Тур: 6. Стадион: Брага Мунисипал
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История личных встреч
Португалия
Испания
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|2
|0.4
|Канселу Жоау
|2
|0.4
|Далот Диогу
|2
|0.4
|Жота Диогу
|1
|0.2
|Фернандеш Бруну
|1
|0.2
|Карвалью Вилльям
|1
|0.2
|Орта Рикарду
|1
|0.2
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.2
|Силва Бернарду
|0
|0
|Руй Мариу
|0
|0
|Леау Рафаэл
|0
|0
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарабия Пабло
|2
|0.4
|Альба Жорди
|1
|0.2
|Мората Альваро
|1
|0.2
|Иньиго Мартинес
|1
|0.2
|Солер Карлос
|1
|0.2
|Гави
|1
|0.2
|Асенсио Марко
|0
|0
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Торрес Ферран
|0
|0
Карточки
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
9%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
6
55%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0
Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0
Испания
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2
Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|5
|3
|1
|1
|11 - 2
|10
|2.
|Испания
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|Швейцария
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|4.
|Чехия
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Испания
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Чехия
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|4.
|Швейцария
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|2.
|Испания
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Швейцария
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|4.
|Чехия
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Косово
|Фазлии Бетим
|3
Прогнозы на матч Португалия - Испания
Исход игры
Португалия
20.4% (10)
Ничья
49% (24)
Испания
30.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (27)
Меньше
43.75% (21)
Обе команды забьют
Да
93.75% (45)
Нет
6.25% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (19)
1:2 Испания
24.5% (12)
2:1 Португалия
14.3% (7)
2:2 Ничья
10.2% (5)
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