Тур: 6. Стадион: Под Горицом
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История личных встреч
Черногория
Финляндия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мугоша Стефан
|4
|0.8
|Вукчевич Марко
|1
|0.2
|Марушич Адам
|1
|0.2
|Янкович Марко
|0
|0
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
|Крстович Никола
|0
|0
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|3 (1)
|0.6
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.4
|Кялльман Беньямин
|1
|0.2
|Лингман Лукас
|0
|0
|Валакари Онни
|0
|0
Карточки
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марушич Адам
|2
|0
|Йовович Владимир
|2
|0
|Божович Драшко
|1
|0
|Томашевич Зарко
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Савичевич Вукан
|1
|0
|Миятович Милан
|1
|0
|Янкович Марко
|1
|0
|Шипчич Никола
|1
|0
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|1
|0
|Алхо Николай
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Лам Томас
|1
|0
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|Камара Глен
|1
|0
|Ниссилья Урхо
|1
|0
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
75%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Черногория
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0
Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0
Финляндия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1
Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Черногория
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|3.
|Финляндия
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|4.
|Румыния
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Финляндия
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Черногория
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Румыния
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|2.
|Босния и Герцеговина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Румыния
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|4.
|Финляндия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Черногория - Финляндия
Исход игры
Черногория
48.9% (22)
Ничья
37.8% (17)
Финляндия
13.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (20)
Меньше
55.56% (25)
Обе команды забьют
Да
77.78% (35)
Нет
22.22% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (15)
2:1 Черногория
33.3% (15)
1:0 Черногория
15.6% (7)
1:2 Финляндия
6.7% (3)
0:1 Финляндия
4.4% (2)
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