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Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|2
|0.33
|Канселу Жоау
|2
|0.33
|Далот Диогу
|2
|0.33
|Жота Диогу
|1
|0.17
|Фернандеш Бруну
|1
|0.17
|Карвалью Вилльям
|1
|0.17
|Орта Рикарду
|1
|0.17
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.17
|Силва Бернарду
|0
|0
|Руй Мариу
|0
|0
|Леау Рафаэл
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарабия Пабло
|2
|0.33
|Альба Жорди
|1
|0.17
|Мората Альваро
|1
|0.17
|Иньиго Мартинес
|1
|0.17
|Солер Карлос
|1
|0.17
|Гави
|1
|0.17
|Асенсио Марко
|0
|0
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Торрес Ферран
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|2
|0
|Силва Бернарду
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Гильямон Уго
|1
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|6
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|7 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Косово
|Мурики Ведат
|5 (3)
|Словения
|Стоянович Петар
|4
|Швеция
|Кулушевски Деян
|4
|Черногория
|Томашевич Зарко
|1 2
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|1 2
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2