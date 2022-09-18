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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Румыния
FIFA #41
 
Позже
Босния и Герцеговина
FIFA #56
Прогнозы 45
Румыния 60% (27)
X 24.4% (11)
Босния и Герцеговина 15.6% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Румыния
Ничья
Босния и Герцеговина
2.32
3.50
2.81
Все Коэффициенты

История личных встреч

Румыния
Босния и Герцеговина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНУ
1:0
Е2
3:0
Е2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банку Никусор 1 0.2
Тэнасе Флорин 1 0.2
Пушкаш Георге 0 0
Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 2 0.4
Превляк Смаил 2 0.4
Пьянич Миралем 1 (1) 0.2
Менало Лука 1 0.2
Демирович Эрмедин 1 0.2
Крунич Раде 0 0

Карточки

Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурка Андрей 2 0
Марин Мариус 2 0
Ницэ Флорин 1 0
Пушкаш Георге 1 0
Маня Кристьян 1 0
Марин Рэзван 1 0
Банку Никусор 1 0
Рус Адриан 1 0
Eduard Iordanescu 1 0
Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьянич Миралем 2 0
Прчич Саньин 2 0
Джеко Эдин 1 0
Хотич Дино 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Гояк Амер 1 0
Превляк Смаил 1 0
Чивич Эльдар 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Саничанин Синиша 1 0
Дулевич Харис 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Ивайло Петев 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0
Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1
Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 5 3 2 0 7 - 4 11
2. Черногория 5 2 1 2 6 - 4 7
3. Финляндия 5 1 2 2 6 - 6 5
4. Румыния 5 1 1 3 2 - 7 4

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Финляндия 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Черногория 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Румыния 2 1 0 1 1 - 3 3

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория 3 1 0 2 3 - 3 3
2. Босния и Герцеговина 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Румыния 3 0 1 2 1 - 4 1
4. Финляндия 2 0 0 2 2 - 4 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Румыния - Босния и Герцеговина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Румыния 60% (27)
    X 24.4% (11)
    Босния и Герцеговина 15.6% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Румыния
    Ничья
    Босния и Герцеговина
    2.32
    3.50
    2.81
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Румыния - Босния и Герцеговина онлайн

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    Прогнозы на матч Румыния - Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Румыния
    60.9% (28)
    Ничья
    23.9% (11)
    Босния и Герцеговина
    15.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (24)
    Меньше
    47.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    67.39% (31)
    Нет
    32.61% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Румыния
    37% (17)
    1:1 Ничья
    15.2% (7)
    1:0 Румыния
    15.2% (7)
    1:2 Босния и Герцеговина
    8.7% (4)
    2:0 Румыния
    6.5% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    0:1 Босния и Герцеговина
    4.3% (2)
    0:0 Ничья
    4.3% (2)
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    Румыния
    Босния и Герцеговина
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