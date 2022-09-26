Да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аниер Хенри
|3
|0.75
|Васильев Константин
|1
|0.25
|Тамм Йоонас
|1
|0.25
|Кирсс Роберт
|1
|0.25
|Саппинен Рауно
|1 (1)
|0.25
|Зенёв Сергей
|0
|0
|Синявский Василий
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Ващук Богдан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голинуччи Алессандро
|2
|0
|Росси Данте
|2
|0
|Лунадей Лоренцо
|1
|0
|Баттистини Микаэль
|1
|0
|Муларони Марчелло
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зенёв Сергей
|2
|0
|Пюрг Хенрик
|1
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстония
|1:0
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|2.
|Мальта
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|3.
|Сан-Марино
|0:1
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстония
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Мальта
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Сан-Марино
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстония
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Мальта
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Сан-Марино
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|7 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Турция
|Дурсун Сердар
|5 (1)
|Черногория
|Томашевич Зарко
|1 2
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|1 2
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Казахстан
|Алип Нуралы
|1 2
|Польша
|Крыховяк Гжегож
|3