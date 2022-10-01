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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
0:0
Первый тайм: 6'
Даллас
0'
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Даллас
2.03
3.76
3.60
Все Коэффициенты
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
24
Вальесилья
Эксон
66
Эстевес
Лукас
12
Барриос
Майкл
33
Бейташур
Стивен
8
Max
Alves
13
Гутьеррес
Фелипе
11
Рубио
Диего
15
Николсон
Сэм
29
Зардес
Гьяси
30
Пас
Мартен
31
Нану
Гомеш
3
Мартинес
Хосе
VI
24
Хеджес
Мэтт
4
Фарфан
Марко
19
Помикал
Пакстон
5
Факундо
Киньон
12
Ллетгет
Себастьян
8
Обриан
Ядер
10
Феррейра
Хесус
21
Эльмедхар
Калиль
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Даллас

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

40 матчей

32.5%
32.5%
35%
13 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
8 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

40%
35%
25%
16 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

М
3:1
М
2:0
М
3:0
М
0:0
М
4:1
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
0:0
ОК
3:1
М
0:1
М
1:1
ОК
2:1
М
1:1
М
1:1
М
0:4
М
0:1
М
3:1
М
3:2
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
3:2
М
1:2
М
0:2
М
1:0
М
3:0
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 14 (4) 0.42
Зардес Гьяси 9 (1) 0.27
Льюис Джонатан 5 0.15
Абубакар Лалас 4 0.12
Кайе Марк-Энтони 3 0.09
Барриос Майкл 2 0.06
Розенберри Киган 2 0.06
Эстевес Лукас 1 0.03
Уорнер Коллен 1 0.03
Николсон Сэм 1 0.03
Шиньяшики Андре 1 0.03
Dantouma Toure 1 0.03
Бейташур Стивен 0 0
Гутьеррес Фелипе 0 0
Акоста Бриан 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Прайс Джек 0 0
Max Alves 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 18 0.55
Арриола Пол 9 0.27
Alan Velasco 6 0.18
Хара Франко 3 (1) 0.09
Сервания Брандон 2 0.06
Обриан Ядер 2 0.06
Фарфан Марко 1 0.03
Хеджес Мэтт 1 0.03
Факундо Киньон 1 0.03
Tsiki Ntsabeleng 1 0.03
Ллетгет Себастьян 0 0
Нану Гомеш 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 9 1
Рубио Диего 8 1
Абубакар Лалас 9 0
Уилсон Дэнни 8 0
Эстевес Лукас 5 1
Трасти Остон 4 1
Барриос Майкл 5 0
Max Alves 5 0
Вальесилья Эксон 3 1
Розенберри Киган 4 0
Льюис Джонатан 4 0
Уорнер Коллен 3 0
Прайс Джек 3 0
Ярброуг Вильям 3 0
Бейташур Стивен 2 0
Гутьеррес Фелипе 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Присо-Мбонге Ральф 2 0
Зардес Гьяси 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Dantouma Toure 1 0
Япи Даррен 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 5 2
Фарфан Марко 7 0
Серрильо Эдвин 7 0
Alan Velasco 7 0
Арриола Пол 4 1
Факундо Киньон 5 0
Мартинес Хосе VI 5 0
Помикал Пакстон 5 0
Обриан Ядер 5 0
Феррейра Хесус 5 0
Твумаси Эма 5 0
Пас Мартен 3 0
Tsiki Ntsabeleng 3 0
Хара Франко 2 0
Хеджес Мэтт 2 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Нану Гомеш 1 0
Берджесс Нкоси 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
18
15 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
3
11%
2
11%
1-15
9
32%
4
22%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
5
18%
3
17%
46-60
4
14%
3
17%
61-75
4
14%
2
11%
76-90

Пропущено

15
23
12 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
5
33%
1
4%
1-15
3
20%
4
17%
16-30
4
27%
4
17%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
2
13%
7
30%
76-90

Забито

16
26
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
1
6%
4
15%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
6
38%
9
35%
76-90

Пропущено

41
14
20 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
10%
1
7%
1-15
8
20%
3
21%
16-30
8
20%
4
29%
31-45
7
17%
2
14%
46-60
6
15%
2
14%
61-75
8
20%
2
14%
76-90

Забито

44
44
23 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 16
6 Не забивали 8
4
9%
6
14%
1-15
12
27%
8
18%
16-30
7
16%
9
20%
31-45
5
11%
6
14%
46-60
6
14%
4
9%
61-75
10
23%
11
25%
76-90

Пропущено

56
37
32 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 25
9
16%
2
5%
1-15
11
20%
7
19%
16-30
12
21%
8
22%
31-45
8
14%
4
11%
46-60
6
11%
7
19%
61-75
10
18%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0
Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0
Даллас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Даллас - Тигрес 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3
Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Нэшвилл - Даллас 4:0 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 32 18 10 4 68 - 22 64
2. Клёб де Фут Монреаль 32 18 5 9 59 - 49 59
3. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 8 10 47 - 39 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 32 11 13 8 57 - 51 46
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Интер Майами 32 13 6 13 42 - 52 45
8. Коламбус Кру 30 9 15 6 41 - 34 42
9. Нью-Инглэнд Революшн 33 10 11 12 46 - 49 41
10. Атланта Юнайтед 33 10 10 13 47 - 52 40
11. Шарлотт 31 12 2 17 38 - 48 38
12. Чикаго Файр 32 9 8 15 35 - 45 35
13. Торонто 33 9 7 17 49 - 62 34
14. Ди Си Юнайтед 32 7 6 19 34 - 65 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 4 8 62 - 36 61
2. Остин 32 16 7 9 64 - 46 55
3. Даллас 0:0 33 13 12 8 46 - 35 51
4. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси 32 13 7 12 54 - 49 46
6. Портленд Тимберс 32 11 13 8 51 - 48 46
7. Миннесота Юнайтед 32 13 6 13 46 - 49 45
8. Реал Солт-Лейк 32 11 10 11 39 - 43 43
9. Колорадо Рэпидс 0:0 33 10 10 13 44 - 56 40
10. Сиэтл Саундерс 32 12 4 16 45 - 43 40
11. Ванкувер Уайткэпс 32 11 7 14 38 - 55 40
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 32 9 6 17 40 - 52 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 32 7 10 15 48 - 67 31

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
8. Коламбус Кру 15 6 6 3 20 - 12 24
9. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
10. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 0:0 17 9 6 2 28 - 15 33
3. Даллас 0:0 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
5. Ванкувер Уайткэпс 16 9 3 4 23 - 20 30
6. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
7. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
8. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 16 8 3 5 34 - 24 27
10. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
11. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
12. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 6 6 4 29 - 27 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 9 3 4 23 - 17 30
3. Филадельфия Юнион 16 7 5 4 23 - 13 26
4. Цинциннати 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
9. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
10. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Даллас 0:0 17 4 8 5 20 - 21 20
5. Миннесота Юнайтед 16 6 1 9 21 - 29 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 16 3 1 12 17 - 33 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 0:0 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Даллас
2.03
3.76
3.60
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Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 0:0 Даллас онлайн

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