Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
2:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаЭдельман Даниэль
26' Желтая карточкаArtur Moraes III
0:1
53' ГолАмайя Фрэнки
58' Желтая карточкаНилис Дилан
66' Желтая карточкаУильямс Джош
1:1
89' ГолЭтьенн Дерик
2:1
90' ГолЭтьенн Дерик
90'+6
Ход матча
19'
26'
53'
0:1
58'
66'
89'
1:1
90'
2:1
1
Ром
Элой
21
Моррис
Эйдан
13
Молино
Кевин
19
Уртадо
Эрик
98
Ндам
Хассан
15
Нилис
Шон
12
Нилис
Дилан
47
Толкин
Джон
10
Морган
Льюис
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвНападающий
-
30 Will Sands
-
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
-
98 Ндам ХассанЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
-
12 Нилис ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
-
82 Лима ЛукасНападающий
- Нападающий
-
10 Морган ЛьюисНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
11 Elias Manoel
-
22 Serge Ngoma
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
57.1%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
38 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
16 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.3%
52.6%
21.1%
10 побед 20 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.2%
31.6%
34.2%
13 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|9 (1)
|0.29
|Эрнандес Хуан
|9
|0.29
|Этьенн Дерик
|8
|0.26
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.1
|Уртадо Эрик
|3
|0.1
|Диас Луис III
|2
|0.06
|Менса Джонатан
|2
|0.06
|Берри Мигель
|2
|0.06
|Морейра Стивен
|1
|0.03
|Сантуш Педру
|1
|0.03
|Молино Кевин
|1
|0.03
|Зардес Гьяси
|1
|0.03
|Sean Zawadzki
|1
|0.03
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
|Mohamed Farsi
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|14 (6)
|0.42
|Лима Лукас II
|5
|0.15
|Климала Патрик
|5 (2)
|0.15
|Лонг Аарон
|4
|0.12
|Барлоу Том
|3 (1)
|0.09
|Кассерес Кристиан
|2
|0.06
|Фернандес Омир
|2
|0.06
|Харпер Кэмерон
|2
|0.06
|Йервуд Дрю
|2
|0.06
|Serge Ngoma
|2
|0.06
|Толкин Джон
|1
|0.03
|Амайя Фрэнки
|1
|0.03
|Кларк Кейден
|1
|0.03
|Эдельман Даниэль
|1
|0.03
|Нилис Дилан
|0
|0
|Elias Manoel
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Джонатан
|7
|0
|Artur Moraes III
|7
|0
|Диас Луис III
|5
|1
|Морейра Стивен
|6
|0
|Сантуш Педру
|5
|0
|Этьенн Дерик
|5
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0
|Селараян Лукас
|3
|0
|Моррис Эйдан
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|2
|0
|Уртадо Эрик
|2
|0
|Уильямс Джош
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Ром Элой
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Дегенек Милош
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассерес Кристиан
|10
|0
|Нилис Шон
|7
|1
|Нилис Дилан
|7
|1
|Толкин Джон
|7
|0
|Йервуд Дрю
|5
|1
|Климала Патрик
|6
|0
|Эдвардс Томас
|6
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|1
|Харпер Кэмерон
|5
|0
|Данкан Кайл
|3
|1
|Лонг Аарон
|4
|0
|Эдельман Даниэль
|3
|0
|Морган Льюис
|2
|0
|Карлос Мигел Коронел
|2
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Кларк Кейден
|2
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
23
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
3
13%
3
13%
1-15
5
22%
5
22%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
1
4%
4
17%
46-60
6
26%
4
17%
61-75
5
22%
3
13%
76-90
Пропущено
12
20
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
4
33%
7
35%
76-90
Забито
23
22
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
3
13%
4
18%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
8
35%
3
14%
61-75
6
26%
5
23%
76-90
Пропущено
20
24
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
10
50%
9
38%
76-90
Забито
46
45
20 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 13
8 Не забивали 12
6
13%
7
16%
1-15
8
17%
8
18%
16-30
6
13%
5
11%
31-45
1
2%
10
22%
46-60
14
30%
7
16%
61-75
11
24%
8
18%
76-90
Пропущено
32
44
11 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 27
3
9%
2
5%
1-15
4
13%
7
16%
16-30
4
13%
5
11%
31-45
5
16%
6
14%
46-60
2
6%
8
18%
61-75
14
44%
16
36%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0
Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|33
|18
|10
|5
|68 - 26
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|33
|19
|5
|9
|60 - 49
|62
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|14
|8
|11
|48 - 41
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|33
|11
|13
|9
|59 - 54
|46
|6.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|7.
|Коламбус Кру
|31
|10
|15
|6
|43 - 35
|45
|8.
|Интер Майами
|32
|13
|6
|13
|42 - 52
|45
|9.
|Шарлотт
|32
|13
|2
|17
|42 - 48
|41
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|10
|11
|12
|46 - 49
|41
|11.
|Атланта Юнайтед
|33
|10
|10
|13
|47 - 52
|40
|12.
|Чикаго Файр
|33
|10
|8
|15
|38 - 47
|38
|13.
|Торонто
|33
|9
|7
|17
|49 - 62
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|33
|7
|6
|20
|34 - 66
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|31
|19
|4
|8
|62 - 36
|61
|2.
|Остин
|0:1
|33
|16
|7
|10
|64 - 47
|55
|3.
|Даллас
|33
|13
|11
|9
|46 - 36
|50
|4.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|33
|13
|7
|13
|46 - 49
|46
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|13
|7
|12
|54 - 49
|46
|7.
|Портленд Тимберс
|32
|11
|13
|8
|51 - 48
|46
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|33
|12
|7
|14
|39 - 55
|43
|9.
|Реал Солт-Лейк
|32
|11
|10
|11
|39 - 43
|43
|10.
|Колорадо Рэпидс
|33
|11
|9
|13
|45 - 56
|42
|11.
|Сиэтл Саундерс
|32
|12
|4
|16
|45 - 43
|40
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|6
|17
|40 - 52
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|33
|7
|11
|15
|48 - 67
|32
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Шарлотт
|16
|10
|0
|6
|26 - 14
|30
|4.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|7.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|9.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|10.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|17
|10
|3
|4
|24 - 20
|33
|4.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|5.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|6.
|Остин
|0:1
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|8
|3
|5
|34 - 24
|27
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|11.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|17
|6
|7
|4
|29 - 27
|25
|13.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|16
|5
|7
|4
|22 - 27
|22
|5.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|11.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|17
|8
|2
|7
|23 - 25
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|17
|6
|2
|9
|21 - 29
|20
|5.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|16
|3
|1
|12
|17 - 33
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|17 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10