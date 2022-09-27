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Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|3
|0.5
|Манталос Петрос
|1
|0.17
|Лимниос Димитрис
|1
|0.17
|Якумакис Георгиос
|1
|0.17
|Пелкас Димитрис
|1
|0.17
|Масурас Гиоргос
|1
|0.17
|Павлидис Вангелис
|1
|0.17
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэйвери Шейн
|2
|0.33
|Уайт Гэвин
|1
|0.17
|Эванс Джонни
|1
|0.17
|Мадженнис Джош
|1
|0.17
|Макнейр Пэдди
|1
|0.17
|Баллард Дэниэл
|1
|0.17
|Чарльз Дион
|0
|0
|Томпсон Джордан
|0
|0
|Броди Спенсер
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манталос Петрос
|3
|0
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|Сиопис Манолис
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Влаходимос Одиссеас
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эванс Джонни
|1
|0
|Дэвис Стивен
|1
|0
|Макнейр Пэдди
|1
|0
|Уайт Гэвин
|1
|0
|Томпсон Джордан
|1
|0
|Доннелли Лайам
|1
|0
|Лэйвери Шейн
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|6
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|7 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Косово
|Мурики Ведат
|5 (3)
|Словения
|Стоянович Петар
|4
|Швеция
|Кулушевски Деян
|4
|Черногория
|Томашевич Зарко
|1 2
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|1 2
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2