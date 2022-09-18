Тур: 6. Стадион: АФГ Арена
История личных встреч
Швейцария
Чехия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аканджи Мануэль
|1
|0.2
|Сеферович Харис
|1
|0.2
|Эмболо Брель
|1
|0.2
|Окафор Ноа
|1
|0.2
|Видмер Сильван
|0
|0
|Варгас Рубен
|0
|0
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кухта Ян
|2
|0.4
|Пешек Якуб
|1
|0.2
|Черны Вацлав
|0
|0
Карточки
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Сеферович Харис
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Омлин Йонас
|1
|0
|Соу Джибриль
|1
|0
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брабец Якуб
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
50%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
6
50%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Швейцария
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1
Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Швейцария - Турция 3:1 Италия - Швейцария 3:0 Уэльс - Швейцария 1:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Швейцария - США 2:1
Чехия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1
Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|5
|3
|1
|1
|11 - 2
|10
|2.
|Испания
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|Швейцария
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|4.
|Чехия
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Испания
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Чехия
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|4.
|Швейцария
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|2.
|Испания
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Швейцария
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|4.
|Чехия
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Косово
|Фазлии Бетим
|3
Прогнозы на матч Швейцария - Чехия
Исход игры
Швейцария
71.4% (35)
Ничья
22.4% (11)
Чехия
6.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (35)
Меньше
28.57% (14)
Обе команды забьют
Да
83.67% (41)
Нет
16.33% (8)
Популярный счёт
2:1 Швейцария
59.2% (29)
1:1 Ничья
12.2% (6)
2:2 Ничья
8.2% (4)
1:0 Швейцария
6.1% (3)
2:0 Швейцария
6.1% (3)
1:2 Чехия
4.1% (2)
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