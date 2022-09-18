  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2022

Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Португалия
FIFA #8
 
Позже
Испания
FIFA #7
Прогнозы 49
Португалия 20.4% (10)
X 49% (24)
Испания 30.6% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Испания
3.20
3.52
3.42
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Португалия
Испания

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
1:1
ТМС
0:0
ТМС
0:0
ЧМПФ2
3:3
Е2
0:0
ТМС
4:0
ЧМ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 2 0.4
Канселу Жоау 2 0.4
Далот Диогу 2 0.4
Жота Диогу 1 0.2
Фернандеш Бруну 1 0.2
Карвалью Вилльям 1 0.2
Орта Рикарду 1 0.2
Гуэдеш Гонсалу 1 0.2
Силва Бернарду 0 0
Руй Мариу 0 0
Леау Рафаэл 0 0
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарабия Пабло 2 0.4
Альба Жорди 1 0.2
Мората Альваро 1 0.2
Иньиго Мартинес 1 0.2
Солер Карлос 1 0.2
Гави 1 0.2
Асенсио Марко 0 0
Родри Эрнандес 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Торрес Ферран 0 0

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Пепе Кеплер 1 0
Фернандеш Бруну 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Силва Бернарду 1 0
Данилу Перейра 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Луис Матеус II 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарабия Пабло 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Льоренте Диего 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
9%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
6
55%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0
Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0
Испания
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2
Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 5 3 1 1 11 - 2 10
2. Испания 5 2 2 1 7 - 5 8
3. Швейцария 5 2 0 3 4 - 8 6
4. Чехия 5 1 1 3 4 - 11 4

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Испания 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Чехия 3 1 1 1 4 - 7 4
4. Швейцария 2 1 0 1 1 - 1 3

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 3 1 1 1 5 - 2 4
2. Испания 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Швейцария 3 1 0 2 3 - 7 3
4. Чехия 2 0 0 2 0 - 4 0

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Косово Фазлии Бетим 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Испания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2022, осталось 2 дня 12 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Португалия 20.4% (10)
    X 49% (24)
    Испания 30.6% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Испания
    3.20
    3.52
    3.42
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Португалия - Испания онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Португалия - Испания

    Исход игры
    Португалия
    20.4% (10)
    Ничья
    49% (24)
    Испания
    30.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (27)
    Меньше
    43.75% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    93.75% (45)
    Нет
    6.25% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.8% (19)
    1:2 Испания
    24.5% (12)
    2:1 Португалия
    14.3% (7)
    2:2 Ничья
    10.2% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Португалия
    Испания
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     