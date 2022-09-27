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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Норвегия
FIFA #37
0:2
Второй тайм: 82'
Сербия
FIFA #25
0'
0:1
42' Гол
Влахович Душан
50' Желтая карточка
Костич Филип
0:2
54' Гол
Митрович Александар

Ход матча

42'
0:1
Влахович Душан
(Костич Филип)
50'
 
Костич Филип
54'
0:2
Митрович Александар
(Илич Иван)
57'
Ларсен Йорген
Эльюнусси Мохамед
 
57'
Педерсен Маркус Гольмгрен
Рюэрсон Юлиан
 
58'
Айер Кристоффер
Эурснес Фредрик
 
72'
 
Радоньич Неманья
Костич Филип
72'
 
Лазович Дарко
Живкович Андрия
74'
Бьоркан Фредерик
Мелинг Биргер
 
79'
Берг Патрик
Ханше-Ольсен Андреас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 135
Норвегия 41.5% (56)
X 29.6% (40)
Сербия 28.9% (39)
-1
выиграет Сербия, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Сербия
38.41
9.50
3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нюланд
Эрьян
14
Рюэрсон
Юлиан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
15
Эстигор
Лео
5
Мелинг
Биргер
10
Эдегор
Мартин
16
Эурснес
Фредрик
8
Берге
Сандер
19
Сорлот
Александр
9
Холанн
Эрлинг
11
Эльюнусси
Мохамед
23
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
5
Велькович
Милош
13
Митрович
Стефан
2
Павлович
Страхиня
14
Живкович
Андрия
17
Костич
Филип
16
Лукич
Саша
8
Илич
Иван
10
Тадич
Душан
9
Митрович
Александар
18
Влахович
Душан
Норвегия
4-3-3
Сербия
3-5-2

История личных встреч

Норвегия
Сербия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
0:1
ЛНУ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 6 (2) 1
Сорлот Александр 1 0.17
Эльюнусси Мохамед 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 6 1
Йович Лука 2 0.33
Живкович Андрия 1 0.17
Милинкович-Савич Сергей 1 0.17
Влахович Душан 1 0.17
Лукич Саша 1 0.17
Радоньич Неманья 1 0.17
Тадич Душан 0 0
Лазович Дарко 0 0
Костич Филип 0 0
Младенович Филип 0 0
Илич Иван 0 0
Павлович Страхиня 0 0

Карточки

Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торстведт Кристиан 2 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
Эурснес Фредрик 1 0
Торсби Мортен 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Берге Сандер 1 0
Эстигор Лео 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрович Александар 2 0
Милинкович-Савич Сергей 2 0
Рачич Урош 2 0
Райкович Предраг 0 1
Джуричич Филип 1 0
Гудель Неманья 1 0
Костич Филип 1 0
Живкович Андрия 1 0
Груйич Марко 1 0
Павлович Страхиня 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2
Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Голландия - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1
Сербия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1
Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия 2:0 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Норвегия 0:2 6 3 1 2 7 - 7 10
3. Словения 1:1 6 1 3 2 6 - 10 6
4. Швеция 1:1 6 1 1 4 7 - 11 4

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия 2:0 3 2 0 1 8 - 3 6
2. Словения 1:1 3 1 1 1 4 - 5 4
3. Норвегия 0:2 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Швеция 1:1 3 0 1 2 2 - 4 1

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия 2:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Норвегия 0:2 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Швеция 1:1 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Словения 1:1 3 0 2 1 2 - 5 2

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 6
Грузия Кварацхелия Хвича 7 (2)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Косово Мурики Ведат 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Словения Стоянович Петар 4
Швеция Кулушевски Деян 4
Черногория Томашевич Зарко 1 2
Фарерские острова Йоэнсен Рене 1 2
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 81'
    Сербы близки к тому, чтобы одержать не только победу в этом матче, но добиться успеха в целом. Сборная может оформить себе путёвку в Лигу А на следующий розыгрыш Лиги Наций.  
  • Замена
    79'
    Ещё одна замена у сборной Норвегии. Поле покидает Андреас Ханке-Ольсен. Вместо него на поле вышел Патрик Берг. 
  • Опасный момент
    77'
    НЮЛАНД! Кипер хозяев спасает от разгрома. Вышедший на замену Радоньич, находясь в штрафной площади, делает скидку на Митровича. Форвард в упор растреливает ворота норвежцев. Парирует удар вратарь хозяев. 
  • Замена
    75'
    Замена в составе сборной Норвегии. Вместо Мелингана поле выходит Фредрик-Андре Бьоркан
  • Замена
    75'
    Тактическая замена в составе сборной Сербии. Двойную рокировку делает Стойкович. Пределы поля покидают Живкович и Костич. Вмето них на зеленый газон выходят Лазович и Радоньич. Видимо, хочет освежить игру наставник сербской команды. 
  • Опасный момент
    73'
    КОСТИЧ! Футболист сборной Сербии наносит плотный удар в створ ворот. Его намертво забирает вратарь сборной Сербии. 
  • 71'
    Ответ от сербов. Они сейчас находятся в атаке на правом фланге. Вдоль бровки владеют мячом. В основном это перепасовка между линиями атаки и полузащиты. Сербия вынуждает норвежцев выйти из обороны. 
  • 68'
    МОМЕНТ! Холанн уходит от опеки Илича, отдаёт передачу на Сорлота. Однако, в решающий момент корпус ставит защитник сборной Сербии Палович и даёт мячу уйти спокойно за лицевую линию. 
  • 66'
    В атаке проводят последние минуты игрового времени сербы. Команды буквально поменялись ролями. Если в начале первого тайма на поле доминировали норвежские игроки, то сейчас главными действующими лицами выступают сербы. Норвегия пока на втором плане. 
  • Фол, нарушение
    64'
    Нарушение правил со стороны хозяев. Сразу три футболиста взяли в коробочку Живковича  и уронили его на газон
  • 63'
    Футболист в порядке. Так как медики оказали первую помощь, Мартину пришлось на время покинуть пределы поля. Всего минута и игрок Норвегии снова на поле. 
  • Травма, повреждение
    61'
    Эдегор Мартин! Футболист сборной Норвегии лежит на газоне. Ему понадобилась помощь медиков. Его буквально сносит с ног Илич Иван. 
  • Угловой
    59'
    Угловой зарабатывают сербы. Норвежцы умело его выносят из собственной штрафной. 
  • Замена
    57'
    Тройная замена у сборной Норвегии. Стольбаккен идёт ва-банк сразу же после второго пропущенного гола. Вместо Эурснеса, Райерсона и Эльюнусси на газон выходят Айер, Педерсен и Ларсен соответственно. 
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИТРОВИЧ! 0:2

    Шикарная трёхходовочка. Пас из глубины поля к центру штрафной площади на Илича Ивана. Находясь в окружении двух норвежецев, полузащитник отдаёт передачу на Митровича Александра. Нападающему оставалось лишь катнуть в угол ворот мимо кипера сборной Норвегии. 
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    • Фол, нарушение
      53'
      Тадич! Встретились две 10-ки. Норвежец Эдегор Мартин оказался в окружении сербских игроков. Владея мячом, его за майку схватил Душан Тадич. 
    • Желтая карточка
      51'
      Костич! Первый "горчичник" в матче получает защитник сборной Сербии Костич за срыв потенциально опасной атаки игроков Норвегии. Эх, сглазили статистику первого тайма.
    • Опасный момент
      50'
      ХОЛАНН! Мог сравнивать счёт норвежец. Сорлот сделал передачу с левого фланга. Эрлинг в прыжке наносит удар в ство ворот. Мяч намертво забирает Милинкович-Савич. 
    • Угловой
      48'
      СОРЛОТ! Футболист делает целенаправленную передачу на Холанна. Но защитники перехватывают. 
    • 46'
      Кстати, приятная игра. Команды с уважением относятся друг к другу: футболисты играют без фолов, жёлтых карточек.Даже не было офсайдов. Вот такая интересная статистика первой половиный встречи. Только удары, опасные моменты и пока единственный гол. Шикарный футбол демонстрируют игроки сборных Норвегии и Сербии.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина встречи! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Завершился первый тайм. После 45 минут встречи счёт на табло 0:1 - в пользу сборной Сербии. Гол в раздевалку забил нападающий Влахович. 
    • Дополнительное время
      45'
      Плюс 1 минута к первому тайму 
    • 44'
      Чем же, теперь ответит форвард Норвегии Холанн. В битве нападающих пока перевес в пользу серба. Холанн vs Влахович - 0:1
    • Описание гола
      42'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЛАХОВИЧ! 0:1

      Ответная атака сборной Сербии завершилась взятием ворот. Передача на левый фланг, Костич вдоль вратарской линии делает передачу на Влаховича. Форвард играет на опережение и переправляет мяч в сетку ворот. 
    • 41'
      Футболист вернулся в игру, игра продолжается. Тут же Холанн пытался убежать от защитника Павловича на рандеву в кипером Сербии. Однако Палович перехватил его в подкате. 
    • Травма, повреждение
      40'
      Остановка в матче. Защитнику сборной Норвегии Рюэрсону нужна помощь. В битве за мяч он столкнулся с кем-то из игроков сборной Сербии
    • 38'
      Сербы видимо, выдержали натиск соперника в первой половине встречи и перехватили инициативу. 
    • Угловой
      36'
      КОСТИЧ! Тут же серб мог снова вывести свою команду вперёд. После розыгрыша углового серб нанёс дальний удар слёту. Мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Опасный момент
      34'
      ВЛАХОВИЧ! Нападающий мог забивать. Жидкович сделал передачу с правого фланга. Влахович выиграл верховую дуэль и пробил точно в угол. Кипер норвежцев парирова удар. На подстраховке оказался защитник Сорлот и выбил мяч на угловой. 
    • 32'
      Живо играют игроки обеих команд. Мяч долго не задерживается в обороне. Снова мяч под контроле гостей.
    • Угловой
      31'
      Эстигор Лео разыгрывает угловой с Холанном. Сербам удаётся перехватить мяч и выбить его в аут.
    • Опасный момент
      29'
      МОМЕНТИЩЕ! Живкович делал диагональную передачу в штрафную. Влахович не дотянулся до мяча. Вратарь Норвегии попытался зафиксировать футбольный снаряд - не получилось. На подстраховке оказались защитники и  выбили мяч. Вот и Сербия, могла отличиться. 
    • 28'
      Игра сейчас проходит на правом фланге атаки сборной Сербии. Но войти в штрафную не получается. Хозяева отодвинули игру от своих ворот в очередной раз. 
    • 26'
      Милинкович-Савич! Вратарь забирает "круглого" в свои перчатки, после попытки Холанна создать опасный момент. Норвежец делал навесную передачу с правого фланга. 
    • 25'
      Мяч пока в центре поля. Под контролем гостей. Сербские футболисты пытаются раскачать полузащиту соперника. До защиты пока далеко. Преимущественно играют низом. На битву на втором этаже сборная Сербии пока не осмеливается. 
    • 23'
      Напомним, что в этой встрече сборной Сербии нужна только победа. Счёт 0:0 - пока не устраивает гостей. Если посмотреть на игру, которую показывают обе команды, ближе к успеху пока Норвегия. 
    • 21'
      Влахович! А вот и форвард Сербии и "Ювентуса" напомнил о себе. Нападающий пробил мимо ворот. 
    • Угловой
      20'
      Эдегор Мартин! Полузащитник подает угловой. Защита выьивает мяч из штрафной. Норвежцы переходят в позиционную атаку и контролируют мяч, перекатывая мяч с одного фланга на другой. 
    • 18'
      Рюэрсон! Он вводит мяч из-за боковой линии на своей половине поля. Мяч подхватывает Эстигор Лео и через своего вратаря хозяева пытаются создать острый момент. Защита гостей прерывает все попыткаи гостей. Да, уж сборная Сербии - пока неприступная стена к воротам Милинковича. 
    • 16'
      Все атаки сборная Норвегии проводит через правый фланг. Игрой явно не доволен рулевой хозяев Стольбаккен. Его выхвают телекамеры крупным планом. 
    • 14'
      Сербы пока выбирают тактику игры вторым номером. Все позиционные атакие гости создают через своего вратаря.
    • 13'
      Нюланд Эрьян! Вратарь сборной Хорватии делает длинную передачу в сторону Холанна. Однако, мяч до адресата не доходит, его перехватывает защитник Сербии Велькович Милош. 
    • 11'
      Сербы пытаются атаковать по левому флангу, но не получается. Чтобы сохранить мяч, гостям приходится играть через линию полузащиты. Оттуда пас через вратаря. Не может пока опорная зона сборной Сербии передать мяч своим нападающим.
    • 9'
      Пока складывается ощущение, что сборная Норвегия ближе к тому, чтобы открыть счёт в этой встрече. Команда уже создала парочку моментов для взятия ворот.
    • 7'
      МОМЕНТ! Холанн подает с правого фланга на тоненького. Верховую борьбу выигрывает Эстигор Лео и ударом головой отправляет мяч мимо ворот. 
    • 5'
      Отодвинули немного игру от своих ворот сербы. Высокий прессинг от команды Стойковича Драгана вынуждают ошибаться кипера норвежцев.
    • 4'
      Еще одна попытка атаковать ворота гостей. Эдегор Мартин не смог зацепиться за мяч. Футбольная сфера ушла за лицевую линию. 
    • 3'
      Сборная Сербии после двух атак со стороны хозяев поля, перехватила мяч под свой контроль и пытается выйти из обороны в атаку. 
    • Угловой
      2'
      Первый угловой в матче. Сборная Норвегии его подаёт, однако после розыгрыша стандартного положения мяч намертво забирает вратарь сборной Сербии. 
    • Опасный момент
      1'
      Холанн! Первая же атака норвежца могла оказаться голевой. Удар форварда сборной Норвегии парировал кипер сербов Милинкович-Савич.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, уважаемые любители футбола. Наша встреча стартовала. Пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Сегодня определится победитель в 4 группе Лиги В. В главной битве квартета сойдутся в очном поединке футболисты сборных Норвегии и Сербии. Встреча пройдёт в Осло, на арене "Уллеволь". Для вас текстовую трансляцию матча проведёт Соколов Василий. Добро пожаловать на игру, любители спорта №1!  
    • Сегодня всё внимание к лидерам двух сборных. Это битва нападающих. Игрок сборной Норвегии и английского "Ман Сити" - Холанн против футболиста сборной Сербии и итальянского "Ювентуса" Душана Влаховича. За кем останется решающее слово - скоро узнаем. До стартового свистка осталось совсем немного.  
    • Норвегию в сегодняшнем поединке устроит собственная победа или ничья. А вот сербам нужна только победа, чтобы обойти прямого конкурента в турнирной таблице. На кону - выход в Лигу А. 
    • Сборные Норвегии и Сербии - лидеры своей группы. После 5 туров обе команды набрали равное количество очков - по 10. Однако, за счёт победы в очном противостоянии в первом круге - выше норвежцы. В Белграде сборная Норвегии одержала победу со счётом 1:0
      • Прогнозы 135
      Норвегия 41.5% (56)
      X 29.6% (40)
      Сербия 28.9% (39)
      -1
      выиграет Сербия, со счетом 1:2
      да
      Arii #
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Норвегия
      Ничья
      Сербия
      38.41
      9.50
      3.45
      Все Коэффициенты
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Норвегия 0:2 Сербия онлайн

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    Прогнозы на матч Норвегия 0:2 Сербия

    Исход игры
    Норвегия
    41.5% (56)
    Ничья
    29.6% (40)
    Сербия
    28.9% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.12% (68)
    Меньше
    41.88% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    81.2% (95)
    Нет
    18.8% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Норвегия
    23% (31)
    1:1 Ничья
    20% (27)
    1:2 Сербия
    18.5% (25)
    1:0 Норвегия
    8.1% (11)
    2:2 Ничья
    5.9% (8)
    2:0 Норвегия
    3% (4)
    0:1 Сербия
    2.2% (3)
    0:0 Ничья
    2.2% (3)
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