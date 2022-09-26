Диагональ исполнял Барди на правый фланг, куда забегал Ристовски, но догнать мяч в пределах поля он не смог.

С левого фланга навесил на дальнюю штангу Попов, но здесь не смог пробить Крастев в борьбе с защитником.

Сместился с фланга в центр Кирилов и с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

На фланге получил по ногам Асковски в борьбе против Попова. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Кирилл Десподов! Удалось выйти вперед болгарам. Убежал в контратаку по левой бровке Кирилов и выдал поперек на Десподова, который легко переиграл голкипера, пробив точно в нижний угол из пределов штрафной.

В центре поля Груев грубо заехал по ногам Ристовски. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Со штрафного Барди пробивал на силу по воротам, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до Наумова.

Двойная замена в составе сборной Болгарии произошла в перерыве. Вместо Стефанова и Карабелева на второй тайм вышли Илиев и Крастев.

С углового навесил Алиоски на ближнюю штангу, где пробил головой Бейтулаи, но мяч полетел крайне неточно.

Запускал Десподова на ворота соперника пасом Петков, но вышел далеко Димитриевски и забрал мяч в свои руки.

Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.

Диагональ исполнял Груев на левый фланг, куда забегал Кирилов, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.

Отдавал по флангу Элмас на ход Асковски, но тот не понял задумки партнера и не смог откликнуться на этот пас.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

Пробивал пяткой из пределов штрафной Десподов после заброса от Карабелева, но мяч оказался в руках голкипера.

По флангу отдавал пас Петков на ход Стефанову, но того опередил Бейтулаи и головой вынес мяч в аут.

Ушел от соперника по флангу Петков и навесил в центр штрафной, но здесь мяч головой вынес подальше Муслиу.

Долго катают мяч на чужой половине поля болгары, но пройти массированную оборону соперника пока не удается.

Низом прострелил Попов в штрафную на Десподова, но перехватил мяч в последний момент Муслиу.

Догнал мяч на фланге Попов и навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог добраться до мяча Десподов.

Мягко забрасывал Груев на ход Петкову, который убегал на ворота соперника, но арбитр остановил игру из-за офсайда.

На фланге получил по ногам Попов в борьбе против Асковски. Штрафной удар исполнять будут болгары.

Со штрафного Десподов навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Груев, но не попал в створ ворот.

Грубо наступил на ногу сопернику в центре поля Груев. Судья не стал себя сдерживать и показал желтую карточку.

32' Отдавал пас в штрафную соперника Попов на ход Кирилову, но тот не смог остановить мяч в пределах поля.

31' Мог убегать на ворота соперника Десподов после паса от Попова, но проиграл он борьбу за мяч Зайкову.

29' Забросил Барди в штрафную соперника на ход Ристовски, но тому добраться до мяча не дали защитники.

28' Откровенно грубо заехал локтем по лицу соперника в центре поля Миовски. Судья вновь показал желтую карточку.

27' Отдавал пас в штрафную соперника Стефанов на ход Петкову, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

26' Сместился с фланга к центру Ристовски и пробил с двадцати метров, но в падении смог спасти свою команду Наумов.

25' Мягко забросил в штрафную Бейтулаи на ход Ристовски, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Антову.

24' Ристовски с правого фланга низом прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

22' Замена в составе сборной Северной Македонии произошла. Вместо Александара Трайковски на поле вышел Стефан Асковски.

21' С левого фланга Алиоски забросил в штрафную на Ристовски, но тому добраться до мяча не дал Галабов.

20' На фланге откровенно грубо отмахнулся от соперника Стефанов. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.

19' Диагональ исполнял Барди на левый фланг, куда забегал Алиоски, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

18' Зацепился за мяч в чужой штрафной Кирилов и сбросил на ход Десподову, но перехватил сферу в последний момент Муслиу.

17' Со штрафного Недялков навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь вынес мяч подальше от ворот Зайков.

16' Пауза в матче. Не может самостоятельно подняться на ноги Петков, без помощи медиков здесь не обойтись.

15' Грубо прямой ногой Тодороски заехал точно в колено Петкову. Судья без долгих раздумий показал прямую красную карточку нарушителю.

14' С левого фланга попытался прострелить в штрафную Барди, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

13' В центре поля получил сзади по ногам Попов в силовой борьбе против Барди. Штрафной вновь исполнят гости.

11' С левого фланга Алиоски отдал пас в центр на Ристовски, но выстрел последнего заблокировали защитники.

10' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Алиоски. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

9' Ушел от соперника по флангу Трайковски и отдал вперед на Алиоски, но тому пробить не позволил в подкате Антов.

8' В верховой борьбе Барди руками подтолкнул в спину Стефанова. Штрафной удар исполнять будут болгары.

7' Петков налетел на соперника в грубом подкате в центре поля и заслуженно получил желтую карточку.

6' В центре поля Попов заехал сзади по ногам Ристовски. Штрафной удар исполнять будут хозяева поля.

5' С дальней дистанции пробивал по воротам Алиоски, но мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуны.

4' Проникающий пас исполнял Попов на ход Десподову, но мяч перехватил в последний момент Зайков.

3' Диагональ исполнял Барди на ход Ристовски, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных красных цветах, гости выбрали себе бело-зеленый комплект формы.