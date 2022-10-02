Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
0:0
Второй тайм: 52'
Ход матча
27'
21
Миазга
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Ian Murphy
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
-
18 Ричи СпенсерВратарь
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jhon DuranНападающий
- Запасные игроки
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
-
38 Монис АлексНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
История личных встреч
Цинциннати
Чикаго Файр
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|16
|0.48
|Brenner da Silva
|15 (1)
|0.45
|Акоста Лусиано
|8 (3)
|0.24
|Барреаль Альваро
|5
|0.15
|Морено Хуниор
|2
|0.06
|Миазга Мэтт
|2
|0.06
|Матаррита Рональд
|1
|0.03
|Кубо Юя
|1
|0.03
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Харрис Кельвин
|1
|0.03
|Ian Murphy
|1
|0.03
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|Блэкетт Тайлер
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шакири Джердан
|7 (4)
|0.21
|Jhon Duran
|6
|0.18
|Пржибылко Каспер
|5
|0.15
|Мюллер Крис
|4
|0.12
|Кцихос Рафаэль
|3
|0.09
|Federico Navarro
|2
|0.06
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.03
|Герберс Фабиан
|1
|0.03
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.03
|Иванов Станислав III
|1
|0.03
|Омсберг Уайетт
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Оффор Чинонсо
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Хименес Гастон
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|10
|0
|Акоста Лусиано
|7
|1
|Блэкетт Тайлер
|8
|0
|Хагглунд Ник
|6
|1
|Кэмерон Джефф
|6
|0
|Крус Аллан
|3
|1
|Кубо Юя
|4
|0
|Морено Хуниор
|4
|0
|Пауэлл Альвас
|4
|0
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Brenner da Silva
|3
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Медунянин Харис
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|8
|1
|Federico Navarro
|7
|1
|Кцихос Рафаэль
|6
|1
|Jhon Duran
|6
|1
|Хименес Гастон
|6
|0
|Теран Карлос
|6
|0
|Секулич Борис
|5
|0
|Эспиноса Джон
|5
|0
|Гутьеррес Брайан
|3
|1
|Шакири Джердан
|4
|0
|Герберс Фабиан
|4
|0
|Мюллер Крис
|4
|0
|Пржибылко Каспер
|3
|0
|Пинеда Маурисио
|3
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Jairo Torres
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Andre Reynolds II
|1
|0
|Victor Bezerra
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
18
17 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 2
17 Не забивали 23
4
12%
2
11%
1-15
8
24%
2
11%
16-30
5
15%
3
17%
31-45
6
18%
5
28%
46-60
5
15%
1
6%
61-75
6
18%
5
28%
76-90
Пропущено
25
29
14 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
2
8%
3
10%
1-15
6
24%
7
24%
16-30
6
24%
5
17%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
7
28%
7
24%
76-90
Забито
20
18
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
3
15%
2
11%
1-15
2
10%
6
33%
16-30
4
20%
3
17%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
6
30%
4
22%
76-90
Пропущено
29
15
19 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 8
3
10%
0
0%
1-15
7
24%
3
20%
16-30
9
31%
0
0%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
2
7%
4
27%
61-75
3
10%
6
40%
76-90
Забито
54
36
26 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 13
7
13%
4
11%
1-15
10
19%
8
22%
16-30
9
17%
6
17%
31-45
9
17%
6
17%
46-60
7
13%
3
8%
61-75
12
22%
9
25%
76-90
Пропущено
54
44
33 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 20
5
9%
3
7%
1-15
13
24%
10
23%
16-30
15
28%
5
11%
31-45
7
13%
7
16%
46-60
4
7%
6
14%
61-75
10
19%
13
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|33
|18
|10
|5
|68 - 26
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0
|33
|19
|5
|9
|60 - 49
|62
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|33
|14
|9
|10
|47 - 39
|51
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|0:0
|33
|11
|14
|8
|57 - 51
|47
|6.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|7.
|Интер Майами
|32
|13
|6
|13
|42 - 52
|45
|8.
|Коламбус Кру
|0:0
|31
|9
|16
|6
|41 - 34
|43
|9.
|Шарлотт
|32
|13
|2
|17
|42 - 48
|41
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|10
|11
|12
|46 - 49
|41
|11.
|Атланта Юнайтед
|33
|10
|10
|13
|47 - 52
|40
|12.
|Чикаго Файр
|0:0
|33
|9
|9
|15
|35 - 45
|36
|13.
|Торонто
|33
|9
|7
|17
|49 - 62
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|33
|7
|6
|20
|34 - 66
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|31
|19
|4
|8
|62 - 36
|61
|2.
|Остин
|32
|16
|7
|9
|64 - 46
|55
|3.
|Даллас
|33
|13
|11
|9
|46 - 36
|50
|4.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|13
|7
|12
|54 - 49
|46
|6.
|Портленд Тимберс
|32
|11
|13
|8
|51 - 48
|46
|7.
|Миннесота Юнайтед
|32
|13
|6
|13
|46 - 49
|45
|8.
|Реал Солт-Лейк
|32
|11
|10
|11
|39 - 43
|43
|9.
|Колорадо Рэпидс
|33
|11
|9
|13
|45 - 56
|42
|10.
|Сиэтл Саундерс
|32
|12
|4
|16
|45 - 43
|40
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|11
|7
|14
|38 - 55
|40
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|6
|17
|40 - 52
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|7
|10
|15
|48 - 67
|31
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Шарлотт
|16
|10
|0
|6
|26 - 14
|30
|4.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|8.
|Коламбус Кру
|0:0
|16
|6
|7
|3
|20 - 12
|25
|9.
|Цинциннати
|0:0
|17
|6
|7
|4
|35 - 24
|25
|10.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Чикаго Файр
|0:0
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|9
|3
|4
|23 - 20
|30
|6.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|7.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|8
|3
|5
|34 - 24
|27
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|11.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|12.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|0:0
|16
|5
|7
|4
|22 - 27
|22
|5.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|0:0
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|10.
|Чикаго Файр
|0:0
|17
|3
|5
|9
|18 - 29
|14
|11.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 29
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|16
|3
|1
|12
|17 - 33
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|20 (2)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10