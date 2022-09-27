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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион: .
Греция
FIFA #47
2:1
Второй тайм: 79'
Северная Ирландия
FIFA #58
0'
1:0
14' Гол
Пелкас Димитрис
16' Желтая карточка
Манталос Петрос
1:1
18' Гол
Лэйвери Шейн
2:1
55' Гол
Масурас Гиоргос

Ход матча

9'
 
Сэвилл Джордж
Томпсон Джордан
14'
Пелкас Димитрис
1:0
16'
Манталос Петрос
 
18'
1:1
Лэйвери Шейн
55'
Масурас Гиоргос
(Бакасетас Тасос)
2:1
67'
Дувикас Анастасиос
Иоаннидис Фотис
 
67'
Фунтас Таксиархис
Пелкас Димитрис
 
67'
 
Уайт Гэвин
Лэйвери Шейн
68'
 
Чарльз Дион
Брэдли Конор
76'
Бухалакис Андреас
Бакасетас Тасос
 
76'
Хадзийованнис Анастасиос
Масурас Гиоргос
 
76'
 
Фергюсон Шейн
Льюис Джамал
76'
 
Макменамин Конор
Мадженнис Джош

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 128
Греция 78.1% (100)
X 18.8% (24)
Северная Ирландия 3.1% (4)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Греция
Ничья
Северная Ирландия
2.13
7.70
4.91
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Влаходимос
Одиссеас
2
Бэлдок
Джордж
4
Мавропанос
Константинос
17
Хацидиакос
Пантелис
21
Цимикас
Костас
11
Бакасетас
Тасос
6
Курбелис
Димитрис
20
Манталос
Петрос
7
Масурас
Гиоргос
23
Иоаннидис
Фотис
10
Пелкас
Димитрис
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
2
Брэдли
Конор
4
Флэнаган
Том
5
Эванс
Джонни
3
Льюис
Джамал
17
Макнейр
Пэдди
16
Маккэнн
Алистер
8
Дэвис
Стивен
15
Томпсон
Джордан
21
Мадженнис
Джош
9
Лэйвери
Шейн
Греция
4-3-3
Северная Ирландия
4-4-2

История личных встреч

Греция
Северная Ирландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛНУ
0:1
Е2ОМ
3:1
Е2ОМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 3 0.5
Манталос Петрос 1 0.17
Лимниос Димитрис 1 0.17
Якумакис Георгиос 1 0.17
Пелкас Димитрис 1 0.17
Масурас Гиоргос 1 0.17
Павлидис Вангелис 1 0.17
Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэйвери Шейн 2 0.33
Уайт Гэвин 1 0.17
Эванс Джонни 1 0.17
Мадженнис Джош 1 0.17
Макнейр Пэдди 1 0.17
Баллард Дэниэл 1 0.17
Чарльз Дион 0 0
Томпсон Джордан 0 0
Броди Спенсер 0 0

Карточки

Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 3 0
Якумакис Георгиос 2 0
Сиопис Манолис 2 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Влаходимос Одиссеас 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эванс Джонни 1 0
Дэвис Стивен 1 0
Макнейр Пэдди 1 0
Уайт Гэвин 1 0
Томпсон Джордан 1 0
Доннелли Лайам 1 0
Лэйвери Шейн 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
4
67%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Греция
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1
Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0
Северная Ирландия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0
Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Румыния 1:1

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 2:1 6 5 0 1 9 - 2 15
2. Косово 4:0 6 3 0 3 10 - 7 9
3. Кипр 0:4 6 1 2 3 3 - 11 5
4. Северная Ирландия 1:2 6 1 2 3 7 - 9 5

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Косово 4:0 3 2 0 1 7 - 3 6
3. Кипр 0:4 3 1 1 1 1 - 2 4
4. Северная Ирландия 1:2 3 1 1 1 4 - 4 4

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 2:1 3 2 0 1 2 - 1 6
2. Косово 4:0 3 1 0 2 3 - 4 3
3. Кипр 0:4 3 0 1 2 2 - 9 1
4. Северная Ирландия 1:2 3 0 1 2 3 - 5 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 6
Грузия Кварацхелия Хвича 7 (2)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Косово Мурики Ведат 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Словения Стоянович Петар 4
Швеция Кулушевски Деян 4
Черногория Томашевич Зарко 1 2
Фарерские острова Йоэнсен Рене 1 2
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    83'
    МакКанн в центре поля наступил на ногу Манталосу и получил жёлтую карточку.
  • Замена
    82'
    Замена в составе сборной Северной Ирландии: вместо Джоша Мадженниса на поле вышел Конор макменамин.
  • Замена
    81'
    Замена в составе сборной Северной Ирландии: вместо Джамала Льюиса на поле вышел Шейн Фергюссон.
  • Описание гола
    80'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:1!!!
    МАНТАЛОС!!!
  • Замена
    80'
    Замена в составе сборной Греции: вместо Тасоса Бакасетаса на поле вышел Андреас Бухалакис.
  • Замена
    79'
    Замена в составе сборной Греции: вместо Гиоргоса Масураса на поле вышел Анастасиос Хадзийованнис.
  • 76'
    Чарльз на левом фланге не смог выиграть забег у Мавропасноса и лишился мяча.
  • 76'
    Масурас справа с острого угла пробил по воротам. Пикок-Фаррелл забрал мяч в руки.
  • 75'
    Масурас не смог нанести удар головой после подачи Цимикаса слева.
  • Угловой
    75'
    Сэвилл от углового флага навесил к воротам, где Влаходимос также, как и коллега, забрал мяч в руки.
  • 74'
    Прострел Льюиса слева к воротам заблокировал Бэлдок.
  • Угловой
    73'
    Пикок-Фаррелл снова забрал мяч в руки после подачи от углового флага.
  • Замена
    72'
    Замена в составе сборной Северной Ирландии: вместо Конора Брэдли на поле вышел Дион Чарльз.
  • Замена
    71'
    Замена в составе сборной Северной Ирландии: вместо Шейна Лэйвери на поле вышел Гэвин Уайт.
  • Замена
    70'
    Замена в составе сборной Греции: вместо Димитриса Пелкаса на поле вышел Таксиархис Фунтас.
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    • Замена
      69'
      Замена в составе сборной Греции: вместо Фотиса Иоаннидиса на поле вышел Анастасиос Дувикас.
    • Фол, нарушение
      68'
      Курбелис на чужой половине поля сзади ударил по ногам МакКанна.
    • 66'
      Иоаннидис после подачи Бэлдока справа головой направил мяч чуть свыше ворот.
    • Фол, нарушение
      65'
      Лэйвери на чужой половине поля сбил Бэлдока.
    • 64'
      Влаходимос за пределами штрафной площади поучаствовал в перепасовке с партнёрами.
    • Опасный момент
      63'
      Бэлдок справа с двадцати двух метров пробил немного выше перекладины.
    • 62'
      Дэвис не смог нанести удар по воротам после прострела Льюиса слева.
    • Угловой
      60'
      Пикок-Фаррелл забрал мяч в руки после подачи от  углового флага.
    • 59'
      Иоаннидис справа вошёл в штрафную площадь и покатил мяч налево на Цимикаса, чей удар с четырнадцати метров соперники заблокировали.
    • 58'
      Заброс Бэлдока справа вперёд получился слишком сильным. Пикок-Фаррелл забрал мяч в руки у угла штрафной площади.
    • Описание гола
      56'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:1!!!
      МАСУРАС!!! Мантолас на фланге сыграл на перехвате, слева прошёл вперёд и сделал пас в штрафную площадь на Бакасетаса. Тасос увидел в центр одинокого Масураса и своевременно сделал пас. Гиоргос с девяти метров аккуратно пробил в правый угол.
    • 54'
      Бакасетас справа сделал неточный пас в центр к штрафной площади на Иоаннидиса.
    • 53'
      Масурас в центре поля сделал пас точно в ноги Сэвиллу.
    • Фол, нарушение
      52'
      Лэйвери у центрального круга нарушил паравила.
    • Угловой
      50'
      Цимикас разыграл угловой удар с партнёрами. Навес Бакасетаса к воротам нейтрализовал кулаками Пикок-Фарелл.
    • Травма, повреждение
      49'
      Флэнагану потребовалась помощь медиков после столкновения с Масурасом.
    • Фол, нарушение
      48'
      Масурас по центру прорвался к воротам, но Флэнаган смог выбить мяч у Гиоргоса.
    • 47'
      Мавропанос сделал длинный заброс вперёд на Масураса, который не смог сделать скидку на Иоаннидиса.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Афинах!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! Греция - Северная Ирландия - 1:1.
    • 45'
      МакКанн на левом фланге обыграл Масураса, но упустил мяч за боковую линию поля.
    • Травма, повреждение
      45'
      Мавропанос при падении повредил руку. Медики вышли на поле.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Глова в первом тайме.
    • 45'
      Североирландцы решили активно провести концовку тайма. Гости уверенно расположились на чужой половине поля.
    • 44'
      Прострел Брэдли справа в штрафную площадь перехватил Мавропанос.
    • 43'
      Брэдли на правом фланге не смог остановить мяч после заброса вперёд от Эванса.
    • Фол, нарушение
      42'
      Иоаннидис в центре поля ударил по ногам Эванса.
    • 40'
      Курбелис отметился очередным неточным пасом налево на Пелкаса.
    • 39'
      Манталос слева у углового флага не смог обыграть Макнейра.
    • 38'
      Бакасетас с двадцати двух метров пробил левее ворот.
    • 36'
      Греки вновь прижали соперников к штрафной площади, но путей взлома массированной обороны пока не нащупали.
    • 35'
      Курбелис сделал неточный пас налево на Пелкаса.
    • 34'
      Пелкас слева со штрафного пробил в стенку из двух игроков.
    • 33'
      Бэлдок справа навесил в центр штрафной площади, где партнёры не достали мяч головами.
    • 32'
      Влаходимос забрал мяч в руки после подачи Мадженниса справа к воротам.
    • Фол, нарушение
      30'
      Мавропанос в центре поля ударил по ногам Лэйвери.
    • 29'
      Цимикас слева навесил к дальней штанге, где Масурас не смог нанести опасного удара головой.
    • 28'
      Греки продолжают владеть территориальным преимуществом, но не могут это материализовать в виде хотя бы опасных моментов у ворот.
    • 27'
      Пас Лэйвери справа в центр к линии штрафной площади на Мадженниса перехватил Курбелис.
    • 26'
      Хозяева прижали соперников к штрафной площади, но дальних ударов по воротам нет.
    • 24'
      Греки приступили к прессингу на чужой половине поля.
    • 23'
      Мадженнис со своей половины поля пробил левее ворот. Влаходимос успевал вернуться в ворота для отражения удара.
    • Штанга
      22'
      Бакасетас справа вывел к воротам Масураса, пробившего в ближнюю штангу. На добивании играл Пелкас, но он послал мяч выше ворот.
    • 21'
      Навес Цимикаса слева не дошёл до Масураса в штрафной площади.
    • 20'
      Греки покатали мяч на своей половине поля.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ЛЭЙВЕРИ!!! Дэвис слева навесил к воротам, где Лейвери переправил мяч ногой в правый угол.
    • 17'
      Макнейр со штрафного сделал заброс к чужим воротам, но соперники мяч выбили.
    • Желтая карточка
      16'
      Манталос в центре поля ударил сзади по ногам МакКанна и получил жёлтую карточку.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ПЕЛКАС!!! Бэлдок справа навесил к дальней штанге, где Пикок-Фарреллу помешал сыграть руками Макнейр. Мяч отскочил к Пелкасу, который пробил точно в цель.
    • 14'
      Мадженнис справа у угла штрафной площади не смог поймать мяч на ногу после заброса вперёд от Брэдли.
    • 13'
      Штрафной удар гости разыграли неудачно. Мяч попрыгал по головам игроков в штрафной площади и оказался в руках у Влаходимоса.
    • Фол, нарушение
      12'
      Курбелис сбил Мадженниса. Чуть больше тридцати трёх метров до ворот.
    • 10'
      Греки в первые минуты встречи получше контролируют мяч, но при этом практически не угрожают воротам гостей.
    • Замена
      9'
      Замена в составе сборной Севрной Ирландии: вместо Джордана Томпсона на поле вышел Джордж Сэвилл.
    • 8'
      Масурас справа у углового флага упустил мяч за пределы поля.
    • Травма, повреждение
      6'
      Томпсону потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      5'
      Дэвис в центральном круге сбил Курбелиса.
    • 4'
      Масурас метров с тридцати двух пробил левее ворот.
    • 3'
      Греки на своей половине поля покатали мяч, призывая соперников в прессинг. Островитяне с выпадами вперёд не торопятся.
    • 2'
      Сборная Греции играет в белых футболках и синих трусах, сборная Северной Ирландии - в зелёных футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Георгиос Камарас"!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Лэйвери Шейн бьет в цель!
    • Желтая карточка
      16'
      Манталос Петрос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Пелкас Димитрис бьет в цель!
    • 9'
      Джордан Томпсон уходит с поля. Сэвилл Джордж выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Греция 2:1 Северная Ирландия онлайн

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    Прогнозы на матч Греция 2:1 Северная Ирландия

    Исход игры
    Греция
    78.1% (100)
    Ничья
    18.8% (24)
    Северная Ирландия
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.21% (33)
    Меньше
    71.79% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    43.59% (51)
    Нет
    56.41% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Греция
    40.6% (52)
    2:1 Греция
    22.7% (29)
    1:1 Ничья
    14.1% (18)
    2:0 Греция
    10.2% (13)
    1:2 Северная Ирландия
    1.6% (2)
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    Греция
    Северная Ирландия
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