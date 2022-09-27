да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форсберг Эмиль
|3 (1)
|0.5
|Кулушевски Деян
|1
|0.17
|Классон Виктор
|1
|0.17
|Дьёкереш Виктор
|1
|0.17
|Эланга Энтони
|1
|0.17
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|3
|0.5
|Стоянович Петар
|1
|0.17
|Шпорар Андраж
|1
|0.17
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.17
|Куртич Ясмин
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулушевски Деян
|4
|0
|Крафт Эмиль
|3
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Ольсен Робин
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|4
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Зайц Миха
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Блажич Миха
|0
|1
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|Сикошек Грегор
|1
|0
|Карничник Зан
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|6
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|7 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Косово
|Мурики Ведат
|5 (3)
|Словения
|Стоянович Петар
|4
|Швеция
|Кулушевски Деян
|4
|Черногория
|Томашевич Зарко
|1 2
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|1 2
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2