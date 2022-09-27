да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|2
|0.33
|Аканджи Мануэль
|1
|0.17
|Фройлер Ремо
|1
|0.17
|Сеферович Харис
|1
|0.17
|Окафор Ноа
|1
|0.17
|Шакири Джердан
|0
|0
|Видмер Сильван
|0
|0
|Варгас Рубен
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кухта Ян
|2
|0.33
|Шик Патрик
|1
|0.17
|Пешек Якуб
|1
|0.17
|Черны Вацлав
|0
|0
|Зима Давид
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Сеферович Харис
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Омлин Йонас
|1
|0
|Соу Джибриль
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брабец Якуб
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|6
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|7 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Косово
|Мурики Ведат
|5 (3)
|Словения
|Стоянович Петар
|4
|Швеция
|Кулушевски Деян
|4
|Черногория
|Томашевич Зарко
|1 2
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|1 2
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2