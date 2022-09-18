Тур: 6. Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
История личных встреч
Греция
Северная Ирландия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Греция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|3
|0.6
|Манталос Петрос
|1
|0.2
|Лимниос Димитрис
|1
|0.2
|Якумакис Георгиос
|1
|0.2
|Павлидис Вангелис
|1
|0.2
Северная Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Гэвин
|1
|0.2
|Лэйвери Шейн
|1
|0.2
|Эванс Джонни
|1
|0.2
|Мадженнис Джош
|1
|0.2
|Макнейр Пэдди
|1
|0.2
|Баллард Дэниэл
|1
|0.2
|Чарльз Дион
|0
|0
|Томпсон Джордан
|0
|0
|Броди Спенсер
|0
|0
Карточки
Греция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манталос Петрос
|2
|0
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|Сиопис Манолис
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Влаходимос Одиссеас
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
Северная Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эванс Джонни
|1
|0
|Дэвис Стивен
|1
|0
|Макнейр Пэдди
|1
|0
|Уайт Гэвин
|1
|0
|Томпсон Джордан
|1
|0
|Доннелли Лайам
|1
|0
|Лэйвери Шейн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
4
67%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Греция
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1
Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0
Северная Ирландия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0
Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Румыния 1:1
Лига C. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Греция
|5
|4
|0
|1
|7 - 1
|12
|2.
|Косово
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|3.
|Кипр
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|4.
|Северная Ирландия
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
Лига C. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Греция
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Кипр
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|3.
|Северная Ирландия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Косово
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
Лига C. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Греция
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|2.
|Косово
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|Кипр
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|Северная Ирландия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Косово
|Фазлии Бетим
|3
Прогнозы на матч Греция - Северная Ирландия
Исход игры
Греция
82.6% (38)
Ничья
13% (6)
Северная Ирландия
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.13% (18)
Меньше
60.87% (28)
Обе команды забьют
Да
52.17% (24)
Нет
47.83% (22)
Популярный счёт
2:1 Греция
37% (17)
1:0 Греция
34.8% (16)
1:1 Ничья
13% (6)
2:0 Греция
10.9% (5)
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