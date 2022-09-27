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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион: .
Косово
FIFA #113
4:0
Второй тайм: 81'
Кипр
FIFA #103
0'
1:0
22' Гол
Муслия Флоран
43' Желтая карточка
Артиматас Костакис
2:0
45' Гол
Ррудхани Донат
3:0
47' Гол
Рашани Эльбасан
4:0
52' Гол
Мурики Ведат
65' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
1
Уйкани
Самир
2
Хадергьонай
Флорент
13
Ррахмани
Амир
4
Крюезиу
Мирлинд
21
Ррудхани
Донат
8
Муслия
Флоран
5
Фазлии
Бетим
9
Целина
Берсант
11
Рашани
Эльбасан
18
Мурики
Ведат
10
Зенели
Арбер
1
Панайи
Костас
19
Андреу
Стелиос
14
Роберж
Валентин
5
Кателарис
Фанос
4
Иоанну
Николас
20
Кастанос
Григорис
18
Артиматас
Костакис
8
Кириаку
Хараламбос
17
Лойзу
Лойзос
10
Сотириу
Пиерос
21
Ционис
Маринос
Косово
4-3-3
Кипр
4-3-3

История личных встреч

Косово
Кипр

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 4 (1) 0.67
Муслия Флоран 1 0.17
Ррудхани Донат 1 0.17
Бериша Валон 1 0.17
Рашани Эльбасан 1 0.17
Бютюки Зюмер 1 0.17
Жегрова Эдон 1 0.17
Рашица Милот 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Кастрати Лирим 0 0
Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Какулис Андроникос 2 0.33
Ционис Маринос 1 0.17
Кириаку Хараламбос 0 0
Кастанос Григорис 0 0

Карточки

Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюезиу Мирлинд 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Алити Фидан 1 1
Дрешевич Ибрахим 2 0
Кастрати Лирим 2 0
Мурич Ариянет 0 1
Ррахмани Амир 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артиматас Костакис 1 0
Лайфис Константинос 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0
Харалампус Харалампос 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
3
75%
1
50%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
4
57%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Косово
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1
Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3
Кипр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0
Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 2:1 6 5 0 1 9 - 2 15
2. Косово 4:0 6 3 0 3 10 - 7 9
3. Кипр 0:4 6 1 2 3 3 - 11 5
4. Северная Ирландия 1:2 6 1 2 3 7 - 9 5

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Косово 4:0 3 2 0 1 7 - 3 6
3. Кипр 0:4 3 1 1 1 1 - 2 4
4. Северная Ирландия 1:2 3 1 1 1 4 - 4 4

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 2:1 3 2 0 1 2 - 1 6
2. Косово 4:0 3 1 0 2 3 - 4 3
3. Кипр 0:4 3 0 1 2 2 - 9 1
4. Северная Ирландия 1:2 3 0 1 2 3 - 5 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 6
Грузия Кварацхелия Хвича 7 (2)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Косово Мурики Ведат 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Словения Стоянович Петар 4
Швеция Кулушевски Деян 4
Черногория Томашевич Зарко 1 2
Фарерские острова Йоэнсен Рене 1 2
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Ррудхани Донат бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Артиматас Костакис получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Косово 73.6% (92)
    X 14.4% (18)
    Кипр 12% (15)
    -1
    выиграет Косово, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Косово
    Ничья
    Кипр
    1.67
    4.00
    7.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Косово 4:0 Кипр онлайн

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    Прогнозы на матч Косово 4:0 Кипр

    Исход игры
    Косово
    73.6% (92)
    Ничья
    14.4% (18)
    Кипр
    12% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (51)
    Меньше
    56.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    52.99% (62)
    Нет
    47.01% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Косово
    28% (35)
    1:0 Косово
    26.4% (33)
    2:0 Косово
    12% (15)
    1:1 Ничья
    9.6% (12)
    1:2 Кипр
    6.4% (8)
    0:1 Кипр
    4% (5)
    3:1 Косово
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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