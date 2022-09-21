Тур: 6. Стадион: Фадиль Вокри
История личных встреч
Косово
Кипр
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|3 (1)
|0.6
|Бериша Валон
|1
|0.2
|Бютюки Зюмер
|1
|0.2
|Жегрова Эдон
|1
|0.2
|Рашица Милот
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Кастрати Лирим
|0
|0
Кипр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Какулис Андроникос
|2
|0.4
|Ционис Маринос
|1
|0.2
|Кириаку Хараламбос
|0
|0
|Кастанос Григорис
|0
|0
Карточки
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Алити Фидан
|1
|1
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Крюезиу Мирлинд
|2
|0
|Кастрати Лирим
|2
|0
|Мурич Ариянет
|0
|1
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
Кипр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
3
75%
1
50%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
4
57%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Косово
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1
Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3
Кипр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0
Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0
Лига C. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Греция
|5
|4
|0
|1
|7 - 1
|12
|2.
|Косово
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|3.
|Кипр
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|4.
|Северная Ирландия
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
Лига C. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Греция
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Кипр
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|3.
|Северная Ирландия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Косово
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
Лига C. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Греция
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|2.
|Косово
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|Кипр
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|Северная Ирландия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Косово
|Фазлии Бетим
|3
Прогнозы на матч Косово - Кипр
Исход игры
Косово
66.7% (32)
Ничья
10.4% (5)
Кипр
22.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (21)
Меньше
56.25% (27)
Обе команды забьют
Да
50% (24)
Нет
50% (24)
Популярный счёт
1:0 Косово
25% (12)
2:1 Косово
22.9% (11)
2:0 Косово
12.5% (6)
1:2 Кипр
10.4% (5)
1:1 Ничья
8.3% (4)
0:1 Кипр
8.3% (4)
3:1 Косово
4.2% (2)
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