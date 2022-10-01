Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
1:0
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаПомикал Пакстон
1:0
66' ГолРубио Диего
77' Красная карточкаВальесилья Эксон
90' Желтая карточкаЯпи Даррен
90' Желтая карточкаЯрброуг Вильям
90'+7
Ход матча
39'
66'
1:0
77'
80'
90'
90'
15
Николсон
Сэм
11
Рубио
Диего
29
Зардес
Гьяси
30
Пас
Мартен
31
Нану
Гомеш
24
Хеджес
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Николсон СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Beni Redzic
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Даллас
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
40 матчей
32.5%
32.5%
35%
13 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
8 побед 16 ничьих 16 побед
Второй тайм
40%
35%
25%
16 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|15 (4)
|0.45
|Зардес Гьяси
|9 (1)
|0.27
|Льюис Джонатан
|5
|0.15
|Абубакар Лалас
|4
|0.12
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.09
|Барриос Майкл
|2
|0.06
|Розенберри Киган
|2
|0.06
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Уорнер Коллен
|1
|0.03
|Николсон Сэм
|1
|0.03
|Шиньяшики Андре
|1
|0.03
|Dantouma Toure
|1
|0.03
|Бейташур Стивен
|0
|0
|Гутьеррес Фелипе
|0
|0
|Акоста Бриан
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Прайс Джек
|0
|0
|Max Alves
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|18
|0.55
|Арриола Пол
|9
|0.27
|Alan Velasco
|6
|0.18
|Хара Франко
|3 (1)
|0.09
|Сервания Брандон
|2
|0.06
|Обриан Ядер
|2
|0.06
|Фарфан Марко
|1
|0.03
|Хеджес Мэтт
|1
|0.03
|Факундо Киньон
|1
|0.03
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.03
|Ллетгет Себастьян
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|9
|1
|Рубио Диего
|8
|1
|Абубакар Лалас
|9
|0
|Уилсон Дэнни
|8
|0
|Эстевес Лукас
|5
|1
|Вальесилья Эксон
|3
|2
|Трасти Остон
|4
|1
|Барриос Майкл
|5
|0
|Max Alves
|5
|0
|Ярброуг Вильям
|4
|0
|Розенберри Киган
|4
|0
|Льюис Джонатан
|4
|0
|Уорнер Коллен
|3
|0
|Прайс Джек
|3
|0
|Бейташур Стивен
|2
|0
|Гутьеррес Фелипе
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|Япи Даррен
|2
|0
|Зардес Гьяси
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|5
|2
|Фарфан Марко
|7
|0
|Серрильо Эдвин
|7
|0
|Alan Velasco
|7
|0
|Помикал Пакстон
|6
|0
|Арриола Пол
|4
|1
|Факундо Киньон
|5
|0
|Мартинес Хосе VI
|5
|0
|Обриан Ядер
|5
|0
|Феррейра Хесус
|5
|0
|Твумаси Эма
|5
|0
|Пас Мартен
|3
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|3
|0
|Хара Франко
|2
|0
|Хеджес Мэтт
|2
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
18
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 23
3
10%
2
11%
1-15
9
31%
4
22%
16-30
3
10%
4
22%
31-45
5
17%
3
17%
46-60
5
17%
3
17%
61-75
4
14%
2
11%
76-90
Пропущено
15
24
12 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
5
33%
1
4%
1-15
3
20%
4
17%
16-30
4
27%
4
17%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
2
13%
7
29%
29%
76-90
Забито
16
26
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
1
6%
4
15%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
6
38%
9
35%
76-90
Пропущено
41
14
20 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
10%
1
7%
1-15
8
20%
3
21%
16-30
8
20%
4
29%
31-45
7
17%
2
14%
46-60
6
15%
2
14%
61-75
8
20%
2
14%
76-90
Забито
45
44
23 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 16
6 Не забивали 9
4
9%
6
14%
1-15
12
27%
8
18%
16-30
7
16%
9
20%
31-45
5
11%
6
14%
46-60
7
16%
4
9%
61-75
10
22%
11
25%
76-90
Пропущено
56
38
32 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 26
9
16%
2
5%
1-15
11
20%
7
18%
16-30
12
21%
8
21%
31-45
8
14%
4
11%
46-60
6
11%
8
21%
61-75
10
18%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0
Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0
Даллас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Даллас - Тигрес 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3
Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Нэшвилл - Даллас 4:0 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:3
|33
|18
|10
|5
|68 - 25
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|18
|5
|9
|59 - 49
|59
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|32
|11
|13
|8
|57 - 51
|46
|6.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|7.
|Интер Майами
|32
|13
|6
|13
|42 - 52
|45
|8.
|Коламбус Кру
|30
|9
|15
|6
|41 - 34
|42
|9.
|Шарлотт
|3:0
|32
|13
|2
|17
|41 - 48
|41
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|10
|11
|12
|46 - 49
|41
|11.
|Атланта Юнайтед
|33
|10
|10
|13
|47 - 52
|40
|12.
|Чикаго Файр
|32
|9
|8
|15
|35 - 45
|35
|13.
|Торонто
|33
|9
|7
|17
|49 - 62
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|32
|7
|6
|19
|34 - 65
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|31
|19
|4
|8
|62 - 36
|61
|2.
|Остин
|32
|16
|7
|9
|64 - 46
|55
|3.
|Даллас
|33
|13
|11
|9
|46 - 36
|50
|4.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|13
|7
|12
|54 - 49
|46
|6.
|Портленд Тимберс
|32
|11
|13
|8
|51 - 48
|46
|7.
|Миннесота Юнайтед
|32
|13
|6
|13
|46 - 49
|45
|8.
|Реал Солт-Лейк
|32
|11
|10
|11
|39 - 43
|43
|9.
|Колорадо Рэпидс
|33
|11
|9
|13
|45 - 56
|42
|10.
|Сиэтл Саундерс
|32
|12
|4
|16
|45 - 43
|40
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|11
|7
|14
|38 - 55
|40
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|6
|17
|40 - 52
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|7
|10
|15
|48 - 67
|31
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:3
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Шарлотт
|3:0
|16
|10
|0
|6
|25 - 14
|30
|4.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|5.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|8.
|Коламбус Кру
|15
|6
|6
|3
|20 - 12
|24
|9.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|10.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|9
|3
|4
|23 - 20
|30
|6.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|7.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|8
|3
|5
|34 - 24
|27
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|11.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|12.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:3
|17
|7
|5
|5
|23 - 16
|26
|4.
|Цинциннати
|16
|5
|7
|4
|22 - 27
|22
|5.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|10.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|11.
|Шарлотт
|3:0
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|14.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 29
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|16
|3
|1
|12
|17 - 33
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|20 (2)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10