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  4. МЛС 2022

США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Торонто
0:0
Первый тайм: 41'
Интер Майами
0'
32' Желтая карточка
Кампана Леонардо
41' Желтая карточка
Грегоре

Ход матча

32'
 
Кампана Леонардо
41'
 
Грегоре
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Интер Майами
4.05
4.10
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Вестберг
Квентин
19
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
27
О'Нил
Шейн
44
Кришито
Доменико
8
Кайе
Марк-Энтони
4
Брэдли
Майкл
29
Deandre
Kerr
10
Бернардески
Федерико
9
Хименес
Хесус
24
Инсинье
Лоренцо
27
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
4
Маквей
Кристофер
26
Грегоре
7
Jean
Mota
9
Кампана
Леонардо
8
Посуэло
Алехандро
22
Дюк
Брайс
10
Игуаин
Гонсало
Торонто
4-3-3
Интер Майами
4-2-3-1

История личных встреч

Торонто
Интер Майами

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:1
М
3:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 9 0.27
Хименес Хесус 9 0.27
Бернардески Федерико 8 (5) 0.24
Посуэло Алехандро 6 (1) 0.18
Инсинье Лоренцо 6 0.18
Брэдли Майкл 3 0.09
Deandre Kerr 3 0.09
Акинола Айо 2 0.06
Нельсон Джейден 1 0.03
Kosi Thompson 1 0.03
Кришито Доменико 1 0.03
Присо-Мбонге Ральф 1 0.03
Ларьи Ричи 0 0
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Кайе Марк-Энтони 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Ачара Ифунаньячи 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игуаин Гонсало 13 (4) 0.41
Кампана Леонардо 10 0.31
Ласситер Ариэль 3 0.09
Тейлор Роберт 3 0.09
Jean Mota 2 0.06
Васильев Индиана 2 0.06
Emerson Rodriguez 2 0.06
Дюк Брайс 1 0.03
Лоу Дэмион 1 0.03
Маквей Кристофер 1 0.03
Робинсон Робби 1 0.03
Йедлин Деандре 0 0
Грегоре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Жан Корентен 0 0
Aime Mabika 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Нельсон Джейден 6 0
Lukas MacNaughton 6 0
Посуэло Алехандро 4 1
Осорио Джонатан 5 0
Кришито Доменико 4 0
О'Нил Шейн 4 0
Бернардески Федерико 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Брэдли Майкл 3 0
Акинола Айо 2 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Вестберг Квентин 1 0
Мавинга Крис 1 0
Кайе Марк-Энтони 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Kosi Thompson 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 11 0
Лоу Дэмион 8 1
Jean Mota 5 1
Йедлин Деандре 5 0
Дюк Брайс 5 0
Маквей Кристофер 4 0
Кинтерос Хайро 2 1
Адамс Мохаммед 3 0
Васильев Индиана 3 0
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Кампана Леонардо 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Ryan Sailor 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
13
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
6
21%
2
15%
1-15
1
3%
2
15%
16-30
7
24%
2
15%
31-45
3
10%
2
15%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
5
38%
76-90

Пропущено

29
27
17 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 12
1
3%
4
15%
1-15
8
28%
7
26%
16-30
8
28%
2
7%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
2
7%
8
30%
30%
61-75
4
14%
3
11%
76-90

Забито

21
29
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
8
28%
16-30
3
14%
6
21%
31-45
4
19%
2
7%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
5
24%
9
31%
76-90

Пропущено

31
24
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
7
23%
3
13%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
5
16%
7
29%
29%
31-45
8
26%
2
8%
46-60
4
13%
4
17%
61-75
4
13%
5
21%
76-90

Забито

50
42
23 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
9
18%
2
5%
1-15
4
8%
10
24%
16-30
10
20%
8
19%
31-45
7
14%
4
10%
46-60
9
18%
4
10%
61-75
11
22%
14
33%
76-90

Пропущено

60
51
32 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 25
8
13%
7
14%
1-15
11
18%
10
20%
16-30
13
22%
9
18%
31-45
14
23%
5
10%
46-60
6
10%
12
24%
61-75
8
13%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2
Интер Майами
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Торонто 2:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 32 18 10 4 68 - 22 64
2. Клёб де Фут Монреаль 32 18 5 9 59 - 49 59
3. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 8 10 47 - 39 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 32 11 13 8 57 - 51 46
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Интер Майами 0:0 32 12 7 13 41 - 52 43
8. Коламбус Кру 30 9 15 6 41 - 34 42
9. Атланта Юнайтед 32 10 10 12 46 - 50 40
10. Шарлотт 31 12 2 17 38 - 48 38
11. Нью-Инглэнд Революшн 32 9 11 12 44 - 48 38
12. Чикаго Файр 32 9 8 15 35 - 45 35
13. Торонто 0:0 33 9 8 16 49 - 61 35
14. Ди Си Юнайтед 32 7 6 19 34 - 65 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 4 8 62 - 36 61
2. Остин 32 16 7 9 64 - 46 55
3. Даллас 32 13 11 8 46 - 35 50
4. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси 32 13 7 12 54 - 49 46
6. Портленд Тимберс 32 11 13 8 51 - 48 46
7. Миннесота Юнайтед 32 13 6 13 46 - 49 45
8. Реал Солт-Лейк 32 11 10 11 39 - 43 43
9. Сиэтл Саундерс 32 12 4 16 45 - 43 40
10. Ванкувер Уайткэпс 32 11 7 14 38 - 55 40
11. Колорадо Рэпидс 32 10 9 13 44 - 56 39
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 32 9 6 17 40 - 52 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 32 7 10 15 48 - 67 31

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Интер Майами 0:0 15 9 3 3 29 - 24 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Торонто 0:0 17 7 4 6 30 - 28 25
8. Коламбус Кру 15 6 6 3 20 - 12 24
9. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 6 4 20 - 15 24
10. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
11. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
5. Ванкувер Уайткэпс 16 9 3 4 23 - 20 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 16 8 3 5 34 - 24 27
10. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
11. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
12. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 6 6 4 29 - 27 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 9 3 4 23 - 17 30
3. Филадельфия Юнион 16 7 5 4 23 - 13 26
4. Цинциннати 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Интер Майами 0:0 17 3 4 10 12 - 28 13
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
13. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
14. Торонто 0:0 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Даллас 16 4 7 5 20 - 21 19
5. Миннесота Юнайтед 16 6 1 9 21 - 29 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 16 3 1 12 17 - 33 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    40'
    Грегоре получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Кампана Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Интер Майами
4.05
4.10
3.25
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