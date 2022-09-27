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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Швеция
FIFA #17
1:1
Второй тайм: 83'
Словения
FIFA #64
0'
13' Желтая карточка
Кулушевски Деян
15' Желтая карточка
Бийол Яка
0:1
28' Гол
Сеско Бенджамин
1:1
42' Гол
Форсберг Эмиль
54' Желтая карточка
Стоянович Петар
77' Желтая карточка
Олссон Кристоффер

Ход матча

13'
Кулушевски Деян
 
15'
 
Бийол Яка
28'
0:1
Сеско Бенджамин
(Стоянович Петар)
42'
Форсберг Эмиль
1:1
54'
 
Стоянович Петар
64'
 
Балковец Юре
Сикошек Грегор
64'
 
Чрнигой Домен
Млакар Ян
70'
Дьёкереш Виктор
Кайсон Робин
 
70'
Эланга Энтони
Классон Виктор
 
71'
 
Элшник Тими
Горенц-Станкович Йон
77'
Олссон Кристоффер
 
79'
Сванберг Маттиас
Олссон Кристоффер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 11 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 126
Швеция 89.7% (113)
X 7.9% (10)
Словения 2.4% (3)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швеция
Ничья
Словения
3.03
3.78
8.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ольсен
Робин
2
Андерссон
Йоэль
3
Линделоф
Виктор
4
Хиен
Исак
6
Аугустинссон
Людвиг
7
Классон
Виктор
17
Карлстрём
Йеспер
20
Олссон
Кристоффер
10
Форсберг
Эмиль
21
Кулушевски
Деян
22
Кайсон
Робин
1
Облак
Ян
2
Карничник
Зан
4
Блажич
Миха
6
Бийол
Яка
18
Сикошек
Грегор
20
Стоянович
Петар
22
Гнезда-Черин
Адам
5
Горенц-Станкович
Йон
21
Вербич
Беньямин
9
Млакар
Ян
11
Сеско
Бенджамин
Швеция
4-4-2
Словения
4-4-2

История личных встреч

Швеция
Словения

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:2
ТМС
0:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форсберг Эмиль 3 (1) 0.5
Кулушевски Деян 1 0.17
Классон Виктор 1 0.17
Дьёкереш Виктор 1 0.17
Эланга Энтони 1 0.17
Сванберг Маттиас 0 0
Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 3 0.5
Стоянович Петар 1 0.17
Шпорар Андраж 1 0.17
Гнезда-Черин Адам 1 0.17
Куртич Ясмин 0 0

Карточки

Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулушевски Деян 4 0
Крафт Эмиль 3 0
Олссон Кристоффер 2 0
Сванберг Маттиас 2 0
Ольсен Робин 1 0
Исак Александр 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Хиен Исак 1 0
Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 4 0
Куртич Ясмин 2 0
Зайц Миха 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Блажич Миха 0 1
Горенц-Станкович Йон 1 0
Сикошек Грегор 1 0
Карничник Зан 1 0
Бийол Яка 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2
Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0
Словения
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1
Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия 2:0 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Норвегия 0:2 6 3 1 2 7 - 7 10
3. Словения 1:1 6 1 3 2 6 - 10 6
4. Швеция 1:1 6 1 1 4 7 - 11 4

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия 2:0 3 2 0 1 8 - 3 6
2. Словения 1:1 3 1 1 1 4 - 5 4
3. Норвегия 0:2 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Швеция 1:1 3 0 1 2 2 - 4 1

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия 2:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Норвегия 0:2 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Швеция 1:1 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Словения 1:1 3 0 2 1 2 - 5 2

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 6
Грузия Кварацхелия Хвича 7 (2)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Косово Мурики Ведат 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Словения Стоянович Петар 4
Швеция Кулушевски Деян 4
Черногория Томашевич Зарко 1 2
Фарерские острова Йоэнсен Рене 1 2
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 86'
    Словенцы в очередной раз выиграли воздух в своей штрафной, но выбили мяч прямо на Форсберга, который выстрелил на трибуны. 
  • Фол, нарушение
    85'
    Беньямин Вербич неаккуратно сыграл перед своей штрафной площадкой, уронив на газон Эмиля Форсберга. 
  • 83'
    Заключительная 10-минутка в разгаре. Швеции нужно забивать второй гол, в противном случае она вылетит в Лигу С. 
  • Замена
    82'
    Замену провели хозяева. Вышел Маттиас Сванберг вместо Кристофера Олссона. 
  • 81'
    Последние несколько минут Словении удаётся действовать на половине поля соперника, но опасных моментов маловато, да и ударов столько же. 
  • Желтая карточка
    80'
    Справились шведы с корнером соперника, но проиграли подбор, после чего Кристоффер Олссон вступил в отбор и нарушил правила, получив жёлтую. 
  • Опасный момент
    79'
    Домен Чрнигой получил мяч на левом углу штрафной площадки и пробил под перекладину - Ольсен в прыжке перевёл мяч за лицевую. 
  • Опасный момент
    78'
    Деян Кулушевски получил пространство на правом фланге и вошёл в штрафную, а потом его при помощи подката остановил Яка Бийол. 
  • 77'
    Эланга взял игру на себя и решил обыграть всю оборону Словении, но уже на втором сопернике споткнулся, Блажич им оказался. 
  • Опасный момент
    76'
    Кулушевски сместился с правого фланга в центр и отдал на Олссона, который пробил рядом с правой штангой. 
  • Замена
    75'
    Третью замену провела Словения. Вместо Станковича вышел Элшник. 
  • Замена
    74'
    Двойную замену провели хозяева. Ушли Кайсон и Классон, появились Дьёкереш и Эланга. 
  • 73'
    Если в первом тайме Словения выбегала в контратаки и создавала остроту, то во втором редко появляется у чужой штрафной, да ещё и без опасности. 
  • 72'
    Чрнигой успешно отработал в обороне на правом фланге, забрав мяч, а потом выбил его на чужую половину поля, где никого из партнёров не было. 
  • Угловой
    71'
    С первым корнером в исполнении Форсберга справились защитники, а со вторым разобрался Облак, выбив игровой снаряд кулаками. 
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    • Опасный момент
      70'
      Форсберг уже готов был замыкать дальнюю штангу после подачи с правого фланга, но вмешался Карничник, выбив мяч на угловой. 
    • 69'
      Андерссон навесил с правого фланга и нашёл Кайсона, который не сумел нанести акцентированный удар, а лишь коснулся мяча затылком. 
    • Угловой
      68'
      Сеско исполнил корнер с левого фланга и нашёл Блажича, который мяч принял, а потом его обокрали соперники. 
    • Замена
      67'
      Двойная замена состоялась в составе Словении. Ушли Сикошек и Млакар, вышли Балковец и Чрнигой. 
    • Угловой
      66'
      Последовавший угловой в исполнении шведов вновь обошёлся без остроты. В борьбе на втором этаже у "тре крунур" имеются трудности. 
    • Опасный момент
      65'
      УХХ!!! Классон получает мяч перед правым углом вратарской и пробивает в ближний угол, но Облак реагирует, переводя игровой снаряд за лицевую линию. 
    • Угловой
      64'
      Словения исполнила угловой с правого фланга, после чего Миха Блажич нанёс удар головой, но в створ не попал. 
    • Офсайд
      63'
      Кайсон пробивает с центра штрафной после передачи Классона и не переигрывает Облака, а потом судья даёт свисток, фиксируя офсайд у Виктора. 
    • Угловой
      62'
      Два корнера подряд с разных флангов выполнили хозяева, но в обоих случаях борьба на втором этаже оставалась за словенцами. 
    • 61'
      Кулушевски разогнал атаку левым флангом и покатил в центр штрафной на Кайсона, которого опередил Блажич, сыграв на вынос. 
    • 60'
      На чужую половину поля левым флангом перешли словенцы, но очень быстро потеряли игровой снаряд и сразу же отправились назад. 
    • Угловой
      59'
      Очередной угловой заработали шведы. Форсберг выполнил подачу на ближнюю штангу, после чего Бийол выбил мяч из штрафной. 
    • 58'
      Кулушевски прорывается по левому флангу и выполняет прострел во вратарскую, где на перехвате действует Облак. 
    • Желтая карточка
      56'
      Петар Стоянович нарушает правила на правом фланге, после чего видит перед собой карточку жёлтого цвета. 
    • Судья
      55'
      Форсберг сыграл в стенку с Олссоном и упал перед штрафной площадкой - судья показал, что нужно подниматься. 
    • 54'
      Виктор Классон завершил атаку ударом из-за пределов штрафной площадки, отправив мяч на трибуны. 
    • 53'
      По правому флангу попробовал прорваться Кулушевски, однако Бийол выполнил чистый подкат и отправил мяч за боковую линию. 
    • 51'
      Млакар оказал давление на Андерссона на левом фланге, но Йоэль успел расстаться с круглым, выполнив пас на Ольсена. 
    • 50'
      Миха Блажич выполнил передачу вперёд на ход Бенджамину Сеско, но слишком сильно получилось, Робин Ольсен забрал мяч. 
    • 49'
      Быстро шведы забирают мяч под контроль и продолжают оказывать давление на ворота оппонента, который снова уходит в глухую оборону. 
    • Опасный момент
      48'
      ОПАСНО! Кулушевски пробивает с левого угла штрафной и Облак отбивает мяч, а потом добивает Классон, но в створ не попадает. 
    • 47'
      Гости попытались провести первую атаку после перерыва, отправив мяч на левый фланг, но борьбу на втором этаже проиграли. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Матч продолжается. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничего интересного за компенсированную минуту не произошло, при счёте 1-1 команды идут в раздевалки. 
    • Дополнительное время
      45'
      +1 минута. 
    • 44'
      Всё-таки не выстояла Словения, не сумев остановить рейд Форсберга, который взял мяч и потащил его вперёд, а потом результативно пробил. 
    • Описание гола
      43'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ФОРСБЕРГ!!! Эмиль Форсберг прорывается по левому флангу, смещается в центр и стреляет в правый нижний угол с линии штрафной. 
    • 42'
      Через забросы начинают действовать хозяева, но большая их часть получается безадресной, становясь лёгкой добычей для словенцев. 
    • 41'
      Упал темп в концовке первого тайма, что играет на руку Словении, которая не просто сохраняет нужный для себя результат, но и выигрывает. 
    • 40'
      Ян Облак надёжно сыграл на выходе, забрав игровой снаряд после заброса Деяна Кулушевски с правого фланга. 
    • 38'
      Несколько верховых единоборств состоялись перед штрафной площадкой Словении, но все из них завершились в её пользу. 
    • 37'
      Аугустинссон выполнил подачу с левого фланга и нашёл Классона, который нанёс удар головой из борьбы, но слишком слабый. 
    • 36'
      В центре поля гости потеряли мяч, но хозяева не воспользовались подарком. Классон выполнил слишком сильную передачу на ход Кулушевски. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Вербич отобрал мяч у Классона на левом краю штрафной, а потом получил по ногам от Виктора. 
    • 34'
      Шведы попытались провести атаку через левый фланг, но там закрыто, поэтому перешли на правый, где заработали аут. 
    • Опасный момент
      33'
      Перед моментом Классона гости едва не забили второй гол, но Сеско на сей раз не сумел переиграть Ольсена один в один. Разогналась игра после гола гостей. 
    • Опасный момент
      32'
      Классон откликнулся на подачу с левого фланга и пробил из штрафной - в соперника, а потом ещё раз выстрелил, но уже в створ не попал. 
    • Угловой
      31'
      А теперь Сеско и в обороне действует полезно, выигрывая борьбу на втором этаже после исполнения Форсбергом корнера с левого фланга. 
    • 30'
      Задача Швеции усложняется, теперь ей нужно забивать как минимум два гола, при этом нельзя пропускать. Выждала свой шанс Словения, а теперь ещё сильнее закроется. 
    • Описание гола
      29'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! СЕСКО!!! Вот это ударище в исполнении Бенджамина Сеско, благодаря которому он поражает правый верхний угол с левого края штрафной. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Гнезда-Черин принял на бедро Йеспера Карлстрёма, не позволив сопернику разогнать атаку. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Словенцы продолжают фолить. Теперь уже Горенц-Станкович не успел за Деяном Кулушевски, и решил нарушить правила. 
    • 26'
      Эмиль Форсберг взялся за исполнение стандартного положения и в створ попал, но Ян Облак сыграл надёжно. Сначала отбил мяч, а потом зафиксировал его. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Карлстрём выиграл позицию у Млакара перед штрафной площадкой и заставил оппонента нарушить правила. 
    • 24'
      Андерссон поддержал атаку правым флангом и выполнил подачу в центр штрафной, с которой разобрался Яка Бийол. 
    • 22'
      Ян Млакар попытался оказать давление на Хиена, но Исак сыграл аккуратно, подключив к игре в пас Вкитора Линделофа. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Снова досталось Классону, на сей раз от Сикошека, который получил устное предупреждение от арбитра. 
    • 20'
      Кайсон сместился на правый фланг и добежал до лицевой линии, а потом выполнил навес во вратарскую, но партнёров там не оказалось. 
    • 19'
      Корнер с правого фланга тоже не принёс хозяевам дивидендов. Словенцы выиграли воздух и выбили мяч из штрафной площади. 
    • Угловой
      18'
      Эмиль Форсберг выполнил подачу со штрафного и попал в Петара Стояновича, от которого круглый ушёл за лицевую линию. 
    • Желтая карточка
      17'
      Яка Бийол нарушает правила на левом фланге, роняя на газон Виктора Классона. Судья назначает штрафной, а также показывает жёлтую. 
    • 16'
      Безадресным забросом в штрафную площадь отметились гости. Робин Ольсен забрал мяч, а потом отправил его на чужую половину поля. 
    • 15'
      По-прежнему имеются трудности у шведов с созданием опасных моментов, а вот словенцы за счёт контратак уже один убойный эпизод создали. 
    • Желтая карточка
      14'
      Первая жёлтая карточка была показана. Деян Кулушевски сорвал атаку Словении в центре поля, после чего и получил "горчичник". 
    • Опасный момент
      13'
      МОМЕНТ! Провалилась оборона Швеции, в результате чего Сеско оказался лицом к лицу с Ольсеном, но не переиграл его. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Кулушевски проиграл верховое единоборство Бийолу, но перед прыжком Яка нарушил правила, подтолкнув Деяна. 
    • 11'
      Ничего не получается в атаке у Словении. Зан Карничник перехватил мяч на своей половине поля, добежал до штрафной площади и подарил мяч Робину Ольсену. 
    • Судья
      10'
      Робин Кайсон получил мяч от Деяна Кулушевски в штрафной площадке, а потом упал, но судья показал, что нарушения не было. 
    • 9'
      Эмиль Форсберг получает мяч перед штрафной площадкой, подрабатывает под левую и стреляет - в соперника попадает. 
    • 7'
      Через центр гости попробовали провести атаку. На чужую половину поля перешли, а потом ошиблись в передаче. 
    • Угловой
      6'
      С левого фланга шведы выполнили корнер, но неудачно. Мяч перелетел через всю штрафную площадь и отправился за боковую линию. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Кристоффер Олссон потерял мяч на левом фланге, а потом нарушил правила на Петаре Стояновиче, не позволив организовать контратаку. 
    • 4'
      Хозяева ожидаемо играют первым номером, так как им сегодня нужна только победа, чтобы избежать понижения в классе, а гостей устроит и ничья. 
    • 3'
      Через правый фланг Словения попыталась организовать атаку, но лишь до центральной линии добралась, а потом выпустила мяч в аут. 
    • Опасный момент
      2'
      Активно начинает Швеция и сразу же создаёт опасный момент. Виктор Классон стреляет с правого края штрафной площадки, но немного не попадает в створ. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный арбитр встречи Феликс Цвайер даёт свисток - начинаем! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Швеция 1:1 Словения

    Исход игры
    Швеция
    89.7% (113)
    Ничья
    7.9% (10)
    Словения
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.76% (54)
    Меньше
    54.24% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    50.85% (60)
    Нет
    49.15% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Швеция
    38.9% (49)
    1:0 Швеция
    23% (29)
    2:0 Швеция
    19% (24)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
    0:1 Словения
    2.4% (3)
    3:1 Швеция
    1.6% (2)
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    Швеция
    Словения
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