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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Англия
FIFA #5
0:0
Второй тайм: 51'
Германия
FIFA #12
0'

Ход матча

37'
Уокер Кайл
Стоунс Джон
 
46'
 
Вернер Тимо
Хофманн Йонас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 164
Англия 40.9% (67)
X 36% (59)
Германия 23.2% (38)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Германия
3.30
3.58
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Поуп
Ник
4
Стоунс
Джон
5
Дайер
Эрик
6
Магуайр
Гарри
2
Джеймс
Рис
II
3
Шоу
Люк
8
Беллингем
Джуд
7
Райс
Деклан
11
Фоден
Фил
10
Стерлинг
Рахим
9
Кейн
Гарри
22
Тер
Штеген
Марк-Андре
5
Керер
Тило
15
Зюле
Никлас
23
Шлоттербек
Нико
3
Раум
Давид
6
Киммих
Йозуа
21
Гюндоган
Илкай
18
Хофманн
Йонас
14
Мусиала
Джамал
19
Сане
Лерой
7
Хаверц
Кай
Англия
3-4-2-1
Германия
4-2-3-1

История личных встреч

Англия
Германия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛНУ
1:1
Е2
2:0
ТМС
0:0
ТМС
1:0
ТМС
2:3
ТМС
0:1
ЧМ
4:1
ТМС
1:2
ТМС
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 1 (1) 0.17
Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киммих Йозуа 2 0.33
Вернер Тимо 2 0.33
Хофманн Йонас 2 0.33
Мюллер Томас 1 0.17
Гюндоган Илкай 1 (1) 0.17
Гнабри Серж 0 0
Раум Давид 0 0
Шлоттербек Нико 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоунс Джон 1 1
Грилиш Джек 2 0
Уокер Кайл 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Джеймс Рис II 1 0
Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Вернер Тимо 1 0
Керер Тило 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Сане Лерой 1 0
Хаверц Кай 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1
Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0
Германия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1
Италия - Германия 1:1 Голландия - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 1:0 6 3 2 1 7 - 7 11
2. Венгрия 0:1 6 3 1 2 8 - 4 10
3. Германия 0:0 6 1 4 1 8 - 6 7
4. Англия 0:0 6 0 3 3 1 - 7 3

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Венгрия 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Германия 0:0 3 1 1 1 6 - 4 4
4. Англия 0:0 3 0 2 1 0 - 4 2

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венгрия 0:1 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Италия 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
3. Германия 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
4. Англия 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Грузия Кварацхелия Хвича 7 (2)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Турция Дурсун Сердар 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Томашевич Зарко 1 2
Фарерские острова Йоэнсен Рене 1 2
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Казахстан Алип Нуралы 1 2
Польша Крыховяк Гжегож 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    Вместо Хофмана на поле Вернер в составе сборной Германии в перерыве появился. Первая ротация у гостей случилась.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина встречи! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без забитых мячей на "Уэмбли" обходятся противники.
  • 44'
    Волнами начали атаковать игроки английской команды. В невероятном стиле мяч на левом фланге обработал Кейн, но рефери показал, что форвард "трех львов" все же упустил сферу за боковую линию.
  • 43'
    Активную разминку запасные футболисты сборной Англии проводят. В ближайшее время кто-то из них появится на поле. Не исключено, что уже после перерыва последуют перестановки.
  • 41'
    Мусиала выполнил передачу на правый край, откуда Киммих подал снаряд на ближнюю штангу, но там уверенно в рамке сыграл вратарь.
  • 40'
    Фанаты ни на секунду не умолкают в этой встрече. Подумать только, в нынешнем турнире Лиги наций сборная Англии не смогла выиграть ни одного матча! В это сложно поверить.
  • Фол, нарушение
    39'
    Чуть больше 5 минут остается играть соперникам в первом тайме. Гюндоган сейчас фолит против соперника, сбивая его с ног. Нет желтой и в этой ситуации.
  • 38'
    Да, судя по всему, игрок "Сити" и впрямь серьезную травму получил, ведь пределы газона он покидал с болезненный видом, корча лицом и морща лоб.
  • Замена
    36'
    Вместо Стоунса на поле Уокер появился тем временем. Первая ротация в нашей встрече. Она вынужденного характера.
  • Травма, повреждение
    35'
    Стоунсу потребовалась помощь. Судя по всему, встречу игрок "Манчестер Сити" продолжить не сможет. Как же часто он стал травмироваться. Уокер вместо него выйдет.
  • 33'
    Небольшая пауза на поле возникла, пока один из футболистов сборной Англии получил повреждение. Саутгейт воспользовался этим окошком и что-то успел объяснить своим игрокам у бровки.
  • 32'
    Кейн извиняется перед Стерлингом за то, что отдал слишком сильный пас на партнера. Но ведь ранее также неудачно на игрока "Тоттенхэма" сыграл и Рахим.
  • Фол, нарушение
    31'
    Кейн в борьбе сейчас перестарался, завалив соперника на газон. Фол в этой ситуации фиксирует судейская бригада. Было, да, и это доказывает повтор.
  • 29'
    Активно фланги Стерлинг использует, стоит отметить этот факт. Несколько раз он подключался к атакам своей команды, и серьезно угрожал рамке противника.
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    • 28'
      Стерлинг снова на скорости убегал к рамке соперника, но, увидев подключение Кейна по центру, сделал передачу тому на ход. Добраться форварду "Тоттенхэма" до снаряда не представилось возможным.
    • 27'
      Сборная Англии в последние минуты встречи существенно добавила. Многое ей удается. Есть удары, прострелы, и невероятное давление. Вот только мяч почему-то откровенно отказывается влетать в сетку.
    • Опасный момент
      25'
      МОМЕНТ! После розыгрыша углового Кейн мощно пальнул в сторону ворот, положив корпус. Каким-то чудом сфера не юркнула в сетку. Чуть выше мишени она полетела.
    • Угловой
      24'
      Еще один угловой, но теперь у ворот сборной Германии. Следует навес в центр штрафной, где до снаряда добираются оборонцы Бундестим. Еще один корнер.
    • Опасный момент
      23'
      МОМЕНТИЩЕ! Стерлинг выскочил на свидание с голкипером сборной Германии. Переправлял он сферу в левый угол, положив корпус, но тер Штеген в прыжке все же до сферы сумел добраться.
    • 21'
      Еще один удар Гюндогана с левого края по воротам соперника - мяч улетает куда-то за пределы футбольного газона. Было очень опасно, но чуть неточно.
    • Фол, нарушение
      20'
      На правом фланге были нарушены правила. Раум снес с ног Джеймса. Правда, карточки желтого цвета не последовало в этой ситуации.
    • 19'
      Оба наставника на ногах с первых минут матча. Напряжение велико, но, по сути, в этой игре уже ничего не решается, кроме чести и достоинства команд. Англия уже на все 100% вылетает в Лигу В.
    • 18'
      В итоге со штрафного Сане пробил точно в "стенку". Мяч застрял (или буквально увяз) в игроках английской сборной, после чего был успешно выбит в аут.
    • Фол, нарушение
      16'
      Фолят хозяева против Раума в районе дужки штрафной сборной Англии. Готовятся сейчас исполнить стандартное положение Бундестим. Смотрим.
    • 15'
      Корнер ни к чему не привел. Отбилась английская команда после подачи с правого края. Свою атаку, к слову, провести было не суждено англичанам. Мяч они потеряли.
    • Угловой
      14'
      Магуайр отрабатывает сейчас в обороне. Добирается он в своей штрафной до снаряда раньше противников, выбивая снаряд за пределы поля. Угловой для Германии под №2.
    • 13'
      Активно поддерживает фанатский сектор сборной Англии свою команду, но пока коллектив "трех львов" опасности у ворот своего противника.
    • Опасный момент
      11'
      МОМЕНТ! Гюндоган уличил момент для удара. С линии штрафной он нанес выстрел по воротам соперника, но мяч не удалось направить в "девятку". Куда-то в сторону от рамки сфера ушла.
    • 10'
      Первый в матче угловой. Зарабатывает его сборная Германии. С правой бровки последовал навес в центр штрафной - слишком сильно и неточно мяч полетел.
    • 9'
      Венгрия и Италия в параллельной встрече отыграли уже 10 минут. Пока и в той встрече счет на табло открыт не был. Осторожно играют соперники.
    • 7'
      Киммих с левого края выполнял прострельный пас в центр штрафной соперника - на выходе действовал довольно успешно голкипер сборной Англии, который забрал сферу в перчатки.
    • Анонс
      6'
      Перед началом встречи была затянувшаяся церемония прощания с Королевой Елизаветой II и минута молчания. Именно по этой причине встреча стартовала в 21:50 по Москве.
    • 5'
      Безусловно, основная интрига будет решаться в параллельной встрече, где в Венгрии местная команда играет с Италией. Венгерскому коллективу будет достаточно ничьей, чтобы занять первую строчку и выйти в плей-офф Лиги наций.
    • 4'
      Считали перед началом встречи фаворитом Англию букмекеры, но Германия попытается сделать все, чтобы помешать планам соперника сбыться.
    • 2'
      Футболисты сборной Англии предстали сегодня на поле в красных цветах, а игроки немецкой сборной - черно-белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, встреча на "Уэмбли" началась! Удачи соперникам, а победы - сильнейшему!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wembley. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Англия 0:0 Германия

    Исход игры
    Англия
    40.9% (67)
    Ничья
    36% (59)
    Германия
    23.2% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.93% (58)
    Меньше
    52.07% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    82.64% (100)
    Нет
    17.36% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.6% (42)
    2:1 Англия
    19.5% (32)
    1:0 Англия
    11% (18)
    1:2 Германия
    7.9% (13)
    2:2 Ничья
    3.7% (6)
    2:3 Германия
    1.8% (3)
    1:3 Германия
    1.2% (2)
    3:2 Англия
    1.2% (2)
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