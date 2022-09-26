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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Румыния
FIFA #41
1:0
Второй тайм: 52'
Босния и Герцеговина
FIFA #56
0'
1:0
38' Гол
Ман Деннис

Ход матча

25'
 
Саничанин Синиша
Ковачевич Аднан
38'
Ман Деннис
(Банку Никусор)
1:0
46'
 
Дулевич Харис
Миличевич Хрвое
46'
 
Данилович Владан
Цимирот Гойко

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 128
Румыния 58.6% (75)
X 28.1% (36)
Босния и Герцеговина 13.3% (17)
+1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Румыния
Ничья
Босния и Герцеговина
3.95
4.98
3.98
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ионуц
Андрей
Раду
2
Ратиу
Андрей
17
Рус
Адриан
15
Бурка
Андрей
11
Банку
Никусор
18
Марин
Рэзван
22
Олару
Дариус
13
Сореску
Деян
10
Станчу
Николае
20
Ман
Деннис
7
Алибек
Денис
1
Василь
Никола
3
Шербечич
Бесим
18
Ковачевич
Аднан
16
Миличевич
Хрвое
2
Чивич
Эльдар
19
Шарич
Дарио
13
Цимирот
Гойко
10
Гояк
Амер
21
Дедич
Амар
9
Превляк
Смаил
23
Демирович
Эрмедин
Румыния
4-2-3-1
Босния и Герцеговина
4-3-3

История личных встреч

Румыния
Босния и Герцеговина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНУ
1:0
Е2
3:0
Е2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банку Никусор 1 0.17
Тэнасе Флорин 1 0.17
Ман Деннис 1 0.17
Пушкаш Георге 0 0
Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 2 0.33
Превляк Смаил 2 0.33
Пьянич Миралем 1 (1) 0.17
Менало Лука 1 0.17
Демирович Эрмедин 1 0.17
Крунич Раде 0 0

Карточки

Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурка Андрей 2 0
Марин Мариус 2 0
Ницэ Флорин 1 0
Пушкаш Георге 1 0
Маня Кристьян 1 0
Марин Рэзван 1 0
Банку Никусор 1 0
Рус Адриан 1 0
Eduard Iordanescu 1 0
Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьянич Миралем 2 0
Прчич Саньин 2 0
Джеко Эдин 1 0
Хотич Дино 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Гояк Амер 1 0
Превляк Смаил 1 0
Чивич Эльдар 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Саничанин Синиша 1 0
Дулевич Харис 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Ивайло Петев 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0
Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0
Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 0:1 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Финляндия 1:0 6 2 2 2 7 - 6 8
3. Черногория 0:1 6 2 1 3 6 - 5 7
4. Румыния 1:0 6 2 1 3 3 - 7 7

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 0:1 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Румыния 1:0 3 2 0 1 2 - 3 6
3. Финляндия 1:0 3 1 2 0 4 - 2 5
4. Черногория 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Финляндия 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
2. Черногория 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
3. Босния и Герцеговина 0:1 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Румыния 1:0 3 0 1 2 1 - 4 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Грузия Кварацхелия Хвича 7 (2)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Турция Дурсун Сердар 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Томашевич Зарко 1 2
Фарерские острова Йоэнсен Рене 1 2
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Казахстан Алип Нуралы 1 2
Польша Крыховяк Гжегож 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Дулевич справа с двадцати метров пробил над перекладиной.
  • Угловой
    50'
    Гояк от углового флага навесил к воротам, откуда румынские защитники мяч выбили.
  • 49'
    Гости после перерыва стали играть заметно аккуратнее. Меньше стало потерь в передачах вперёд.
  • Фол, нарушение
    48'
    Рус в центре поля ударил сзади по ногам Превляка.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе сборной Боснии и Герцеговины произошли замены: вместо Хрвое Миличевича и Гойко Цимирота на поле вышли Харис Дулевич и Владан Данилович.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Бухаресте!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Румыния - Босния и Герцеговина - 1:0.
  • 45'
    Румыны продолжают больше контролировать мяч в центре поля.
  • Опасный момент
    45'
    Сореску с двенадцати метров после прострела Олару справа пробил рядом с правой штангой.
  • 45'
    Алибек сумел в падении сделать пас направо на Мана, который с девяти метров пробил рядом с дальней крестовиной.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Мелер в первом тайме.
  • 45'
    Ман выдал пас направо на Сореску, удар которого с двенадцати метров заблокировал Саничанин.
  • Фол, нарушение
    44'
    Шарич у центрального круга нарушил правила.
  • Опасный момент
    43'
    Алибек убежал один на один с голкипером, обыграл Василья со смещением влево, но под его удар по воротам успел броситься Саничанин.
  • 42'
    Гояку слева не удалось прорваться к воротам.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Видеоповтор
      41'
      Арбитры сначала гол не засчитали, но ВАР подсказал, что офсайда у Мана не было и гол забит правильно.
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      МАН!!! Банку выдал пас направо на Мана, который обыграл защитника и с четырнадцати метров пробил под опорную ногу Василю.
    • 38'
      Навес Сореску слева к воротам прервал Саничанин.
    • Угловой
      36'
      Василь вышел на подачу Станчу от углового флага и забрал мяч в руки.
    • 35'
      Шарич справа от угла штрафной площади пробил по воротам. Мяч попал в Демировича и полетел в ближний угол. Раду сумел среагировать на рикошет и поймать мяч.
    • 34'
      Дедич справа прорвался в штрафную площадь и прострелил в центр, где партнёры не смогли опередить румынских защитников.
    • 32'
      Чивич слишком высоко исполнил передачу направо на Дедича.
    • 31'
      Превляк слева вошёл в штрафную площадь, но его навес в центр до партнёров не дошёл.
    • 30'
      Гояк справа со штрафного навесил на Шербечича, который головой пробил левее ворот.
    • Фол, нарушение
      29'
      Рус на фланге сбил Демировича.
    • 28'
      Сореску на левом фланге не смог пройти Шарича и упустил мяч за пределы поля.
    • 26'
      Ман справа вошёл в штрафную площадь и низом пробил рядом с дальней штангой.
    • Замена
      25'
      Замена в составе сбоорной Боснии и Герцеговины: вместо Аднана Ковачевича на поле вышел Синиша Саничанин.
    • 24'
      Дедич справа пас в штрафную площадь на Демировича сделал слишком сильно. Эрмедин укротить мяч не смог.
    • Угловой
      23'
      Станчу от углового флага покатил мяч на Мана. Подача Олару слева к дальней штанге получилась слишком высокой.
    • 22'
      Удар Станчу с пятнадцати метров заблокировали соперники.
    • 21'
      Пас Сореску слева вперёд на ход Банку прервал Шербечич.
    • 20'
      Дедич справа запоздал с рывком к воротам и не успел к обостряющей передаче от Демировича.
    • Угловой
      18'
      Ковачевич головой пробил немного выше перекладины после подачи Гояка от углового флага.
    • Угловой
      17'
      Раду выбил мяч от ворот кулаками после подачи Гояка от углового флага.
    • Угловой
      16'
      Станчу от углового флага навесил к дальней штанге, откуда Рус не смог сделать адресную скидку на партнёров.
    • 15'
      Ковачевич поставил корпус Алибеку и не пустил Дениса слева к воротам.
    • Угловой
      14'
      Ман от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.
    • Угловой
      13'
      Гояк от углового флага навесил на Ковачевича, который у одиннадцатиметровой отметки нее достал мяч головой.
    • 12'
      Олару слева с двадцати пяти метров пробил выше ворот.
    • 10'
      Алибек слева в штрафной площади получил пас от Банку, но не смог переиграть Ковачевича. Претензии Дениса на пенальти арбитра не впечатлили.
    • 9'
      Станчу слева покружил у чужой штрафной площади, но обостряющей передачи вперёд так и не придумал.
    • 8'
      Банку сделал неточный пас налево вперёд на Сореску.
    • 6'
      Гости покатали мяч на своей половине поля.
    • 5'
      Удар Станчу слева с двадцати пяти метров соперники заблокировали.
    • 3'
      Шарич справа прошёл вперёд, но доставить мяч к воротам соперники ему не позволили.
    • 2'
      Сборная Румынии играет в жёлтых футболках и белых трусах, сборная Боснии и Герцеговины - в синей форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Жулешти"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Rapid-Giulesti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Румыния 1:0 Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Румыния
    58.6% (75)
    Ничья
    28.1% (36)
    Босния и Герцеговина
    13.3% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.83% (55)
    Меньше
    54.17% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (84)
    Нет
    30% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Румыния
    32% (41)
    1:1 Ничья
    23.4% (30)
    1:0 Румыния
    17.2% (22)
    1:2 Босния и Герцеговина
    6.3% (8)
    2:0 Румыния
    5.5% (7)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    0:1 Босния и Герцеговина
    2.3% (3)
    3:2 Румыния
    1.6% (2)
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    Румыния
    Босния и Герцеговина
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