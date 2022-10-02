  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Клёб де Фут Монреаль
1:0
Второй тайм: 51'
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
41' Гол в свои ворота
Пинс Донован

Ход матча

41'
Пинс Донован
1:0
46'
Jojea Kwizera
Лаппалайнен Ласси
 
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Ди Си Юнайтед
1.50
6.90
6.64
Все Коэффициенты
41
Пантемис
Джеймс
5
Корбо
Габриэле
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэль
15
Бро-Гийяр
Закари
21
Лаппалайнен
Ласси
28
Коне
Исмаэль
2
Ваньяма
Виктор
29
Шуэньер
Матьё
10
Торрес
Хоакин
13
Тойе
Мейсон
32
Очоа
Дэвид
44
Палссон
Виктор
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
97
Sami
Guediri
8
Дуркин
Кристофер
13
Sofiane
Djeffal
25
Jackson
Hopkins
22
Берри
Мигель
77
Martín
Rodríguez1
20
Бентеке
Кристиан
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Ди Си Юнайтед

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

24 матча

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед

История матчей

М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
2:3
М
1:0
М
0:3
М
0:0
М
5:0
М
1:1
М
2:0
М
0:1
М
2:4
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
1:1
М
2:4
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
3:0
М
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 15 (4) 0.45
Камара Кей 8 0.24
Михайлович Джордже 8 0.24
Джонстон Алистер 4 0.12
Бро-Гийяр Закари 4 0.12
Торрес Хоакин 3 0.09
Уотерман Джоэль 3 0.09
Лаппалайнен Ласси 2 0.06
Миллер Камаль 2 0.06
Коне Исмаэль 2 0.06
Тойе Мейсон 2 0.06
Шуэньер Матьё 2 0.06
Ваньяма Виктор 1 0.03
Matko Miljevic 1 (1) 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Пьетт Самуэль 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0
Jojea Kwizera 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 12 0.36
Камара Ола 9 (1) 0.27
Эстрада Майкл 4 (1) 0.12
Бирнбом Стив 2 0.06
Дуркин Кристофер 1 0.03
Nigel Robertha 1 0.03
Каноуз Расселл 1 0.03
Смит Кимарни 1 0.03
Бентеке Кристиан 1 0.03
Моррисон Равел 1 0.03
Флорес Эдисон 1 0.03
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Drew Skundrich 0 0
Martín Rodríguez1 0 0
Jackson Hopkins 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 12 0
Ваньяма Виктор 8 0
Коне Исмаэль 6 1
Киото Ромель 5 1
Камашо Руди 6 0
Михайлович Джордже 5 0
Джонстон Алистер 5 0
Миллер Камаль 3 1
Пьетт Самуэль 4 0
Торрес Хоакин 3 0
Корбо Габриэле 3 0
Matko Miljevic 3 0
Бреза Себастьян 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Камара Кей 1 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Тойе Мейсон 1 0
Шуэньер Матьё 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бирнбом Стив 6 1
Дуркин Кристофер 5 1
Найяр Энди 6 0
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Каноуз Расселл 4 0
Одои-Атсем Крис 4 0
Jackson Hopkins 4 0
Sofiane Djeffal 3 0
Камара Ола 1 1
Моррисон Равел 2 0
Фунтас Таксиархис 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Nigel Robertha 2 0
Очоа Дэвид 2 0
Drew Skundrich 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Бентеке Кристиан 1 0
Ромо Рафаэль 1 0
Палссон Виктор 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Пинс Донован 1 0
Martín Rodríguez1 1 0
Смит Кимарни 1 0
Sami Guediri 1 0
Kristian Fletcher 1 0
Matai Akinmboni 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
16
16 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 24
6
21%
4
25%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
6
21%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
21%
4
25%
76-90

Пропущено

22
34
6 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
14%
2
6%
1-15
1
5%
6
18%
16-30
2
9%
6
18%
31-45
6
27%
7
21%
46-60
9
41%
10
29%
29%
61-75
1
5%
3
9%
76-90

Забито

31
20
18 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
2
6%
1
5%
1-15
9
29%
29%
3
15%
16-30
7
23%
7
35%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
3
10%
4
20%
76-90

Пропущено

27
29
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
10
37%
5
17%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
2
7%
8
28%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
5
19%
10
34%
76-90

Забито

59
36
34 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 14
8
14%
5
14%
1-15
15
25%
4
11%
16-30
11
19%
8
22%
31-45
10
17%
8
22%
46-60
6
10%
3
8%
61-75
9
15%
8
22%
76-90

Пропущено

49
63
21 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 36
17 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 26
13
27%
7
11%
1-15
4
8%
6
10%
16-30
4
8%
14
22%
31-45
11
22%
10
16%
46-60
11
22%
13
21%
61-75
6
12%
13
21%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 33 18 10 5 68 - 26 64
2. Клёб де Фут Монреаль 1:0 33 19 5 9 60 - 49 62
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 33 14 9 10 47 - 39 51
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 0:0 33 11 14 8 57 - 51 47
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Интер Майами 32 13 6 13 42 - 52 45
8. Коламбус Кру 0:0 31 9 16 6 41 - 34 43
9. Шарлотт 32 13 2 17 42 - 48 41
10. Нью-Инглэнд Революшн 33 10 11 12 46 - 49 41
11. Атланта Юнайтед 33 10 10 13 47 - 52 40
12. Чикаго Файр 0:0 33 9 9 15 35 - 45 36
13. Торонто 33 9 7 17 49 - 62 34
14. Ди Си Юнайтед 0:1 33 7 6 20 34 - 66 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 4 8 62 - 36 61
2. Остин 32 16 7 9 64 - 46 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси 32 13 7 12 54 - 49 46
6. Портленд Тимберс 32 11 13 8 51 - 48 46
7. Миннесота Юнайтед 32 13 6 13 46 - 49 45
8. Реал Солт-Лейк 32 11 10 11 39 - 43 43
9. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
10. Сиэтл Саундерс 32 12 4 16 45 - 43 40
11. Ванкувер Уайткэпс 32 11 7 14 38 - 55 40
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 32 9 6 17 40 - 52 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 32 7 10 15 48 - 67 31

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Шарлотт 16 10 0 6 26 - 14 30
4. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
7. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
8. Коламбус Кру 0:0 16 6 7 3 20 - 12 25
9. Цинциннати 0:0 17 6 7 4 35 - 24 25
10. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Чикаго Файр 0:0 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 0:1 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
5. Ванкувер Уайткэпс 16 9 3 4 23 - 20 30
6. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
7. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
8. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 16 8 3 5 34 - 24 27
10. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
11. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
12. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 6 6 4 29 - 27 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 1:0 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 17 9 4 4 23 - 17 31
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 0:0 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 0:0 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
9. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
10. Чикаго Файр 0:0 17 3 5 9 18 - 29 14
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 0:1 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 16 6 1 9 21 - 29 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 16 3 1 12 17 - 33 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Пинс Донован уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Ди Си Юнайтед
1.50
6.90
6.64
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Клёб де Фут Монреаль
Ди Си Юнайтед
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 