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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Швейцария
FIFA #14
 
Позже
Чехия
FIFA #31
Прогнозы 49
Швейцария 71.4% (35)
X 22.4% (11)
Чехия 6.1% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швейцария
Ничья
Чехия
3.45
3.70
5.64
Все Коэффициенты

История личных встреч

Швейцария
Чехия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:1
ЧЕ2(2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аканджи Мануэль 1 0.2
Сеферович Харис 1 0.2
Эмболо Брель 1 0.2
Окафор Ноа 1 0.2
Видмер Сильван 0 0
Варгас Рубен 0 0
Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кухта Ян 2 0.4
Пешек Якуб 1 0.2
Черны Вацлав 0 0

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Шакири Джердан 1 0
Сеферович Харис 1 0
Видмер Сильван 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Эльведи Нико 1 0
Эмболо Брель 1 0
Омлин Йонас 1 0
Соу Джибриль 1 0
Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брабец Якуб 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Матею Алеш 1 0
Соучек Томаш 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
50%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
6
50%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1
Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Швейцария - Турция 3:1 Италия - Швейцария 3:0 Уэльс - Швейцария 1:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Швейцария - США 2:1
Чехия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1
Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 5 3 1 1 11 - 2 10
2. Испания 5 2 2 1 7 - 5 8
3. Швейцария 5 2 0 3 4 - 8 6
4. Чехия 5 1 1 3 4 - 11 4

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Испания 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Чехия 3 1 1 1 4 - 7 4
4. Швейцария 2 1 0 1 1 - 1 3

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 3 1 1 1 5 - 2 4
2. Испания 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Швейцария 3 1 0 2 3 - 7 3
4. Чехия 2 0 0 2 0 - 4 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Косово Фазлии Бетим 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Чехия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2022, осталось 2 дня 12 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 49
    Швейцария 71.4% (35)
    X 22.4% (11)
    Чехия 6.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швейцария
    Ничья
    Чехия
    3.45
    3.70
    5.64
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Швейцария - Чехия онлайн

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    Прогнозы на матч Швейцария - Чехия

    Исход игры
    Швейцария
    71.4% (35)
    Ничья
    22.4% (11)
    Чехия
    6.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (35)
    Меньше
    28.57% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    83.67% (41)
    Нет
    16.33% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Швейцария
    59.2% (29)
    1:1 Ничья
    12.2% (6)
    2:2 Ничья
    8.2% (4)
    1:0 Швейцария
    6.1% (3)
    2:0 Швейцария
    6.1% (3)
    1:2 Чехия
    4.1% (2)
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    Швейцария
    Чехия
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