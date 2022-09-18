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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Швеция
FIFA #17
 
Позже
Словения
FIFA #64
Прогнозы 47
Швеция 93.6% (44)
X 4.3% (2)
Словения 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швеция
Ничья
Словения
1.73
3.80
5.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Швеция
Словения

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:2
ТМС
0:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форсберг Эмиль 2 (1) 0.4
Кулушевски Деян 1 0.2
Классон Виктор 1 0.2
Дьёкереш Виктор 1 0.2
Эланга Энтони 1 0.2
Сванберг Маттиас 0 0
Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 2 0.4
Шпорар Андраж 1 0.2
Стоянович Петар 1 0.2
Гнезда-Черин Адам 1 0.2
Куртич Ясмин 0 0

Карточки

Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крафт Эмиль 3 0
Кулушевски Деян 3 0
Олссон Кристоффер 2 0
Сванберг Маттиас 2 0
Ольсен Робин 1 0
Исак Александр 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Хиен Исак 1 0
Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 3 0
Куртич Ясмин 2 0
Зайц Миха 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Блажич Миха 0 1
Горенц-Станкович Йон 1 0
Сикошек Грегор 1 0
Карничник Зан 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2
Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0
Словения
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1
Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 5 3 1 1 7 - 5 10
2. Сербия 5 3 1 1 11 - 5 10
3. Словения 5 1 2 2 5 - 9 5
4. Швеция 5 1 0 4 6 - 10 3

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия 3 2 0 1 8 - 3 6
2. Словения 3 1 1 1 4 - 5 4
3. Норвегия 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Швеция 2 0 0 2 1 - 3 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Сербия 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Швеция 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Словения 2 0 1 1 1 - 4 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Косово Фазлии Бетим 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Словения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2022, осталось 2 дня 12 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Швеция 93.6% (44)
    X 4.3% (2)
    Словения 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швеция
    Ничья
    Словения
    1.73
    3.80
    5.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Швеция - Словения онлайн

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    Прогнозы на матч Швеция - Словения

    Исход игры
    Швеция
    93.5% (43)
    Ничья
    4.3% (2)
    Словения
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (23)
    Нет
    50% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Швеция
    43.5% (20)
    2:0 Швеция
    23.9% (11)
    1:0 Швеция
    21.7% (10)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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    Швеция
    Словения
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