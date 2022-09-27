да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.67
|Муслия Флоран
|1
|0.17
|Ррудхани Донат
|1
|0.17
|Бериша Валон
|1
|0.17
|Рашани Эльбасан
|1
|0.17
|Бютюки Зюмер
|1
|0.17
|Жегрова Эдон
|1
|0.17
|Рашица Милот
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Кастрати Лирим
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Какулис Андроникос
|2
|0.33
|Ционис Маринос
|1
|0.17
|Кириаку Хараламбос
|0
|0
|Кастанос Григорис
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Алити Фидан
|1
|1
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Кастрати Лирим
|2
|0
|Мурич Ариянет
|0
|1
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артиматас Костакис
|1
|0
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|6
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|7 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Косово
|Мурики Ведат
|5 (3)
|Словения
|Стоянович Петар
|4
|Швеция
|Кулушевски Деян
|4
|Черногория
|Томашевич Зарко
|1 2
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|1 2
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2