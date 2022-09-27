Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

51' Команда Албания имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе

50' Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Албания

49' Хельгасон Торир решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

48' Чикалеши Сокол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Исмайли Ардиан из команды Албания своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Албания идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Гретарссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Рефери не любит споров - именно за это Арнар Видарссон сейчас получил желтую

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Бьярнасон Биркир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Гьясула Клаус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Хорошую попытку сделал Узуни Мюрто . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Албания идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Балью Иван из команды Албания своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

38' Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Команда Албания забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

35' Узуни Мюрто из команды Албания своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Леняни Эрмир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Абраши Амир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Албания

32' Албания идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Леняни Эрмир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Албания идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Исландия

28' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Йоханнессон Исак-Бергманн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Бьярнасон Биркир пробует нанести удар издали, но Томас Стракоша ловит мяч

27' Йоханнессон Исак-Бергманн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Игра в одни ворота сейчас. Албания доминирует и владеет мячом

26' Исмайли Ардиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Албания идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Исландия

23' Узуни Мюрто из команды Албания не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

21' Удар от ворот произведет Исландия

21' Байрами Недим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Исландия

20' Байрами Недим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Финнбогасон Альфред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Бьярнасон Биркир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Матч возобновлен

16' Рунарссон Рунар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе

14' Игрок из команды Албания вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Бьярнасон Биркир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Байрами Недим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Байрами Недим пробил со штрафного прямо в стенку

13' Матч возобновлен

10' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Гуннарссон Арон удален с поля!

9' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

8' Йоханнессон Исак-Бергманн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе

8' Гуннарссон Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Албания

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Исмайли Ардиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Байрами Недим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Игрок из команды Исландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Исландия начинает с центра поля