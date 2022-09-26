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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Северная Македония
FIFA #74
0:1
Второй тайм: 52'
Болгария
FIFA #70
0'
2' Желтая карточка
Петков Марин
14' Красная карточка
Тодороски Тодор
20' Желтая карточка
Стефанов Илиян
27' Желтая карточка
Миовски Боян
41' Желтая карточка
Груев Илия
0:1
50' Гол
Десподов Кирилл

Ход матча

2'
 
Петков Марин
14'
Тодороски Тодор
 
20'
 
Стефанов Илиян
22'
Асковски Стефан
Трайковски Александар
 
27'
Миовски Боян
 
41'
 
Груев Илия
46'
 
Илиев Никола
Карабелев Янис
46'
 
Крастев Филип
Стефанов Илиян
50'
0:1
Десподов Кирилл

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 124
Северная Македония 56.5% (70)
X 27.4% (34)
Болгария 16.1% (20)
+1
выиграет Северная Македония, со счетом 2:1
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Болгария
4.50
3.61
4.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
4
Бейтулаи
Эгзон
5
Зайков
Джоко
6
Муслиу
Визар
8
Алиоски
Эгзиян
2
Тодороски
Тодор
10
Барди
Энис
7
Элмас
Эльиф
9
Трайковски
Александар
23
Миовски
Боян
19
Ристовски
Милан
1
Наумов
Даниел
5
Галабов
Пламен
23
Антов
Валентин
14
Недялков
Антон
6
Попов
Виктор
16
Петков
Марин
4
Груев
Илия
8
Карабелев
Янис
22
Стефанов
Илиян
11
Десподов
Кирилл
10
Кирилов
Радослав
Северная Македония
4-4-2
Болгария
5-3-2

История личных встреч

Северная Македония
Болгария

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:1
ТМС
0:2
ММ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барди Энис 2 0.33
Миовски Боян 2 0.33
Николов Бобан 1 0.17
Ристовски Милан 1 0.17
Чурлинов Дарко 1 0.17
Бабунски Дориан 0 0
Алиоски Эгзиян 0 0
Тодороски Тодор 0 0
Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 3 0.5
Стефанов Илиян 2 0.33
Кирилов Радослав 1 0.17
Илиев Атанас 1 0.17
Минчев Георги 1 0.17
Антов Валентин 1 0.17
Петков Марин 1 0.17
Миланов Георги 0 0
Неделев Тодор 0 0
Крастев Филип 0 0
Турицов Иван 0 0

Карточки

Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабунски Давид 2 0
Тодороски Тодор 0 1
Велкоски Дарко 1 0
Асковски Стефан 1 0
Николов Бобан 1 0
Муслиу Визар 1 0
Барди Энис 1 0
Миовски Боян 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Десподов Кирилл 2 0
Миланов Георги 1 0
Костадинов Георги 1 0
Минчев Георги 1 0
Христов Петко 1 0
Христов Андреа 1 0
Минчев Мартин 1 0
Петков Марин 1 0
Груев Илия 1 0
Краев Андриан 1 0
Стефанов Илиян 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2
Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2
Болгария
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5
Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1 Франция - Болгария 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Словакия - Болгария 1:1 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Италия 0:2 Болгария - Швейцария 1:3

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 2:0 6 5 1 0 16 - 2 16
2. Болгария 1:0 6 2 3 1 10 - 8 9
3. Северная Македония 0:1 6 2 1 3 7 - 7 7
4. Гибралтар 0:2 6 0 1 5 2 - 18 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 2:0 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Болгария 1:0 3 1 1 1 8 - 7 4
3. Северная Македония 0:1 3 1 0 2 4 - 4 3
4. Гибралтар 0:2 3 0 1 2 1 - 5 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 2:0 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Болгария 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Северная Македония 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Гибралтар 0:2 3 0 0 3 1 - 13 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Грузия Кварацхелия Хвича 7 (2)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Турция Дурсун Сердар 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Томашевич Зарко 1 2
Фарерские острова Йоэнсен Рене 1 2
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Казахстан Алип Нуралы 1 2
Польша Крыховяк Гжегож 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Со штрафного Барди пробивал на силу по воротам, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до Наумова.
  • 53'
    В центре поля Груев грубо заехал по ногам Ристовски. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • Описание гола
    52'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Кирилл Десподов! Удалось выйти вперед болгарам. Убежал в контратаку по левой бровке Кирилов и выдал поперек на Десподова, который легко переиграл голкипера, пробив точно в нижний угол из пределов штрафной.
  • 51'
    На фланге получил по ногам Асковски в борьбе против Попова. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 50'
    Сместился с фланга в центр Кирилов и с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
  • 49'
    С левого фланга навесил на дальнюю штангу Попов, но здесь не смог пробить Крастев в борьбе с защитником.
  • 48'
    Диагональ исполнял Барди на правый фланг, куда забегал Ристовски, но догнать мяч в пределах поля он не смог.
  • Замена
    47'
    Двойная замена в составе сборной Болгарии произошла в перерыве. Вместо Стефанова и Карабелева на второй тайм вышли Илиев и Крастев.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    Отдавал по флангу Элмас на ход Асковски, но тот не понял задумки партнера и не смог откликнуться на этот пас.
  • 45'
    Диагональ исполнял Груев на левый фланг, куда забегал Кирилов, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.
  • 44'
    Запускал Десподова на ворота соперника пасом Петков, но вышел далеко Димитриевски и забрал мяч в свои руки.
  • 43'
    С углового навесил Алиоски на ближнюю штангу, где пробил головой Бейтулаи, но мяч полетел крайне неточно.
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      42'
      Грубо наступил на ногу сопернику в центре поля Груев. Судья не стал себя сдерживать и показал желтую карточку.
    • 41'
      Со штрафного Десподов навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Груев, но не попал в створ ворот.
    • 40'
      На фланге получил по ногам Попов в борьбе против Асковски. Штрафной удар исполнять будут болгары.
    • Офсайд
      39'
      Мягко забрасывал Груев на ход Петкову, который убегал на ворота соперника, но арбитр остановил игру из-за офсайда.
    • 38'
      Догнал мяч на фланге Попов и навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог добраться до мяча Десподов.
    • 37'
      Низом прострелил Попов в штрафную на Десподова, но перехватил мяч в последний момент Муслиу.
    • 36'
      Долго катают мяч на чужой половине поля болгары, но пройти массированную оборону соперника пока не удается.
    • 35'
      Ушел от соперника по флангу Петков и навесил в центр штрафной, но здесь мяч головой вынес подальше Муслиу.
    • 34'
      По флангу отдавал пас Петков на ход Стефанову, но того опередил Бейтулаи и головой вынес мяч в аут.
    • 33'
      Пробивал пяткой из пределов штрафной Десподов после заброса от Карабелева, но мяч оказался в руках голкипера.
    • 32'
      Отдавал пас в штрафную соперника Попов на ход Кирилову, но тот не смог остановить мяч в пределах поля.
    • 31'
      Мог убегать на ворота соперника Десподов после паса от Попова, но проиграл он борьбу за мяч Зайкову.
    • 29'
      Забросил Барди в штрафную соперника на ход Ристовски, но тому добраться до мяча не дали защитники.
    • Желтая карточка
      28'
      Откровенно грубо заехал локтем по лицу соперника в центре поля Миовски. Судья вновь показал желтую карточку.
    • Офсайд
      27'
      Отдавал пас в штрафную соперника Стефанов на ход Петкову, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 26'
      Сместился с фланга к центру Ристовски и пробил с двадцати метров, но в падении смог спасти свою команду Наумов.
    • 25'
      Мягко забросил в штрафную Бейтулаи на ход Ристовски, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Антову.
    • 24'
      Ристовски с правого фланга низом прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • Замена
      22'
      Замена в составе сборной Северной Македонии произошла. Вместо Александара Трайковски на поле вышел Стефан Асковски.
    • 21'
      С левого фланга Алиоски забросил в штрафную на Ристовски, но тому добраться до мяча не дал Галабов.
    • Желтая карточка
      20'
      На фланге откровенно грубо отмахнулся от соперника Стефанов. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.
    • 19'
      Диагональ исполнял Барди на левый фланг, куда забегал Алиоски, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
    • 18'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Кирилов и сбросил на ход Десподову, но перехватил сферу в последний момент Муслиу.
    • 17'
      Со штрафного Недялков навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь вынес мяч подальше от ворот Зайков.
    • 16'
      Пауза в матче. Не может самостоятельно подняться на ноги Петков, без помощи медиков здесь не обойтись.
    • Красная карточка
      15'
      Грубо прямой ногой Тодороски заехал точно в колено Петкову. Судья без долгих раздумий показал прямую красную карточку нарушителю.
    • 14'
      С левого фланга попытался прострелить в штрафную Барди, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 13'
      В центре поля получил сзади по ногам Попов в силовой борьбе против Барди. Штрафной вновь исполнят гости.
    • 11'
      С левого фланга Алиоски отдал пас в центр на Ристовски, но выстрел последнего заблокировали защитники.
    • 10'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Алиоски. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
    • 9'
      Ушел от соперника по флангу Трайковски и отдал вперед на Алиоски, но тому пробить не позволил в подкате Антов.
    • 8'
      В верховой борьбе Барди руками подтолкнул в спину Стефанова. Штрафной удар исполнять будут болгары. 
    • Желтая карточка
      7'
      Петков налетел на соперника в грубом подкате в центре поля и заслуженно получил желтую карточку.
    • 6'
      В центре поля Попов заехал сзади по ногам Ристовски. Штрафной удар исполнять будут хозяева поля.
    • 5'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Алиоски, но мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуны.
    • 4'
      Проникающий пас исполнял Попов на ход Десподову, но мяч перехватил в последний момент Зайков.
    • 3'
      Диагональ исполнял Барди на ход Ристовски, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных красных цветах, гости выбрали себе бело-зеленый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Илия Груев получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Миовски Боян получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Трайковски Александар уходит с поля. Асковски Стефан выходит вместо него
    • Желтая карточка
      20'
      Стефанов Илиян получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      УДАЛЕНИЕ! - Тодороски Тодор увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      2'
      Петков Марин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Северная Македония 0:1 Болгария

    Исход игры
    Северная Македония
    56.5% (70)
    Ничья
    27.4% (34)
    Болгария
    16.1% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (50)
    Меньше
    58.33% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (80)
    Нет
    33.33% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Северная Македония
    27.4% (34)
    1:1 Ничья
    25% (31)
    1:0 Северная Македония
    21.8% (27)
    1:2 Болгария
    10.5% (13)
    2:0 Северная Македония
    4% (5)
    0:1 Болгария
    3.2% (4)
    0:2 Болгария
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Северная Македония
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