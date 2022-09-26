Да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чиполина Рой
|1
|0.17
|Уолкер Лайам
|1 (1)
|0.17
|Бритто Итан
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|0.83
|Зивзивадзе Буду
|2
|0.33
|Казаишвили Валерий
|2
|0.33
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.17
|Микаутадзе Жорж
|1
|0.17
|Кашия Гурам
|1
|0.17
|Китеишвили Отар
|1
|0.17
|Давиташвили Зурико
|1
|0.17
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
|Квеквескири Ника
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолкер Лайам
|1
|0
|Чиполина Джозеф
|1
|0
|Кашаро Ли
|1
|0
|Сержант Джек
|1
|0
|Колинг Дэйл
|1
|0
|Лопеш Бернарду
|1
|0
|Джолли Итан
|1
|0
|Эннсли Лу
|1
|0
|Торилья Грэм
|1
|0
|Бритто Итан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кверквелия Соломон
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Хочолава Давид
|1
|0
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|7 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Турция
|Дурсун Сердар
|5 (1)
|Черногория
|Томашевич Зарко
|1 2
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|1 2
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Казахстан
|Алип Нуралы
|1 2
|Польша
|Крыховяк Гжегож
|3