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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Греция
FIFA #47
 
Позже
Северная Ирландия
FIFA #58
Прогнозы 47
Греция 83% (39)
X 12.8% (6)
Северная Ирландия 4.3% (2)
Все прогнозы

История личных встреч

Греция
Северная Ирландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛНУ
0:1
Е2ОМ
3:1
Е2ОМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 3 0.6
Манталос Петрос 1 0.2
Лимниос Димитрис 1 0.2
Якумакис Георгиос 1 0.2
Павлидис Вангелис 1 0.2
Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Гэвин 1 0.2
Лэйвери Шейн 1 0.2
Эванс Джонни 1 0.2
Мадженнис Джош 1 0.2
Макнейр Пэдди 1 0.2
Баллард Дэниэл 1 0.2
Чарльз Дион 0 0
Томпсон Джордан 0 0
Броди Спенсер 0 0

Карточки

Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 2 0
Якумакис Георгиос 2 0
Сиопис Манолис 2 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Влаходимос Одиссеас 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эванс Джонни 1 0
Дэвис Стивен 1 0
Макнейр Пэдди 1 0
Уайт Гэвин 1 0
Томпсон Джордан 1 0
Доннелли Лайам 1 0
Лэйвери Шейн 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
4
67%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Греция
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1
Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0
Северная Ирландия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0
Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Румыния 1:1

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 5 4 0 1 7 - 1 12
2. Косово 5 2 0 3 6 - 7 6
3. Кипр 5 1 2 2 3 - 7 5
4. Северная Ирландия 5 1 2 2 6 - 7 5

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Кипр 3 1 1 1 1 - 2 4
3. Северная Ирландия 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Косово 2 1 0 1 3 - 3 3

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 3 2 0 1 2 - 1 6
2. Косово 3 1 0 2 3 - 4 3
3. Кипр 2 0 1 1 2 - 5 1
4. Северная Ирландия 2 0 1 1 2 - 3 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Косово Фазлии Бетим 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Греция - Северная Ирландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2022, осталось 2 дня 12 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 47
    Греция 83% (39)
    X 12.8% (6)
    Северная Ирландия 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Греция - Северная Ирландия онлайн

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    Прогнозы на матч Греция - Северная Ирландия

    Исход игры
    Греция
    82.6% (38)
    Ничья
    13% (6)
    Северная Ирландия
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.13% (18)
    Меньше
    60.87% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    52.17% (24)
    Нет
    47.83% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Греция
    37% (17)
    1:0 Греция
    34.8% (16)
    1:1 Ничья
    13% (6)
    2:0 Греция
    10.9% (5)
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    Греция
    Северная Ирландия
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