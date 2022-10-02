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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Клёб де Фут Монреаль
1:0
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
41' Гол в свои ворота
Пинс Донован
51' Желтая карточка
Jackson Hopkins
79' Красная карточка
Пинс Донован
1:0
80' Не забитый пенальти
Торрес Хоакин
90' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
90'+7
41
Пантемис
Джеймс
5
Корбо
Габриэле
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэль
15
Бро-Гийяр
Закари
21
Лаппалайнен
Ласси
28
Коне
Исмаэль
2
Ваньяма
Виктор
29
Шуэньер
Матьё
10
Торрес
Хоакин
13
Тойе
Мейсон
32
Очоа
Дэвид
44
Палссон
Виктор
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
97
Sami
Guediri
8
Дуркин
Кристофер
13
Sofiane
Djeffal
25
Jackson
Hopkins
22
Берри
Мигель
77
Martín
Rodríguez1
20
Бентеке
Кристиан
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Ди Си Юнайтед

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

24 матча

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед

История матчей

М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
2:3
М
1:0
М
0:3
М
0:0
М
5:0
М
1:1
М
2:0
М
0:1
М
2:4
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
1:1
М
2:4
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
3:0
М
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 15 (4) 0.45
Камара Кей 8 0.24
Михайлович Джордже 8 0.24
Джонстон Алистер 4 0.12
Бро-Гийяр Закари 4 0.12
Торрес Хоакин 3 0.09
Уотерман Джоэль 3 0.09
Лаппалайнен Ласси 2 0.06
Миллер Камаль 2 0.06
Коне Исмаэль 2 0.06
Тойе Мейсон 2 0.06
Шуэньер Матьё 2 0.06
Ваньяма Виктор 1 0.03
Matko Miljevic 1 (1) 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Пьетт Самуэль 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0
Jojea Kwizera 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 12 0.36
Камара Ола 9 (1) 0.27
Эстрада Майкл 4 (1) 0.12
Бирнбом Стив 2 0.06
Дуркин Кристофер 1 0.03
Nigel Robertha 1 0.03
Каноуз Расселл 1 0.03
Смит Кимарни 1 0.03
Бентеке Кристиан 1 0.03
Моррисон Равел 1 0.03
Флорес Эдисон 1 0.03
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Drew Skundrich 0 0
Martín Rodríguez1 0 0
Jackson Hopkins 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 12 0
Ваньяма Виктор 8 0
Коне Исмаэль 6 1
Киото Ромель 5 1
Камашо Руди 6 0
Михайлович Джордже 5 0
Джонстон Алистер 5 0
Миллер Камаль 3 1
Пьетт Самуэль 4 0
Торрес Хоакин 3 0
Корбо Габриэле 3 0
Matko Miljevic 3 0
Бреза Себастьян 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Камара Кей 1 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Тойе Мейсон 1 0
Шуэньер Матьё 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бирнбом Стив 6 1
Дуркин Кристофер 5 1
Найяр Энди 6 0
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Jackson Hopkins 5 0
Каноуз Расселл 4 0
Одои-Атсем Крис 4 0
Sofiane Djeffal 3 0
Камара Ола 1 1
Пинс Донован 1 1
Бентеке Кристиан 2 0
Моррисон Равел 2 0
Фунтас Таксиархис 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Nigel Robertha 2 0
Очоа Дэвид 2 0
Drew Skundrich 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Палссон Виктор 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Martín Rodríguez1 1 0
Смит Кимарни 1 0
Sami Guediri 1 0
Kristian Fletcher 1 0
Matai Akinmboni 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
17
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
6
21%
4
24%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
4
14%
2
12%
31-45
6
21%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
6
21%
4
24%
76-90

Пропущено

23
34
7 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
3
13%
2
6%
1-15
1
4%
6
18%
16-30
3
13%
6
18%
31-45
6
26%
7
21%
46-60
9
39%
10
29%
29%
61-75
1
4%
3
9%
76-90

Забито

31
20
18 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
2
6%
1
5%
1-15
9
29%
29%
3
15%
16-30
7
23%
7
35%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
3
10%
4
20%
76-90

Пропущено

27
29
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
10
37%
5
17%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
2
7%
8
28%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
5
19%
10
34%
76-90

Забито

59
37
34 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 12
7 Не забивали 14
8
14%
5
14%
1-15
15
25%
4
11%
16-30
11
19%
9
24%
31-45
10
17%
8
22%
46-60
6
10%
3
8%
61-75
9
15%
8
22%
76-90

Пропущено

50
63
22 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 36
18 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 26
13
26%
7
11%
1-15
4
8%
6
10%
16-30
5
10%
14
22%
31-45
11
22%
10
16%
46-60
11
22%
13
21%
61-75
6
12%
13
21%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 33 18 10 5 68 - 26 64
2. Клёб де Фут Монреаль 33 19 5 9 60 - 49 62
3. Нью-Йорк Ред Буллз 33 14 8 11 48 - 41 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 33 11 13 9 59 - 54 46
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Коламбус Кру 31 10 15 6 43 - 35 45
8. Интер Майами 32 13 6 13 42 - 52 45
9. Шарлотт 32 13 2 17 42 - 48 41
10. Нью-Инглэнд Революшн 33 10 11 12 46 - 49 41
11. Атланта Юнайтед 33 10 10 13 47 - 52 40
12. Чикаго Файр 33 10 8 15 38 - 47 38
13. Торонто 33 9 7 17 49 - 62 34
14. Ди Си Юнайтед 33 7 6 20 34 - 66 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 4 8 62 - 36 61
2. Остин 0:1 33 16 7 10 64 - 47 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
5. Миннесота Юнайтед 0:0 33 13 7 13 46 - 49 46
6. Лос-Анджелес Гэлакси 32 13 7 12 54 - 49 46
7. Портленд Тимберс 32 11 13 8 51 - 48 46
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 33 12 7 14 39 - 55 43
9. Реал Солт-Лейк 32 11 10 11 39 - 43 43
10. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
11. Сиэтл Саундерс 32 12 4 16 45 - 43 40
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 32 9 6 17 40 - 52 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 33 7 11 15 48 - 67 32

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Шарлотт 16 10 0 6 26 - 14 30
4. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
7. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
8. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
9. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
10. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 1:0 17 10 3 4 24 - 20 33
4. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
5. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
6. Остин 0:1 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 16 8 3 5 34 - 24 27
10. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
11. Миннесота Юнайтед 0:0 16 7 5 4 25 - 20 26
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 17 6 7 4 29 - 27 25
13. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
10. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 17 8 2 7 23 - 25 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Миннесота Юнайтед 0:0 17 6 2 9 21 - 29 20
5. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 16 3 1 12 17 - 33 10
12. Ванкувер Уайткэпс 1:0 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 17 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Бентеке Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Ismael Kone уходит с поля. Зухир Рида выходит вместо него
  • 81'
    Берри Мигель уходит с поля. Theodore Ku-DiPietro выходит вместо него
  • 81'
    Sofiane Djeffal уходит с поля. Альфаро Тони выходит вместо него
  • Описание гола
    80'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Торрес Хоакин пробил пенальти, но не смог забить!
  • 79'
    УДАЛЕНИЕ! - Пинс Донован увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Пинс Донован уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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