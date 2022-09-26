В перерыве в составе Финляндии произошла замена. Вместо Лукаса Лингмана вышел Йоэль Похьянпало.

На протяжении всего первого тайма шёл дождь, который продолжается и во второй 45-минутке. Игра в пас существенно усложняется.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! АНТМАН!!! Пукки принимает мяч в центре штрафной площадки и катит левее на Антмана, который ударом в касание поражает правый угол.

Фланговая атака приносит Финляндии забитый гол, который приближает победу, ведь Черногория играет вдесятером и не создаёт опасных моментов.

Ещё одно наступление правым флангом проводят гости и зарабатывают угловой удар.

Разыграли финны корнер, после чего Алхо выполнил подачу на левый край штрафной площадки и партнёров не нашёл.

На волне успеха гости не останавливаются, а продолжают атаковать, пытаясь забить второй гол и практически снять вопросы относительно победителя.

Александар Шчекич потерял мяч на левом фланге, а потом нарушил правила, придержав Николая Алхо.

Позиционную атаку удалось провести Черногории, но ничем опасным она не отметилась. Игор Вуячич отправил мяч в штрафную площадку и партнёров не нашёл.

Йенсен поддерживает атаку левым флангом и выполняет подачу в центр штрафной, откуда неточно пробивает Кялльман.

Глен Камара вступил в борьбу за мяч с Марко Янковичем на левом фланге, и нарушил правила, уронив оппонента на газон.

Лукас Лингман выполнил подачу с углового с левого фланга и нашёл голову Игора Вуячича, который выбил мяч из штрафной площадки.

Завершается первый тайм, счёт пока не открыт.

Лео Вяйсянен выиграл воздух в чужой штрафной площадке и пробил после подачи с угла поля, отправив мяч выше ворот.

Пукки нарушил правила в верховом единоборстве с Янковичем, ударив Марко локтем. Судья штрафной назначил, а жёлтую решил не показывать.

Сеад Хакшабанович испытывает болевые ощущения, из-за чего покидает поле и получает медицинскую помощь. Несколько минут вдевятером будут играть хозяева.

Не может продолжать поединок Хакшабанович, вместо него в игру вступает Цамай, а ещё и Шчекич выходит, меняя Йоветича.

Марко Янкович отбирает мяч у Ричарда Йенсена на правом фланге, но перед этим нарушает правила.

С первым навесом хозяева справились, выбив мяч на левый фланг, а потом и с кроссом Алхо разобрались.

Йовович совершил рывок по правому флангу и дошёл до штрафной площадки, а потом упал, но судья показал, что нужно вставать.

Теэму Пукки получает мяч на левом краю штрафной площадки и пробивает из борьбы с соперником - Милан Миятович на месте.

Не желает Черногория отсиживаться в обороне. Отправляется в атаку левым флангом и зарабатывает аут.

Саша Балич ввёл мяч в игру из аута, после чего гости включились в прессинг и игровой снаряд отобрали.

29' Оливер Антман пробивает из-за пределов штрафной площадки в правый нижний угол - Милан Миятович в прыжке совершает сэйв.

28' Вешович выполнил подачу на правый край штрафной, куда ворвался Мугоша, но не сумел добраться до мяча.

27' Замена в составе Черногории. Вместо Ристо Радуновича выходит Саша Балич.

26' Первая жёлтая карточка для игроков сборной Финляндии. За фол в центральном круге её получает Каан Кайринен.

25' Милан Миятович выполнил удар от ворот и нашёл Стевана Йоветича, который выиграл воздух у Николая Алхо, а скидку точную сделать не смог.

24' Алхо выполнил передачу по правому флангу на Кялльмана, который рывок совершил, но в скорости Марко Вешовичу проиграл.

22' Черногория пока не закрывается в обороне, а отправляется в атаку правым флангом и добивается права на вбрасывание из-за боковой линии.

21' Очень быстро Финляндия могла воспользоваться численным перевесом, но Роберт Иванов не попал в правый угол, пробив с линии вратарской.

20' Стеван Йоветич попытался поспорить с арбитром. Безуспешно, да ещё и сам попал под раздачу, получив жёлтую.

19' Вот это да, Черногория остаётся в меньшинстве. Томашевич получает вторую жёлтую карточку и покидает поле.

18' Гости справились с корнером соперника, выбив мяч из штрафной, а вот подбор оставить за собой не смогли.

17' Стеван Йоветич откликается на подачу с левого фланга и с линии штрафной площадки пробивает под перекладину - Лукаш Градецки в прыжке переводит мяч на угловой.

16' Штрафной удар в исполнении гостей с левого фланга ничем опасным не закончился. Милан Миятович вышел из ворот и мяч забрал.

15' Грубовато начинают действовать хозяева, из-за чего собирают жёлтые карточки. Теперь ещё и Игор Вуячич получает "горчичник".

14' Лингман проиграл позицию Вукчевичу на правом фланге, а потом нарушил правила, подтолкнув оппонента в спину.

13' Алхо перевёл мяч с правого фланга в центр, где Кялльман справился с обработкой, а пробить не успел, так как был накрыт Вукчевичем.

12' Каан Кайринен добежал до углового флага по левому флангу, а потом оказался в окружении двоих оппонентов и игрового снаряда лишился.

11' Николай Алхо останавливает атаку соперника на правом фланге, в подкате выбивая игровой снаряд за боковую линию.

10' Оливер Антман проник в штрафную площадку с левого фланга, сблизился с вратарской и пробил в дальний угол - не попал в створ.

9' Зарко Томашевич срывает контратаку Финляндии, после чего записывает на свой счёт жёлтую карточку.

8' Наступление Черногории левым флангом было прервано свистком арбитра. В положении "вне игры" оказался Ристо Радунович.

7' Хакшабанович прошёл по левому флангу и выполнил подачу на линию вратарской, где выше всех выпрыгнул Иванов и мяч выбил.

6' Марко Вешович отобрал мяч у Каана Кайринена на правом фланге, а потом выполнил передачу на Милана Миятовича, который отправил игровой снаряд в район центрального круга.

5' Лукас Лингман пострадал в единоборстве с Николой Вукчевичем, но от медицинской помощи отказался.

4' Пукки откликнулся на передачу из глубины поля и совершил рывок по правому флангу, после чего не сумел обыграть один в один Радуновича.

3' Активно берутся хозяева за дело, беря мяч под контроль и активно идя в наступление. Финляндия всем составом за линией мяча.

2' Йовович поддержал атаку правым флангом и выполнил подачу, которая получилась слишком высокой.