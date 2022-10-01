Тур: 1. Стадион: Джилетт.
2:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаСоса Сантьяго
22' Желтая карточкаХиль Начо
1:0
32' ПенальтиВриони Джакомо
43' Желтая карточкаМакнамара Томас
45' Желтая карточкаГутман Эндрю
1:1
81' ГолМартинес Хосеф
2:1
85' ГолБоу Густаво
90'+5
Ход матча
22'
32'
1:0
43'
45'
81'
1:1
85'
2:1
15
Бай
Брэндон
31
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
15
Гутман
Эндрю
13
Сейдич
Амар
11
Леннон
Брукс
19
Араужо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Хиль НачоПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Noel Buck
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Леннон БруксНападающий
- Нападающий
-
19 Араужо ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
26 Caleb Wiley
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Густаво
|8 (1)
|0.24
|Хиль Карлес
|7 (4)
|0.21
|Букса Адам
|7
|0.21
|Макнамара Томас
|4
|0.12
|Бай Брэндон
|2
|0.06
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.06
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.06
|Dylan Borrero
|2
|0.06
|Полстер Мэтт
|2
|0.06
|Ренникс Джастин
|2
|0.06
|Джонс Дехуан
|1
|0.03
|Алтидор Жози
|1
|0.03
|Каптум Вилфрид
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Ривера Дамьен
|1
|0.03
|Белл Джон
|1
|0.03
|Noel Buck
|1
|0.03
|Вриони Джакомо
|1 (1)
|0.03
|Maciel
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|9 (1)
|0.27
|Ronaldo Morell
|7
|0.21
|Альмада Тьяго
|6
|0.18
|Пурата Хуан Хосе
|6
|0.18
|Араужо Луис
|4
|0.12
|Дуайер Доминик
|4
|0.12
|Гутман Эндрю
|3
|0.09
|Леннон Брукс
|2
|0.06
|Морено Марселино
|2
|0.06
|Alan Franco1
|1
|0.03
|Caleb Wiley
|1
|0.03
|Малрейни Джейк
|1
|0.03
|Соса Сантьяго
|1
|0.03
|Edwin Mosquera
|0
|0
|Россетто Матеус
|0
|0
|Сейдич Амар
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макнамара Томас
|8
|0
|Фаррелл Эндрю
|5
|1
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Кесслер Генри
|5
|0
|Боу Густаво
|4
|0
|Джонс Дехуан
|4
|0
|Букса Адам
|2
|1
|Хиль Карлес
|3
|0
|Каптум Вилфрид
|3
|0
|Бай Брэндон
|3
|0
|Макоун Кристиан
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Хиль Начо
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Ривера Дамьен
|1
|0
|Noel Buck
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуайер Доминик
|6
|1
|Араужо Луис
|6
|0
|Соса Сантьяго
|5
|0
|Гутман Эндрю
|5
|0
|Сейдич Амар
|5
|0
|Ибарра Франко
|5
|0
|Альмада Тьяго
|3
|1
|Морено Марселино
|4
|0
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Alan Franco1
|3
|0
|Edwin Mosquera
|3
|0
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|2
|0
|Aiden McFadden
|2
|0
|Ronaldo Morell
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Rocco Rios Novo
|1
|0
|Caleb Wiley
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
17
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
7
29%
29%
2
12%
61-75
4
17%
7
41%
76-90
Пропущено
14
30
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
14%
4
13%
1-15
1
7%
4
13%
16-30
2
14%
7
23%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
2
14%
4
13%
61-75
7
50%
9
30%
76-90
Забито
24
30
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
2
8%
5
17%
1-15
5
21%
3
10%
16-30
3
13%
3
10%
31-45
5
21%
3
10%
46-60
5
21%
7
23%
61-75
4
17%
9
30%
76-90
Пропущено
33
22
14 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
3
9%
6
27%
1-15
5
15%
3
14%
16-30
6
18%
4
18%
31-45
7
21%
5
23%
46-60
4
12%
3
14%
61-75
8
24%
1
5%
76-90
Забито
48
47
21 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
5
10%
6
13%
1-15
8
17%
7
15%
16-30
8
17%
3
6%
31-45
7
15%
6
13%
46-60
12
25%
9
19%
61-75
8
17%
16
34%
76-90
Пропущено
47
52
19 В 1-м тайме 28
28 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 27
5
11%
10
19%
1-15
6
13%
7
13%
16-30
8
17%
11
21%
31-45
7
15%
7
13%
46-60
6
13%
7
13%
61-75
15
32%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|32
|18
|10
|4
|68 - 22
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|18
|5
|9
|59 - 49
|59
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|32
|11
|13
|8
|57 - 51
|46
|6.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|7.
|Интер Майами
|32
|13
|6
|13
|42 - 52
|45
|8.
|Коламбус Кру
|30
|9
|15
|6
|41 - 34
|42
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|10
|11
|12
|46 - 49
|41
|10.
|Атланта Юнайтед
|33
|10
|10
|13
|47 - 52
|40
|11.
|Шарлотт
|31
|12
|2
|17
|38 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|32
|9
|8
|15
|35 - 45
|35
|13.
|Торонто
|33
|9
|7
|17
|49 - 62
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|32
|7
|6
|19
|34 - 65
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|31
|19
|4
|8
|62 - 36
|61
|2.
|Остин
|32
|16
|7
|9
|64 - 46
|55
|3.
|Даллас
|0:0
|33
|13
|12
|8
|46 - 35
|51
|4.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|13
|7
|12
|54 - 49
|46
|6.
|Портленд Тимберс
|32
|11
|13
|8
|51 - 48
|46
|7.
|Миннесота Юнайтед
|32
|13
|6
|13
|46 - 49
|45
|8.
|Реал Солт-Лейк
|32
|11
|10
|11
|39 - 43
|43
|9.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|33
|10
|10
|13
|44 - 56
|40
|10.
|Сиэтл Саундерс
|32
|12
|4
|16
|45 - 43
|40
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|11
|7
|14
|38 - 55
|40
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|6
|17
|40 - 52
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|7
|10
|15
|48 - 67
|31
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|8.
|Коламбус Кру
|15
|6
|6
|3
|20 - 12
|24
|9.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|10.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|17
|9
|6
|2
|28 - 15
|33
|3.
|Даллас
|0:0
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|9
|3
|4
|23 - 20
|30
|6.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|7.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|8
|3
|5
|34 - 24
|27
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|11.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|12.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|16
|7
|5
|4
|23 - 13
|26
|4.
|Цинциннати
|16
|5
|7
|4
|22 - 27
|22
|5.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|10.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|11.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|14.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Даллас
|0:0
|17
|4
|8
|5
|20 - 21
|20
|5.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 29
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|16
|3
|1
|12
|17 - 33
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|20 (2)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10