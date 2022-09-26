Второй тайм в Бухаресте!

В перерыве в составе сборной Боснии и Герцеговины произошли замены: вместо Хрвое Миличевича и Гойко Цимирота на поле вышли Харис Дулевич и Владан Данилович.

Рус в центре поля ударил сзади по ногам Превляка.

Гости после перерыва стали играть заметно аккуратнее. Меньше стало потерь в передачах вперёд.

Гояк от углового флага навесил к воротам, откуда румынские защитники мяч выбили.

Дулевич справа с двадцати метров пробил над перекладиной.

Гояку слева не удалось прорваться к воротам.

Алибек убежал один на один с голкипером, обыграл Василья со смещением влево, но под его удар по воротам успел броситься Саничанин.

Ман выдал пас направо на Сореску, удар которого с двенадцати метров заблокировал Саничанин.

Алибек сумел в падении сделать пас направо на Мана, который с девяти метров пробил рядом с дальней крестовиной.

Сореску с двенадцати метров после прострела Олару справа пробил рядом с правой штангой.

Румыны продолжают больше контролировать мяч в центре поля.

Гояк справа со штрафного навесил на Шербечича, который головой пробил левее ворот.

Превляк слева вошёл в штрафную площадь, но его навес в центр до партнёров не дошёл.

Чивич слишком высоко исполнил передачу направо на Дедича.

Дедич справа прорвался в штрафную площадь и прострелил в центр, где партнёры не смогли опередить румынских защитников.

Шарич справа от угла штрафной площади пробил по воротам. Мяч попал в Демировича и полетел в ближний угол. Раду сумел среагировать на рикошет и поймать мяч.

Василь вышел на подачу Станчу от углового флага и забрал мяч в руки.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! МАН!!! Банку выдал пас направо на Мана, который обыграл защитника и с четырнадцати метров пробил под опорную ногу Василю.

Арбитры сначала гол не засчитали, но ВАР подсказал, что офсайда у Мана не было и гол забит правильно.

28' Сореску на левом фланге не смог пройти Шарича и упустил мяч за пределы поля.

26' Ман справа вошёл в штрафную площадь и низом пробил рядом с дальней штангой.

25' Замена в составе сбоорной Боснии и Герцеговины: вместо Аднана Ковачевича на поле вышел Синиша Саничанин.

24' Дедич справа пас в штрафную площадь на Демировича сделал слишком сильно. Эрмедин укротить мяч не смог.

23' Станчу от углового флага покатил мяч на Мана. Подача Олару слева к дальней штанге получилась слишком высокой.

22' Удар Станчу с пятнадцати метров заблокировали соперники.

21' Пас Сореску слева вперёд на ход Банку прервал Шербечич.

20' Дедич справа запоздал с рывком к воротам и не успел к обостряющей передаче от Демировича.

18' Ковачевич головой пробил немного выше перекладины после подачи Гояка от углового флага.

17' Раду выбил мяч от ворот кулаками после подачи Гояка от углового флага.

16' Станчу от углового флага навесил к дальней штанге, откуда Рус не смог сделать адресную скидку на партнёров.

15' Ковачевич поставил корпус Алибеку и не пустил Дениса слева к воротам.

14' Ман от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.

13' Гояк от углового флага навесил на Ковачевича, который у одиннадцатиметровой отметки нее достал мяч головой.

12' Олару слева с двадцати пяти метров пробил выше ворот.

10' Алибек слева в штрафной площади получил пас от Банку, но не смог переиграть Ковачевича. Претензии Дениса на пенальти арбитра не впечатлили.

9' Станчу слева покружил у чужой штрафной площади, но обостряющей передачи вперёд так и не придумал.

8' Банку сделал неточный пас налево вперёд на Сореску.

6' Гости покатали мяч на своей половине поля.

5' Удар Станчу слева с двадцати пяти метров соперники заблокировали.

3' Шарич справа прошёл вперёд, но доставить мяч к воротам соперники ему не позволили.

2' Сборная Румынии играет в жёлтых футболках и белых трусах, сборная Боснии и Герцеговины - в синей форме.