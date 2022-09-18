Тур: 6. Стадион: Френдс Арена
История личных встреч
Швеция
Словения
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Швеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|0.4
|Кулушевски Деян
|1
|0.2
|Классон Виктор
|1
|0.2
|Дьёкереш Виктор
|1
|0.2
|Эланга Энтони
|1
|0.2
|Сванберг Маттиас
|0
|0
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|2
|0.4
|Шпорар Андраж
|1
|0.2
|Стоянович Петар
|1
|0.2
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.2
|Куртич Ясмин
|0
|0
Карточки
Швеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крафт Эмиль
|3
|0
|Кулушевски Деян
|3
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Ольсен Робин
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|3
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Зайц Миха
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Блажич Миха
|0
|1
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|Сикошек Грегор
|1
|0
|Карничник Зан
|1
|0
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2
Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0
Словения
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1
Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0
Лига B. Группа 4
Лига B. Группа 4
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Косово
|Фазлии Бетим
|3
Прогнозы на матч Швеция - Словения
Исход игры
Швеция
93.5% (43)
Ничья
4.3% (2)
Словения
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (22)
Меньше
52.17% (24)
Обе команды забьют
Да
50% (23)
Нет
50% (23)
Популярный счёт
2:1 Швеция
43.5% (20)
2:0 Швеция
23.9% (11)
1:0 Швеция
21.7% (10)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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