Да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаллаи Роланд
|2
|0.33
|Надь Жолт
|2
|0.33
|Собослаи Доминик
|1 (1)
|0.17
|Салаи Адам
|1
|0.17
|Газдаг Даниэль
|1
|0.17
|Адам Мартин
|0
|0
|Ланг Адам
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.33
|Распадори Джакомо
|2
|0.33
|Ньонто Вильфред
|1
|0.17
|Барелла Николо
|1
|0.17
|Бастони Алессандро
|1
|0.17
|Димарко Федерико
|0
|0
|Бонуччи Леонардо
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Политано Маттео
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салаи Адам
|2
|0
|Гулачи Петер
|2
|0
|Шефер Андраш
|2
|0
|Росси Марко
|1
|0
|Надь Жолт
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Адам Мартин
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тонали Сандро
|2
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|7 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Турция
|Дурсун Сердар
|5 (1)
|Черногория
|Томашевич Зарко
|1 2
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|1 2
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Казахстан
|Алип Нуралы
|1 2
|Польша
|Крыховяк Гжегож
|3