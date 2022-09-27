Домен Чрнигой получил мяч на левом углу штрафной площадки и пробил под перекладину - Ольсен в прыжке перевёл мяч за лицевую.

Справились шведы с корнером соперника, но проиграли подбор, после чего Кристоффер Олссон вступил в отбор и нарушил правила, получив жёлтую.

Последние несколько минут Словении удаётся действовать на половине поля соперника, но опасных моментов маловато, да и ударов столько же.

Заключительная 10-минутка в разгаре. Швеции нужно забивать второй гол, в противном случае она вылетит в Лигу С.

Беньямин Вербич неаккуратно сыграл перед своей штрафной площадкой, уронив на газон Эмиля Форсберга.

Словенцы в очередной раз выиграли воздух в своей штрафной, но выбили мяч прямо на Форсберга, который выстрелил на трибуны.

С первым корнером в исполнении Форсберга справились защитники, а со вторым разобрался Облак, выбив игровой снаряд кулаками.

Чрнигой успешно отработал в обороне на правом фланге, забрав мяч, а потом выбил его на чужую половину поля, где никого из партнёров не было.

Если в первом тайме Словения выбегала в контратаки и создавала остроту, то во втором редко появляется у чужой штрафной, да ещё и без опасности.

Двойную замену провели хозяева. Ушли Кайсон и Классон, появились Дьёкереш и Эланга.

Кулушевски сместился с правого фланга в центр и отдал на Олссона, который пробил рядом с правой штангой.

Эланга взял игру на себя и решил обыграть всю оборону Словении, но уже на втором сопернике споткнулся, Блажич им оказался.

Деян Кулушевски получил пространство на правом фланге и вошёл в штрафную, а потом его при помощи подката остановил Яка Бийол.

Кулушевски разогнал атаку левым флангом и покатил в центр штрафной на Кайсона, которого опередил Блажич, сыграв на вынос.

Два корнера подряд с разных флангов выполнили хозяева, но в обоих случаях борьба на втором этаже оставалась за словенцами.

Кайсон пробивает с центра штрафной после передачи Классона и не переигрывает Облака, а потом судья даёт свисток, фиксируя офсайд у Виктора.

Словения исполнила угловой с правого фланга, после чего Миха Блажич нанёс удар головой, но в створ не попал.

УХХ!!! Классон получает мяч перед правым углом вратарской и пробивает в ближний угол, но Облак реагирует, переводя игровой снаряд за лицевую линию.

Последовавший угловой в исполнении шведов вновь обошёлся без остроты. В борьбе на втором этаже у "тре крунур" имеются трудности.

Двойная замена состоялась в составе Словении. Ушли Сикошек и Млакар, вышли Балковец и Чрнигой.

Сеско исполнил корнер с левого фланга и нашёл Блажича, который мяч принял, а потом его обокрали соперники.

Андерссон навесил с правого фланга и нашёл Кайсона, который не сумел нанести акцентированный удар, а лишь коснулся мяча затылком.

Форсберг уже готов был замыкать дальнюю штангу после подачи с правого фланга, но вмешался Карничник, выбив мяч на угловой.

Гости попытались провести первую атаку после перерыва, отправив мяч на левый фланг, но борьбу на втором этаже проиграли.

ОПАСНО! Кулушевски пробивает с левого угла штрафной и Облак отбивает мяч, а потом добивает Классон, но в створ не попадает.

Быстро шведы забирают мяч под контроль и продолжают оказывать давление на ворота оппонента, который снова уходит в глухую оборону.

Миха Блажич выполнил передачу вперёд на ход Бенджамину Сеско, но слишком сильно получилось, Робин Ольсен забрал мяч.

Млакар оказал давление на Андерссона на левом фланге, но Йоэль успел расстаться с круглым, выполнив пас на Ольсена.

По правому флангу попробовал прорваться Кулушевски, однако Бийол выполнил чистый подкат и отправил мяч за боковую линию.

Форсберг сыграл в стенку с Олссоном и упал перед штрафной площадкой - судья показал, что нужно подниматься.

Петар Стоянович нарушает правила на правом фланге, после чего видит перед собой карточку жёлтого цвета.

Кулушевски прорывается по левому флангу и выполняет прострел во вратарскую, где на перехвате действует Облак.

Очередной угловой заработали шведы. Форсберг выполнил подачу на ближнюю штангу, после чего Бийол выбил мяч из штрафной.

На чужую половину поля левым флангом перешли словенцы, но очень быстро потеряли игровой снаряд и сразу же отправились назад.

Первый тайм

— Ничего интересного за компенсированную минуту не произошло, при счёте 1-1 команды идут в раздевалки.

45' +1 минута.

44' Всё-таки не выстояла Словения, не сумев остановить рейд Форсберга, который взял мяч и потащил его вперёд, а потом результативно пробил.

43' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ФОРСБЕРГ!!! Эмиль Форсберг прорывается по левому флангу, смещается в центр и стреляет в правый нижний угол с линии штрафной.

42' Через забросы начинают действовать хозяева, но большая их часть получается безадресной, становясь лёгкой добычей для словенцев.

41' Упал темп в концовке первого тайма, что играет на руку Словении, которая не просто сохраняет нужный для себя результат, но и выигрывает.

40' Ян Облак надёжно сыграл на выходе, забрав игровой снаряд после заброса Деяна Кулушевски с правого фланга.

38' Несколько верховых единоборств состоялись перед штрафной площадкой Словении, но все из них завершились в её пользу.

37' Аугустинссон выполнил подачу с левого фланга и нашёл Классона, который нанёс удар головой из борьбы, но слишком слабый.

36' В центре поля гости потеряли мяч, но хозяева не воспользовались подарком. Классон выполнил слишком сильную передачу на ход Кулушевски.

35' Вербич отобрал мяч у Классона на левом краю штрафной, а потом получил по ногам от Виктора.

34' Шведы попытались провести атаку через левый фланг, но там закрыто, поэтому перешли на правый, где заработали аут.

33' Перед моментом Классона гости едва не забили второй гол, но Сеско на сей раз не сумел переиграть Ольсена один в один. Разогналась игра после гола гостей.

32' Классон откликнулся на подачу с левого фланга и пробил из штрафной - в соперника, а потом ещё раз выстрелил, но уже в створ не попал.

31' А теперь Сеско и в обороне действует полезно, выигрывая борьбу на втором этаже после исполнения Форсбергом корнера с левого фланга.

30' Задача Швеции усложняется, теперь ей нужно забивать как минимум два гола, при этом нельзя пропускать. Выждала свой шанс Словения, а теперь ещё сильнее закроется.

29' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! СЕСКО!!! Вот это ударище в исполнении Бенджамина Сеско, благодаря которому он поражает правый верхний угол с левого края штрафной.

28' Гнезда-Черин принял на бедро Йеспера Карлстрёма, не позволив сопернику разогнать атаку.

27' Словенцы продолжают фолить. Теперь уже Горенц-Станкович не успел за Деяном Кулушевски, и решил нарушить правила.

26' Эмиль Форсберг взялся за исполнение стандартного положения и в створ попал, но Ян Облак сыграл надёжно. Сначала отбил мяч, а потом зафиксировал его.

25' Карлстрём выиграл позицию у Млакара перед штрафной площадкой и заставил оппонента нарушить правила.

24' Андерссон поддержал атаку правым флангом и выполнил подачу в центр штрафной, с которой разобрался Яка Бийол.

22' Ян Млакар попытался оказать давление на Хиена, но Исак сыграл аккуратно, подключив к игре в пас Вкитора Линделофа.

21' Снова досталось Классону, на сей раз от Сикошека, который получил устное предупреждение от арбитра.

20' Кайсон сместился на правый фланг и добежал до лицевой линии, а потом выполнил навес во вратарскую, но партнёров там не оказалось.

19' Корнер с правого фланга тоже не принёс хозяевам дивидендов. Словенцы выиграли воздух и выбили мяч из штрафной площади.

18' Эмиль Форсберг выполнил подачу со штрафного и попал в Петара Стояновича, от которого круглый ушёл за лицевую линию.

17' Яка Бийол нарушает правила на левом фланге, роняя на газон Виктора Классона. Судья назначает штрафной, а также показывает жёлтую.

16' Безадресным забросом в штрафную площадь отметились гости. Робин Ольсен забрал мяч, а потом отправил его на чужую половину поля.

15' По-прежнему имеются трудности у шведов с созданием опасных моментов, а вот словенцы за счёт контратак уже один убойный эпизод создали.

14' Первая жёлтая карточка была показана. Деян Кулушевски сорвал атаку Словении в центре поля, после чего и получил "горчичник".

13' МОМЕНТ! Провалилась оборона Швеции, в результате чего Сеско оказался лицом к лицу с Ольсеном, но не переиграл его.

12' Кулушевски проиграл верховое единоборство Бийолу, но перед прыжком Яка нарушил правила, подтолкнув Деяна.

11' Ничего не получается в атаке у Словении. Зан Карничник перехватил мяч на своей половине поля, добежал до штрафной площади и подарил мяч Робину Ольсену.

10' Робин Кайсон получил мяч от Деяна Кулушевски в штрафной площадке, а потом упал, но судья показал, что нарушения не было.

9' Эмиль Форсберг получает мяч перед штрафной площадкой, подрабатывает под левую и стреляет - в соперника попадает.

7' Через центр гости попробовали провести атаку. На чужую половину поля перешли, а потом ошиблись в передаче.

6' С левого фланга шведы выполнили корнер, но неудачно. Мяч перелетел через всю штрафную площадь и отправился за боковую линию.

5' Кристоффер Олссон потерял мяч на левом фланге, а потом нарушил правила на Петаре Стояновиче, не позволив организовать контратаку.

4' Хозяева ожидаемо играют первым номером, так как им сегодня нужна только победа, чтобы избежать понижения в классе, а гостей устроит и ничья.

3' Через правый фланг Словения попыталась организовать атаку, но лишь до центральной линии добралась, а потом выпустила мяч в аут.

2' Активно начинает Швеция и сразу же создаёт опасный момент. Виктор Классон стреляет с правого края штрафной площадки, но немного не попадает в створ.