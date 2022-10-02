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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
0:0
Второй тайм: 52'
Чикаго Файр
0'
27' Желтая карточка
Хагглунд Ник

Ход матча

27'
Хагглунд Ник
 
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Чикаго Файр
1.85
6.40
6.71
Все Коэффициенты
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
21
Миазга
Мэтт
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
10
Акоста
Лусиано
93
Морено
Хуниор
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
18
Ричи
Спенсер
23
Теран
Карлос
3
Борнштейн
Джонатан
5
Кцихос
Рафаэль
2
Секулич
Борис
31
Federico
Navarro
22
Пинеда
Маурисио
40
Гутьеррес
Брайан
99
Иванов
Станислав
III
8
Мюллер
Крис
26
Jhon
Duran
Цинциннати
5-3-2
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Чикаго Файр

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

М
1:2
М
3:4
М
0:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
1:2
ОК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 16 0.48
Brenner da Silva 15 (1) 0.45
Акоста Лусиано 8 (3) 0.24
Барреаль Альваро 5 0.15
Морено Хуниор 2 0.06
Миазга Мэтт 2 0.06
Матаррита Рональд 1 0.03
Кубо Юя 1 0.03
Хагглунд Ник 1 0.03
Харрис Кельвин 1 0.03
Ian Murphy 1 0.03
Пауэлл Альвас 0 0
Баджи Доминик 0 0
Кэмерон Джефф 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Нельсон Джон 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шакири Джердан 7 (4) 0.21
Jhon Duran 6 0.18
Пржибылко Каспер 5 0.15
Мюллер Крис 4 0.12
Кцихос Рафаэль 3 0.09
Federico Navarro 2 0.06
Гутьеррес Брайан 1 0.03
Герберс Фабиан 1 0.03
Борнштейн Джонатан 1 0.03
Иванов Станислав III 1 0.03
Омсберг Уайетт 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Оффор Чинонсо 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Хименес Гастон 0 0
Секулич Борис 0 0
Наварро Мигель 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 10 0
Акоста Лусиано 7 1
Блэкетт Тайлер 8 0
Хагглунд Ник 6 1
Кэмерон Джефф 6 0
Крус Аллан 3 1
Кубо Юя 4 0
Морено Хуниор 4 0
Пауэлл Альвас 4 0
Барреаль Альваро 4 0
Баджи Доминик 3 0
Brenner da Silva 3 0
Канн Алек 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 8 1
Federico Navarro 7 1
Кцихос Рафаэль 6 1
Jhon Duran 6 1
Хименес Гастон 6 0
Теран Карлос 6 0
Секулич Борис 5 0
Эспиноса Джон 5 0
Гутьеррес Брайан 3 1
Шакири Джердан 4 0
Герберс Фабиан 4 0
Мюллер Крис 4 0
Пржибылко Каспер 3 0
Пинеда Маурисио 3 0
Омсберг Уайетт 2 0
Казас Хавьер 1 0
Jairo Torres 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Andre Reynolds II 1 0
Victor Bezerra 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
18
17 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 2
17 Не забивали 23
4
12%
2
11%
1-15
8
24%
2
11%
16-30
5
15%
3
17%
31-45
6
18%
5
28%
46-60
5
15%
1
6%
61-75
6
18%
5
28%
76-90

Пропущено

25
29
14 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
2
8%
3
10%
1-15
6
24%
7
24%
16-30
6
24%
5
17%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
7
28%
7
24%
76-90

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
3
15%
2
11%
1-15
2
10%
6
33%
16-30
4
20%
3
17%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
6
30%
4
22%
76-90

Пропущено

29
15
19 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 8
3
10%
0
0%
1-15
7
24%
3
20%
16-30
9
31%
0
0%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
2
7%
4
27%
61-75
3
10%
6
40%
76-90

Забито

54
36
26 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 13
7
13%
4
11%
1-15
10
19%
8
22%
16-30
9
17%
6
17%
31-45
9
17%
6
17%
46-60
7
13%
3
8%
61-75
12
22%
9
25%
76-90

Пропущено

54
44
33 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 20
5
9%
3
7%
1-15
13
24%
10
23%
16-30
15
28%
5
11%
31-45
7
13%
7
16%
46-60
4
7%
6
14%
61-75
10
19%
13
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 33 18 10 5 68 - 26 64
2. Клёб де Фут Монреаль 1:0 33 19 5 9 60 - 49 62
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 33 14 9 10 47 - 39 51
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 0:0 33 11 14 8 57 - 51 47
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Интер Майами 32 13 6 13 42 - 52 45
8. Коламбус Кру 0:0 31 9 16 6 41 - 34 43
9. Шарлотт 32 13 2 17 42 - 48 41
10. Нью-Инглэнд Революшн 33 10 11 12 46 - 49 41
11. Атланта Юнайтед 33 10 10 13 47 - 52 40
12. Чикаго Файр 0:0 33 9 9 15 35 - 45 36
13. Торонто 33 9 7 17 49 - 62 34
14. Ди Си Юнайтед 0:1 33 7 6 20 34 - 66 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 4 8 62 - 36 61
2. Остин 32 16 7 9 64 - 46 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси 32 13 7 12 54 - 49 46
6. Портленд Тимберс 32 11 13 8 51 - 48 46
7. Миннесота Юнайтед 32 13 6 13 46 - 49 45
8. Реал Солт-Лейк 32 11 10 11 39 - 43 43
9. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
10. Сиэтл Саундерс 32 12 4 16 45 - 43 40
11. Ванкувер Уайткэпс 32 11 7 14 38 - 55 40
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 32 9 6 17 40 - 52 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 32 7 10 15 48 - 67 31

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Шарлотт 16 10 0 6 26 - 14 30
4. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
7. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
8. Коламбус Кру 0:0 16 6 7 3 20 - 12 25
9. Цинциннати 0:0 17 6 7 4 35 - 24 25
10. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Чикаго Файр 0:0 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 0:1 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
5. Ванкувер Уайткэпс 16 9 3 4 23 - 20 30
6. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
7. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
8. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 16 8 3 5 34 - 24 27
10. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
11. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
12. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 6 6 4 29 - 27 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 1:0 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 17 9 4 4 23 - 17 31
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 0:0 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 0:0 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
9. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
10. Чикаго Файр 0:0 17 3 5 9 18 - 29 14
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 0:1 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 16 6 1 9 21 - 29 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 16 3 1 12 17 - 33 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Хагглунд Ник получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Чикаго Файр
1.85
6.40
6.71
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цинциннати 0:0 Чикаго Файр онлайн

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Цинциннати
Чикаго Файр
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