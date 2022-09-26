Второй тайм начался! У гостей вместо Гиорги Лории место в воротах занимает Георгий Мамардашвили.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ГЕОРГИЙ ЦИТАИШВИЛИ! Цитаишвили подхватил мяч у Меквабишвили, который находился спиной к воротам, на скорости ворвался в штрафную и низом пробил точно в дальний угол!

Хвича вошел в штрафную с левого края и после серии обманных движений всё же пробил по воротам с 14 метров, но попал в Оливейро.

Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.

Очень опасно у ворот сборной Грузии после углового! Мощный удар Кашаро с подбора с 17 метров парирует Лория, дальше Лопес не попадает по мячу, а добивание от Уайзмена снова парирует голкипер!

Есть проблемы со здоровьем у Лории, такое ощущение, что голкиперу гостей может потребоваться замена.

Квеквескири со штрафного с 30 метров попытался пробить в обвод "стенки", однако в створ ворот не попал.

В довольно лайтовом тренировочном режиме проходит игра для сборной Грузии, в своё удовольствие играют гости.

В последние минуты остроты у чужих ворот грузины практически не создают, но полностью контролируют ход встречи.

В параллельном матче этой группы Северная Македония принимает Болгарию в борьбе за второе место, хозяева уже с 14-й минуты играют в меньшинстве, но голов там пока нет.

63 процента игрового времени мячом владеет сборная Грузии, хотя визуально эта цифра выглядит куда более внушительной. 11 ударов, 6 из них в створ, но всё это был в первые полчаса.

Зивзивадзе попытался разбудить всех, однако удар форварда гостей с радиуса штрафной получился слишком слабым, плюс мяч прокатился мимо створа.

Следом Хвича наносит удар из центральной зоны - получилось чуть сильнее, чем у партнера, но мяч также прошел левее створа.

Хвича исполняет проникающий пас в чужую штрафную, однако партнер к мячу не успевает, Банда был быстрее.

28' Через правый фланг атакуют грузины, однако и прострел Лобжанидзе прервали защитники, и с навесом Какабадзе они также справились.

26' Грузинский угловой получился не самым опасным, но вторым темпом Меквабишвили нашел возможность для удара с правого края штрафной - мяч достался голкиперу.

25' Атака гостей завершается ударом Хвичи из-за пределов штрафной - Банда отбивает мяч на угловой.

24' Уокер после навеса с углового пробил неточно, но арбитр определил касание соперника и назначил четвертый угловой подряд. После новой подачи Уокера Лория сыграл кулаками на выходе.

23' Два угловых кряду исполнили футболисты сборной Гибралтара, до удара довести дело не удалось, но корнер нужно повторить еще раз.

21' Кашаро прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную гостей, но защитники грузинской сборной легко обстановку разрядили.

20' Свой пятый гол в этом розыгрыше Лиги Наций забивает Хвича, не удалось ему отличиться лишь в той самой встрече против Болгарии, которая завершилась нулевой ничьей.

19' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ХВИЧА КВАРАЦХЕЛИЯ!

Уверенно реализует пенальти лидер гостей, пробивая в правый от себя угол, Банда хоть и угадал направление, но от спасения был далёк!

18' Пенальти в ворота сборной Гибралтара! Хвича вошел в штрафную, обыграл Чиполину и вынудил капитана хозяев сфолить!