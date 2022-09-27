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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Албания
FIFA #63
1:0
Второй тайм: 78'
Исландия
FIFA #62
0'
10' Красная карточка
Гуннарссон Арон
1:0
35' Гол
Леняни Эрмир
45' Желтая карточка
Арнер Видарссон

Ход матча

10'
 
Гуннарссон Арон
13'
 
Гретарссон Даниэль
Торстейнссон Йон
35'
Леняни Эрмир
(Узуни Мюрто)
1:0
45'
 
Арнер Видарссон
69'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
Йоханнессон Исак-Бергманн
70'
Броя Армандо
Чикалеши Сокол
 
70'
Ляци Казим
Абраши Амир
 
70'
 
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Сигурдссон Арнор
70'
 
Андерсон Микаэль
Финнбогасон Альфред
77'
Хюсай Эльсейд
Леняни Эрмир
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 126
Албания 36.5% (46)
X 39.7% (50)
Исландия 23.8% (30)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Исландия
4.05
7.90
64.78
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стракоша
Томас
18
Исмайли
Ардиан
8
Гьясула
Клаус
5
Весели
Фредерик
2
Балью
Иван
3
Леняни
Эрмир
22
Абраши
Амир
20
Рамадани
Юльбер
10
Байрами
Недим
11
Узуни
Мюрто
16
Чикалеши
Сокол
1
Рунарссон
Рунар
4
Палссон
Виктор
17
Гуннарссон
Арон
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Олафссон
Давид-Кристьян
6
Йоханнессон
Исак-Бергманн
8
Бьярнасон
Биркир
20
Хельгасон
Торир
7
Торстейнссон
Йон
11
Финнбогасон
Альфред
10
Сигурдссон
Арнор
Албания
5-3-2
Исландия
4-3-3

История личных встреч

Албания
Исландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛНУ
1:1
Е2
4:2
Е2
1:0
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 1 0.25
Леняни Эрмир 1 0.25
Сулейманов Таулан 1 0.25
Броя Армандо 1 (1) 0.25
Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстейнссон Йон 2 0.5
Хельгасон Торир 2 0.5
Сигурдссон Арнор 1 0.25
Магнуссон Хёрдур 0 0
Гретарссон Даниэль 0 0

Карточки

Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 1 0
Бериша Этрит 1 0
Балью Иван 1 0
Айети Арлинд 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Цекици Эндри 1 0
Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуннарссон Арон 0 1
Арнер Видарссон 1 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Сигурдссон Арнор 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1
Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1
Исландия
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1
Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Румыния - Исландия 0:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Армения 1:1 Исландия - Германия 0:4 Исландия - Северная Македония 2:2 Исландия - Румыния 0:2 Польша - Исландия 2:2 Фарерские острова - Исландия 0:1 Мексика - Исландия 2:1 Лихтенштейн - Исландия 1:4

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Израиль 4 2 2 0 8 - 6 8
2. Албания 1:0 4 1 1 2 4 - 5 4
3. Исландия 0:1 4 0 3 1 5 - 6 3
4. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Израиль 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Албания 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Исландия 0:1 2 0 2 0 3 - 3 2
4. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Израиль 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Албания 1:0 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Исландия 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
4. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 6
Грузия Кварацхелия Хвича 7 (2)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Косово Мурики Ведат 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Словения Стоянович Петар 4
Швеция Кулушевски Деян 4
Черногория Томашевич Зарко 1 2
Фарерские острова Йоэнсен Рене 1 2
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 79'
    Исландия идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 79'
    Исландия пытается что-то создать.
  • 78'
    Магнуссон Хёрдур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 78'
    Узуни Мюрто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 78'
    Албания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Албания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Албания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
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    Прогнозы 126
    Албания 36.5% (46)
    X 39.7% (50)
    Исландия 23.8% (30)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Албания
    Ничья
    Исландия
    4.05
    7.90
    64.78
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Албания 1:0 Исландия

    Исход игры
    Албания
    36.5% (46)
    Ничья
    39.7% (50)
    Исландия
    23.8% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.21% (33)
    Меньше
    71.79% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (81)
    Нет
    30.77% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.1% (48)
    1:0 Албания
    18.3% (23)
    1:2 Исландия
    12.7% (16)
    2:1 Албания
    12.7% (16)
    0:1 Исландия
    5.6% (7)
    2:0 Албания
    2.4% (3)
    0:2 Исландия
    2.4% (3)
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    Исландия
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