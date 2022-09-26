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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Гибралтар
FIFA #198
0:2
Второй тайм: 51'
Грузия
FIFA #93
0'
0:1
19' Пенальти
Кварацхелия Хвича
0:2
49' Гол
Цитаишвили Георгий

Ход матча

19'
0:1
Кварацхелия Хвича
46'
 
Мамардашвили Георгий
Лория Гиорги
49'
0:2
Цитаишвили Георгий

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
Прогнозы 131
Гибралтар 1.5% (2)
X 5.3% (7)
Грузия 93.1% (122)
-1
выиграет Грузия, со счетом 1:3
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гибралтар
Ничья
Грузия
82.19
7.60
8.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Банда
Брэдли
14
Чиполина
Рой
15
Лопеш
Бернарду
12
Оливейро
Джэйси
6
Уайзмэн
Скотт
20
Бритто
Итан
17
Ронан
Киан
22
Торилья
Грэм
5
Эннсли
Лу
10
Уолкер
Лайам
7
Кашаро
Ли
1
Лория
Гиорги
2
Какабадзе
Отар
4
Кашия
Гурам
3
Хочолава
Давид
11
Лобжанидзе
Саба
15
Азаров
Ираклий
16
Квеквескири
Ника
8
Меквабишвили
Анзор
19
Цитаишвили
Георгий
7
Кварацхелия
Хвича
18
Зивзивадзе
Буду
Гибралтар
3-5-2
Грузия
3-4-2-1

История личных встреч

Гибралтар
Грузия

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛНУ
4:0
Е2
2:3
Е2
3:0
Е2ОМ
4:0
Е2ОМ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чиполина Рой 1 0.17
Уолкер Лайам 1 (1) 0.17
Бритто Итан 0 0
Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 5 (2) 0.83
Зивзивадзе Буду 2 0.33
Казаишвили Валерий 2 0.33
Цитаишвили Георгий 1 0.17
Микаутадзе Жорж 1 0.17
Кашия Гурам 1 0.17
Китеишвили Отар 1 0.17
Давиташвили Зурико 1 0.17
Лобжанидзе Саба 0 0
Квеквескири Ника 0 0
Абурджания Георгий 0 0

Карточки

Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолкер Лайам 1 0
Чиполина Джозеф 1 0
Кашаро Ли 1 0
Сержант Джек 1 0
Колинг Дэйл 1 0
Лопеш Бернарду 1 0
Джолли Итан 1 0
Эннсли Лу 1 0
Торилья Грэм 1 0
Бритто Итан 1 0
Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кверквелия Соломон 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Хочолава Давид 1 0
Чакветадзе Георгий 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Давиташвили Зурико 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
100%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

13
1
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
100%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
50%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

16
4
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
2
50%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гибралтар
(20 матчей)
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 поражений
Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2
Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Голландия - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1
Грузия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5
Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 2:0 6 5 1 0 16 - 2 16
2. Болгария 1:0 6 2 3 1 10 - 8 9
3. Северная Македония 0:1 6 2 1 3 7 - 7 7
4. Гибралтар 0:2 6 0 1 5 2 - 18 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 2:0 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Болгария 1:0 3 1 1 1 8 - 7 4
3. Северная Македония 0:1 3 1 0 2 4 - 4 3
4. Гибралтар 0:2 3 0 1 2 1 - 5 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 2:0 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Болгария 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Северная Македония 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Гибралтар 0:2 3 0 0 3 1 - 13 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Грузия Кварацхелия Хвича 7 (2)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Турция Дурсун Сердар 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Томашевич Зарко 1 2
Фарерские острова Йоэнсен Рене 1 2
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Казахстан Алип Нуралы 1 2
Польша Крыховяк Гжегож 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Хвича вошел в штрафную с левого края и после серии обманных движений всё же пробил по воротам с 14 метров, но попал в Оливейро.
  • Описание гола
    48'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ГЕОРГИЙ ЦИТАИШВИЛИ!
    Цитаишвили подхватил мяч у Меквабишвили, который находился спиной к воротам, на скорости ворвался в штрафную и низом пробил точно в дальний угол!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! У гостей вместо Гиорги Лории место в воротах занимает Георгий Мамардашвили.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Травма, повреждение
    45'
    Есть проблемы со здоровьем у Лории, такое ощущение, что голкиперу гостей может потребоваться замена.
  • Опасный момент
    45'
    Очень опасно у ворот сборной Грузии после углового! Мощный удар Кашаро с подбора с 17 метров парирует Лория, дальше Лопес не попадает по мячу, а добивание от Уайзмена снова парирует голкипер!
  • Дополнительное время
    45'
    Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • 43'
    Хвича исполняет проникающий пас в чужую штрафную, однако партнер к мячу не успевает, Банда был быстрее.
  • 41'
    Следом Хвича наносит удар из центральной зоны - получилось чуть сильнее, чем у партнера, но мяч также прошел левее створа.
  • 39'
    Зивзивадзе попытался разбудить всех, однако удар форварда гостей с радиуса штрафной получился слишком слабым, плюс мяч прокатился мимо створа.
  • 37'
    63 процента игрового времени мячом владеет сборная Грузии, хотя визуально эта цифра выглядит куда более внушительной. 11 ударов, 6 из них в створ, но всё это был в первые полчаса.
  • 35'
    В параллельном матче этой группы Северная Македония принимает Болгарию в борьбе за второе место, хозяева уже с 14-й минуты играют в меньшинстве, но голов там пока нет.
  • 33'
    В последние минуты остроты у чужих ворот грузины практически не создают, но полностью контролируют ход встречи.
  • 31'
    В довольно лайтовом тренировочном режиме проходит игра для сборной Грузии, в своё удовольствие играют гости.
  • 29'
    Квеквескири со штрафного с 30 метров попытался пробить в обвод "стенки", однако в створ ворот не попал.
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    • 28'
      Через правый фланг атакуют грузины, однако и прострел Лобжанидзе прервали защитники, и с навесом Какабадзе они также справились.
    • Угловой
      26'
      Грузинский угловой получился не самым опасным, но вторым темпом Меквабишвили нашел возможность для удара с правого края штрафной - мяч достался голкиперу.
    • 25'
      Атака гостей завершается ударом Хвичи из-за пределов штрафной - Банда отбивает мяч на угловой.
    • Угловой
      24'
      Уокер после навеса с углового пробил неточно, но арбитр определил касание соперника и назначил четвертый угловой подряд. После новой подачи Уокера Лория сыграл кулаками на выходе.
    • Угловой
      23'
      Два угловых кряду исполнили футболисты сборной Гибралтара, до удара довести дело не удалось, но корнер нужно повторить еще раз.
    • 21'
      Кашаро прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную гостей, но защитники грузинской сборной легко обстановку разрядили.
    • 20'
      Свой пятый гол в этом розыгрыше Лиги Наций забивает Хвича, не удалось ему отличиться лишь в той самой встрече против Болгарии, которая завершилась нулевой ничьей.
    • Пенальти
      19'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ХВИЧА КВАРАЦХЕЛИЯ!
      Уверенно реализует пенальти лидер гостей, пробивая в правый от себя угол, Банда хоть и угадал направление, но от спасения был далёк!
    • Пенальти!
      18'
      Пенальти в ворота сборной Гибралтара! Хвича вошел в штрафную, обыграл Чиполину и вынудил капитана хозяев сфолить!
    • Угловой
      17'
      В итоге два угловых кряду с левого фланга подал Хвича, но выиграть верховую борьбу кому-либо из партнеров не удалось.
    • 16'
      Подачу Лобжанидзе с правого фланга хозяева прерывают бесхитростно, просто посылая мяч на угловой.
    • 15'
      Хвича из центральной зоны попытался забросить мяч в штрафную на Лобжанидзе, но небольшой рикошет не позволил этой передаче стать точной.
    • 13'
      Зивзивадзе после передачи Хвичи пробивал низом с 14 метров, однако мяч покатился несильно и достался голкиперу хозяев.
    • 12'
      Какабадзе подключился к атаке по правому полуфлангу и мощно пальнул по воротам - мяч прошел над перекладиной.
    • 11'
      Хвича оказался с мячом на правом фланге, после серии обманных движений лидер гостей прострелил в штрафную, но защитники разрядили обстановку.
    • Офсайд
      10'
      Есть работа у бокового арбитра, определяет он офсайд в момент заброса на ход Хвиче.
    • 9'
      Уокер остро простреливает с левого фланга в штрафную, где открывался один из партнеров, но пробить по воротам в падении ему не удалось.
    • Опасный момент
      8'
      Цитаишвили получил мяч на правом краю штрафной и с острого угла пальнул в ближний - Банда отбил снаряд, а затем справился и с немного корявым добиванием от Зивзивадзе!
    • Угловой
      7'
      Хвича исполнил подачу с углового, однако игроки сборной Гибралтара довольно легко отбились в этой ситуации.
    • 6'
      Лобжанидзе после заброса от Кашии ворвался в штрафную с правого края, но его прострел защитники хозяев прервали.
    • 5'
      Первый штрафной сегодня исполнили хозяева, мяч был выбит из штрафной, а Кашаро пробил с подбора низом - Кашия заблокировал эту попытку.
    • 4'
      Матч первого круга в июне завершился победой Грузии со счётом 4:0, правда, третий и четвертый гол были забиты в самом конце, на 87-й и 88-й минутах.
    • 3'
      Гибралтар же в прошлом туре уступил Болгарии на выезде со счётом 1:5, в активе команды Хулио Рибаса всего один балл, в следующем розыгрыше они снова сыграют в Лиге D.
    • 2'
      Турнирного значения сегодняшний матч уже не имеет - Грузия уверенно выигрывает свою группу и получает путевку в Лигу В, всего лишь раз грузины потеряли очки (0:0 в июне с Болгарией), а три дня назад они уверенно разобрались дома с Северной Македонией.
    • 1'
      Первая же атака гостей завершается дальним ударом в исполнении Квеквескири - Банда забирает мяч, летевший в дальний нижний угол.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Кварацхелия Хвича из команды Грузия забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Victoria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гибралтар 0:2 Грузия онлайн

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    Прогнозы на матч Гибралтар 0:2 Грузия

    Исход игры
    Гибралтар
    1.5% (2)
    Ничья
    5.3% (7)
    Грузия
    93.1% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.72% (65)
    Меньше
    46.28% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    27.27% (33)
    Нет
    72.73% (88)
    Популярный счёт
    0:2 Грузия
    30.5% (40)
    0:3 Грузия
    24.4% (32)
    1:2 Грузия
    12.2% (16)
    0:1 Грузия
    6.9% (9)
    1:3 Грузия
    6.1% (8)
    0:4 Грузия
    4.6% (6)
    1:1 Ничья
    4.6% (6)
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    Грузия
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