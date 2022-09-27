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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Португалия
FIFA #8
0:0
Второй тайм: 81'
Испания
FIFA #7
0'
31' Желтая карточка
Гильямон Уго
46' Желтая карточка
Силва Бернарду
55' Желтая карточка
Карвахаль Даниэль

Ход матча

31'
 
Гильямон Уго
46'
 
Бускетс Серхио
Гильямон Уго
46'
Силва Бернарду
 
55'
 
Карвахаль Даниэль
60'
 
Гави
Коке Хорхе
61'
 
Пино Йереми
Сарабия Пабло
61'
 
Педри
Солер Карлос
73'
Мариу Жоау
Силва Бернарду
 
73'
 
Уильямс Нико
Торрес Ферран
79'
Витинью
Жота Диогу
 
79'
Леау Рафаэл
Карвалью Вилльям
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 159
Португалия 38.4% (61)
X 41.5% (66)
Испания 20.1% (32)
+1
выиграет Португалия, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Испания
3.25
3.48
4.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Кошта
Диогу
20
Канселу
Жоау
4
Диаш
Рубен
13
Данилу
Перейра
5
Мендеш
Нуну
18
Невеш
Рубен
14
Карвалью
Вилльям
10
Силва
Бернарду
8
Фернандеш
Бруну
21
Жота
Диогу
7
Роналду
Криштиану
23
Унай
Симон
20
Карвахаль
Даниэль
12
Гильямон
Уго
4
Торрес
Пау
II
14
Гайя
Хосе
19
Солер
Карлос
16
Родри
Эрнандес
8
Коке
Хорхе
11
Торрес
Ферран
7
Мората
Альваро
22
Сарабия
Пабло
Португалия
4-2-3-1
Испания
4-3-3

История личных встреч

Португалия
Испания

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
1:1
ТМС
0:0
ТМС
0:0
ЧМПФ2
3:3
Е2
0:0
ТМС
4:0
ЧМ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 2 0.33
Канселу Жоау 2 0.33
Далот Диогу 2 0.33
Жота Диогу 1 0.17
Фернандеш Бруну 1 0.17
Карвалью Вилльям 1 0.17
Орта Рикарду 1 0.17
Гуэдеш Гонсалу 1 0.17
Силва Бернарду 0 0
Руй Мариу 0 0
Леау Рафаэл 0 0
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарабия Пабло 2 0.33
Альба Жорди 1 0.17
Мората Альваро 1 0.17
Иньиго Мартинес 1 0.17
Солер Карлос 1 0.17
Гави 1 0.17
Асенсио Марко 0 0
Родри Эрнандес 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Торрес Ферран 0 0

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0
Силва Бернарду 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Пепе Кеплер 1 0
Фернандеш Бруну 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Данилу Перейра 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Луис Матеус II 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвахаль Даниэль 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Льоренте Диего 1 0
Гильямон Уго 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
9%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
6
55%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0
Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0
Испания
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2
Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 0:0 6 3 2 1 11 - 2 11
2. Швейцария 2:1 6 3 0 3 6 - 9 9
3. Испания 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
4. Чехия 1:2 6 1 1 4 5 - 13 4

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 0:0 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Швейцария 2:1 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Испания 0:0 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Чехия 1:2 3 1 1 1 4 - 7 4

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Португалия 0:0 3 1 1 1 5 - 2 4
3. Швейцария 2:1 3 1 0 2 3 - 7 3
4. Чехия 1:2 3 0 0 3 1 - 6 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 6
Грузия Кварацхелия Хвича 7 (2)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Косово Мурики Ведат 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Словения Стоянович Петар 4
Швеция Кулушевски Деян 4
Черногория Томашевич Зарко 1 2
Фарерские острова Йоэнсен Рене 1 2
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    78'
    Рафаэл Леау появляется на поле вместо Вилльяма Карвалью, а Витинью меняет Диогу Жоту.
  • Угловой
    77'
    Педри с углового исполняет подачу к линии вратарской, однако Кошта успешно играет кулаками на выходе.
  • 76'
    Мората находит возможность для удара с дальней дистанции - Кошта в прыжке отбивает мяч на угловой.
  • Угловой
    75'
    Угловой в исполнении испанцев снова не получается успешным, с подачей Пино оборона хозяев справилась.
  • 74'
    Уильямс сразу же врывается в штрафную с левого края и наносит обводящий удар в дальний угол - Кошта на месте.
  • Замена
    73'
    У хозяев вместо Бернарду Силвы на поле появляется Жоау Мариу, у гостей Нико Уильямс меняет Феррана Торреса.
  • 72'
    Роналду получил мяч в штрафной и практически вышел на рандеву с Симоном, однако Гайя набежал со спины и снял снаряд с ноги португальца.
  • 71'
    Мората после передачи из глубины входит в штрафную и пробивает с левой из-под Данилу - Кошта уверенно забирает мяч.
  • Угловой
    70'
    После навеса с углового Рубен Диаш опережает на втором этаже одного из соперников, однако пробивает головой выше цели.
  • Опасный момент
    69'
    Момент у хозяев! После навеса со штрафного мяч пришел на правый край к Карвалью, тот покатил на Рубена Диаша, который пробил низом в дальний угол, однако Карвахаль вынес снаряд на угловой!
  • Угловой
    67'
    После навеса с углового и верхового единоборства мяч отскочил к Родри, который головой пробил неточно.
  • 65'
    Приближается экватор второй половины, по-прежнему у испанцев, которым сегодня нужна победа, не возникает реальных голевых моментов. Неужели эти команды в пятый раз подряд сыграют вничью?
  • Фол, нарушение
    63'
    Гави врезается в Фернандеша в верховой борьбе у чужой штрафной, не удается испанцам на постоянной основе нагнетать давление на владения Кошты.
  • Угловой
    62'
    Угловой на правом фланге заработали испанцы, Гави исполнил подачу в направлении Мораты, но Альваро не удалось выиграть верховое единоборство.
  • Замена
    60'
    Сразу три свежих игрока бросает в бой Луис Энрике - Гави, Педри и Йереми Пино выходят на поле вместо Коке, Пабло Сарабии и Карлоса Солера.
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    • 58'
      Сарабия с левого фланга исполнил передачу на край штрафной на Морату, которого очень спокойно опередил Рубен Диаш.
    • 56'
      Солер получает мяч в центральной зоне и без помех пробивает с 27 метров, однако снаряд летит крайне неточно.
    • Желтая карточка
      55'
      Карвахаль получает предупреждение за фол против Жоты на фланге.
    • 53'
      Снова испанцы не чураются играть через своего вратаря прямо во вратарской площади, всё выглядит очень на тоненького.
    • 52'
      Гайя исполнил точный перевод на правый фланг на Карвахаля, однако защитник "Реала" грудью жестковато принял мяч, позволив Мендешу сыграть на отскоке.
    • Травма, повреждение
      50'
      Рубен Невеш получил по лицу в единоборстве с Пау Торресом, помощь врачей нужна полузащитнику хозяев.
    • 48'
      Еще одна атака хозяев завершается ударом Карвалью из пределов штрафной - Пау Торрес мяч накрывает.
    • Опасный момент
      47'
      Роналду после передачи из глубины выскочил на рандеву с Симоном, однако дуэль осталась за голкипером сборной Испании!
    • Желтая карточка
      46'
      Бернарду Силва получает желтую карточку за попадание рукой в лицо Гайя.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! У гостей Серхио Бускетс выходит на поле вмесо Уго Гильямона.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавляе Даниэле Орсато к основному времени первого тайма.
    • 43'
      Солер получает мяч на левом фланге и исполняет подачу во вратарскую, с которой успешно справляеся Кошта.
    • 42'
      Ферран Торрес после подачи с левого фланга подкараулил мяч на правом краю штрафной, однако в касание перебросил снаряд через перекладину.
    • 40'
      Всё-таки лучше и нацеленнее на чужие ворота в первом тайме сборная Португалии, хотя, стоит напомнить, что их и ничья сегодня устроит.
    • 38'
      Опять Симон не очень успешно играет ногами в своей штрафной, но защитники не пустили к мячу Роналду.
    • Опасный момент
      37'
      Бруну Фернандеш отмечается отличным ударом метров с 25 с левой ноги - мяч прошел в сантиметрах левее "девятки"!
    • 36'
      Удается португальцам передвинуть игру ближе к чужим воротам, концовка тайма проходит с преимуществом хозяев.
    • Угловой
      34'
      Бруну Фернандеш с углового исполняет подачу к линии вратарской - Симон смело идет на выход и кулаками отбивает мяч.
    • Опасный момент
      33'
      Быструю атаку разогнали португальцы, Диогу Жота получил мяч в штрафной после диагонали Фернандеша, подработал под правую и пробил в ближний угол - Симон отбил снаряд на угловой!
    • Желтая карточка
      31'
      Гильямон получает желтую карточку за фол против Роналду на чужой половине поля.
    • 30'
      Симон, прерывая диагональный заброс в свою штрафную, выронил мяч из рук, но всё же сам свою оплошность исправил.
    • Угловой
      29'
      Рубен Диаш после навеса Фернандеша с углового пробил головой с линии вратарской, однако мяч прошел мимо дальнего угла.
    • Угловой
      28'
      Из углового испанцев родилась контратака португальцев, Роналду вошел в штрафную после передачи Жоты и заработал угловой в борьбе с одним из соперников.
    • 27'
      Мората в борьбе с Данилу в штрафной португальцев заваливается на газон, но зарабатывает всего лишь угловой.
    • 26'
      Кстати, Рубен Невеш нанес первый удар своей команды сегодня. У испанцев также одна попытка, которая была заблокирована.
    • 24'
      Жота достал мяч у лицевой линии на левом краю и попытался прострелить в штрафную, но рикошет от ноги защитника помог обороняющимся.
    • Угловой
      23'
      Угловой сборная Португалии разыграла, с подачей в штрафную испанцы справились, а удар Рубена Невеша издали вынудил Унаи Симона в прыжке отбивать мяч.
    • 22'
      Симон несколько замешкался с мячом у своей лицевой линии, в итоге прессинг Роналду привел к угловому.
    • Фол, нарушение
      21'
      Жота после навеса с фланга скинул мяч на Роналду, тот откатил под удар Карвалью, но его удар был заблокирован, плюс Орсато зафиксировал фол со стороны Жоты против Карвахаля.
    • Офсайд
      20'
      Пока совсем незаметен Мората, сейчас автор гола в первом матче между этими командами оказался в офсайде.
    • Травма, повреждение
      19'
      Карвахаль и Нуну Мендеш оказались на газоне в борьбе на фланге, оба футболиста держатся за голову, но в итоге помощи врачей им не потребовалось.
    • 17'
      Наконец-таки португальцы перехватили мяч, но развернуть контратаку сходу им не удалось, попытка комбинировать в центре со стороны хозяев.
    • 15'
      Одну большую атаку сборной Испании мы наблюдаем в последние минуты, однако даже до финальной трети поля им добраться не удается.
    • 13'
      Больше 70 процентов времени на старте встречи мячом владеют гости, но вскрыть оборону сборной Португалии у испанцев пока совсем не получается.
    • Фол, нарушение
      11'
      Ферран Торрес в поисках мяча отошел в глубину поля, где его с нарушением правил встретил Диогу Жота.
    • Офсайд
      10'
      Теперь следует заброс из глубины поля на Диогу Жоту, однако форвард "Ливерпуля" оказался в офсайде.
    • 9'
      Нуну Мендеш простреливает с левого фланга в штрафную, Жота пытается пробить в падении с угла вратарской, однако Гильямон накрывает Диогу.
    • 8'
      Ошибаются португальцы у своей штрафной, Сарабия получает мяч от Торреса и пробивает с 14 метров, однако Данилу блокирует эту попытку.
    • 7'
      Не самый высокий темп на старте встречи, испанцы в своем стиле пытаются через владение искать счастья в атаке.
    • Офсайд
      5'
      После навеса со штрафного и скидки головой Роналду пробил с разворота мимо створа, однако у хозяев в этом моменте был зафиксирован офсайд.
    • 4'
      Матч первого круга в июне завершился ничейным результатом - на гол Мораты ближе к концу встречи ответил Рикарду Орта. Вообще же четыре последних матча между этими командами завершились вничью, а в полуфинале Евро-2012 испанцы победили лишь в серии пенальти.
    • 3'
      Португалия, которая является первым победителем Лиги Наций, сегодня имеет хорошие шансы на выход в Финал четырех, сегодня подопечных Фернанду Сантуша устраивает ничья.
    • 2'
      Неожиданное поражение Испании дома от Швейцарии отбросило команду Луиса Энрике на второе место, сегодня гостям требуется же только победа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Португалия 0:0 Испания

    Исход игры
    Португалия
    38.4% (61)
    Ничья
    41.5% (66)
    Испания
    20.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.17% (59)
    Меньше
    50.83% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    85.83% (103)
    Нет
    14.17% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.6% (47)
    2:1 Португалия
    12.6% (20)
    1:2 Испания
    10.7% (17)
    2:2 Ничья
    8.2% (13)
    1:0 Португалия
    7.5% (12)
    3:0 Португалия
    1.3% (2)
    3:2 Португалия
    1.3% (2)
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