Дания 2.2% (1)
X 20% (9)
Франция 77.8% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Франция
3.75
3.70
3.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Дания
Франция

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:2
ЧМПФ2
0:0
ТМС
1:2
ТМС
2:0
ММ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корнелиус Андреас 2 0.4
Эриксен Кристиан 1 0.2
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.2
Винд Жонас 1 0.2
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.2
Сков-Ольсен Андреас 1 0.2
Меле Йоаким 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 2 0.4
Бензема Карим 1 0.2
Жиру Оливье 1 0.2
Рабио Адриен 1 0.2
Нкунку Кристофер 0 0
Гризманн Антуан 0 0
Бен-Йеддер Виссам 0 0

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кьяер Симон 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Винд Жонас 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 1 0
Кимпембе Преснел 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Гендузи Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2
Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Голландия - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1
Франция
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1
Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 5 3 1 1 5 - 5 10
2. Дания 5 3 0 2 7 - 5 9
3. Франция 5 1 2 2 5 - 5 5
4. Австрия 5 1 1 3 5 - 7 4

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 3 1 1 1 3 - 5 4
2. Дания 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Франция 3 1 0 2 3 - 3 3
4. Австрия 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Дания 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Австрия 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Франция 2 0 2 0 2 - 2 2

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Латвия Икауниекс Янис 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2022, осталось 2 дня 11 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Дания 2.2% (1)
    X 20% (9)
    Франция 77.8% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Франция
    3.75
    3.70
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Дания - Франция онлайн

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    Прогнозы на матч Дания - Франция

    Исход игры
    Дания
    2.2% (1)
    Ничья
    20% (9)
    Франция
    77.8% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.11% (32)
    Меньше
    28.89% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    84.44% (38)
    Нет
    15.56% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Франция
    55.6% (25)
    1:1 Ничья
    15.6% (7)
    0:2 Франция
    6.7% (3)
    1:3 Франция
    6.7% (3)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    0:1 Франция
    4.4% (2)
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    Дания
    Франция
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