Ответ от сербов. Они сейчас находятся в атаке на правом фланге. Вдоль бровки владеют мячом. В основном это перепасовка между линиями атаки и полузащиты. Сербия вынуждает норвежцев выйти из обороны.

КОСТИЧ! Футболист сборной Сербии наносит плотный удар в створ ворот. Его намертво забирает вратарь сборной Сербии.

Тактическая замена в составе сборной Сербии. Двойную рокировку делает Стойкович. Пределы поля покидают Живкович и Костич. Вмето них на зеленый газон выходят Лазович и Радоньич. Видимо, хочет освежить игру наставник сербской команды.

НЮЛАНД! Кипер хозяев спасает от разгрома. Вышедший на замену Радоньич, находясь в штрафной площади, делает скидку на Митровича. Форвард в упор растреливает ворота норвежцев. Парирует удар вратарь хозяев.

Ещё одна замена у сборной Норвегии. Поле покидает Андреас Ханке-Ольсен. Вместо него на поле вышел Патрик Берг.

Сербы близки к тому, чтобы одержать не только победу в этом матче, но добиться успеха в целом. Сборная может оформить себе путёвку в Лигу А на следующий розыгрыш Лиги Наций.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИТРОВИЧ! 0:2 Шикарная трёхходовочка. Пас из глубины поля к центру штрафной площади на Илича Ивана. Находясь в окружении двух норвежецев, полузащитник отдаёт передачу на Митровича Александра. Нападающему оставалось лишь катнуть в угол ворот мимо кипера сборной Норвегии.

Тройная замена у сборной Норвегии. Стольбаккен идёт ва-банк сразу же после второго пропущенного гола. Вместо Эурснеса, Райерсона и Эльюнусси на газон выходят Айер, Педерсен и Ларсен соответственно.

Угловой зарабатывают сербы. Норвежцы умело его выносят из собственной штрафной.

Эдегор Мартин! Футболист сборной Норвегии лежит на газоне. Ему понадобилась помощь медиков. Его буквально сносит с ног Илич Иван.

Футболист в порядке. Так как медики оказали первую помощь, Мартину пришлось на время покинуть пределы поля. Всего минута и игрок Норвегии снова на поле.

Нарушение правил со стороны хозяев. Сразу три футболиста взяли в коробочку Живковича и уронили его на газон

В атаке проводят последние минуты игрового времени сербы. Команды буквально поменялись ролями. Если в начале первого тайма на поле доминировали норвежские игроки, то сейчас главными действующими лицами выступают сербы. Норвегия пока на втором плане.

МОМЕНТ! Холанн уходит от опеки Илича, отдаёт передачу на Сорлота. Однако, в решающий момент корпус ставит защитник сборной Сербии Палович и даёт мячу уйти спокойно за лицевую линию.

Кстати, приятная игра. Команды с уважением относятся друг к другу: футболисты играют без фолов, жёлтых карточек.Даже не было офсайдов. Вот такая интересная статистика первой половиный встречи. Только удары, опасные моменты и пока единственный гол. Шикарный футбол демонстрируют игроки сборных Норвегии и Сербии.

СОРЛОТ! Футболист делает целенаправленную передачу на Холанна. Но защитники перехватывают.

ХОЛАНН! Мог сравнивать счёт норвежец. Сорлот сделал передачу с левого фланга. Эрлинг в прыжке наносит удар в ство ворот. Мяч намертво забирает Милинкович-Савич.

Костич! Первый "горчичник" в матче получает защитник сборной Сербии Костич за срыв потенциально опасной атаки игроков Норвегии. Эх, сглазили статистику первого тайма.

Тадич! Встретились две 10-ки. Норвежец Эдегор Мартин оказался в окружении сербских игроков. Владея мячом, его за майку схватил Душан Тадич.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЛАХОВИЧ! 0:1 Ответная атака сборной Сербии завершилась взятием ворот. Передача на левый фланг, Костич вдоль вратарской линии делает передачу на Влаховича. Форвард играет на опережение и переправляет мяч в сетку ворот.

Чем же, теперь ответит форвард Норвегии Холанн. В битве нападающих пока перевес в пользу серба. Холанн vs Влахович - 0:1

Завершился первый тайм. После 45 минут встречи счёт на табло 0:1 - в пользу сборной Сербии. Гол в раздевалку забил нападающий Влахович.

41' Футболист вернулся в игру, игра продолжается. Тут же Холанн пытался убежать от защитника Павловича на рандеву в кипером Сербии. Однако Палович перехватил его в подкате.

40' Остановка в матче. Защитнику сборной Норвегии Рюэрсону нужна помощь. В битве за мяч он столкнулся с кем-то из игроков сборной Сербии

38' Сербы видимо, выдержали натиск соперника в первой половине встречи и перехватили инициативу.

36' КОСТИЧ! Тут же серб мог снова вывести свою команду вперёд. После розыгрыша углового серб нанёс дальний удар слёту. Мяч пролетел рядом со штангой.

34' ВЛАХОВИЧ! Нападающий мог забивать. Жидкович сделал передачу с правого фланга. Влахович выиграл верховую дуэль и пробил точно в угол. Кипер норвежцев парирова удар. На подстраховке оказался защитник Сорлот и выбил мяч на угловой.

32' Живо играют игроки обеих команд. Мяч долго не задерживается в обороне. Снова мяч под контроле гостей.

31' Эстигор Лео разыгрывает угловой с Холанном. Сербам удаётся перехватить мяч и выбить его в аут.

29' МОМЕНТИЩЕ! Живкович делал диагональную передачу в штрафную. Влахович не дотянулся до мяча. Вратарь Норвегии попытался зафиксировать футбольный снаряд - не получилось. На подстраховке оказались защитники и выбили мяч. Вот и Сербия, могла отличиться.

28' Игра сейчас проходит на правом фланге атаки сборной Сербии. Но войти в штрафную не получается. Хозяева отодвинули игру от своих ворот в очередной раз.

26' Милинкович-Савич! Вратарь забирает "круглого" в свои перчатки, после попытки Холанна создать опасный момент. Норвежец делал навесную передачу с правого фланга.

25' Мяч пока в центре поля. Под контролем гостей. Сербские футболисты пытаются раскачать полузащиту соперника. До защиты пока далеко. Преимущественно играют низом. На битву на втором этаже сборная Сербии пока не осмеливается.

23' Напомним, что в этой встрече сборной Сербии нужна только победа. Счёт 0:0 - пока не устраивает гостей. Если посмотреть на игру, которую показывают обе команды, ближе к успеху пока Норвегия.

21' Влахович! А вот и форвард Сербии и "Ювентуса" напомнил о себе. Нападающий пробил мимо ворот.

20' Эдегор Мартин! Полузащитник подает угловой. Защита выьивает мяч из штрафной. Норвежцы переходят в позиционную атаку и контролируют мяч, перекатывая мяч с одного фланга на другой.

18' Рюэрсон! Он вводит мяч из-за боковой линии на своей половине поля. Мяч подхватывает Эстигор Лео и через своего вратаря хозяева пытаются создать острый момент. Защита гостей прерывает все попыткаи гостей. Да, уж сборная Сербии - пока неприступная стена к воротам Милинковича.

16' Все атаки сборная Норвегии проводит через правый фланг. Игрой явно не доволен рулевой хозяев Стольбаккен. Его выхвают телекамеры крупным планом.

14' Сербы пока выбирают тактику игры вторым номером. Все позиционные атакие гости создают через своего вратаря.

13' Нюланд Эрьян! Вратарь сборной Хорватии делает длинную передачу в сторону Холанна. Однако, мяч до адресата не доходит, его перехватывает защитник Сербии Велькович Милош.

11' Сербы пытаются атаковать по левому флангу, но не получается. Чтобы сохранить мяч, гостям приходится играть через линию полузащиты. Оттуда пас через вратаря. Не может пока опорная зона сборной Сербии передать мяч своим нападающим.

9' Пока складывается ощущение, что сборная Норвегия ближе к тому, чтобы открыть счёт в этой встрече. Команда уже создала парочку моментов для взятия ворот.

7' МОМЕНТ! Холанн подает с правого фланга на тоненького. Верховую борьбу выигрывает Эстигор Лео и ударом головой отправляет мяч мимо ворот.

5' Отодвинули немного игру от своих ворот сербы. Высокий прессинг от команды Стойковича Драгана вынуждают ошибаться кипера норвежцев.

4' Еще одна попытка атаковать ворота гостей. Эдегор Мартин не смог зацепиться за мяч. Футбольная сфера ушла за лицевую линию.

3' Сборная Сербии после двух атак со стороны хозяев поля, перехватила мяч под свой контроль и пытается выйти из обороны в атаку.

2' Первый угловой в матче. Сборная Норвегии его подаёт, однако после розыгрыша стандартного положения мяч намертво забирает вратарь сборной Сербии.

1' Холанн! Первая же атака норвежца могла оказаться голевой. Удар форварда сборной Норвегии парировал кипер сербов Милинкович-Савич.