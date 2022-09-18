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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Северная Македония
FIFA #74
 
Позже
Болгария
FIFA #70
Прогнозы 44
Северная Македония 43.2% (19)
X 38.6% (17)
Болгария 18.2% (8)
Все прогнозы

История личных встреч

Северная Македония
Болгария

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:1
ТМС
0:2
ММ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барди Энис 2 0.4
Миовски Боян 2 0.4
Николов Бобан 1 0.2
Ристовски Милан 1 0.2
Чурлинов Дарко 1 0.2
Бабунски Дориан 0 0
Алиоски Эгзиян 0 0
Тодороски Тодор 0 0
Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанов Илиян 2 0.4
Десподов Кирилл 2 0.4
Кирилов Радослав 1 0.2
Илиев Атанас 1 0.2
Минчев Георги 1 0.2
Антов Валентин 1 0.2
Петков Марин 1 0.2
Миланов Георги 0 0
Неделев Тодор 0 0
Крастев Филип 0 0
Турицов Иван 0 0

Карточки

Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабунски Давид 2 0
Велкоски Дарко 1 0
Асковски Стефан 1 0
Николов Бобан 1 0
Муслиу Визар 1 0
Барди Энис 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Десподов Кирилл 2 0
Миланов Георги 1 0
Костадинов Георги 1 0
Минчев Георги 1 0
Христов Петко 1 0
Христов Андреа 1 0
Минчев Мартин 1 0
Краев Андриан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2
Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2
Болгария
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5
Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1 Франция - Болгария 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Словакия - Болгария 1:1 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Италия 0:2 Болгария - Швейцария 1:3

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 5 4 1 0 14 - 2 13
2. Северная Македония 5 2 1 2 7 - 6 7
3. Болгария 5 1 3 1 9 - 8 6
4. Гибралтар 5 0 1 4 2 - 16 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Болгария 3 1 1 1 8 - 7 4
3. Северная Македония 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Гибралтар 2 0 1 1 1 - 3 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Северная Македония 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Болгария 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Гибралтар 3 0 0 3 1 - 13 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Северная Македония - Болгария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 44
    Северная Македония 43.2% (19)
    X 38.6% (17)
    Болгария 18.2% (8)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Северная Македония - Болгария онлайн

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    Прогнозы на матч Северная Македония - Болгария

    Исход игры
    Северная Македония
    44.4% (20)
    Ничья
    37.8% (17)
    Болгария
    17.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (15)
    Меньше
    66.67% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    68.89% (31)
    Нет
    31.11% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.6% (16)
    2:1 Северная Македония
    24.4% (11)
    1:0 Северная Македония
    20% (9)
    0:1 Болгария
    8.9% (4)
    1:2 Болгария
    6.7% (3)
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    Северная Македония
    Болгария
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