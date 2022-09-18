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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Венгрия
FIFA #43
 
Позже
Италия
FIFA #4
Прогнозы 43
Венгрия 4.7% (2)
X 7% (3)
Италия 88.4% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Италия
6.60
4.40
1.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Венгрия
Италия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаллаи Роланд 2 0.4
Надь Жолт 2 0.4
Собослаи Доминик 1 (1) 0.2
Салаи Адам 1 0.2
Газдаг Даниэль 1 0.2
Адам Мартин 0 0
Ланг Адам 0 0
Надь Адам 0 0
Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 2 0.4
Ньонто Вильфред 1 0.2
Барелла Николо 1 0.2
Бастони Алессандро 1 0.2
Распадори Джакомо 1 0.2
Димарко Федерико 0 0
Бонуччи Леонардо 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Политано Маттео 0 0

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гулачи Петер 2 0
Шефер Андраш 2 0
Росси Марко 1 0
Салаи Адам 1 0
Надь Жолт 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Адам Мартин 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тонали Сандро 2 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Флоренци Алессандро 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Барелла Николо 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Гатти Федерико 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1
Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4
Италия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1
Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1 Италия - Уэльс 1:0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венгрия 5 3 1 1 8 - 3 10
2. Италия 5 2 2 1 6 - 7 8
3. Германия 5 1 3 1 8 - 6 6
4. Англия 5 0 2 3 1 - 7 2

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Венгрия 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Германия 3 1 1 1 6 - 4 4
4. Англия 2 0 1 1 0 - 4 1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венгрия 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Германия 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Италия 2 0 1 1 2 - 5 1
4. Англия 3 0 1 2 1 - 3 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 43
    Венгрия 4.7% (2)
    X 7% (3)
    Италия 88.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия
    Ничья
    Италия
    6.60
    4.40
    1.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Венгрия - Италия онлайн

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    Прогнозы на матч Венгрия - Италия

    Исход игры
    Венгрия
    4.5% (2)
    Ничья
    6.8% (3)
    Италия
    88.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.82% (36)
    Меньше
    18.18% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    84.09% (37)
    Нет
    15.91% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Италия
    56.8% (25)
    1:3 Италия
    15.9% (7)
    0:1 Италия
    6.8% (3)
    0:2 Италия
    4.5% (2)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
    2:1 Венгрия
    4.5% (2)
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    Венгрия
    Италия
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