Вместо Хофмана на поле Вернер в составе сборной Германии в перерыве появился. Первая ротация у гостей случилась.

Фанаты ни на секунду не умолкают в этой встрече. Подумать только, в нынешнем турнире Лиги наций сборная Англии не смогла выиграть ни одного матча! В это сложно поверить.

Мусиала выполнил передачу на правый край, откуда Киммих подал снаряд на ближнюю штангу, но там уверенно в рамке сыграл вратарь.

Активную разминку запасные футболисты сборной Англии проводят. В ближайшее время кто-то из них появится на поле. Не исключено, что уже после перерыва последуют перестановки.

Волнами начали атаковать игроки английской команды. В невероятном стиле мяч на левом фланге обработал Кейн, но рефери показал, что форвард "трех львов" все же упустил сферу за боковую линию.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без забитых мячей на "Уэмбли" обходятся противники.

Активно фланги Стерлинг использует, стоит отметить этот факт. Несколько раз он подключался к атакам своей команды, и серьезно угрожал рамке противника.

Кейн в борьбе сейчас перестарался, завалив соперника на газон. Фол в этой ситуации фиксирует судейская бригада. Было, да, и это доказывает повтор.

Кейн извиняется перед Стерлингом за то, что отдал слишком сильный пас на партнера. Но ведь ранее также неудачно на игрока "Тоттенхэма" сыграл и Рахим.

Небольшая пауза на поле возникла, пока один из футболистов сборной Англии получил повреждение. Саутгейт воспользовался этим окошком и что-то успел объяснить своим игрокам у бровки.

Стоунсу потребовалась помощь. Судя по всему, встречу игрок "Манчестер Сити" продолжить не сможет. Как же часто он стал травмироваться. Уокер вместо него выйдет.

Вместо Стоунса на поле Уокер появился тем временем. Первая ротация в нашей встрече. Она вынужденного характера.

Да, судя по всему, игрок "Сити" и впрямь серьезную травму получил, ведь пределы газона он покидал с болезненный видом, корча лицом и морща лоб.

Чуть больше 5 минут остается играть соперникам в первом тайме. Гюндоган сейчас фолит против соперника, сбивая его с ног. Нет желтой и в этой ситуации.

28' Стерлинг снова на скорости убегал к рамке соперника, но, увидев подключение Кейна по центру, сделал передачу тому на ход. Добраться форварду "Тоттенхэма" до снаряда не представилось возможным.

27' Сборная Англии в последние минуты встречи существенно добавила. Многое ей удается. Есть удары, прострелы, и невероятное давление. Вот только мяч почему-то откровенно отказывается влетать в сетку.

25' МОМЕНТ! После розыгрыша углового Кейн мощно пальнул в сторону ворот, положив корпус. Каким-то чудом сфера не юркнула в сетку. Чуть выше мишени она полетела.

24' Еще один угловой, но теперь у ворот сборной Германии. Следует навес в центр штрафной, где до снаряда добираются оборонцы Бундестим. Еще один корнер.

23' МОМЕНТИЩЕ! Стерлинг выскочил на свидание с голкипером сборной Германии. Переправлял он сферу в левый угол, положив корпус, но тер Штеген в прыжке все же до сферы сумел добраться.

21' Еще один удар Гюндогана с левого края по воротам соперника - мяч улетает куда-то за пределы футбольного газона. Было очень опасно, но чуть неточно.

20' На правом фланге были нарушены правила. Раум снес с ног Джеймса. Правда, карточки желтого цвета не последовало в этой ситуации.

19' Оба наставника на ногах с первых минут матча. Напряжение велико, но, по сути, в этой игре уже ничего не решается, кроме чести и достоинства команд. Англия уже на все 100% вылетает в Лигу В.

18' В итоге со штрафного Сане пробил точно в "стенку". Мяч застрял (или буквально увяз) в игроках английской сборной, после чего был успешно выбит в аут.