Да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барди Энис
|2
|0.33
|Миовски Боян
|2
|0.33
|Николов Бобан
|1
|0.17
|Ристовски Милан
|1
|0.17
|Чурлинов Дарко
|1
|0.17
|Бабунски Дориан
|0
|0
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
|Тодороски Тодор
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|3
|0.5
|Стефанов Илиян
|2
|0.33
|Кирилов Радослав
|1
|0.17
|Илиев Атанас
|1
|0.17
|Минчев Георги
|1
|0.17
|Антов Валентин
|1
|0.17
|Петков Марин
|1
|0.17
|Миланов Георги
|0
|0
|Неделев Тодор
|0
|0
|Крастев Филип
|0
|0
|Турицов Иван
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабунски Давид
|2
|0
|Тодороски Тодор
|0
|1
|Велкоски Дарко
|1
|0
|Асковски Стефан
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Муслиу Визар
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Миовски Боян
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Миланов Георги
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Минчев Георги
|1
|0
|Христов Петко
|1
|0
|Христов Андреа
|1
|0
|Минчев Мартин
|1
|0
|Петков Марин
|1
|0
|Груев Илия
|1
|0
|Краев Андриан
|1
|0
|Стефанов Илиян
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|7 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Турция
|Дурсун Сердар
|5 (1)
|Черногория
|Томашевич Зарко
|1 2
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|1 2
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Казахстан
|Алип Нуралы
|1 2
|Польша
|Крыховяк Гжегож
|3