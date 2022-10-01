Тур: 1. Стадион: Bank of America Stadium.
3:0
Второй тайм: 74'
0'
1:0
24' ГолРиос Даниэль
39' Желтая карточкаВагнер Кай
2:0
54' ГолРиос Даниэль
56' Желтая карточкаБронико Брандт
71' Вторая желтая карточкаВагнер Кай
3:0
72' ПенальтиРиос Даниэль
Ход матча
24'
1:0
39'
54'
2:0
56'
59'
71'
72'
3:0
14
Бёрн
Натан
20
Джонс
Деррик
12
Риос
Даниэль
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Рейна ЙордиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 George Marks
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
21 Ричард Одада
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Шарлотт
Филадельфия Юнион
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|10
|0.31
|Шиньяшики Андре
|5
|0.16
|Риос Даниэль
|4
|0.13
|Ben Bender
|3
|0.09
|Рейна Йорди
|3
|0.09
|Фухс Кристиан
|3 (3)
|0.09
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0.03
|Руис Серхио
|1
|0.03
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Quinn McNeill
|1
|0.03
|Джонс Деррик
|1
|0.03
|Guzman Corujo
|1
|0.03
|Сантуш Нуну III
|1
|0.03
|Adam Armour
|1
|0.03
|Юзвяк Камиль
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
|Маланда Адилсон
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|19 (6)
|0.58
|Карранса Хулиан
|14 (2)
|0.42
|Уре Микаэль
|12
|0.36
|Бёрк Кори
|7
|0.21
|Бедойя Алехандро
|6
|0.18
|Эллиотт Джек
|2
|0.06
|Сантос Сержио II
|1
|0.03
|МакГлинн Джек
|1
|0.03
|Харриэль Натан
|1
|0.03
|Реал Мэттью
|1
|0.03
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.03
|Салливан Куинн
|1
|0.03
|Вагнер Кай
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронико Брандт
|7
|0
|Фухс Кристиан
|3
|2
|Алсивар Хорди
|5
|0
|Cristian Jonatan Ortiz
|4
|0
|Юзвяк Камиль
|4
|0
|Guzman Corujo
|4
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Свидерски Кароль
|3
|0
|Джонс Деррик
|3
|0
|Orrin McKinze Gaines
|3
|0
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Quinn McNeill
|2
|0
|Рейна Йорди
|1
|0
|Риос Даниэль
|1
|0
|Уолкс Антон
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Ben Bender
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|10
|1
|Карранса Хулиан
|9
|1
|Бедойя Алехандро
|8
|0
|Газдаг Даниэль
|6
|0
|Бёрк Кори
|6
|0
|Вагнер Кай
|5
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|МакГлинн Джек
|3
|0
|Флэк Леон
|3
|0
|Глеснес Якоб
|2
|0
|Мбезо Оливье
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
23
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
25 Не забивали 20
2
17%
3
13%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
2
17%
5
22%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
4
33%
6
26%
61-75
3
25%
3
13%
76-90
Пропущено
24
13
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
6
25%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
1
4%
3
23%
31-45
5
21%
4
31%
46-60
7
29%
29%
3
23%
61-75
3
13%
3
23%
76-90
Забито
13
43
4 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 21
2 Забивали первыми 11
23 Не забивали 18
3
23%
4
9%
1-15
0
0%
10
23%
16-30
1
8%
8
19%
31-45
1
8%
8
19%
46-60
3
23%
4
9%
61-75
5
38%
9
21%
76-90
Пропущено
37
11
18 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 6
13 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
6
16%
1
9%
1-15
5
14%
2
18%
16-30
7
19%
2
18%
31-45
7
19%
2
18%
46-60
5
14%
3
27%
61-75
7
19%
1
9%
76-90
Забито
25
66
9 В 1-м тайме 31
16 Во 2-м тайме 35
6 Забивали первыми 20
17 Не забивали 6
5
20%
7
11%
1-15
1
4%
11
17%
16-30
3
12%
13
20%
31-45
1
4%
13
20%
46-60
7
28%
10
15%
61-75
8
32%
12
18%
76-90
Пропущено
61
24
27 В 1-м тайме 8
34 Во 2-м тайме 16
24 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 19
12
20%
1
4%
1-15
7
11%
2
8%
16-30
8
13%
5
21%
31-45
12
20%
6
25%
46-60
12
20%
6
25%
61-75
10
16%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Торонто 0:2
Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Филадельфия Юнион - Пачука 1:0 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:3
|33
|18
|10
|5
|68 - 25
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|18
|5
|9
|59 - 49
|59
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|32
|11
|13
|8
|57 - 51
|46
|6.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|7.
|Интер Майами
|32
|13
|6
|13
|42 - 52
|45
|8.
|Коламбус Кру
|30
|9
|15
|6
|41 - 34
|42
|9.
|Шарлотт
|3:0
|32
|13
|2
|17
|41 - 48
|41
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|10
|11
|12
|46 - 49
|41
|11.
|Атланта Юнайтед
|33
|10
|10
|13
|47 - 52
|40
|12.
|Чикаго Файр
|32
|9
|8
|15
|35 - 45
|35
|13.
|Торонто
|33
|9
|7
|17
|49 - 62
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|32
|7
|6
|19
|34 - 65
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|31
|19
|4
|8
|62 - 36
|61
|2.
|Остин
|32
|16
|7
|9
|64 - 46
|55
|3.
|Даллас
|33
|13
|11
|9
|46 - 36
|50
|4.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|13
|7
|12
|54 - 49
|46
|6.
|Портленд Тимберс
|32
|11
|13
|8
|51 - 48
|46
|7.
|Миннесота Юнайтед
|32
|13
|6
|13
|46 - 49
|45
|8.
|Реал Солт-Лейк
|32
|11
|10
|11
|39 - 43
|43
|9.
|Колорадо Рэпидс
|33
|11
|9
|13
|45 - 56
|42
|10.
|Сиэтл Саундерс
|32
|12
|4
|16
|45 - 43
|40
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|11
|7
|14
|38 - 55
|40
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|6
|17
|40 - 52
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|7
|10
|15
|48 - 67
|31
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:3
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Шарлотт
|3:0
|16
|10
|0
|6
|25 - 14
|30
|4.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|5.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|8.
|Коламбус Кру
|15
|6
|6
|3
|20 - 12
|24
|9.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|10.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|9
|3
|4
|23 - 20
|30
|6.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|7.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|8
|3
|5
|34 - 24
|27
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|11.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|12.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:3
|17
|7
|5
|5
|23 - 16
|26
|4.
|Цинциннати
|16
|5
|7
|4
|22 - 27
|22
|5.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|10.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|11.
|Шарлотт
|3:0
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|14.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 29
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|16
|3
|1
|12
|17 - 33
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|20 (2)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10