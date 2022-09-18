Тур: 6. Стадион: Тодор Проески
История личных встреч
Северная Македония
Болгария
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барди Энис
|2
|0.4
|Миовски Боян
|2
|0.4
|Николов Бобан
|1
|0.2
|Ристовски Милан
|1
|0.2
|Чурлинов Дарко
|1
|0.2
|Бабунски Дориан
|0
|0
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
|Тодороски Тодор
|0
|0
Болгария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанов Илиян
|2
|0.4
|Десподов Кирилл
|2
|0.4
|Кирилов Радослав
|1
|0.2
|Илиев Атанас
|1
|0.2
|Минчев Георги
|1
|0.2
|Антов Валентин
|1
|0.2
|Петков Марин
|1
|0.2
|Миланов Георги
|0
|0
|Неделев Тодор
|0
|0
|Крастев Филип
|0
|0
|Турицов Иван
|0
|0
Карточки
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабунски Давид
|2
|0
|Велкоски Дарко
|1
|0
|Асковски Стефан
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Муслиу Визар
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Болгария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Миланов Георги
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Минчев Георги
|1
|0
|Христов Петко
|1
|0
|Христов Андреа
|1
|0
|Минчев Мартин
|1
|0
|Краев Андриан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Македония
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2
Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2
Болгария
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5
Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1 Франция - Болгария 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Словакия - Болгария 1:1 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Италия 0:2 Болгария - Швейцария 1:3
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|5
|4
|1
|0
|14 - 2
|13
|2.
|Северная Македония
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|3.
|Болгария
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|4.
|Гибралтар
|5
|0
|1
|4
|2 - 16
|1
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Болгария
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|3.
|Северная Македония
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Гибралтар
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Северная Македония
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Болгария
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Гибралтар
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Северная Македония - Болгария
Исход игры
Северная Македония
44.4% (20)
Ничья
37.8% (17)
Болгария
17.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (15)
Меньше
66.67% (30)
Обе команды забьют
Да
68.89% (31)
Нет
31.11% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (16)
2:1 Северная Македония
24.4% (11)
1:0 Северная Македония
20% (9)
0:1 Болгария
8.9% (4)
1:2 Болгария
6.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!