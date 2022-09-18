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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Сан-Марино
FIFA #210
 
Позже
Эстония
FIFA #105
Прогнозы 45
Сан-Марино 6.7% (3)
X 8.9% (4)
Эстония 84.4% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сан-Марино
Ничья
Эстония
13.00
5.05
1.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сан-Марино
Эстония

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:0
Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аниер Хенри 2 0.67
Васильев Константин 1 0.33
Тамм Йоонас 1 0.33
Кирсс Роберт 1 0.33
Саппинен Рауно 1 (1) 0.33
Зенёв Сергей 0 0
Синявский Василий 0 0
Кяйт Маттиас 0 0

Карточки

Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голинуччи Алессандро 2 0
Росси Данте 2 0
Лунадей Лоренцо 1 0
Баттистини Микаэль 1 0
Муларони Марчелло 1 0
Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зенёв Сергей 2 0
Кяйт Маттиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Марино
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2
Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - San Martino Speme 0:1 Эсте - Сан-Марино 3:2 Сан-Марино - Адриэзе 1:2 Арциньяно - Сан-Марино 5:1 Лупарензе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Левико Терме 1:0 Сан-Марино - Кабо-Верде 0:2 Местре - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Сан-Марино - FC Spinea 3:2 Delta Calcio Rovigo - Сан-Марино 0:1 Сан-Марино - Чарлинс Муцане 1:0
Эстония
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0
Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1 Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстония 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Мальта 4 2 0 2 5 - 4 6
3. Сан-Марино 3 0 0 3 0 - 5 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстония 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Мальта 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Сан-Марино 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстония 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Мальта 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Сан-Марино 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сан-Марино - Эстония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 45
    Сан-Марино 6.7% (3)
    X 8.9% (4)
    Эстония 84.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сан-Марино
    Ничья
    Эстония
    13.00
    5.05
    1.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сан-Марино - Эстония онлайн

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    Прогнозы на матч Сан-Марино - Эстония

    Исход игры
    Сан-Марино
    6.5% (3)
    Ничья
    8.7% (4)
    Эстония
    84.8% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.61% (15)
    Меньше
    67.39% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    34.78% (16)
    Нет
    65.22% (30)
    Популярный счёт
    0:1 Эстония
    30.4% (14)
    0:2 Эстония
    26.1% (12)
    1:2 Эстония
    17.4% (8)
    1:1 Ничья
    8.7% (4)
    0:3 Эстония
    6.5% (3)
    2:1 Сан-Марино
    4.3% (2)
    1:3 Эстония
    4.3% (2)
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    Сан-Марино
    Эстония
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