Да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мугоша Стефан
|4
|0.67
|Вукчевич Марко
|1
|0.17
|Марушич Адам
|1
|0.17
|Янкович Марко
|0
|0
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
|Крстович Никола
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|3 (1)
|0.5
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.33
|Кялльман Беньямин
|1
|0.17
|Антман Оливер
|1
|0.17
|Лингман Лукас
|0
|0
|Валакари Онни
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томашевич Зарко
|2
|1
|Марушич Адам
|2
|0
|Йовович Владимир
|2
|0
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Божович Драшко
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Вешович Марко
|1
|0
|Савичевич Вукан
|1
|0
|Миятович Милан
|1
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Янкович Марко
|1
|0
|Шипчич Никола
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|1
|0
|Алхо Николай
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Лам Томас
|1
|0
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|Камара Глен
|1
|0
|Ниссилья Урхо
|1
|0
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|Кайринен Каан
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|0:1
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Финляндия
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|3.
|Черногория
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|4.
|Румыния
|1:0
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|0:1
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Румыния
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|3.
|Финляндия
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Черногория
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|2.
|Черногория
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|3.
|Босния и Герцеговина
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Румыния
|1:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|7 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Турция
|Дурсун Сердар
|5 (1)
|Черногория
|Томашевич Зарко
|1 2
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|1 2
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Казахстан
|Алип Нуралы
|1 2
|Польша
|Крыховяк Гжегож
|3