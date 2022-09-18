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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Гибралтар
FIFA #198
 
Позже
Грузия
FIFA #93
Прогнозы 45
Гибралтар 2.2% (1)
X 2.2% (1)
Грузия 95.6% (43)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гибралтар
Ничья
Грузия
10.00
6.50
1.18
Все Коэффициенты

История личных встреч

Гибралтар
Грузия

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛНУ
4:0
Е2
2:3
Е2
3:0
Е2ОМ
4:0
Е2ОМ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чиполина Рой 1 0.2
Уолкер Лайам 1 (1) 0.2
Бритто Итан 0 0
Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 4 (1) 0.8
Зивзивадзе Буду 2 0.4
Казаишвили Валерий 2 0.4
Микаутадзе Жорж 1 0.2
Кашия Гурам 1 0.2
Китеишвили Отар 1 0.2
Давиташвили Зурико 1 0.2
Лобжанидзе Саба 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0
Квеквескири Ника 0 0
Абурджания Георгий 0 0

Карточки

Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолкер Лайам 1 0
Чиполина Джозеф 1 0
Кашаро Ли 1 0
Сержант Джек 1 0
Колинг Дэйл 1 0
Лопеш Бернарду 1 0
Джолли Итан 1 0
Эннсли Лу 1 0
Торилья Грэм 1 0
Бритто Итан 1 0
Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кверквелия Соломон 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Хочолава Давид 1 0
Чакветадзе Георгий 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Давиташвили Зурико 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
100%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

13
1
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
100%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
50%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

16
4
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
2
50%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гибралтар
(20 матчей)
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 поражений
Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2
Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Голландия - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1
Грузия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5
Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 5 4 1 0 14 - 2 13
2. Северная Македония 5 2 1 2 7 - 6 7
3. Болгария 5 1 3 1 9 - 8 6
4. Гибралтар 5 0 1 4 2 - 16 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Болгария 3 1 1 1 8 - 7 4
3. Северная Македония 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Гибралтар 2 0 1 1 1 - 3 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Северная Македония 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Болгария 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Гибралтар 3 0 0 3 1 - 13 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гибралтар - Грузия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Гибралтар 2.2% (1)
    X 2.2% (1)
    Грузия 95.6% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гибралтар
    Ничья
    Грузия
    10.00
    6.50
    1.18
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Гибралтар - Грузия онлайн

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    Прогнозы на матч Гибралтар - Грузия

    Исход игры
    Гибралтар
    2.2% (1)
    Ничья
    2.2% (1)
    Грузия
    95.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (24)
    Меньше
    47.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    32.61% (15)
    Нет
    67.39% (31)
    Популярный счёт
    0:2 Грузия
    30.4% (14)
    1:2 Грузия
    23.9% (11)
    0:3 Грузия
    19.6% (9)
    0:1 Грузия
    13% (6)
    1:3 Грузия
    6.5% (3)
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    Гибралтар
    Грузия
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