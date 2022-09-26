Да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банку Никусор
|1
|0.17
|Тэнасе Флорин
|1
|0.17
|Ман Деннис
|1
|0.17
|Пушкаш Георге
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|2
|0.33
|Превляк Смаил
|2
|0.33
|Пьянич Миралем
|1 (1)
|0.17
|Менало Лука
|1
|0.17
|Демирович Эрмедин
|1
|0.17
|Крунич Раде
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурка Андрей
|2
|0
|Марин Мариус
|2
|0
|Ницэ Флорин
|1
|0
|Пушкаш Георге
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Eduard Iordanescu
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьянич Миралем
|2
|0
|Прчич Саньин
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Гояк Амер
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Чивич Эльдар
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Саничанин Синиша
|1
|0
|Дулевич Харис
|1
|0
|Демирович Эрмедин
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|0:1
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Финляндия
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|3.
|Черногория
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|4.
|Румыния
|1:0
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|0:1
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Румыния
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|3.
|Финляндия
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Черногория
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|2.
|Черногория
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|3.
|Босния и Герцеговина
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Румыния
|1:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|7 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Турция
|Дурсун Сердар
|5 (1)
|Черногория
|Томашевич Зарко
|1 2
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|1 2
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Казахстан
|Алип Нуралы
|1 2
|Польша
|Крыховяк Гжегож
|3