Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
0:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаКампана Леонардо
40' Желтая карточкаГрегоре
45' Желтая карточкаИнсинье Лоренцо
49' Желтая карточкаБрэдли Майкл
57' Желтая карточкаЛарьи Ричи
0:1
86' ГолИгуаин Гонсало
90'+5
Ход матча
32'
40'
45'
49'
57'
86'
0:1
19
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
27
О'Нил
Шейн
29
Deandre
Kerr
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
26
Грегоре
22
Дюк
Брайс
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ларьи РичиЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Deandre KerrПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
-
12 Aime MabikaЗащитник
- Защитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинНападающий
-
45 Ryan Sailor
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Торонто
Интер Майами
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осорио Джонатан
|9
|0.27
|Хименес Хесус
|9
|0.27
|Бернардески Федерико
|8 (5)
|0.24
|Посуэло Алехандро
|6 (1)
|0.18
|Инсинье Лоренцо
|6
|0.18
|Брэдли Майкл
|3
|0.09
|Deandre Kerr
|3
|0.09
|Акинола Айо
|2
|0.06
|Нельсон Джейден
|1
|0.03
|Kosi Thompson
|1
|0.03
|Кришито Доменико
|1
|0.03
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.03
|Ларьи Ричи
|0
|0
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Кайе Марк-Энтони
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
|Ачара Ифунаньячи
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игуаин Гонсало
|14 (4)
|0.44
|Кампана Леонардо
|10
|0.31
|Ласситер Ариэль
|3
|0.09
|Тейлор Роберт
|3
|0.09
|Jean Mota
|2
|0.06
|Васильев Индиана
|2
|0.06
|Emerson Rodriguez
|2
|0.06
|Дюк Брайс
|1
|0.03
|Лоу Дэмион
|1
|0.03
|Маквей Кристофер
|1
|0.03
|Робинсон Робби
|1
|0.03
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Жан Корентен
|0
|0
|Aime Mabika
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|5
|1
|Нельсон Джейден
|6
|0
|Lukas MacNaughton
|6
|0
|Посуэло Алехандро
|4
|1
|Осорио Джонатан
|5
|0
|Ларьи Ричи
|5
|0
|Кришито Доменико
|4
|0
|Брэдли Майкл
|4
|0
|О'Нил Шейн
|4
|0
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|Акинола Айо
|2
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Deandre Kerr
|2
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Мавинга Крис
|1
|0
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|12
|0
|Лоу Дэмион
|8
|1
|Jean Mota
|5
|1
|Йедлин Деандре
|5
|0
|Дюк Брайс
|5
|0
|Маквей Кристофер
|4
|0
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Васильев Индиана
|3
|0
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Тейлор Роберт
|2
|0
|Кампана Леонардо
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Коллендер Дрейк
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
|Ryan Sailor
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
14
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
6
21%
2
14%
1-15
1
3%
2
14%
16-30
7
24%
2
14%
31-45
3
10%
2
14%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
6
43%
76-90
Пропущено
30
27
17 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 12
1
3%
4
15%
1-15
8
27%
7
26%
16-30
8
27%
2
7%
31-45
6
20%
3
11%
46-60
2
7%
8
30%
30%
61-75
5
17%
3
11%
76-90
Забито
21
29
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 19
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
8
28%
16-30
3
14%
6
21%
31-45
4
19%
2
7%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
5
24%
9
31%
76-90
Пропущено
31
24
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
7
23%
3
13%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
5
16%
7
29%
29%
31-45
8
26%
2
8%
46-60
4
13%
4
17%
61-75
4
13%
5
21%
76-90
Забито
50
43
23 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 11
8 Не забивали 8
9
18%
2
5%
1-15
4
8%
10
23%
16-30
10
20%
8
19%
31-45
7
14%
4
9%
46-60
9
18%
4
9%
61-75
11
22%
15
35%
76-90
Пропущено
61
51
32 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 25
8
13%
7
14%
1-15
11
18%
10
20%
16-30
13
21%
9
18%
31-45
14
23%
5
10%
46-60
6
10%
12
24%
61-75
9
15%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2
Интер Майами
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Торонто 2:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|32
|18
|10
|4
|68 - 22
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|18
|5
|9
|59 - 49
|59
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|32
|11
|13
|8
|57 - 51
|46
|6.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|7.
|Интер Майами
|32
|13
|6
|13
|42 - 52
|45
|8.
|Коламбус Кру
|30
|9
|15
|6
|41 - 34
|42
|9.
|Атланта Юнайтед
|32
|10
|10
|12
|46 - 50
|40
|10.
|Шарлотт
|31
|12
|2
|17
|38 - 48
|38
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|9
|11
|12
|44 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|32
|9
|8
|15
|35 - 45
|35
|13.
|Торонто
|33
|9
|7
|17
|49 - 62
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|32
|7
|6
|19
|34 - 65
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|31
|19
|4
|8
|62 - 36
|61
|2.
|Остин
|32
|16
|7
|9
|64 - 46
|55
|3.
|Даллас
|32
|13
|11
|8
|46 - 35
|50
|4.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|13
|7
|12
|54 - 49
|46
|6.
|Портленд Тимберс
|32
|11
|13
|8
|51 - 48
|46
|7.
|Миннесота Юнайтед
|32
|13
|6
|13
|46 - 49
|45
|8.
|Реал Солт-Лейк
|32
|11
|10
|11
|39 - 43
|43
|9.
|Сиэтл Саундерс
|32
|12
|4
|16
|45 - 43
|40
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|11
|7
|14
|38 - 55
|40
|11.
|Колорадо Рэпидс
|32
|10
|9
|13
|44 - 56
|39
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|6
|17
|40 - 52
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|7
|10
|15
|48 - 67
|31
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Коламбус Кру
|15
|6
|6
|3
|20 - 12
|24
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|9.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|10.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|9
|3
|4
|23 - 20
|30
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|8
|3
|5
|34 - 24
|27
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|11.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|12.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|16
|7
|5
|4
|23 - 13
|26
|4.
|Цинциннати
|16
|5
|7
|4
|22 - 27
|22
|5.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|10.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|11.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|14.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Даллас
|16
|4
|7
|5
|20 - 21
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 29
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|16
|3
|1
|12
|17 - 33
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|20 (2)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10