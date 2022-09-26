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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Черногория
FIFA #73
0:1
Второй тайм: 51'
Финляндия
FIFA #60
0'
9' Желтая карточка
Томашевич Зарко
12' Желтая карточка
Вуячич Игор
17' Вторая желтая карточка
Томашевич Зарко
18' Желтая карточка
Йоветич Стеван
19' Желтая карточка
Вешович Марко
24' Желтая карточка
Кайринен Каан
0:1
47' Гол
Антман Оливер

Ход матча

9'
Томашевич Зарко
 
12'
Вуячич Игор
 
17'
Томашевич Зарко
 
18'
Йоветич Стеван
 
19'
Вешович Марко
 
24'
 
Кайринен Каан
25'
Балич Саша
Радунович Ристо
 
32'
Цамай Дритон
Хакшабанович Сеад
 
33'
Шчекич Александар
Йоветич Стеван
 
46'
 
Похьянпало Йоэль
Лингман Лукас
47'
0:1
Антман Оливер
(Пукки Теэму)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 129
Черногория 44.2% (57)
X 38.8% (50)
Финляндия 17.1% (22)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черногория
Ничья
Финляндия
9.50
3.17
3.17
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Миятович
Милан
7
Вешович
Марко
5
Вуячич
Игор
6
Томашевич
Зарко
3
Радунович
Ристо
16
Йовович
Владимир
8
Янкович
Марко
4
Вукчевич
Никола
17
Хакшабанович
Сеад
10
Йоветич
Стеван
9
Мугоша
Стефан
1
Градецки
Лукаш
2
Вяйсянен
Лео
4
Иванов
Роберт
3
Йенсен
Ричард
17
Алхо
Николай
11
Антман
Оливер
6
Камара
Глен
15
Кайринен
Каан
14
Лингман
Лукас
21
Кялльман
Беньямин
10
Пукки
Теэму
Черногория
4-4-2
Финляндия
3-5-2

История личных встреч

Черногория
Финляндия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мугоша Стефан 4 0.67
Вукчевич Марко 1 0.17
Марушич Адам 1 0.17
Янкович Марко 0 0
Хакшабанович Сеад 0 0
Вуячич Игор 0 0
Крстович Никола 0 0
Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 3 (1) 0.5
Похьянпало Йоэль 2 0.33
Кялльман Беньямин 1 0.17
Антман Оливер 1 0.17
Лингман Лукас 0 0
Валакари Онни 0 0

Карточки

Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томашевич Зарко 2 1
Марушич Адам 2 0
Йовович Владимир 2 0
Йоветич Стеван 1 0
Божович Драшко 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Вешович Марко 1 0
Савичевич Вукан 1 0
Миятович Милан 1 0
Вуячич Игор 1 0
Янкович Марко 1 0
Шипчич Никола 1 0
Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 1 0
Алхо Николай 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Лам Томас 1 0
Вяйсянен Саули 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0
Камара Глен 1 0
Ниссилья Урхо 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Кайринен Каан 1 0
Иванов Роберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
75%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Черногория
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0
Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0
Финляндия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0
Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 0:1 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Финляндия 1:0 6 2 2 2 7 - 6 8
3. Черногория 0:1 6 2 1 3 6 - 5 7
4. Румыния 1:0 6 2 1 3 3 - 7 7

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 0:1 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Румыния 1:0 3 2 0 1 2 - 3 6
3. Финляндия 1:0 3 1 2 0 4 - 2 5
4. Черногория 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Финляндия 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
2. Черногория 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
3. Босния и Герцеговина 0:1 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Румыния 1:0 3 0 1 2 1 - 4 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Грузия Кварацхелия Хвича 7 (2)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Турция Дурсун Сердар 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Томашевич Зарко 1 2
Фарерские острова Йоэнсен Рене 1 2
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Казахстан Алип Нуралы 1 2
Польша Крыховяк Гжегож 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    На волне успеха гости не останавливаются, а продолжают атаковать, пытаясь забить второй гол и практически снять вопросы относительно победителя. 
  • 52'
    Разыграли финны корнер, после чего Алхо выполнил подачу на левый край штрафной площадки и партнёров не нашёл. 
  • Угловой
    51'
    Ещё одно наступление правым флангом проводят гости и зарабатывают угловой удар. 
  • 50'
    Фланговая атака приносит Финляндии забитый гол, который приближает победу, ведь Черногория играет вдесятером и не создаёт опасных моментов. 
  • Описание гола
    49'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! АНТМАН!!! Пукки принимает мяч в центре штрафной площадки и катит левее на Антмана, который ударом в касание поражает правый угол. 
  • Дождь
    48'
    На протяжении всего первого тайма шёл дождь, который продолжается и во второй 45-минутке. Игра в пас существенно усложняется. 
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе Финляндии произошла замена. Вместо Лукаса Лингмана вышел Йоэль Похьянпало. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Матч возобновляется. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, счёт пока не открыт. 
  • Угловой
    45'
    Лукас Лингман выполнил подачу с углового с левого фланга и нашёл голову Игора Вуячича, который выбил мяч из штрафной площадки. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Глен Камара вступил в борьбу за мяч с Марко Янковичем на левом фланге, и нарушил правила, уронив оппонента на газон. 
  • 43'
    Йенсен поддерживает атаку левым флангом и выполняет подачу в центр штрафной, откуда неточно пробивает Кялльман. 
  • 42'
    Позиционную атаку удалось провести Черногории, но ничем опасным она не отметилась. Игор Вуячич отправил мяч в штрафную площадку и партнёров не нашёл. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Александар Шчекич потерял мяч на левом фланге, а потом нарушил правила, придержав Николая Алхо. 
  • Бонусы букмекеров
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    • 40'
      Саша Балич ввёл мяч в игру из аута, после чего гости включились в прессинг и игровой снаряд отобрали. 
    • 39'
      Не желает Черногория отсиживаться в обороне. Отправляется в атаку левым флангом и зарабатывает аут. 
    • Опасный момент
      38'
      Теэму Пукки получает мяч на левом краю штрафной площадки и пробивает из борьбы с соперником - Милан Миятович на месте. 
    • Судья
      37'
      Йовович совершил рывок по правому флангу и дошёл до штрафной площадки, а потом упал, но судья показал, что нужно вставать. 
    • 36'
      С первым навесом хозяева справились, выбив мяч на левый фланг, а потом и с кроссом Алхо разобрались. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Марко Янкович отбирает мяч у Ричарда Йенсена на правом фланге, но перед этим нарушает правила. 
    • Замена
      33'
      Не может продолжать поединок Хакшабанович, вместо него в игру вступает Цамай, а ещё и Шчекич выходит, меняя Йоветича. 
    • Травма, повреждение
      32'
      Сеад Хакшабанович испытывает болевые ощущения, из-за чего покидает поле и получает медицинскую помощь. Несколько минут вдевятером будут играть хозяева. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Пукки нарушил правила в верховом единоборстве с Янковичем, ударив Марко локтем. Судья штрафной назначил, а жёлтую решил не показывать. 
    • Угловой
      30'
      Лео Вяйсянен выиграл воздух в чужой штрафной площадке и пробил после подачи с угла поля, отправив мяч выше ворот. 
    • Опасный момент
      29'
      Оливер Антман пробивает из-за пределов штрафной площадки в правый нижний угол - Милан Миятович в прыжке совершает сэйв. 
    • 28'
      Вешович выполнил подачу на правый край штрафной, куда ворвался Мугоша, но не сумел добраться до мяча. 
    • Замена
      27'
      Замена в составе Черногории. Вместо Ристо Радуновича выходит Саша Балич. 
    • Желтая карточка
      26'
      Первая жёлтая карточка для игроков сборной Финляндии. За фол в центральном круге её получает Каан Кайринен. 
    • 25'
      Милан Миятович выполнил удар от ворот и нашёл Стевана Йоветича, который выиграл воздух у Николая Алхо, а скидку точную сделать не смог. 
    • 24'
      Алхо выполнил передачу по правому флангу на Кялльмана, который рывок совершил, но в скорости Марко Вешовичу проиграл. 
    • 22'
      Черногория пока не закрывается в обороне, а отправляется в атаку правым флангом и добивается права на вбрасывание из-за боковой линии. 
    • Опасный момент
      21'
      Очень быстро Финляндия могла воспользоваться численным перевесом, но Роберт Иванов не попал в правый угол, пробив с линии вратарской. 
    • Желтая карточка
      20'
      Стеван Йоветич попытался поспорить с арбитром. Безуспешно, да ещё и сам попал под раздачу, получив жёлтую. 
    • Жёлтая и сразу красная
      19'
      Вот это да, Черногория остаётся в меньшинстве. Томашевич получает вторую жёлтую карточку и покидает поле. 
    • Угловой
      18'
      Гости справились с корнером соперника, выбив мяч из штрафной, а вот подбор оставить за собой не смогли. 
    • Опасный момент
      17'
      Стеван Йоветич откликается на подачу с левого фланга и с линии штрафной площадки пробивает под перекладину - Лукаш Градецки в прыжке переводит мяч на угловой. 
    • 16'
      Штрафной удар в исполнении гостей с левого фланга ничем опасным не закончился. Милан Миятович вышел из ворот и мяч забрал. 
    • Желтая карточка
      15'
      Грубовато начинают действовать хозяева, из-за чего собирают жёлтые карточки. Теперь ещё и Игор Вуячич получает "горчичник". 
    • Фол, нарушение
      14'
      Лингман проиграл позицию Вукчевичу на правом фланге, а потом нарушил правила, подтолкнув оппонента в спину. 
    • 13'
      Алхо перевёл мяч с правого фланга в центр, где Кялльман справился с обработкой, а пробить не успел, так как был накрыт Вукчевичем. 
    • 12'
      Каан Кайринен добежал до углового флага по левому флангу, а потом оказался в окружении двоих оппонентов и игрового снаряда лишился. 
    • 11'
      Николай Алхо останавливает атаку соперника на правом фланге, в подкате выбивая игровой снаряд за боковую линию. 
    • Опасный момент
      10'
      Оливер Антман проник в штрафную площадку с левого фланга, сблизился с вратарской и пробил в дальний угол - не попал в створ. 
    • Желтая карточка
      9'
      Зарко Томашевич срывает контратаку Финляндии, после чего записывает на свой счёт жёлтую карточку. 
    • Офсайд
      8'
      Наступление Черногории левым флангом было прервано свистком арбитра. В положении "вне игры" оказался Ристо Радунович. 
    • 7'
      Хакшабанович прошёл по левому флангу и выполнил подачу на линию вратарской, где выше всех выпрыгнул Иванов и мяч выбил. 
    • 6'
      Марко Вешович отобрал мяч у Каана Кайринена на правом фланге, а потом выполнил передачу на Милана Миятовича, который отправил игровой снаряд в район центрального круга. 
    • Травма, повреждение
      5'
      Лукас Лингман пострадал в единоборстве с Николой Вукчевичем, но от медицинской помощи отказался. 
    • 4'
      Пукки откликнулся на передачу из глубины поля и совершил рывок по правому флангу, после чего не сумел обыграть один в один Радуновича. 
    • 3'
      Активно берутся хозяева за дело, беря мяч под контроль и активно идя в наступление. Финляндия всем составом за линией мяча. 
    • 2'
      Йовович поддержал атаку правым флангом и выполнил подачу, которая получилась слишком высокой. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Черногория 0:1 Финляндия

    Исход игры
    Черногория
    44.2% (57)
    Ничья
    38.8% (50)
    Финляндия
    17.1% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.7% (46)
    Меньше
    62.3% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    72.13% (88)
    Нет
    27.87% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.6% (42)
    2:1 Черногория
    23.3% (30)
    1:0 Черногория
    17.8% (23)
    0:1 Финляндия
    7% (9)
    1:2 Финляндия
    7% (9)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    3:2 Черногория
    1.6% (2)
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    Черногория
    Финляндия
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