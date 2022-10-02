Тур: 1. Стадион: Сапуто.
1:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
41'
1:0
28
Коне
Исмаэль
13
Тойе
Мейсон
32
Очоа
Дэвид
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
97
Sami
Guediri
22
Берри
Мигель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Коне ИсмаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
-
32 Очоа ДэвидВратарь
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
97 Sami GuediriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Берри МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Защитник
-
17 Смит КимарниЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Ди Си Юнайтед
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
24 матча
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|15 (4)
|0.45
|Камара Кей
|8
|0.24
|Михайлович Джордже
|8
|0.24
|Джонстон Алистер
|4
|0.12
|Бро-Гийяр Закари
|4
|0.12
|Торрес Хоакин
|3
|0.09
|Уотерман Джоэль
|3
|0.09
|Лаппалайнен Ласси
|2
|0.06
|Миллер Камаль
|2
|0.06
|Коне Исмаэль
|2
|0.06
|Тойе Мейсон
|2
|0.06
|Шуэньер Матьё
|2
|0.06
|Ваньяма Виктор
|1
|0.03
|Matko Miljevic
|1 (1)
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Пьетт Самуэль
|0
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|0
|0
|Jojea Kwizera
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|12
|0.36
|Камара Ола
|9 (1)
|0.27
|Эстрада Майкл
|4 (1)
|0.12
|Бирнбом Стив
|2
|0.06
|Дуркин Кристофер
|1
|0.03
|Nigel Robertha
|1
|0.03
|Каноуз Расселл
|1
|0.03
|Смит Кимарни
|1
|0.03
|Бентеке Кристиан
|1
|0.03
|Моррисон Равел
|1
|0.03
|Флорес Эдисон
|1
|0.03
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Найяр Энди
|0
|0
|Смит Брэд
|0
|0
|Drew Skundrich
|0
|0
|Martín Rodríguez1
|0
|0
|Jackson Hopkins
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэль
|12
|0
|Ваньяма Виктор
|8
|0
|Коне Исмаэль
|6
|1
|Киото Ромель
|5
|1
|Камашо Руди
|6
|0
|Михайлович Джордже
|5
|0
|Джонстон Алистер
|5
|0
|Миллер Камаль
|3
|1
|Пьетт Самуэль
|4
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Корбо Габриэле
|3
|0
|Matko Miljevic
|3
|0
|Бреза Себастьян
|2
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|2
|0
|Камара Кей
|1
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Тойе Мейсон
|1
|0
|Шуэньер Матьё
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бирнбом Стив
|6
|1
|Дуркин Кристофер
|5
|1
|Найяр Энди
|6
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|5
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|Одои-Атсем Крис
|4
|0
|Jackson Hopkins
|4
|0
|Sofiane Djeffal
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Моррисон Равел
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Смит Брэд
|2
|0
|Nigel Robertha
|2
|0
|Очоа Дэвид
|2
|0
|Drew Skundrich
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Бентеке Кристиан
|1
|0
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Альфаро Тони
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
|Martín Rodríguez1
|1
|0
|Смит Кимарни
|1
|0
|Sami Guediri
|1
|0
|Kristian Fletcher
|1
|0
|Matai Akinmboni
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
16
16 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 24
6
21%
4
25%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
6
21%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
21%
4
25%
76-90
Пропущено
22
34
6 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
14%
2
6%
1-15
1
5%
6
18%
16-30
2
9%
6
18%
31-45
6
27%
7
21%
46-60
9
41%
10
29%
29%
61-75
1
5%
3
9%
76-90
Забито
31
20
18 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
2
6%
1
5%
1-15
9
29%
29%
3
15%
16-30
7
23%
7
35%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
3
10%
4
20%
76-90
Пропущено
27
29
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
10
37%
5
17%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
2
7%
8
28%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
5
19%
10
34%
76-90
Забито
59
36
34 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 14
8
14%
5
14%
1-15
15
25%
4
11%
16-30
11
19%
8
22%
31-45
10
17%
8
22%
46-60
6
10%
3
8%
61-75
9
15%
8
22%
76-90
Пропущено
49
63
21 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 36
17 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 26
13
27%
7
11%
1-15
4
8%
6
10%
16-30
4
8%
14
22%
31-45
11
22%
10
16%
46-60
11
22%
13
21%
61-75
6
12%
13
21%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|33
|18
|10
|5
|68 - 26
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0
|33
|19
|5
|9
|60 - 49
|62
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|33
|14
|9
|10
|47 - 39
|51
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|0:0
|33
|11
|14
|8
|57 - 51
|47
|6.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|7.
|Интер Майами
|32
|13
|6
|13
|42 - 52
|45
|8.
|Коламбус Кру
|0:0
|31
|9
|16
|6
|41 - 34
|43
|9.
|Шарлотт
|32
|13
|2
|17
|42 - 48
|41
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|10
|11
|12
|46 - 49
|41
|11.
|Атланта Юнайтед
|33
|10
|10
|13
|47 - 52
|40
|12.
|Чикаго Файр
|0:0
|33
|9
|9
|15
|35 - 45
|36
|13.
|Торонто
|33
|9
|7
|17
|49 - 62
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|33
|7
|6
|20
|34 - 66
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|31
|19
|4
|8
|62 - 36
|61
|2.
|Остин
|32
|16
|7
|9
|64 - 46
|55
|3.
|Даллас
|33
|13
|11
|9
|46 - 36
|50
|4.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|13
|7
|12
|54 - 49
|46
|6.
|Портленд Тимберс
|32
|11
|13
|8
|51 - 48
|46
|7.
|Миннесота Юнайтед
|32
|13
|6
|13
|46 - 49
|45
|8.
|Реал Солт-Лейк
|32
|11
|10
|11
|39 - 43
|43
|9.
|Колорадо Рэпидс
|33
|11
|9
|13
|45 - 56
|42
|10.
|Сиэтл Саундерс
|32
|12
|4
|16
|45 - 43
|40
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|11
|7
|14
|38 - 55
|40
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|6
|17
|40 - 52
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|7
|10
|15
|48 - 67
|31
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Шарлотт
|16
|10
|0
|6
|26 - 14
|30
|4.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|8.
|Коламбус Кру
|0:0
|16
|6
|7
|3
|20 - 12
|25
|9.
|Цинциннати
|0:0
|17
|6
|7
|4
|35 - 24
|25
|10.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Чикаго Файр
|0:0
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|9
|3
|4
|23 - 20
|30
|6.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|7.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|8
|3
|5
|34 - 24
|27
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|11.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|12.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|0:0
|16
|5
|7
|4
|22 - 27
|22
|5.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|0:0
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|10.
|Чикаго Файр
|0:0
|17
|3
|5
|9
|18 - 29
|14
|11.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 29
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|16
|3
|1
|12
|17 - 33
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|20 (2)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10