Тур: 6. Стадион: Йохан Кройф Арена
История личных встреч
Голландия
Бельгия
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Голландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|3
|0.6
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.4
|Бергвейн Стевен
|2
|0.4
|Гакпо Коди
|2
|0.4
|Классен Дэви
|1
|0.2
|Вегхорст Ваут
|1
|0.2
|Ланг Ноа
|1
|0.2
|Коопмейнерс Теун
|1
|0.2
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Янссен Винсент
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Де Йонг Френки
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Маласиа Тирелл
|0
|0
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачуайи Миши
|3
|0.6
|Де Брёйне Кевин
|2
|0.4
|Троссар Леандро
|2
|0.4
|Тилеманс Юри
|1
|0.2
|Витсель Аксель
|1
|0.2
|Дендонкер Леандер
|1
|0.2
|Опенда Луис
|1
|0.2
|Азар Эден
|0
|0
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Кастань Тимоти
|0
|0
Карточки
Голландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Аке Натан
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Де Йонг Френки
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Коопмейнерс Теун
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Roberto Martinez
|0
|1
|Витсель Аксель
|1
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
5
38%
2
18%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
2
15%
4
36%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Голландия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Польша - Голландия 0:2 Голландия - Уэльс 3:2 Голландия - Польша 2:2 Уэльс - Голландия 1:2
Бельгия - Голландия 1:4 Голландия - Германия 1:1 Голландия - Дания 4:2 Голландия - Норвегия 2:0 Черногория - Голландия 2:2 Голландия - Гибралтар 6:0 Латвия - Голландия 0:1 Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2
Бельгия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1
Бельгия - Голландия 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0
Лига A. Группа 4
Лига A. Группа 4
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Латвия
|Икауниекс Янис
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Голландия - Бельгия
Исход игры
Голландия
45.7% (21)
Ничья
45.7% (21)
Бельгия
8.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
75% (33)
Меньше
25% (11)
Обе команды забьют
Да
97.73% (43)
Нет
2.27% (1)
Популярный счёт
2:1 Голландия
30.4% (14)
1:1 Ничья
21.7% (10)
2:2 Ничья
19.6% (9)
3:2 Голландия
10.9% (5)
1:2 Бельгия
4.3% (2)
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