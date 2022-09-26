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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Венгрия
FIFA #43
0:1
Второй тайм: 51'
Италия
FIFA #4
0'
0:1
27' Гол
Распадори Джакомо
34' Желтая карточка
Ачерби Франческо
45' Желтая карточка
Салаи Адам

Ход матча

27'
0:1
Распадори Джакомо
34'
 
Ачерби Франческо
45'
Салаи Адам
 
46'
Стайлс Каллум
Надь Адам
 
46'
 
Бастони Алессандро
Ачерби Франческо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 143
Венгрия 11.2% (16)
X 25.2% (36)
Италия 63.6% (91)
+1
выиграет Италия, со счетом 1:2
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Италия
6.60
4.97
3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
2
Ланг
Адам
6
Орбан
Вилли
4
Салаи
Аттила
5
Фиола
Аттила
18
Керкез
Милош
8
Надь
Адам
13
Шефер
Андраш
7
Него
Лоик
10
Собослаи
Доминик
9
Салаи
Адам
1
Доннарумма
Джанлуиджи
4
Толой
Рафаэл
19
Бонуччи
Леонардо
15
Ачерби
Франческо
2
Ди
Лоренцо
Джованни
3
Димарко
Федерико
18
Барелла
Николо
8
Жоржиньо
II
16
Кристанте
Бриан
11
Ньонто
Вильфред
10
Распадори
Джакомо
Венгрия
3-4-2-1
Италия
3-5-2

История личных встреч

Венгрия
Италия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаллаи Роланд 2 0.33
Надь Жолт 2 0.33
Собослаи Доминик 1 (1) 0.17
Салаи Адам 1 0.17
Газдаг Даниэль 1 0.17
Адам Мартин 0 0
Ланг Адам 0 0
Надь Адам 0 0
Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 2 0.33
Распадори Джакомо 2 0.33
Ньонто Вильфред 1 0.17
Барелла Николо 1 0.17
Бастони Алессандро 1 0.17
Димарко Федерико 0 0
Бонуччи Леонардо 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Политано Маттео 0 0

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салаи Адам 2 0
Гулачи Петер 2 0
Шефер Андраш 2 0
Росси Марко 1 0
Надь Жолт 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Адам Мартин 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тонали Сандро 2 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Флоренци Алессандро 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Барелла Николо 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Гатти Федерико 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1
Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4
Италия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1
Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1 Италия - Уэльс 1:0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 1:0 6 3 2 1 7 - 7 11
2. Венгрия 0:1 6 3 1 2 8 - 4 10
3. Германия 0:0 6 1 4 1 8 - 6 7
4. Англия 0:0 6 0 3 3 1 - 7 3

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Венгрия 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Германия 0:0 3 1 1 1 6 - 4 4
4. Англия 0:0 3 0 2 1 0 - 4 2

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венгрия 0:1 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Италия 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
3. Германия 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
4. Англия 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Грузия Кварацхелия Хвича 7 (2)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Турция Дурсун Сердар 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черногория Томашевич Зарко 1 2
Фарерские острова Йоэнсен Рене 1 2
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Казахстан Алип Нуралы 1 2
Польша Крыховяк Гжегож 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    52'
    ГОООООООЛ!!! 0:2!!!
  • Опасный момент
    51'
    ОПАСНО!!! ЧТО ТВОРИТ ДОННАРУММА?! Него ворвался с правого фланга в штрафную площадку и мощно пробил по воротам - вратарь парировал. Атака и суматоха в штрафной площади продолжилась и в течение нескольких секунд Джиджи совершил ещё три спасения!
  • 50'
    Марко России очень активно ведёт себя у кромки поля. Явно недоволен тренер действиями своей команды, призывая футболистов прибавить в движении.
  • 49'
    Итальянцы продолжают работать в высоком прессинге на чужой половине поля, не позволяя защитникам венграм поднять голову и обдумать развитие атаки.
  • 48'
    Димарко протащил мяч по левому флангу и выполнил подачу в район дальней штанги, где борьбу в воздухе выиграл ди Лоренцо, но в борьбе нанёс удар головой выше ворот.
  • Замена
    47'
    Одна замена произошла в составе сборной Венгрии в перерыве: вместо Адама Надя встречу продолжает Каллум Стайлс.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Итальянцы пока что ведут в счёте с минимальным преимуществом.
  • Желтая карточка
    45'
    Завёлся Адам Салаи после нарушения правил в чужой штрафной площади, начав за шкирку поднимать с газона Жоржиньо. Судья утихомирил пыл горячего венгра "горчичником".
  • Опасный момент
    45'
    Собослаи пробивал по воротам соперника с дальней дистанции, но слабовато получилось, поэтому Доннарумма в падении без особых проблем поймал мяч.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    Венгры выглядят достаточно бодро в концовке первого тайма, стараясь максимально агрессивно провести концовку первой половины поединка, чтобы была возможность забить "гол в раздевалку".
  • 43'
    Роберто Манчини явно разволновался после нескольких опасных ситуаций у ворот его команды. Активно он сейчас жестикулирует у кромки поля, стараясь наладить командную игру своих подопечных.
  • Опасный момент
    42'
    ОПАСНО! Со стандарта прошла подача на дальний край вратарской площади - Доннарумма ошибся на выходе и прошла скидку в центр, но Аттила Салаи из неудобного положения не попал в створ ворот левой ногой с близкого расстояния.
  • Фол, нарушение
    41'
    Него смело пошёл в прорыв по правому флангу, набрав максимальную скорость. Его один из соперников сумел остановить только с нарушением правил.
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    • 40'
      С левого фланга прострельная передача прошла в штрафную площадку на Ньонто, но тот принял мяч спиной к воротам, а развернуться и нанести удар ему не позволили.
    • 39'
      Распадори пытался теперь за счёт дриблинга продраться в чужую штрафную площадку через двух защитников, но не позволили ему это сделать венгры, сыграв против итальянского нападающего максимально плотно.
    • 38'
      Димарко протащил мяч через двух соперников на левый фланг атаки, последовала подача на дальний край штрафной площади, после чего была скидка на Распадори, но выстрел последнего с 14 метров сумел блокировать в подкате защитник.
    • Опасный момент
      37'
      После подачи стандартного положения снова в штрафной площади гостей было весьма горячо, но опять дело не дошло до удара по воротам Доннаруммы.
    • Желтая карточка
      36'
      Ачерби руками повалил на газон Него, у которого не было мяча, и он пытался просто открыться в свободную зону. Первая жёлтая карточка в этой встрече показана.
    • Угловой
      35'
      Отбились итальянцы после подачи углового у своих ворот. Венгры сыграли на подборе, но их вынудили отыгрывать мяч назад - дело дошло вплоть до передачи на Гулачи.
    • Опасный момент
      34'
      В середине поля штрафной удар удалось заработать венграм. Последовал заброс в штрафную площадку, где возник пожар и неразбериха, но одному из защитников с носка удалось всё-таки выбить мяч на угловой.
    • Опасный момент
      33'
      ОПАСНО! Заброс к правому углу штрафной площади прошёл на ди Лоренцо, который классно принял мяч, резко сместившись в центр, избавившись от опекуна, но с левой ноги он хлёстко пробил чуть-чуть мимо дальнего нижнего угла ворот.
    • 32'
      Венгры сейчас попросту зажаты на своей трети поля. Такое ощущение, что сборная Италии только прибавила после первого гола в этом матче.
    • 31'
      Димарко выполнил плохую подачу со стандартного положения, запустив мяч далеко и высоко - игровой снаряд в итоге вылетел за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      30'
      Итальянцы пока что не намереваются сбавлять давление на оборону соперника, продолжая высоко и агрессивно работать в прессинге. Штрафной удар сейчас заработан на месте правого инсайда гостями.
    • 29'
      Сборной Венгрии придётся пытаться перестраиваться с откровенно оборонительной игры. Поражение хозяев здесь никак не устроит.
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Джакомо Распадори!!!
      Ой-ой-ой! Глупый гол пропустили венгры. Решили попасоваться они под прессингом у своей штрафной площади, Надь отдал в недодачу пас на Гулачи, на которого налетел Ньонто, после чего мяч срикошетил на Распадори, а тому оставалось с близкого расстояния поразить полупустые ворота.
    • 27'
      У итальянцев также сорвалась их атака с помощью длинного паса на левый фланг. Слишком высоко летел мяч, поэтому Димарко сумел достать игровой снаряд уже за пределами поля.
    • 26'
      Длинным забросом вперёд по центральной оси свою новую контратаку развивали хозяева поля, но защитники сборной Италии спокойно разобрались на своих позициях.
    • 25'
      Аттила Салаи пытался начать атаку своей команды длинным пасом на правый край атаки на Него, но неточно получилось, так что мяч вернулся под контроль сборной Италии.
    • Фол, нарушение
      24'
      Него попытался запрессинговать соперника на чужой половине поля, но не добрался он до мяча, в итоге лишь нарушив правила против оппонента.
    • 23'
      Болельщики на трибунах стараются усилить шумовую поддержку, понимая, как сложно их любимцам играть, находясь под постоянным давлением гостей из Италии.
    • 22'
      Четыре в три в контратаку выбегала сборная Венгрии, но игроки не лучшим образом распорядились мячом, в результате чего удара по воротам Доннаруммы так и не последовало.
    • Угловой
      21'
      Угловой на правом фланге заработали итальянцы, стараниями Бареллы. От флажка последовала подача на ближнюю штангу, а оттуда уже прошла скидка дальше, но Орбан сумел вынести мяч подальше.
    • Травма, повреждение
      20'
      У Фиолы оказалась рассечена бровь, но это не критическая травма. Надо просто остановить кровотечение, после чего парень сможет без особых проблем продолжить игру.
    • Травма, повреждение
      19'
      Жоржиньо в жёстком стыке столкнулся с Фиолой. Игру пришлось останавливать, так как обоим футболистам потребовалась медицинская помощь.
    • 18'
      У букмекеров постепенно падает коэффициент на победу сборной Италии. Вероятность победы гостей, по мнению аналитиков, составляет сейчас 45%.
    • 17'
      Порой возникают панические настроения в центре обороны венгерской сборной, но защитники всё-таки при этом не теряют мяч, а просто выносят его в аут.
    • 16'
      Резкая вертикальная передача следовала к полукружию штрафной площади в направлении Ньонто, но тому не удалось зацепиться за мяч, который снова без борьбы достался Гулачи.
    • 15'
      Венгры после активных стартовых минут не могут толком зацепиться за контроль мяча. Команда Роберто Манчини сейчас доминирует в центральной зоне, забирая там все подборы.
    • Опасный момент
      14'
      Со стандарта последовала диагональная подача в штрафную площадку, где головой удалось пробить ди Лоренцо, но мяч прошёл рядом с ближним нижним углом ворот.
    • Фол, нарушение
      13'
      Керкез грубовато в глубине поля на фланге срубил Бареллу. Арбитр решил на первый раз ограничиться устным предупреждением для нарушителя.
    • 12'
      Заброс на левый край штрафной площади следовал теперь на Ньонто, но тот не успел к мячу - его опередил выскочивший из ворот Гулачи.
    • 11'
      Итальянцы не слишком торопятся при построении своих атак, стараясь планомерно раскачивать массированные оборонительные порядки соперника, при этом стремясь обезопасить себя от того, чтобы нарваться на контрвыпад.
    • 10'
      Свою контратаку левым флангом провела сборная Венгрии, но Керкез сплоховал при выполнении подачи в штрафную площадку - мяч свалился с ноги и улетел за пределы поля.
    • 9'
      Заброс на левый край штрафной площади последовал на забегание Димарко, но он проиграл силовую борьбу Лангу, из-за чего потерял равновесие.
    • 8'
      Венгры напугались предыдущим эпизодом, поэтому большими силами отошли на свою половину поля, не пытаясь действовать в высоком прессинге.
    • Опасный момент
      7'
      ОПАСНО! После розыгрыша углового последовал удар по воротам с фланга, к которому Гулачи был не готов, упустив игровой снаряд себе за шиворот, но с линии мяч успел вынести защитник.
    • Угловой
      6'
      Итальянцы сумели перехватить мяч на чужой половине поля. Пошла их атака правым флангом, откуда была попытка прострелить мяч вдоль ворот, но ближайший защитник отбил мяч на угловой.
    • Угловой
      5'
      Первый угловой с левого фланга подали мадьяры, но прицельного удара головой по воротам гостей никому из них не произошло. Итальянским болельщикам можно выдохнуть с облегчением.
    • 4'
      Не лучшим образом Собослаи воспользовался этой возможностью, пробив в "стенку", да и его добивание также пришлось в одного из соперников.
    • Фол, нарушение
      3'
      Штрафной удар заработали венгры в 23 метрах от ворот соперника немного левее центральной оси. Это может быть очень опасно для Доннаруммы и его ворот.
    • 2'
      Разумеется, заполнены трибуны на стадионе "Ференца Пушкаша". Венгерские болельщики надеются, что их команда сумеет не проиграть итальянцам и сохранить итоговое первое место в своей группе.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Puskas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Венгрия 0:1 Италия

    Исход игры
    Венгрия
    11.2% (16)
    Ничья
    25.2% (36)
    Италия
    63.6% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.67% (68)
    Меньше
    43.33% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (96)
    Нет
    20% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Италия
    31.5% (45)
    1:1 Ничья
    21% (30)
    0:1 Италия
    10.5% (15)
    1:3 Италия
    6.3% (9)
    2:1 Венгрия
    6.3% (9)
    0:2 Италия
    2.8% (4)
    0:4 Италия
    1.4% (2)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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