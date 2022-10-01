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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Торонто
0:1
Конец матча
Интер Майами
0'
32' Желтая карточка
Кампана Леонардо
40' Желтая карточка
Грегоре
45' Желтая карточка
Инсинье Лоренцо
49' Желтая карточка
Брэдли Майкл
57' Желтая карточка
Ларьи Ричи
0:1
86' Гол
Игуаин Гонсало
90'+5
16
Вестберг
Квентин
19
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
27
О'Нил
Шейн
44
Кришито
Доменико
8
Кайе
Марк-Энтони
4
Брэдли
Майкл
29
Deandre
Kerr
10
Бернардески
Федерико
9
Хименес
Хесус
24
Инсинье
Лоренцо
27
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
4
Маквей
Кристофер
26
Грегоре
7
Jean
Mota
9
Кампана
Леонардо
8
Посуэло
Алехандро
22
Дюк
Брайс
10
Игуаин
Гонсало
Торонто
4-3-3
Интер Майами
4-2-3-1

История личных встреч

Торонто
Интер Майами

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:1
М
3:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 9 0.27
Хименес Хесус 9 0.27
Бернардески Федерико 8 (5) 0.24
Посуэло Алехандро 6 (1) 0.18
Инсинье Лоренцо 6 0.18
Брэдли Майкл 3 0.09
Deandre Kerr 3 0.09
Акинола Айо 2 0.06
Нельсон Джейден 1 0.03
Kosi Thompson 1 0.03
Кришито Доменико 1 0.03
Присо-Мбонге Ральф 1 0.03
Ларьи Ричи 0 0
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Кайе Марк-Энтони 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Ачара Ифунаньячи 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игуаин Гонсало 14 (4) 0.44
Кампана Леонардо 10 0.31
Ласситер Ариэль 3 0.09
Тейлор Роберт 3 0.09
Jean Mota 2 0.06
Васильев Индиана 2 0.06
Emerson Rodriguez 2 0.06
Дюк Брайс 1 0.03
Лоу Дэмион 1 0.03
Маквей Кристофер 1 0.03
Робинсон Робби 1 0.03
Йедлин Деандре 0 0
Грегоре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Жан Корентен 0 0
Aime Mabika 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Нельсон Джейден 6 0
Lukas MacNaughton 6 0
Посуэло Алехандро 4 1
Осорио Джонатан 5 0
Ларьи Ричи 5 0
Кришито Доменико 4 0
Брэдли Майкл 4 0
О'Нил Шейн 4 0
Бернардески Федерико 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Акинола Айо 2 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Вестберг Квентин 1 0
Мавинга Крис 1 0
Кайе Марк-Энтони 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Kosi Thompson 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 12 0
Лоу Дэмион 8 1
Jean Mota 5 1
Йедлин Деандре 5 0
Дюк Брайс 5 0
Маквей Кристофер 4 0
Кинтерос Хайро 2 1
Адамс Мохаммед 3 0
Васильев Индиана 3 0
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Кампана Леонардо 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Ryan Sailor 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
14
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
6
21%
2
14%
1-15
1
3%
2
14%
16-30
7
24%
2
14%
31-45
3
10%
2
14%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
6
43%
76-90

Пропущено

30
27
17 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 12
1
3%
4
15%
1-15
8
27%
7
26%
16-30
8
27%
2
7%
31-45
6
20%
3
11%
46-60
2
7%
8
30%
30%
61-75
5
17%
3
11%
76-90

Забито

21
29
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 19
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
8
28%
16-30
3
14%
6
21%
31-45
4
19%
2
7%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
5
24%
9
31%
76-90

Пропущено

31
24
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
7
23%
3
13%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
5
16%
7
29%
29%
31-45
8
26%
2
8%
46-60
4
13%
4
17%
61-75
4
13%
5
21%
76-90

Забито

50
43
23 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 11
8 Не забивали 8
9
18%
2
5%
1-15
4
8%
10
23%
16-30
10
20%
8
19%
31-45
7
14%
4
9%
46-60
9
18%
4
9%
61-75
11
22%
15
35%
76-90

Пропущено

61
51
32 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 25
8
13%
7
14%
1-15
11
18%
10
20%
16-30
13
21%
9
18%
31-45
14
23%
5
10%
46-60
6
10%
12
24%
61-75
9
15%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2
Интер Майами
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Торонто 2:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 32 18 10 4 68 - 22 64
2. Клёб де Фут Монреаль 32 18 5 9 59 - 49 59
3. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 8 10 47 - 39 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 32 11 13 8 57 - 51 46
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Интер Майами 32 13 6 13 42 - 52 45
8. Коламбус Кру 30 9 15 6 41 - 34 42
9. Атланта Юнайтед 32 10 10 12 46 - 50 40
10. Шарлотт 31 12 2 17 38 - 48 38
11. Нью-Инглэнд Революшн 32 9 11 12 44 - 48 38
12. Чикаго Файр 32 9 8 15 35 - 45 35
13. Торонто 33 9 7 17 49 - 62 34
14. Ди Си Юнайтед 32 7 6 19 34 - 65 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 4 8 62 - 36 61
2. Остин 32 16 7 9 64 - 46 55
3. Даллас 32 13 11 8 46 - 35 50
4. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси 32 13 7 12 54 - 49 46
6. Портленд Тимберс 32 11 13 8 51 - 48 46
7. Миннесота Юнайтед 32 13 6 13 46 - 49 45
8. Реал Солт-Лейк 32 11 10 11 39 - 43 43
9. Сиэтл Саундерс 32 12 4 16 45 - 43 40
10. Ванкувер Уайткэпс 32 11 7 14 38 - 55 40
11. Колорадо Рэпидс 32 10 9 13 44 - 56 39
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 32 9 6 17 40 - 52 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 32 7 10 15 48 - 67 31

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Коламбус Кру 15 6 6 3 20 - 12 24
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 6 4 20 - 15 24
9. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
10. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
5. Ванкувер Уайткэпс 16 9 3 4 23 - 20 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 16 8 3 5 34 - 24 27
10. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
11. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
12. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 6 6 4 29 - 27 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 9 3 4 23 - 17 30
3. Филадельфия Юнион 16 7 5 4 23 - 13 26
4. Цинциннати 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
9. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
10. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
13. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Даллас 16 4 7 5 20 - 21 19
5. Миннесота Юнайтед 16 6 1 9 21 - 29 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 16 3 1 12 17 - 33 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Весь список
  • 69'
    Брюс Дьюк уходит с поля. Ласситер Ариэль выходит вместо него
  • Желтая карточка
    57'
    Ларьи Ричи получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    49'
    Брэдли Майкл получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Deandre Kerr уходит с поля. Джейден Нельсон выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Инсинье Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Грегоре получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Торонто 0:1 Интер Майами онлайн

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