Тур: 6. Стадион: Олимпийский (Серравалле)
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История личных встреч
Сан-Марино
Эстония
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Марино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Эстония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аниер Хенри
|2
|0.67
|Васильев Константин
|1
|0.33
|Тамм Йоонас
|1
|0.33
|Кирсс Роберт
|1
|0.33
|Саппинен Рауно
|1 (1)
|0.33
|Зенёв Сергей
|0
|0
|Синявский Василий
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
Карточки
Сан-Марино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голинуччи Алессандро
|2
|0
|Росси Данте
|2
|0
|Лунадей Лоренцо
|1
|0
|Баттистини Микаэль
|1
|0
|Муларони Марчелло
|1
|0
Эстония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зенёв Сергей
|2
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Марино
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2
Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - San Martino Speme 0:1 Эсте - Сан-Марино 3:2 Сан-Марино - Адриэзе 1:2 Арциньяно - Сан-Марино 5:1 Лупарензе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Левико Терме 1:0 Сан-Марино - Кабо-Верде 0:2 Местре - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Сан-Марино - FC Spinea 3:2 Delta Calcio Rovigo - Сан-Марино 0:1 Сан-Марино - Чарлинс Муцане 1:0
Эстония
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0
Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1 Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6
Лига D. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстония
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Мальта
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|3.
|Сан-Марино
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Лига D. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстония
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Мальта
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Сан-Марино
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Лига D. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстония
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Мальта
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Сан-Марино
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Сан-Марино - Эстония
Исход игры
Сан-Марино
6.5% (3)
Ничья
8.7% (4)
Эстония
84.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
32.61% (15)
Меньше
67.39% (31)
Обе команды забьют
Да
34.78% (16)
Нет
65.22% (30)
Популярный счёт
0:1 Эстония
30.4% (14)
0:2 Эстония
26.1% (12)
1:2 Эстония
17.4% (8)
1:1 Ничья
8.7% (4)
0:3 Эстония
6.5% (3)
2:1 Сан-Марино
4.3% (2)
1:3 Эстония
4.3% (2)
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