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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Пельто Ирфан
Швейцария
FIFA #14
2:1
Второй тайм: 81'
Чехия
FIFA #31
0'
1:0
29' Гол
Фройлер Ремо
2:0
30' Гол
Эмболо Брель
2:1
45' Гол
Шик Патрик
60' Желтая карточка
Эльведи Нико
2:1
61' Не забитый пенальти
Соучек Томаш

Ход матча

29'
Фройлер Ремо
(Шакири Джердан)
1:0
30'
Эмболо Брель
2:0
45'
2:1
Шик Патрик
(Зима Давид)
46'
 
Вацлик Томаш
Кудела Ондрей
46'
 
Гавел Милан
Штанек Йиндрих
60'
Эльведи Нико
 
61'
2:1
Соучек Томаш
64'
 
Провод Лукас
Барак Антонин
65'
 
Кухта Ян
Калвач Лукаш
65'
Сеферович Харис
Эмболо Брель
 
65'
Штеффен Ренато
Шакири Джердан
 
79'
 
Шевчик Петр
Черны Вацлав
79'
Закария Денис
Соу Джибриль
 
79'
Амдуни Зеки
Варгас Рубен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 139
Швейцария 79.1% (110)
X 13.7% (19)
Чехия 7.2% (10)
+1
выиграет Швейцария, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швейцария
Ничья
Чехия
3.70
5.79
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зоммер
Янн
3
Видмер
Сильван
22
Шёр
Фабиан
4
Эльведи
Нико
13
Родригес
Рикардо
8
Фройлер
Ремо
10
Джака
Гранит
23
Шакири
Джердан
15
Соу
Джибриль
17
Варгас
Рубен
7
Эмболо
Брель
1
Вацлик
Томаш
5
Цоуфал
Владимир
17
Кудела
Ондрей
2
Зима
Давид
6
Емелка
Вацлав
22
Соучек
Томаш
8
Калвач
Лукаш
19
Черны
Вацлав
7
Барак
Антонин
15
Влканова
Адам
10
Шик
Патрик
Швейцария
4-2-3-1
Чехия
4-2-3-1

История личных встреч

Швейцария
Чехия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:1
ЧЕ2(2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 2 0.33
Аканджи Мануэль 1 0.17
Фройлер Ремо 1 0.17
Сеферович Харис 1 0.17
Окафор Ноа 1 0.17
Шакири Джердан 0 0
Видмер Сильван 0 0
Варгас Рубен 0 0
Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кухта Ян 2 0.33
Шик Патрик 1 0.17
Пешек Якуб 1 0.17
Черны Вацлав 0 0
Зима Давид 0 0

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 2 0
Эльведи Нико 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Шакири Джердан 1 0
Сеферович Харис 1 0
Видмер Сильван 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Эмболо Брель 1 0
Омлин Йонас 1 0
Соу Джибриль 1 0
Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брабец Якуб 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Матею Алеш 1 0
Соучек Томаш 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
50%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
6
50%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0
Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Швейцария - Турция 3:1 Италия - Швейцария 3:0 Уэльс - Швейцария 1:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0
Чехия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2
Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 0:0 6 3 2 1 11 - 2 11
2. Швейцария 2:1 6 3 0 3 6 - 9 9
3. Испания 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
4. Чехия 1:2 6 1 1 4 5 - 13 4

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 0:0 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Швейцария 2:1 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Испания 0:0 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Чехия 1:2 3 1 1 1 4 - 7 4

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Португалия 0:0 3 1 1 1 5 - 2 4
3. Швейцария 2:1 3 1 0 2 3 - 7 3
4. Чехия 1:2 3 0 0 3 1 - 6 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 6
Грузия Кварацхелия Хвича 7 (2)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Косово Мурики Ведат 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Словения Стоянович Петар 4
Швеция Кулушевски Деян 4
Черногория Томашевич Зарко 1 2
Фарерские острова Йоэнсен Рене 1 2
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    84'
    Вторую подряд замену провёл Мурат Якин. Вместо Джибриля Соу на поле вышел Денис Закария. 
  • Замена
    83'
    В составе сборной Швейцарии произошла замена. Вместо Рубена Варгаса на поле вышел Зеки Амдуни, который сегодня дебютирует в национальной команде. 
  • Замена
    82'
    В составе сборной Чехии произошла последняя замена. Вместо Вацлава Черны на поле вышел Петр Шевчик. 
  • 81'
    Джака пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 80'
    Цоуфал с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Гавел под давлением соперника не смог сразу зацепиться за мяч. 
  • Офсайд
    79'
    Штеффен из центра половины поля сборной Чехии выполнил отличную передачу на ход Варгасу по левой половине поля, Рубен в момент передачи оказался в небольшом офсайде. 
  • Фол, нарушение
    78'
    Штеффен в центр поля нарушил правила против Провода. Игроки сборной Чехии не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 77'
    Варгас ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, а затем Рубен пробил по воротам, Зима грамотно накрыл соперника и блокировал попытку. 
  • 76'
    Соу пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 75'
    Поднялся Шёр после паузы, видимо пока что Фабиан отделался спазмом и ещё побегает. 
  • Травма, повреждение
    74'
    Фабиан Шёр дёрнул заднюю поверхность бедра в борьбе за мяч с Проводом. Вышли на поле врачи сборной Швейцарии, пауза в игре. 
  • 73'
    Цоуфал со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Эльведи хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на левую половину поля. 
  • Фол, нарушение
    72'
    Соу на правом фланге нарушил правила против Провода. Чехия тщательно готовится к стандарту. 
  • Замена
    71'
    Вторую подряд замену провёл Мурат Якин. Вместо Бреля Эмболо на поле вышел Харис Сеферович. 
  • Замена
    70'
    В составе сборной Швейцарии произошла замена. Вместо Джердана Шакири на поле вышел Ренато Штеффен. 
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    • Замена
      69'
      Вторую подряд замену провёл Ярослав Шилхавы. Вместо Антонина Барака на поле вышел Лукаш Провод. 
    • Замена
      68'
      В составе сборной Чехии произошла замена. Вместо Лукаша Калвача на поле вышел Ян Кухта. 
    • Фол, нарушение
      67'
      Зима на своей половине поля нарушил правила против Эмболо. Игроки сборной Швейцарии не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Не забитый пенальти
      66'
      Не забивает Соучек! Томаш Соучек с "точки" довольно плохо пробил под левый угол ворот, Зоммер угадал направление удара и в итоге спас свою команду, а затем Янн накрыл мяч у левого угла вратарской. 
    • Желтая карточка
      65'
      Центральный защитник сборной Швейцарии Нико Эльведи также получил жёлтую карточку за свой фол на Шике. 
    • Пенальти!
      64'
      Пенальти назначается в ворота сборной Швейцарии! После заброса на правый угол штрафной площади Эльведи в борьбе за мяч уже при падении заплёл ноги Шику, Ирфан Пельто дал свисток и сразу же указал на "точку". 
    • 63'
      Фройлер с правой половины поля пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел выше цели. 
    • Угловой
      62'
      Угловой у ворот сборной Чехии. Шакири разыграл корнер с Варгасом, далее Рубен с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз гости выиграли борьбу за верховой мяч в своей штрафной площади. 
    • 61'
      Родригес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Фол, нарушение
      60'
      Цоуфал на левом фланге нарушил правила против Джаки. Игроки сборной Швейцарии заработали относительно неплохой стандарт. 
    • Угловой
      59'
      Шакири с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Чехии очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
    • Опасный момент
      58'
      Родригес совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Рикардо выполнил подачу в центр штрафной площади, Эмболо головой пробил в правый угол ворот, Штанек в прыжке перевёл непростой мяч на угловой. 
    • Угловой
      57'
      Калвач с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Соучек в борьбе с соперником пробил по воротам, мяч попал в Соу, а затем уже от правого угла вратарской Соучек выполнил неудачный заброс во вратарскую, мяч перехватил Зоммер. 
    • 56'
      Шик пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника сборной Швейцарии и ушёл на угловой. 
    • 55'
      Цоуфал с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Шёр головой выбил мяч на левый фланг. 
    • 54'
      Шакири с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Штанек грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 53'
      Влканова от радиуса штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной площади, Шик под давлением Эльведи не смог зацепиться за мяч. 
    • 52'
      Игроки сборной Чехии сейчас стали куда больше времени проводить с мячом, но дальше центра поля им пройти очень тяжело. 
    • Офсайд
      51'
      Штанек от линии штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля соперника, Шик оказался в небольшом офсайде. 
    • Опасный момент
      50'
      Соу получил передачу на ход по правой половине поля, Джибриль убежал на правый угол штрафной площади и выполнил подачу на левый угол штрафной, Эмболо под давлением соперника головой направил мяч в Зиму, после отскока Брель от левого угла вратарской пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
    • Фол, нарушение
      49'
      Соучек в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила. Игроки сборной Швейцарии довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Замена
      48'
      Вторую подряд замену после перерыва провёл Ярослав Шилхавы. Вместо Томаша Вацлика на поле вышел Индржих Штанек. 
    • Замена
      47'
      В составе сборной Чехии после перерыва произошла замена. Вместо Ондрея Куделы на поле вышел Милан Гавел. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает сборная Чехии, чтобы сыграть против Швейцарии первым номером и забить в ворота соперника ещё пару мячей. При этом уже Чехии более нельзя пропускать сегодня, а иначе рассчитывать на три очка будет крайне проблематично. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. Сборные Швейцарии и Чехии показали в первом тайме очень хорошую игру, что позволило нам уже увидеть три забитых мяча. При этом напомним, что Чехии сегодня нужна только победа, а поэтому во второй половине матча команда Ярослава Шилхавы должна будет стараться играть ещё активнее. 
    • Описание гола
      45'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Шик!!! Игроки сборной Чехии провели хорошую атаку по левому флангу, которая завершилась передачей к левому углу штрафной площади от Калвача на Зиму, Дави в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной, Шик оказался первым на мяче и в касание пробил точно в левый угол ворот, Зоммер ничего не смог поделать. 
    • Штанга
      45'
      Емелка с левого фланга выполнил хорошую подачу на правый угол штрафной площади, Цоуфал в касание пробил в ближний угол ворот, мяч попал в штангу с внешней стороны и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 44'
      Барак совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Антонио выполнил подачу в центр штрафной площади на Шика, Джака отработал в обороне и головой сбросил мяч в руки Зоммеру. 
    • 43'
      Родригес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • 42'
      Шакири со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Соучек головой выбил мяч на левую половину поля. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Емелка на правом фланге нарушил правила против Джаки. Игроки сборной Швейцарии вновь заработали относительно неплохой стандарт. 
    • 40'
      Видмер из центра поля выполнил слишком сильный перевод на левый фланг на ход Родригесу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • 39'
      Соу совершил рывок вперёд по центру, но затем Джибриль под давлением соперника не смог выполнить точную передачу на левый угол штрафной площади, где уже голевой момент мог создать Варгас. 
    • 38'
      Емелка с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Шёр спокойно сыграл по позиции и головой выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Соучек в центре поля огрел по ногам Фройлера. Сам Ремо быстро разыграл стандарт. 
    • Описание гола
      36'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Эмболо!!! Игроки сборной Швейцарии за счёт хорошего прессинга сразу же перехватили мяч на половине пля соперника, далее Эмболо убежал к линии штрафной площади и спокойно пробил в левый угол ворот, Вацлик в прыжке не смог достать до мяча. 
    • Описание гола
      35'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Фройлер!!! Игроки сборной Швейцарии вновь грамотно разогнали атаку по правому флангу, далее Шакири с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Фройлер опередил Цоуфала и головой отправил мяч под перекладину. 
    • 34'
      Удалось игрокам сборной Чехии провести контратаку, которая завершилась рывком Черны на левый угол штрафной площади, Вацлав в итоге пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 33'
      Шакири со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Зима хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Влканова на правом фланге нарушил правила против Видмера. Сборная Швейцарии тщательно готовится к стандарту. 
    • 31'
      Родригес прошёл вперёд по левому флангу, а затем Рикардо выполнил подачу в центр к линии вратарской, Эмболо под давлением Зимы не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Опасный момент
      30'
      Варгас вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Рубен пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны. 
    • 29'
      Эмболо от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Соучека. Пока что Чехия очень хорошо держит оборону.
    • Угловой
      28'
      И теперь уже Швейцария заработала угловой. Варгас выполнил подачу к центру линии вратарской, Зима хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Угловой
      27'
      Калвач с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки сборной Швейцарии очень уверенно отвели угрозу от своих владений при стандарте. 
    • Опасный момент
      26'
      Шик с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Черны, Вацлав из-под Шёра пробил в дальний угол ворот на исполнение, Зоммер в прыжке перевёл непростой мяч на угловой. 
    • 25'
      И теперь уже Варгас с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч на этот раз попал в Цоуфала. 
    • 24'
      Шакири пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Емелку. 
    • 23'
      Из центра поля последовала передача на ход Шику по правому флангу, Эльведи за счёт более грамотной позиции оказался первым на мяче. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Видмер перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Влкановы. 
    • 21'
      Шёр теперь уже разогнал атаку по правому флангу, далее Фабиан выполнил передачу на ход Видмеру по бровке, Сильван от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 20'
      Шакири получил мяч на правом фланге от Видмера, далее Джердан выполнил подачу в центр штрафной площади, Варгас под давлением соперника не смог зацепиться за мяч и завершить момент ударом по воротам. 
    • 19'
      Родригес прошёл вперёд по левому флангу, Черны накрыл Рикардо и выбил мяч в аут. 
    • Угловой
      18'
      Варгас с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Шёр не смог подстроиться под мяч, в итоге после отскока его в аут выбил Цоуфал. 
    • Угловой
      17'
      Шакири с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, игроки сборной Чехии не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
    • 16'
      Варгас при смещении к линии штрафной площади с левого фланга отыгрался с Эмболо, а затем Рубен в касание пробил по воротам, мяч задел Зиму и ушёл на угловой. 
    • 15'
      Емелка с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Соучек в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной, защитники сборной Швейцарии сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 14'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади сборной Швейцарии, получился подарок для Зоммера. 
    • 13'
      Барак при попытке сместиться в штрафную площадь с левого фланга в борьбе с Видмером оказался на газоне, Ирфан Пельто показал, что нужно играть дальше. 
    • 12'
      Сегодня на трибунах также немало болельщиков сборной Швейцарии, которые сделали плакаты с поздравлением Гранита Джаки, ему сегодня исполняется тридцать лет. 
    • 11'
      Шакири с правого фланга выполнил слишком сильную подачу на дальнюю штангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Штанга
      10'
      Влканова обработал мяч после заброса из глубины поля, далее Адам из-под Шёра пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, перекладина спасла Швейцарию от пропущенного мяча. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Зима в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Эмболо. 
    • Опасный момент
      8'
      Емелка от линии штрафной площади с левой половины поля пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 7'
      Варгас разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Соу в свою очередь под давлением соперника выполнил передачу в центр к линии вратарской на Эмболо, Вацлик вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
    • 6'
      Видмер из центра поля выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      5'
      Угловой удалось заработать сборной Чехии. Черны выполнил подачу в центр к линии вратарской, Соучек под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел не очень сильно и точно по центру, Зоммер поймал его без особого труда. 
    • 4'
      Черны совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Шёр оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
    • Дождь
      3'
      Также сегодня в Санкт-Галлене идёт довольно неприятный холодный дождь, а поэтому футболисты должны будут стараться на поле двигаться куда более активно. 
    • 2'
      Перед началом матча фланговый защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес получил памятный приз за сто сыгранных матчей в составе национальной команды. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня сборной Швейцарии достаточно не проиграть на своём поле в Санкт-Галлене, чтобы сохранить прописку в Лиге А. Чехия в любом случае сегодня должна постараться выложиться на полную, чтобы хотя бы в последнем туре оставить о себе положительное впечатление. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Швейцария 2:1 Чехия

    Исход игры
    Швейцария
    79.1% (110)
    Ничья
    13.7% (19)
    Чехия
    7.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.34% (83)
    Меньше
    29.66% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    77.97% (92)
    Нет
    22.03% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Швейцария
    44.6% (62)
    1:0 Швейцария
    9.4% (13)
    1:1 Ничья
    7.2% (10)
    2:0 Швейцария
    6.5% (9)
    1:2 Чехия
    4.3% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (6)
    3:1 Швейцария
    2.9% (4)
    3:2 Швейцария
    2.2% (3)
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    Чехия
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