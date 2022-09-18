Тур: 6. Стадион: Ференц Пушкаш
История личных встреч
Венгрия
Италия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венгрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаллаи Роланд
|2
|0.4
|Надь Жолт
|2
|0.4
|Собослаи Доминик
|1 (1)
|0.2
|Салаи Адам
|1
|0.2
|Газдаг Даниэль
|1
|0.2
|Адам Мартин
|0
|0
|Ланг Адам
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
Италия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.4
|Ньонто Вильфред
|1
|0.2
|Барелла Николо
|1
|0.2
|Бастони Алессандро
|1
|0.2
|Распадори Джакомо
|1
|0.2
|Димарко Федерико
|0
|0
|Бонуччи Леонардо
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Политано Маттео
|0
|0
Карточки
Венгрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гулачи Петер
|2
|0
|Шефер Андраш
|2
|0
|Росси Марко
|1
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Надь Жолт
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Адам Мартин
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
Италия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тонали Сандро
|2
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Венгрия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1
Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4
Италия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1
Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1 Италия - Уэльс 1:0
Лига A. Группа 3
Лига A. Группа 3
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Венгрия - Италия
Исход игры
Венгрия
4.5% (2)
Ничья
6.8% (3)
Италия
88.6% (39)
Тотал 2.5
Больше
81.82% (36)
Меньше
18.18% (8)
Обе команды забьют
Да
84.09% (37)
Нет
15.91% (7)
Популярный счёт
1:2 Италия
56.8% (25)
1:3 Италия
15.9% (7)
0:1 Италия
6.8% (3)
0:2 Италия
4.5% (2)
1:1 Ничья
4.5% (2)
2:1 Венгрия
4.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!