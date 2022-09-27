Роналду получил мяч в штрафной и практически вышел на рандеву с Симоном, однако Гайя набежал со спины и снял снаряд с ноги португальца.

У хозяев вместо Бернарду Силвы на поле появляется Жоау Мариу, у гостей Нико Уильямс меняет Феррана Торреса.

Уильямс сразу же врывается в штрафную с левого края и наносит обводящий удар в дальний угол - Кошта на месте.

Угловой в исполнении испанцев снова не получается успешным, с подачей Пино оборона хозяев справилась.

Мората находит возможность для удара с дальней дистанции - Кошта в прыжке отбивает мяч на угловой.

Сразу три свежих игрока бросает в бой Луис Энрике - Гави, Педри и Йереми Пино выходят на поле вместо Коке, Пабло Сарабии и Карлоса Солера.

Угловой на правом фланге заработали испанцы, Гави исполнил подачу в направлении Мораты, но Альваро не удалось выиграть верховое единоборство.

Гави врезается в Фернандеша в верховой борьбе у чужой штрафной, не удается испанцам на постоянной основе нагнетать давление на владения Кошты.

Приближается экватор второй половины, по-прежнему у испанцев, которым сегодня нужна победа, не возникает реальных голевых моментов. Неужели эти команды в пятый раз подряд сыграют вничью?

Момент у хозяев! После навеса со штрафного мяч пришел на правый край к Карвалью, тот покатил на Рубена Диаша, который пробил низом в дальний угол, однако Карвахаль вынес снаряд на угловой!

После навеса с углового Рубен Диаш опережает на втором этаже одного из соперников, однако пробивает головой выше цели.

Второй тайм начался! У гостей Серхио Бускетс выходит на поле вмесо Уго Гильямона.

Бернарду Силва получает желтую карточку за попадание рукой в лицо Гайя.

Роналду после передачи из глубины выскочил на рандеву с Симоном, однако дуэль осталась за голкипером сборной Испании!

Рубен Невеш получил по лицу в единоборстве с Пау Торресом, помощь врачей нужна полузащитнику хозяев.

Гайя исполнил точный перевод на правый фланг на Карвахаля, однако защитник "Реала" грудью жестковато принял мяч, позволив Мендешу сыграть на отскоке.

Снова испанцы не чураются играть через своего вратаря прямо во вратарской площади, всё выглядит очень на тоненького.

Карвахаль получает предупреждение за фол против Жоты на фланге.

Солер получает мяч в центральной зоне и без помех пробивает с 27 метров, однако снаряд летит крайне неточно.

Сарабия с левого фланга исполнил передачу на край штрафной на Морату, которого очень спокойно опередил Рубен Диаш.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Одну минуту добавляе Даниэле Орсато к основному времени первого тайма.

43' Солер получает мяч на левом фланге и исполняет подачу во вратарскую, с которой успешно справляеся Кошта.

42' Ферран Торрес после подачи с левого фланга подкараулил мяч на правом краю штрафной, однако в касание перебросил снаряд через перекладину.

40' Всё-таки лучше и нацеленнее на чужие ворота в первом тайме сборная Португалии, хотя, стоит напомнить, что их и ничья сегодня устроит.

38' Опять Симон не очень успешно играет ногами в своей штрафной, но защитники не пустили к мячу Роналду.

37' Бруну Фернандеш отмечается отличным ударом метров с 25 с левой ноги - мяч прошел в сантиметрах левее "девятки"!

36' Удается португальцам передвинуть игру ближе к чужим воротам, концовка тайма проходит с преимуществом хозяев.

34' Бруну Фернандеш с углового исполняет подачу к линии вратарской - Симон смело идет на выход и кулаками отбивает мяч.

33' Быструю атаку разогнали португальцы, Диогу Жота получил мяч в штрафной после диагонали Фернандеша, подработал под правую и пробил в ближний угол - Симон отбил снаряд на угловой!

31' Гильямон получает желтую карточку за фол против Роналду на чужой половине поля.

30' Симон, прерывая диагональный заброс в свою штрафную, выронил мяч из рук, но всё же сам свою оплошность исправил.

29' Рубен Диаш после навеса Фернандеша с углового пробил головой с линии вратарской, однако мяч прошел мимо дальнего угла.

28' Из углового испанцев родилась контратака португальцев, Роналду вошел в штрафную после передачи Жоты и заработал угловой в борьбе с одним из соперников.

27' Мората в борьбе с Данилу в штрафной португальцев заваливается на газон, но зарабатывает всего лишь угловой.

26' Кстати, Рубен Невеш нанес первый удар своей команды сегодня. У испанцев также одна попытка, которая была заблокирована.

24' Жота достал мяч у лицевой линии на левом краю и попытался прострелить в штрафную, но рикошет от ноги защитника помог обороняющимся.

23' Угловой сборная Португалии разыграла, с подачей в штрафную испанцы справились, а удар Рубена Невеша издали вынудил Унаи Симона в прыжке отбивать мяч.

22' Симон несколько замешкался с мячом у своей лицевой линии, в итоге прессинг Роналду привел к угловому.

21' Жота после навеса с фланга скинул мяч на Роналду, тот откатил под удар Карвалью, но его удар был заблокирован, плюс Орсато зафиксировал фол со стороны Жоты против Карвахаля.

20' Пока совсем незаметен Мората, сейчас автор гола в первом матче между этими командами оказался в офсайде.

19' Карвахаль и Нуну Мендеш оказались на газоне в борьбе на фланге, оба футболиста держатся за голову, но в итоге помощи врачей им не потребовалось.

17' Наконец-таки португальцы перехватили мяч, но развернуть контратаку сходу им не удалось, попытка комбинировать в центре со стороны хозяев.

15' Одну большую атаку сборной Испании мы наблюдаем в последние минуты, однако даже до финальной трети поля им добраться не удается.

13' Больше 70 процентов времени на старте встречи мячом владеют гости, но вскрыть оборону сборной Португалии у испанцев пока совсем не получается.

11' Ферран Торрес в поисках мяча отошел в глубину поля, где его с нарушением правил встретил Диогу Жота.

10' Теперь следует заброс из глубины поля на Диогу Жоту, однако форвард "Ливерпуля" оказался в офсайде.

9' Нуну Мендеш простреливает с левого фланга в штрафную, Жота пытается пробить в падении с угла вратарской, однако Гильямон накрывает Диогу.

8' Ошибаются португальцы у своей штрафной, Сарабия получает мяч от Торреса и пробивает с 14 метров, однако Данилу блокирует эту попытку.

7' Не самый высокий темп на старте встречи, испанцы в своем стиле пытаются через владение искать счастья в атаке.

5' После навеса со штрафного и скидки головой Роналду пробил с разворота мимо створа, однако у хозяев в этом моменте был зафиксирован офсайд.

4' Матч первого круга в июне завершился ничейным результатом - на гол Мораты ближе к концу встречи ответил Рикарду Орта. Вообще же четыре последних матча между этими командами завершились вничью, а в полуфинале Евро-2012 испанцы победили лишь в серии пенальти.

3' Португалия, которая является первым победителем Лиги Наций, сегодня имеет хорошие шансы на выход в Финал четырех, сегодня подопечных Фернанду Сантуша устраивает ничья.

2' Неожиданное поражение Испании дома от Швейцарии отбросило команду Луиса Энрике на второе место, сегодня гостям требуется же только победа.