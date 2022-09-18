Тур: 6. Стадион: Виктория (Гибралтар)
История личных встреч
Гибралтар
Грузия
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чиполина Рой
|1
|0.2
|Уолкер Лайам
|1 (1)
|0.2
|Бритто Итан
|0
|0
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|0.8
|Зивзивадзе Буду
|2
|0.4
|Казаишвили Валерий
|2
|0.4
|Микаутадзе Жорж
|1
|0.2
|Кашия Гурам
|1
|0.2
|Китеишвили Отар
|1
|0.2
|Давиташвили Зурико
|1
|0.2
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|Квеквескири Ника
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Карточки
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолкер Лайам
|1
|0
|Чиполина Джозеф
|1
|0
|Кашаро Ли
|1
|0
|Сержант Джек
|1
|0
|Колинг Дэйл
|1
|0
|Лопеш Бернарду
|1
|0
|Джолли Итан
|1
|0
|Эннсли Лу
|1
|0
|Торилья Грэм
|1
|0
|Бритто Итан
|1
|0
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кверквелия Соломон
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Хочолава Давид
|1
|0
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
100%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
13
1
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
100%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
2
12
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
50%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
16
4
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
2
50%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гибралтар
(20 матчей)
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 поражений
Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2
Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Голландия - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1
Грузия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5
Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|5
|4
|1
|0
|14 - 2
|13
|2.
|Северная Македония
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|3.
|Болгария
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|4.
|Гибралтар
|5
|0
|1
|4
|2 - 16
|1
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Болгария
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|3.
|Северная Македония
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Гибралтар
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Северная Македония
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Болгария
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Гибралтар
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Гибралтар - Грузия
Исход игры
Гибралтар
2.2% (1)
Ничья
2.2% (1)
Грузия
95.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (24)
Меньше
47.83% (22)
Обе команды забьют
Да
32.61% (15)
Нет
67.39% (31)
Популярный счёт
0:2 Грузия
30.4% (14)
1:2 Грузия
23.9% (11)
0:3 Грузия
19.6% (9)
0:1 Грузия
13% (6)
1:3 Грузия
6.5% (3)
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