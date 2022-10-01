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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
4:0
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
1:0
24' Гол
Риос Даниэль
39' Желтая карточка
Вагнер Кай
2:0
54' Гол
Риос Даниэль
56' Желтая карточка
Бронико Брандт
71' Вторая желтая карточка
Вагнер Кай
3:0
72' Пенальти
Риос Даниэль
79' Желтая карточка
Газдаг Даниэль
4:0
90' Гол
Риос Даниэль
90'+4
23
Сисниего
Пабло
14
Бёрн
Натан
21
Маланда
Адилсон
5
Уолкс
Антон
25
Аффул
Харрисон
18
Kerwin
Vargas
20
Джонс
Деррик
13
Бронико
Брандт
11
Свидерски
Кароль
7
Юзвяк
Камиль
12
Риос
Даниэль
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
16
МакГлинн
Джек
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
Шарлотт
4-3-1-2
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

История личных встреч

Шарлотт
Филадельфия Юнион

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 10 0.31
Риос Даниэль 6 (1) 0.19
Шиньяшики Андре 5 0.16
Ben Bender 3 0.09
Рейна Йорди 3 0.09
Фухс Кристиан 3 (3) 0.09
Orrin McKinze Gaines 1 0.03
Руис Серхио 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Quinn McNeill 1 0.03
Джонс Деррик 1 0.03
Guzman Corujo 1 0.03
Сантуш Нуну III 1 0.03
Adam Armour 1 0.03
Юзвяк Камиль 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Маланда Адилсон 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 19 (6) 0.58
Карранса Хулиан 14 (2) 0.42
Уре Микаэль 12 0.36
Бёрк Кори 7 0.21
Бедойя Алехандро 6 0.18
Эллиотт Джек 2 0.06
Сантос Сержио II 1 0.03
МакГлинн Джек 1 0.03
Харриэль Натан 1 0.03
Реал Мэттью 1 0.03
Ааронсон Пакстен 1 0.03
Салливан Куинн 1 0.03
Вагнер Кай 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Флэк Леон 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронико Брандт 7 0
Фухс Кристиан 3 2
Алсивар Хорди 5 0
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Юзвяк Камиль 4 0
Guzman Corujo 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Свидерски Кароль 3 0
Джонс Деррик 3 0
Orrin McKinze Gaines 3 0
Шиньяшики Андре 3 0
Руис Серхио 2 0
Франко Алан 2 0
Quinn McNeill 2 0
Рейна Йорди 1 0
Риос Даниэль 1 0
Уолкс Антон 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 10 1
Карранса Хулиан 9 1
Бедойя Алехандро 8 0
Газдаг Даниэль 7 0
Вагнер Кай 5 1
Бёрк Кори 6 0
Эллиотт Джек 3 0
МакГлинн Джек 3 0
Флэк Леон 3 0
Глеснес Якоб 2 0
Мбезо Оливье 2 0
Сантос Сержио II 2 0
Харриэль Натан 2 0
Блэйк Андре 1 0
Уре Микаэль 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Салливан Куинн 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
23
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
25 Не забивали 21
2
13%
3
13%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
2
13%
5
22%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
5
31%
6
26%
61-75
4
25%
3
13%
76-90

Пропущено

24
17
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
6
25%
0
0%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
1
4%
3
18%
31-45
5
21%
5
29%
29%
46-60
7
29%
29%
4
24%
61-75
3
13%
4
24%
76-90

Забито

13
43
4 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 21
2 Забивали первыми 11
24 Не забивали 19
3
23%
4
9%
1-15
0
0%
10
23%
16-30
1
8%
8
19%
31-45
1
8%
8
19%
46-60
3
23%
4
9%
61-75
5
38%
9
21%
76-90

Пропущено

37
11
18 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 6
13 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
6
16%
1
9%
1-15
5
14%
2
18%
16-30
7
19%
2
18%
31-45
7
19%
2
18%
46-60
5
14%
3
27%
61-75
7
19%
1
9%
76-90

Забито

29
66
10 В 1-м тайме 31
19 Во 2-м тайме 35
7 Забивали первыми 20
17 Не забивали 7
5
17%
7
11%
1-15
2
7%
11
17%
16-30
3
10%
13
20%
31-45
2
7%
13
20%
46-60
8
28%
10
15%
61-75
9
31%
12
18%
76-90

Пропущено

61
28
27 В 1-м тайме 9
34 Во 2-м тайме 19
24 Пропускали первыми 10
28 Не пропускали 20
12
20%
1
4%
1-15
7
11%
3
11%
16-30
8
13%
5
18%
31-45
12
20%
7
25%
46-60
12
20%
7
25%
61-75
10
16%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Торонто 0:2
Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Филадельфия Юнион - Пачука 1:0 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 33 18 10 5 68 - 26 64
2. Клёб де Фут Монреаль 1:0 33 19 5 9 60 - 49 62
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 33 14 9 10 47 - 39 51
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 0:0 33 11 14 8 57 - 51 47
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Интер Майами 32 13 6 13 42 - 52 45
8. Коламбус Кру 0:0 31 9 16 6 41 - 34 43
9. Шарлотт 32 13 2 17 42 - 48 41
10. Нью-Инглэнд Революшн 33 10 11 12 46 - 49 41
11. Атланта Юнайтед 33 10 10 13 47 - 52 40
12. Чикаго Файр 0:0 33 9 9 15 35 - 45 36
13. Торонто 33 9 7 17 49 - 62 34
14. Ди Си Юнайтед 0:1 33 7 6 20 34 - 66 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 4 8 62 - 36 61
2. Остин 32 16 7 9 64 - 46 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси 32 13 7 12 54 - 49 46
6. Портленд Тимберс 32 11 13 8 51 - 48 46
7. Миннесота Юнайтед 32 13 6 13 46 - 49 45
8. Реал Солт-Лейк 32 11 10 11 39 - 43 43
9. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
10. Сиэтл Саундерс 32 12 4 16 45 - 43 40
11. Ванкувер Уайткэпс 32 11 7 14 38 - 55 40
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 32 9 6 17 40 - 52 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 32 7 10 15 48 - 67 31

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Шарлотт 16 10 0 6 26 - 14 30
4. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
7. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
8. Коламбус Кру 0:0 16 6 7 3 20 - 12 25
9. Цинциннати 0:0 17 6 7 4 35 - 24 25
10. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Чикаго Файр 0:0 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 0:1 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
5. Ванкувер Уайткэпс 16 9 3 4 23 - 20 30
6. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
7. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
8. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 16 8 3 5 34 - 24 27
10. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
11. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
12. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 6 6 4 29 - 27 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 1:0 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 17 9 4 4 23 - 17 31
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 0:0 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 0:0 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
9. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
10. Чикаго Файр 0:0 17 3 5 9 18 - 29 14
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 0:1 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 16 6 1 9 21 - 29 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 16 3 1 12 17 - 33 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Вагнер Кай получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Риос Даниэль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Шарлотт 4:0 Филадельфия Юнион онлайн

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