да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узуни Мюрто
|1
|0.25
|Леняни Эрмир
|1
|0.25
|Сулейманов Таулан
|1
|0.25
|Броя Армандо
|1 (1)
|0.25
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстейнссон Йон
|2
|0.5
|Хельгасон Торир
|2
|0.5
|Сигурдссон Арнор
|1
|0.25
|Магнуссон Хёрдур
|0
|0
|Гретарссон Даниэль
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|1
|0
|Бериша Этрит
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуннарссон Арон
|0
|1
|Арнер Видарссон
|1
|0
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|6
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|7 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Косово
|Мурики Ведат
|5 (3)
|Словения
|Стоянович Петар
|4
|Швеция
|Кулушевски Деян
|4
|Черногория
|Томашевич Зарко
|1 2
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|1 2
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2