да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|6 (2)
|1
|Сорлот Александр
|1
|0.17
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|6
|1
|Йович Лука
|2
|0.33
|Живкович Андрия
|1
|0.17
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.17
|Влахович Душан
|1
|0.17
|Лукич Саша
|1
|0.17
|Радоньич Неманья
|1
|0.17
|Тадич Душан
|0
|0
|Лазович Дарко
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Илич Иван
|0
|0
|Павлович Страхиня
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Берге Сандер
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрович Александар
|2
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Райкович Предраг
|0
|1
|Джуричич Филип
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Живкович Андрия
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|6
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|7 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Косово
|Мурики Ведат
|5 (3)
|Словения
|Стоянович Петар
|4
|Швеция
|Кулушевски Деян
|4
|Черногория
|Томашевич Зарко
|1 2
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|1 2
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2