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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Кру
0:0
Второй тайм: 51'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
19' Желтая карточка
Эдельман Даниэль
26' Желтая карточка
Artur Moraes III

Ход матча

19'
 
Эдельман Даниэль
26'
Artur Moraes III
 
46'
 
Данкан Кайл
Ндам Хассан
46'
 
Elias Manoel
Климала Патрик
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.55
3.29
4.60
Все Коэффициенты
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
5
Дегенек
Милош
3
Уильямс
Джош
7
Сантуш
Педру
8
Artur
Moraes
III
6
Нэйджби
Дарлингтон
12
Диас
Луис
III
21
Моррис
Эйдан
13
Молино
Кевин
19
Уртадо
Эрик
1
Карлос
Мигел
Коронел
98
Ндам
Хассан
15
Нилис
Шон
4
Рейес
Андрес
12
Нилис
Дилан
8
Амайя
Фрэнки
75
Эдельман
Даниэль
47
Толкин
Джон
82
Лима
Лукас
II
9
Климала
Патрик
10
Морган
Льюис
Коламбус Кру
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-3

История личных встреч

Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
57.1%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

38 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
16 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.3%
52.6%
21.1%
10 побед 20 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.2%
31.6%
34.2%
13 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
3:2
М
2:0
М
2:3
М
1:1
М
3:0
М
1:0
М
2:3
М
1:1
М
3:2
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
1:2
М
1:3
М
4:1
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
0:1
М
3:1
М
1:1
М
0:0
М
2:0
М
1:3
М
1:0
М
1:0
М
1:3
М
3:1
М
3:1
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 9 (1) 0.29
Эрнандес Хуан 9 0.29
Этьенн Дерик 6 0.19
Нэйджби Дарлингтон 3 0.1
Уртадо Эрик 3 0.1
Диас Луис III 2 0.06
Менса Джонатан 2 0.06
Берри Мигель 2 0.06
Морейра Стивен 1 0.03
Сантуш Педру 1 0.03
Молино Кевин 1 0.03
Зардес Гьяси 1 0.03
Sean Zawadzki 1 0.03
Jacen Russell-Rowe 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0
Will Sands 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 14 (6) 0.42
Лима Лукас II 5 0.15
Климала Патрик 5 (2) 0.15
Лонг Аарон 4 0.12
Барлоу Том 3 (1) 0.09
Кассерес Кристиан 2 0.06
Фернандес Омир 2 0.06
Харпер Кэмерон 2 0.06
Йервуд Дрю 2 0.06
Serge Ngoma 2 0.06
Толкин Джон 1 0.03
Кларк Кейден 1 0.03
Эдельман Даниэль 1 0.03
Амайя Фрэнки 0 0
Нилис Дилан 0 0
Elias Manoel 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Джонатан 7 0
Artur Moraes III 7 0
Диас Луис III 5 1
Морейра Стивен 6 0
Сантуш Педру 5 0
Этьенн Дерик 5 0
Нэйджби Дарлингтон 3 0
Селараян Лукас 3 0
Моррис Эйдан 3 0
Эрнандес Хуан 2 0
Уртадо Эрик 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Ром Элой 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Йебоа Яв 1 0
Уильямс Джош 1 0
Дегенек Милош 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 10 0
Нилис Шон 7 1
Нилис Дилан 6 1
Толкин Джон 7 0
Йервуд Дрю 5 1
Климала Патрик 6 0
Эдвардс Томас 6 0
Амайя Фрэнки 4 1
Харпер Кэмерон 5 0
Данкан Кайл 3 1
Лонг Аарон 4 0
Эдельман Даниэль 3 0
Морган Льюис 2 0
Карлос Мигел Коронел 2 0
Флетчер Эшли 2 0
Барлоу Том 2 0
Кларк Кейден 2 0
Лима Лукас II 1 0
Фернандес Омир 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
22
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
3
14%
3
14%
1-15
5
24%
5
23%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
6
29%
4
18%
61-75
3
14%
3
14%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
4
22%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
4
36%
5
28%
76-90

Забито

23
22
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
3
13%
4
18%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
8
35%
3
14%
61-75
6
26%
5
23%
76-90

Пропущено

20
24
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
10
50%
9
38%
76-90

Забито

44
44
20 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 12
8 Не забивали 12
6
14%
7
16%
1-15
8
18%
8
18%
16-30
6
14%
5
11%
31-45
1
2%
9
20%
46-60
14
32%
7
16%
61-75
9
20%
8
18%
76-90

Пропущено

31
42
11 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 26
3
10%
2
5%
1-15
4
13%
7
17%
16-30
4
13%
5
12%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
2
6%
8
19%
61-75
14
45%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0
Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 33 18 10 5 68 - 26 64
2. Клёб де Фут Монреаль 1:0 33 19 5 9 60 - 49 62
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 33 14 9 10 47 - 39 51
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 0:0 33 11 14 8 57 - 51 47
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Интер Майами 32 13 6 13 42 - 52 45
8. Коламбус Кру 0:0 31 9 16 6 41 - 34 43
9. Шарлотт 32 13 2 17 42 - 48 41
10. Нью-Инглэнд Революшн 33 10 11 12 46 - 49 41
11. Атланта Юнайтед 33 10 10 13 47 - 52 40
12. Чикаго Файр 0:0 33 9 9 15 35 - 45 36
13. Торонто 33 9 7 17 49 - 62 34
14. Ди Си Юнайтед 0:1 33 7 6 20 34 - 66 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 4 8 62 - 36 61
2. Остин 32 16 7 9 64 - 46 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси 32 13 7 12 54 - 49 46
6. Портленд Тимберс 32 11 13 8 51 - 48 46
7. Миннесота Юнайтед 32 13 6 13 46 - 49 45
8. Реал Солт-Лейк 32 11 10 11 39 - 43 43
9. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
10. Сиэтл Саундерс 32 12 4 16 45 - 43 40
11. Ванкувер Уайткэпс 32 11 7 14 38 - 55 40
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 32 9 6 17 40 - 52 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 32 7 10 15 48 - 67 31

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Шарлотт 16 10 0 6 26 - 14 30
4. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
7. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
8. Коламбус Кру 0:0 16 6 7 3 20 - 12 25
9. Цинциннати 0:0 17 6 7 4 35 - 24 25
10. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Чикаго Файр 0:0 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 0:1 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
5. Ванкувер Уайткэпс 16 9 3 4 23 - 20 30
6. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
7. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
8. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 16 8 3 5 34 - 24 27
10. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
11. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
12. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 6 6 4 29 - 27 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 1:0 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 17 9 4 4 23 - 17 31
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 0:0 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 0:0 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
9. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
10. Чикаго Файр 0:0 17 3 5 9 18 - 29 14
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 0:1 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 16 6 1 9 21 - 29 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 16 3 1 12 17 - 33 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Артур получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Daniel Edelman получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.55
3.29
4.60
Все Коэффициенты
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