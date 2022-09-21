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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Косово
FIFA #113
 
Позже
Кипр
FIFA #103
Прогнозы 48
Косово 66.7% (32)
X 10.4% (5)
Кипр 22.9% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Косово
Ничья
Кипр
1.67
4.00
5.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Косово
Кипр

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 3 (1) 0.6
Бериша Валон 1 0.2
Бютюки Зюмер 1 0.2
Жегрова Эдон 1 0.2
Рашица Милот 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Ррудхани Донат 0 0
Кастрати Лирим 0 0
Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Какулис Андроникос 2 0.4
Ционис Маринос 1 0.2
Кириаку Хараламбос 0 0
Кастанос Григорис 0 0

Карточки

Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фазлии Бетим 3 0
Алити Фидан 1 1
Дрешевич Ибрахим 2 0
Крюезиу Мирлинд 2 0
Кастрати Лирим 2 0
Мурич Ариянет 0 1
Ррахмани Амир 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайфис Константинос 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0
Харалампус Харалампос 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
3
75%
1
50%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
4
57%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Косово
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1
Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3
Кипр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0
Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 5 4 0 1 7 - 1 12
2. Косово 5 2 0 3 6 - 7 6
3. Кипр 5 1 2 2 3 - 7 5
4. Северная Ирландия 5 1 2 2 6 - 7 5

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Кипр 3 1 1 1 1 - 2 4
3. Северная Ирландия 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Косово 2 1 0 1 3 - 3 3

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 3 2 0 1 2 - 1 6
2. Косово 3 1 0 2 3 - 4 3
3. Кипр 2 0 1 1 2 - 5 1
4. Северная Ирландия 2 0 1 1 2 - 3 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Косово Фазлии Бетим 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Косово - Кипр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2022, осталось 2 дня 12 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 48
    Косово 66.7% (32)
    X 10.4% (5)
    Кипр 22.9% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Косово
    Ничья
    Кипр
    1.67
    4.00
    5.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Косово - Кипр онлайн

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    Прогнозы на матч Косово - Кипр

    Исход игры
    Косово
    66.7% (32)
    Ничья
    10.4% (5)
    Кипр
    22.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (21)
    Меньше
    56.25% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (24)
    Нет
    50% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Косово
    25% (12)
    2:1 Косово
    22.9% (11)
    2:0 Косово
    12.5% (6)
    1:2 Кипр
    10.4% (5)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
    0:1 Кипр
    8.3% (4)
    3:1 Косово
    4.2% (2)
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    Косово
    Кипр
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