Да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|1 (1)
|0.17
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киммих Йозуа
|2
|0.33
|Вернер Тимо
|2
|0.33
|Хофманн Йонас
|2
|0.33
|Мюллер Томас
|1
|0.17
|Гюндоган Илкай
|1 (1)
|0.17
|Гнабри Серж
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
|Шлоттербек Нико
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоунс Джон
|1
|1
|Грилиш Джек
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|Джеймс Рис II
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|7 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Турция
|Дурсун Сердар
|5 (1)
|Черногория
|Томашевич Зарко
|1 2
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|1 2
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Казахстан
|Алип Нуралы
|1 2
|Польша
|Крыховяк Гжегож
|3