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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Голландия
FIFA #11
 
Позже
Бельгия
FIFA #1
Прогнозы 46
Голландия 45.7% (21)
X 45.7% (21)
Бельгия 8.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Голландия
Ничья
Бельгия
3.15
4.45
4.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Голландия
Бельгия

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
1:4
ТМС
1:1
ТМС
1:1
ММ
4:2
ММ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Голландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 3 0.6
Дюмфрис Дензел 2 0.4
Бергвейн Стевен 2 0.4
Гакпо Коди 2 0.4
Классен Дэви 1 0.2
Вегхорст Ваут 1 0.2
Ланг Ноа 1 0.2
Коопмейнерс Теун 1 0.2
Блинд Дэйли 0 0
Янссен Винсент 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Де Йонг Френки 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Маласиа Тирелл 0 0
Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 3 0.6
Де Брёйне Кевин 2 0.4
Троссар Леандро 2 0.4
Тилеманс Юри 1 0.2
Витсель Аксель 1 0.2
Дендонкер Леандер 1 0.2
Опенда Луис 1 0.2
Азар Эден 0 0
Алдервейрельд Тоби 0 0
Азар Торган 0 0
Карраско Янник 0 0
Кастань Тимоти 0 0

Карточки

Голландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергёйс Стивен 1 0
Инди Мартинс 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Аке Натан 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Янссен Винсент 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Де Йонг Френки 1 0
Гакпо Коди 1 0
Коопмейнерс Теун 1 0
Тезе Джордан 1 0
Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Roberto Martinez 0 1
Витсель Аксель 1 0
Мертенс Дрис 1 0
Карраско Янник 1 0
Теате Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
5
38%
2
18%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
2
15%
4
36%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Голландия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Польша - Голландия 0:2 Голландия - Уэльс 3:2 Голландия - Польша 2:2 Уэльс - Голландия 1:2
Бельгия - Голландия 1:4 Голландия - Германия 1:1 Голландия - Дания 4:2 Голландия - Норвегия 2:0 Черногория - Голландия 2:2 Голландия - Гибралтар 6:0 Латвия - Голландия 0:1 Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2
Бельгия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1
Бельгия - Голландия 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 5 4 1 0 13 - 6 13
2. Бельгия 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Польша 5 1 1 3 5 - 12 4
4. Уэльс 5 0 1 4 6 - 10 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 3 2 0 1 9 - 6 6
2. Голландия 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Польша 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Уэльс 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Бельгия 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Польша 2 0 1 1 3 - 8 1
4. Уэльс 3 0 0 3 4 - 7 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Латвия Икауниекс Янис 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - Бельгия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2022, осталось 2 дня 11 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Голландия 45.7% (21)
    X 45.7% (21)
    Бельгия 8.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Голландия
    Ничья
    Бельгия
    3.15
    4.45
    4.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Голландия - Бельгия онлайн

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    Прогнозы на матч Голландия - Бельгия

    Исход игры
    Голландия
    45.7% (21)
    Ничья
    45.7% (21)
    Бельгия
    8.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (33)
    Меньше
    25% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    97.73% (43)
    Нет
    2.27% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Голландия
    30.4% (14)
    1:1 Ничья
    21.7% (10)
    2:2 Ничья
    19.6% (9)
    3:2 Голландия
    10.9% (5)
    1:2 Бельгия
    4.3% (2)
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    Голландия
    Бельгия
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