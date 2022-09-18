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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Черногория
FIFA #73
 
Позже
Финляндия
FIFA #60
Прогнозы 44
Черногория 50% (22)
X 36.4% (16)
Финляндия 13.6% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Черногория
Ничья
Финляндия
2.27
3.24
3.11
Все Коэффициенты

История личных встреч

Черногория
Финляндия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мугоша Стефан 4 0.8
Вукчевич Марко 1 0.2
Марушич Адам 1 0.2
Янкович Марко 0 0
Хакшабанович Сеад 0 0
Вуячич Игор 0 0
Крстович Никола 0 0
Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 3 (1) 0.6
Похьянпало Йоэль 2 0.4
Кялльман Беньямин 1 0.2
Лингман Лукас 0 0
Валакари Онни 0 0

Карточки

Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марушич Адам 2 0
Йовович Владимир 2 0
Божович Драшко 1 0
Томашевич Зарко 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Савичевич Вукан 1 0
Миятович Милан 1 0
Янкович Марко 1 0
Шипчич Никола 1 0
Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 1 0
Алхо Николай 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Лам Томас 1 0
Вяйсянен Саули 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0
Камара Глен 1 0
Ниссилья Урхо 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Иванов Роберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
75%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Черногория
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0
Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0
Финляндия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1
Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 5 3 2 0 7 - 4 11
2. Черногория 5 2 1 2 6 - 4 7
3. Финляндия 5 1 2 2 6 - 6 5
4. Румыния 5 1 1 3 2 - 7 4

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Финляндия 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Черногория 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Румыния 2 1 0 1 1 - 3 3

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория 3 1 0 2 3 - 3 3
2. Босния и Герцеговина 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Румыния 3 0 1 2 1 - 4 1
4. Финляндия 2 0 0 2 2 - 4 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Черногория - Финляндия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Черногория 50% (22)
    X 36.4% (16)
    Финляндия 13.6% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Черногория
    Ничья
    Финляндия
    2.27
    3.24
    3.11
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Черногория - Финляндия онлайн

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    Прогнозы на матч Черногория - Финляндия

    Исход игры
    Черногория
    48.9% (22)
    Ничья
    37.8% (17)
    Финляндия
    13.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (20)
    Меньше
    55.56% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (35)
    Нет
    22.22% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (15)
    2:1 Черногория
    33.3% (15)
    1:0 Черногория
    15.6% (7)
    1:2 Финляндия
    6.7% (3)
    0:1 Финляндия
    4.4% (2)
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    Черногория
    Финляндия
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