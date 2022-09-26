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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Сан-Марино
FIFA #210
0:1
Второй тайм: 56'
Эстония
FIFA #105
0'
18' Желтая карточка
Пюрг Хенрик
0:1
38' Гол
Аниер Хенри
47' Желтая карточка
Баттистини Микаэль

Ход матча

18'
 
Пюрг Хенрик
38'
0:1
Аниер Хенри
(Ващук Богдан)
46'
Баттистини Мануэль
Дзафферани Томмазо
 
46'
Д'Аддарио Алессандро
Грандони Андреа
 
47'
Баттистини Микаэль
 
Прогнозы 126
Сан-Марино 4.8% (6)
X 7.1% (9)
Эстония 88.1% (111)
0
выиграет Эстония, со счетом 0:2
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Марино
Ничья
Эстония
97.83
7.51
1.24
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Бенедеттини
Элиа
5
Франчози
Симоне
3
Палацци
Мирко
15
Тоси
Алессандро
14
Дзафферани
Томмазо
13
Грандони
Андреа
21
Лунадей
Лоренцо
8
Баттистини
Микаэль
17
Голинуччи
Алессандро
16
Ринальди
Данило
10
Томассини
Фабио
12
Хейн
Карл-Якоб
2
Пюрг
Хенрик
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
23
Тенисте
Тайо
11
Оямаа
Хенрик
14
Васильев
Константин
6
Соометс
Маркус
13
Ващук
Богдан
15
Саппинен
Рауно
8
Аниер
Хенри
Сан-Марино
3-5-2
Эстония
3-5-2

История личных встреч

Сан-Марино
Эстония

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:0
Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аниер Хенри 3 0.75
Васильев Константин 1 0.25
Тамм Йоонас 1 0.25
Кирсс Роберт 1 0.25
Саппинен Рауно 1 (1) 0.25
Зенёв Сергей 0 0
Синявский Василий 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Ващук Богдан 0 0

Карточки

Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голинуччи Алессандро 2 0
Росси Данте 2 0
Лунадей Лоренцо 1 0
Баттистини Микаэль 1 0
Муларони Марчелло 1 0
Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зенёв Сергей 2 0
Пюрг Хенрик 1 0
Кяйт Маттиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Марино
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2
Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - San Martino Speme 0:1 Эсте - Сан-Марино 3:2 Сан-Марино - Адриэзе 1:2 Арциньяно - Сан-Марино 5:1 Лупарензе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Левико Терме 1:0 Сан-Марино - Кабо-Верде 0:2 Местре - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Сан-Марино - FC Spinea 3:2 Delta Calcio Rovigo - Сан-Марино 0:1 Сан-Марино - Чарлинс Муцане 1:0
Эстония
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0
Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1 Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстония 1:0 4 4 0 0 7 - 2 12
2. Мальта 4 2 0 2 5 - 4 6
3. Сан-Марино 0:1 4 0 0 4 0 - 6 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстония 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Мальта 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Сан-Марино 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстония 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Мальта 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Сан-Марино 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Грузия Кварацхелия Хвича 7 (2)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Турция Дурсун Сердар 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Томашевич Зарко 1 2
Фарерские острова Йоэнсен Рене 1 2
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Казахстан Алип Нуралы 1 2
Польша Крыховяк Гжегож 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    54'
    Д'Аддарио оказался на газоне, это Оямаа затолкал игрока сборной Сан-Марино. Стараются активно действовать игроки хозяев, много в центре поля борьбы сейчас.
  • 52'
    Да уж, просто сумасшедшая ошибка защитника сборной Эстонии! В приличном обществе за такое с поля убирают! Посмотрим, может эта возможность подстегнёт хозяев.
  • Опасный момент
    51'
    Соометс сделал передачу назад на Тамма, который зачем-то поднял ногу, пропустив мяч, и выскочивший из-за спин защитников Ринальди вырвался один на один! Пробил мимо голкипера форвард, но в считанных сантиметрах от штанги мяч пролетел!
  • Фол, нарушение
    50'
    Томассини сейчас оказался на газоне, это Тамм затолкал форварда сборной Сан-Марино в центре поля.
  • Фол, нарушение
    49'
    Метс сейчас жёстко сыграл, корпус в корпус встретил игрока сборной Сан-Марино. Довольно сумбурной получается игра в начале второго тайма.
  • Желтая карточка
    47'
    Микаэль Баттистини жестковато играет на правом фланге обороны своей команды, досталось Соометсу. Жёлтую карточку, кстати говоря, показала Монзуль.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
  • Замена
    После перерыва в составе сборной Сан-Марино состоялась двойная замена. На поле появились Алессандро Д'Аддарио и Мануэль Баттистини, а не вышли на второй тайм Томмазо Дзафферани и Андреа Грандони.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Не терпелось украинской девушке-судье отправиться на перерыв, вообще за 3 секунды до конца основного времени тайма дала свисток Монзуль. Пока в нашем матче минимальное преимущество команды Эстонии, которая смогла реализовать территориальное преимущество лишь к перерыву. Моментов не так много. Сделаем паузу, отдыхаем!
  • 44'
    Последние минуты первого тайма у нас идут, эстонцы продолжают нагнетать обстановку у ворот соперника.
  • Опасный момент
    43'
    МОМЕНТИЩЕ! Штрафной заработали игроки сборной Эстонии. Васильев с левого фланга навесил в центр штрафной, где Саппинен выскочил на мяч и пробил в касание, но рядом со штангой получилось у него!
  • 41'
    Заброс в штрафную площадь сборной Сан-Марино, Тенисте с правого края выполнял скидку в центр, но отлично сыграл на опережение Палацци. Мяч выбит в аут.
  • 40'
    Смогли, наконец, игроки сборной Эстонии подкараулить ошибку соперника, провести разящую атаку и выйти вперёд. По идее, сейчас должны повеселее заиграть игроки гостей.
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Хенри Аниер! 0:1!
    Быстро наступление организовали футболисты сборной Эстонии, последовала передача с правого фланга на линию штрафной, Ващук в касание продлил передачу, выполнив проникающий пас налево на Аниера, который сильно пробил под Бенедеттини сходу!
  • 35'
    Порядка 10-ти минут осталось до конца первого тайма. Эстонцы никак не могут как следует зажечь у чужих ворот, но мяч держится уверенно у гостей.
  • Бонусы букмекеров
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    • 33'
      Хорошая атака сборной Эстонии! Тенисте забежал по правому флангу, навесил в центр на врывавшегося на ударную позицию Аниера, но успел Палацци сыграть на опережение и на угловой мяч вынес!
    • Угловой
      31'
      Третий угловой в матче заработали игроки сборной Эстонии, вновь слева навесил Васильев, прямо в центр вратарской получилась подача, а там Пюрг нарушил правила на Бенедеттини, который на выходе пытался сыграть.
    • 30'
      Саппинен сейчас был близок к успеху! После заброса Васильева Ващук слева от лицевой прострелил на ближнюю штангу на партнёра, но Саппинен не смог хитро сыграть, пробив точно в Бенедеттини, который навстречу рванул.
    • 30'
      Метс с левого фланга навесил в штрафную площадь соперника - Палацци выносит мяч. Подбор за сборной Эстонии, продолжается наступление гостей.
    • Фол, нарушение
      29'
      Игроки сборной Сан-Марино провели атаку, которая завершилась подачей с левого фланга, но там в штрафной Лунадей нарушил правила на Метсе в попытке до мяча добраться.
    • 28'
      Да, пока не хватает остроты футболистам сборной Эстонии. Ващук сейчас слева потащил мяч вперёд, оказался против двух соперников, обыграть которых не смог. На всякий случай упал на газон игрок гостей, но украинская судья не поверила.
    • 27'
      Палацци здорово играет в своей штрафной площади! Аниер уже практически убежал от него по дуге, но защитник сборной Сан-Марино поставил ногу и чисто мяч отобрал!
    • Фол, нарушение
      26'
      Тамм перестарался в атаке, нарушил правила игрок эстонской команды. Пострадал Лунадей. Бенедеттини введёт мяч в игру, дело было недалеко от его штрафной площади.
    • 24'
      Фабио Томассини в прессинге сейчас отлично сыграл, чуть не воспользовался слишком слабой передачей Соометса на голкипера, в итоге мог накрыть Хейна, но успел вратарь команды Эстонии вынести мяч.
    • Угловой
      23'
      Ещё один угловой эстонцы заработали. Вновь Васильев навесил слева, на этот раз получилось опаснее, и Бенедеттини на выходе сыграл, руками выбив мяч за пределы штрафной площади.
    • Угловой
      22'
      Угловой у ворот сборной Сан-Марино. От левого флажка Васильев навесил к линии вратарской площади, но прямо на соперника. Без проблем игрок хозяев мяч вынес.
    • 20'
      Ровно двукратный разрыв у команд в рейтинге ФИФА. Команда Эстонии занимает 105-е место, а Сан-Марино обосновался на 210-й строчке. Пока такое колоссальное преимущество гости реализовать не могут, моментов нет.
    • Желтая карточка
      18'
      А вот и первая карточка в нашем матче. Хенрик Пюрг её получает за срыв атаки. Потеряли мяч гости на чужой половине поля, и защитник эстонцев по-хамски влетел в Голинуччи, завалив его на газон.
    • 17'
      Пытаются игроки Сан-Марино при первой попытке убежать в контрнаступление, но довольно быстро все их попытки захлёбываются. Эстонцы больше мячом владеют и стараются его разыгрывать.
    • 16'
      Тоси отлично сыграл, опасный прострел с левого фланга получился, но защитник Сан-Марино накрыл эту попытку. Аут эстонцы заработали.
    • 15'
      Васильев выполнил подачу со штрафного, до ворот было далеко, но и заброс получился так себе. Никого из партнёров рядом не было, а Бенедеттини выдвинулся из ворот к углу вратарской и мяч забрал в руки.
    • Фол, нарушение
      14'
      Баттистини очень активно действует, самый заметный он у Сан-Марино на поле, но пока много правила нарушает. Желания видимо много. Соометс сейчас оказался на газоне.
    • 12'
      Обменялись команды неточными длинными передачами, да и вообще, пока темп встречи получается не самым высоким.
    • 10'
      Попытались в быструю атаку эстонцы перейти после неудачного штрафного соперника, пошла длинная передача на Аниера, но слишком уж сильно. Бенедеттини сыграет от своих ворот.
    • Фол, нарушение
      9'
      Стараются футболисты сборной Сан-Марино прессинговать на чужой половине поля, периодически даже получается мячи отбирать. Сейчас вот Соометс после потери нарушил правила на Баттистини.
    • 8'
      Деловито смотрится девушка-арбитр, старается как можно решительно реагировать на нарушения правил.
    • Опасный момент
      7'
      Опасный момент у ворот сборной Сан-Марино! После подачи с правого фланга сначала по мячу не смог попасть Аниер, а затем уже Саппинен мог забивать метров с семи, но как будто погладил мяч, в итоге рядом со штангой его отправив.
    • Фол, нарушение
      6'
      Томассини прорывался по левому флангу, но поставил ему Тамм корпус, заставив правила нарушить.
    • 5'
      Попытались по центру футболисты сборной Сан-Марино провести контратаку, но в отборе удачно эстонцы сыграли.
    • 3'
      На первых минутах гости ожидаемо захватили мяч под свой контроль. Ходит снаряд у них довольно неплохо. Но это и неудивительно, ведь сегодня Эстония - явный фаворит встречи.
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Сан-Марино стартовала!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию судейскую бригаду:
      Главный судья: Екатерина Монзуль (Харьков, Украина);
      Ассистент: Марина Стрелецкая (Украина);
      Ассистент: Светлана Грушко (Киевская область, Украина);
      Резервный: Анастасия Романюк (Украина).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках поединка 6-го тура группового этапа Лиги D Лиги наций сойдутся лицом к лицу игроки сборных Сан-Марино и Эстонии.

      Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Андрей Сергеев. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
      • Прогнозы 126
      Сан-Марино 4.8% (6)
      X 7.1% (9)
      Эстония 88.1% (111)
      0
      выиграет Эстония, со счетом 0:2
      Да
      Arii #
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Сан-Марино
      Ничья
      Эстония
      97.83
      7.51
      1.24
      Все Коэффициенты
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Аниер Хенри бьет в цель!
    • Желтая карточка
      18'
      Пюрг Хенрик получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сан-Марино 0:1 Эстония онлайн

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    Прогнозы на матч Сан-Марино 0:1 Эстония

    Исход игры
    Сан-Марино
    4.8% (6)
    Ничья
    7.1% (9)
    Эстония
    88.1% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.89% (32)
    Меньше
    73.11% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    24.37% (29)
    Нет
    75.63% (90)
    Популярный счёт
    0:2 Эстония
    34.1% (43)
    0:1 Эстония
    28.6% (36)
    1:2 Эстония
    11.9% (15)
    0:3 Эстония
    6.3% (8)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    2:1 Сан-Марино
    4% (5)
    1:3 Эстония
    1.6% (2)
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    Эстония
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