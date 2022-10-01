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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
2:1
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
5' Желтая карточка
Соса Сантьяго
22' Желтая карточка
Хиль Начо
1:0
32' Пенальти
Вриони Джакомо
43' Желтая карточка
Макнамара Томас
45' Желтая карточка
Гутман Эндрю
1:1
81' Гол
Мартинес Хосеф
2:1
85' Гол
Боу Густаво
90'+5
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
34
Ryan
Spaulding
26
Макнамара
Томас
8
Полстер
Мэтт
31
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
7
Боу
Густаво
9
Вриони
Джакомо
23
Гудиньо
Рауль
2
Эрнандес
Рональд
22
Пурата
Хуан
Хосе
6
Alan
Franco1
15
Гутман
Эндрю
13
Сейдич
Амар
5
Соса
Сантьяго
8
Альмада
Тьяго
11
Леннон
Брукс
29
Ronaldo
Morell
19
Араужо
Луис
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
0:2
М
2:1
М
1:1
М
0:0
М
7:0

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Густаво 8 (1) 0.24
Хиль Карлес 7 (4) 0.21
Букса Адам 7 0.21
Макнамара Томас 4 0.12
Бай Брэндон 2 0.06
Ллетгет Себастьян 2 0.06
Боатенг Эммануль II 2 0.06
Dylan Borrero 2 0.06
Полстер Мэтт 2 0.06
Ренникс Джастин 2 0.06
Джонс Дехуан 1 0.03
Алтидор Жози 1 0.03
Каптум Вилфрид 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Ривера Дамьен 1 0.03
Белл Джон 1 0.03
Noel Buck 1 0.03
Вриони Джакомо 1 (1) 0.03
Maciel 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 9 (1) 0.27
Ronaldo Morell 7 0.21
Альмада Тьяго 6 0.18
Пурата Хуан Хосе 6 0.18
Араужо Луис 4 0.12
Дуайер Доминик 4 0.12
Гутман Эндрю 3 0.09
Леннон Брукс 2 0.06
Морено Марселино 2 0.06
Alan Franco1 1 0.03
Caleb Wiley 1 0.03
Малрейни Джейк 1 0.03
Соса Сантьяго 1 0.03
Edwin Mosquera 0 0
Россетто Матеус 0 0
Сейдич Амар 0 0
Ибарра Франко 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макнамара Томас 8 0
Фаррелл Эндрю 5 1
Полстер Мэтт 6 0
Кесслер Генри 5 0
Боу Густаво 4 0
Джонс Дехуан 4 0
Букса Адам 2 1
Хиль Карлес 3 0
Каптум Вилфрид 3 0
Бай Брэндон 3 0
Макоун Кристиан 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Хиль Начо 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Dylan Borrero 1 0
Ривера Дамьен 1 0
Noel Buck 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуайер Доминик 6 1
Араужо Луис 6 0
Соса Сантьяго 5 0
Гутман Эндрю 5 0
Сейдич Амар 5 0
Ибарра Франко 5 0
Альмада Тьяго 3 1
Морено Марселино 4 0
Пурата Хуан Хосе 4 0
Робинсон Майлз 2 1
Кэмпбелл Джордж 3 0
Alan Franco1 3 0
Edwin Mosquera 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Эрнандес Рональд 2 0
Aiden McFadden 2 0
Ronaldo Morell 1 0
Леннон Брукс 1 0
Конвей Джексон 1 0
Rocco Rios Novo 1 0
Caleb Wiley 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
17
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
7
29%
29%
2
12%
61-75
4
17%
7
41%
76-90

Пропущено

14
30
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
14%
4
13%
1-15
1
7%
4
13%
16-30
2
14%
7
23%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
2
14%
4
13%
61-75
7
50%
9
30%
76-90

Забито

24
30
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
2
8%
5
17%
1-15
5
21%
3
10%
16-30
3
13%
3
10%
31-45
5
21%
3
10%
46-60
5
21%
7
23%
61-75
4
17%
9
30%
76-90

Пропущено

33
22
14 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
3
9%
6
27%
1-15
5
15%
3
14%
16-30
6
18%
4
18%
31-45
7
21%
5
23%
46-60
4
12%
3
14%
61-75
8
24%
1
5%
76-90

Забито

48
47
21 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
5
10%
6
13%
1-15
8
17%
7
15%
16-30
8
17%
3
6%
31-45
7
15%
6
13%
46-60
12
25%
9
19%
61-75
8
17%
16
34%
76-90

Пропущено

47
52
19 В 1-м тайме 28
28 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 27
5
11%
10
19%
1-15
6
13%
7
13%
16-30
8
17%
11
21%
31-45
7
15%
7
13%
46-60
6
13%
7
13%
61-75
15
32%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 32 18 10 4 68 - 22 64
2. Клёб де Фут Монреаль 32 18 5 9 59 - 49 59
3. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 8 10 47 - 39 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 32 11 13 8 57 - 51 46
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Интер Майами 32 13 6 13 42 - 52 45
8. Коламбус Кру 30 9 15 6 41 - 34 42
9. Нью-Инглэнд Революшн 33 10 11 12 46 - 49 41
10. Атланта Юнайтед 33 10 10 13 47 - 52 40
11. Шарлотт 31 12 2 17 38 - 48 38
12. Чикаго Файр 32 9 8 15 35 - 45 35
13. Торонто 33 9 7 17 49 - 62 34
14. Ди Си Юнайтед 32 7 6 19 34 - 65 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 4 8 62 - 36 61
2. Остин 32 16 7 9 64 - 46 55
3. Даллас 0:0 33 13 12 8 46 - 35 51
4. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси 32 13 7 12 54 - 49 46
6. Портленд Тимберс 32 11 13 8 51 - 48 46
7. Миннесота Юнайтед 32 13 6 13 46 - 49 45
8. Реал Солт-Лейк 32 11 10 11 39 - 43 43
9. Колорадо Рэпидс 0:0 33 10 10 13 44 - 56 40
10. Сиэтл Саундерс 32 12 4 16 45 - 43 40
11. Ванкувер Уайткэпс 32 11 7 14 38 - 55 40
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 32 9 6 17 40 - 52 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 32 7 10 15 48 - 67 31

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
8. Коламбус Кру 15 6 6 3 20 - 12 24
9. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
10. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 0:0 17 9 6 2 28 - 15 33
3. Даллас 0:0 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
5. Ванкувер Уайткэпс 16 9 3 4 23 - 20 30
6. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
7. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
8. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 16 8 3 5 34 - 24 27
10. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
11. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
12. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 6 6 4 29 - 27 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 9 3 4 23 - 17 30
3. Филадельфия Юнион 16 7 5 4 23 - 13 26
4. Цинциннати 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
9. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
10. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Даллас 0:0 17 4 8 5 20 - 21 20
5. Миннесота Юнайтед 16 6 1 9 21 - 29 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 16 3 1 12 17 - 33 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 0:0 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед онлайн

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