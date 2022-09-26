Одна замена произошла в составе сборной Венгрии в перерыве: вместо Адама Надя встречу продолжает Каллум Стайлс.

Димарко протащил мяч по левому флангу и выполнил подачу в район дальней штанги, где борьбу в воздухе выиграл ди Лоренцо, но в борьбе нанёс удар головой выше ворот.

Итальянцы продолжают работать в высоком прессинге на чужой половине поля, не позволяя защитникам венграм поднять голову и обдумать развитие атаки.

Марко России очень активно ведёт себя у кромки поля. Явно недоволен тренер действиями своей команды, призывая футболистов прибавить в движении.

ОПАСНО!!! ЧТО ТВОРИТ ДОННАРУММА?! Него ворвался с правого фланга в штрафную площадку и мощно пробил по воротам - вратарь парировал. Атака и суматоха в штрафной площади продолжилась и в течение нескольких секунд Джиджи совершил ещё три спасения!

Него смело пошёл в прорыв по правому флангу, набрав максимальную скорость. Его один из соперников сумел остановить только с нарушением правил.

ОПАСНО! Со стандарта прошла подача на дальний край вратарской площади - Доннарумма ошибся на выходе и прошла скидку в центр, но Аттила Салаи из неудобного положения не попал в створ ворот левой ногой с близкого расстояния.

Роберто Манчини явно разволновался после нескольких опасных ситуаций у ворот его команды. Активно он сейчас жестикулирует у кромки поля, стараясь наладить командную игру своих подопечных.

Венгры выглядят достаточно бодро в концовке первого тайма, стараясь максимально агрессивно провести концовку первой половины поединка, чтобы была возможность забить "гол в раздевалку".

Собослаи пробивал по воротам соперника с дальней дистанции, но слабовато получилось, поэтому Доннарумма в падении без особых проблем поймал мяч.

Завёлся Адам Салаи после нарушения правил в чужой штрафной площади, начав за шкирку поднимать с газона Жоржиньо. Судья утихомирил пыл горячего венгра "горчичником".

40' С левого фланга прострельная передача прошла в штрафную площадку на Ньонто, но тот принял мяч спиной к воротам, а развернуться и нанести удар ему не позволили.

39' Распадори пытался теперь за счёт дриблинга продраться в чужую штрафную площадку через двух защитников, но не позволили ему это сделать венгры, сыграв против итальянского нападающего максимально плотно.

38' Димарко протащил мяч через двух соперников на левый фланг атаки, последовала подача на дальний край штрафной площади, после чего была скидка на Распадори, но выстрел последнего с 14 метров сумел блокировать в подкате защитник.

37' После подачи стандартного положения снова в штрафной площади гостей было весьма горячо, но опять дело не дошло до удара по воротам Доннаруммы.

36' Ачерби руками повалил на газон Него, у которого не было мяча, и он пытался просто открыться в свободную зону. Первая жёлтая карточка в этой встрече показана.

35' Отбились итальянцы после подачи углового у своих ворот. Венгры сыграли на подборе, но их вынудили отыгрывать мяч назад - дело дошло вплоть до передачи на Гулачи.

34' В середине поля штрафной удар удалось заработать венграм. Последовал заброс в штрафную площадку, где возник пожар и неразбериха, но одному из защитников с носка удалось всё-таки выбить мяч на угловой.

33' ОПАСНО! Заброс к правому углу штрафной площади прошёл на ди Лоренцо, который классно принял мяч, резко сместившись в центр, избавившись от опекуна, но с левой ноги он хлёстко пробил чуть-чуть мимо дальнего нижнего угла ворот.

32' Венгры сейчас попросту зажаты на своей трети поля. Такое ощущение, что сборная Италии только прибавила после первого гола в этом матче.