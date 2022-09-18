Тур: 6. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti
История личных встреч
Румыния
Босния и Герцеговина
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банку Никусор
|1
|0.2
|Тэнасе Флорин
|1
|0.2
|Пушкаш Георге
|0
|0
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|2
|0.4
|Превляк Смаил
|2
|0.4
|Пьянич Миралем
|1 (1)
|0.2
|Менало Лука
|1
|0.2
|Демирович Эрмедин
|1
|0.2
|Крунич Раде
|0
|0
Карточки
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурка Андрей
|2
|0
|Марин Мариус
|2
|0
|Ницэ Флорин
|1
|0
|Пушкаш Георге
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Eduard Iordanescu
|1
|0
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьянич Миралем
|2
|0
|Прчич Саньин
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Гояк Амер
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Чивич Эльдар
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Саничанин Синиша
|1
|0
|Дулевич Харис
|1
|0
|Демирович Эрмедин
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0
Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1
Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Черногория
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|3.
|Финляндия
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|4.
|Румыния
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Финляндия
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Черногория
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Румыния
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|2.
|Босния и Герцеговина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Румыния
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|4.
|Финляндия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Румыния - Босния и Герцеговина
Исход игры
Румыния
60.9% (28)
Ничья
23.9% (11)
Босния и Герцеговина
15.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (24)
Меньше
47.83% (22)
Обе команды забьют
Да
67.39% (31)
Нет
32.61% (15)
Популярный счёт
2:1 Румыния
37% (17)
1:1 Ничья
15.2% (7)
1:0 Румыния
15.2% (7)
1:2 Босния и Герцеговина
8.7% (4)
2:0 Румыния
6.5% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
0:1 Босния и Герцеговина
4.3% (2)
0:0 Ничья
4.3% (2)
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