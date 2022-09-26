Метс сейчас жёстко сыграл, корпус в корпус встретил игрока сборной Сан-Марино. Довольно сумбурной получается игра в начале второго тайма.

Томассини сейчас оказался на газоне, это Тамм затолкал форварда сборной Сан-Марино в центре поля.

Соометс сделал передачу назад на Тамма, который зачем-то поднял ногу, пропустив мяч, и выскочивший из-за спин защитников Ринальди вырвался один на один! Пробил мимо голкипера форвард, но в считанных сантиметрах от штанги мяч пролетел!

Да уж, просто сумасшедшая ошибка защитника сборной Эстонии! В приличном обществе за такое с поля убирают! Посмотрим, может эта возможность подстегнёт хозяев.

Д'Аддарио оказался на газоне, это Оямаа затолкал игрока сборной Сан-Марино. Стараются активно действовать игроки хозяев, много в центре поля борьбы сейчас.

После перерыва в составе сборной Сан-Марино состоялась двойная замена. На поле появились Алессандро Д'Аддарио и Мануэль Баттистини , а не вышли на второй тайм Томмазо Дзафферани и Андреа Грандони.

Порядка 10-ти минут осталось до конца первого тайма. Эстонцы никак не могут как следует зажечь у чужих ворот, но мяч держится уверенно у гостей.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Хенри Аниер! 0:1! Быстро наступление организовали футболисты сборной Эстонии, последовала передача с правого фланга на линию штрафной, Ващук в касание продлил передачу, выполнив проникающий пас налево на Аниера, который сильно пробил под Бенедеттини сходу!

Смогли, наконец, игроки сборной Эстонии подкараулить ошибку соперника, провести разящую атаку и выйти вперёд. По идее, сейчас должны повеселее заиграть игроки гостей.

Заброс в штрафную площадь сборной Сан-Марино, Тенисте с правого края выполнял скидку в центр, но отлично сыграл на опережение Палацци. Мяч выбит в аут.

МОМЕНТИЩЕ! Штрафной заработали игроки сборной Эстонии. Васильев с левого фланга навесил в центр штрафной, где Саппинен выскочил на мяч и пробил в касание, но рядом со штангой получилось у него!

Последние минуты первого тайма у нас идут, эстонцы продолжают нагнетать обстановку у ворот соперника.

Не терпелось украинской девушке-судье отправиться на перерыв, вообще за 3 секунды до конца основного времени тайма дала свисток Монзуль. Пока в нашем матче минимальное преимущество команды Эстонии, которая смогла реализовать территориальное преимущество лишь к перерыву. Моментов не так много. Сделаем паузу, отдыхаем!

33' Хорошая атака сборной Эстонии! Тенисте забежал по правому флангу, навесил в центр на врывавшегося на ударную позицию Аниера, но успел Палацци сыграть на опережение и на угловой мяч вынес!

31' Третий угловой в матче заработали игроки сборной Эстонии, вновь слева навесил Васильев, прямо в центр вратарской получилась подача, а там Пюрг нарушил правила на Бенедеттини, который на выходе пытался сыграть.

30' Саппинен сейчас был близок к успеху! После заброса Васильева Ващук слева от лицевой прострелил на ближнюю штангу на партнёра, но Саппинен не смог хитро сыграть, пробив точно в Бенедеттини, который навстречу рванул.

30' Метс с левого фланга навесил в штрафную площадь соперника - Палацци выносит мяч. Подбор за сборной Эстонии, продолжается наступление гостей.

29' Игроки сборной Сан-Марино провели атаку, которая завершилась подачей с левого фланга, но там в штрафной Лунадей нарушил правила на Метсе в попытке до мяча добраться.

28' Да, пока не хватает остроты футболистам сборной Эстонии. Ващук сейчас слева потащил мяч вперёд, оказался против двух соперников, обыграть которых не смог. На всякий случай упал на газон игрок гостей, но украинская судья не поверила.

27' Палацци здорово играет в своей штрафной площади! Аниер уже практически убежал от него по дуге, но защитник сборной Сан-Марино поставил ногу и чисто мяч отобрал!

26' Тамм перестарался в атаке, нарушил правила игрок эстонской команды. Пострадал Лунадей. Бенедеттини введёт мяч в игру, дело было недалеко от его штрафной площади.

24' Фабио Томассини в прессинге сейчас отлично сыграл, чуть не воспользовался слишком слабой передачей Соометса на голкипера, в итоге мог накрыть Хейна, но успел вратарь команды Эстонии вынести мяч.