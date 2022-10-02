  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
2:3
Конец матча
Чикаго Файр
0'
27' Желтая карточка
Хагглунд Ник
0:1
56' Гол
Jhon Duran
0:2
59' Гол
Гутьеррес Брайан
68' Желтая карточка
Пинеда Маурисио
0:3
75' Гол
Jhon Duran
1:3
78' Гол
Акоста Лусиано
81' Желтая карточка
Кубо Юя
2:3
89' Гол
Васкес Брэндон
90' Красная карточка
Сантос Сержио
90' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
90' Желтая карточка
Наварро Мигель
90'+10
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
21
Миазга
Мэтт
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
10
Акоста
Лусиано
93
Морено
Хуниор
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
18
Ричи
Спенсер
23
Теран
Карлос
3
Борнштейн
Джонатан
5
Кцихос
Рафаэль
2
Секулич
Борис
31
Federico
Navarro
22
Пинеда
Маурисио
40
Гутьеррес
Брайан
99
Иванов
Станислав
III
8
Мюллер
Крис
26
Jhon
Duran
Цинциннати
5-3-2
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Чикаго Файр

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

М
1:2
М
3:4
М
0:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
1:2
ОК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 17 0.52
Brenner da Silva 15 (1) 0.45
Акоста Лусиано 9 (3) 0.27
Барреаль Альваро 5 0.15
Морено Хуниор 2 0.06
Миазга Мэтт 2 0.06
Матаррита Рональд 1 0.03
Кубо Юя 1 0.03
Хагглунд Ник 1 0.03
Харрис Кельвин 1 0.03
Ian Murphy 1 0.03
Пауэлл Альвас 0 0
Баджи Доминик 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Кэмерон Джефф 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Нельсон Джон 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jhon Duran 8 0.24
Шакири Джердан 7 (4) 0.21
Пржибылко Каспер 5 0.15
Мюллер Крис 4 0.12
Кцихос Рафаэль 3 0.09
Гутьеррес Брайан 2 0.06
Federico Navarro 2 0.06
Герберс Фабиан 1 0.03
Борнштейн Джонатан 1 0.03
Иванов Станислав III 1 0.03
Омсберг Уайетт 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Оффор Чинонсо 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Хименес Гастон 0 0
Секулич Борис 0 0
Наварро Мигель 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 10 0
Акоста Лусиано 7 1
Блэкетт Тайлер 8 0
Хагглунд Ник 6 1
Кэмерон Джефф 6 0
Кубо Юя 5 0
Крус Аллан 3 1
Морено Хуниор 4 0
Пауэлл Альвас 4 0
Барреаль Альваро 4 0
Баджи Доминик 3 0
Brenner da Silva 3 0
Канн Алек 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Сантос Сержио II 0 1
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 9 1
Кцихос Рафаэль 7 1
Federico Navarro 7 1
Jhon Duran 6 1
Хименес Гастон 6 0
Теран Карлос 6 0
Секулич Борис 5 0
Эспиноса Джон 5 0
Гутьеррес Брайан 3 1
Шакири Джердан 4 0
Герберс Фабиан 4 0
Мюллер Крис 4 0
Пинеда Маурисио 4 0
Пржибылко Каспер 3 0
Омсберг Уайетт 2 0
Казас Хавьер 1 0
Jairo Torres 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Andre Reynolds II 1 0
Victor Bezerra 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
21
17 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
4
11%
2
10%
1-15
8
22%
2
10%
16-30
5
14%
3
14%
31-45
6
17%
7
33%
46-60
5
14%
2
10%
61-75
8
22%
5
24%
76-90

Пропущено

28
31
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
2
7%
3
10%
1-15
6
21%
7
23%
16-30
6
21%
5
16%
31-45
4
14%
5
16%
46-60
3
11%
2
6%
61-75
7
25%
9
29%
29%
76-90

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 23
3
15%
2
11%
1-15
2
10%
6
33%
16-30
4
20%
3
17%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
6
30%
4
22%
76-90

Пропущено

29
15
19 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 8
3
10%
0
0%
1-15
7
24%
3
20%
16-30
9
31%
0
0%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
2
7%
4
27%
61-75
3
10%
6
40%
76-90

Забито

56
39
26 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 13
5 Не забивали 13
7
13%
4
10%
1-15
10
18%
8
21%
16-30
9
16%
6
15%
31-45
9
16%
8
21%
46-60
7
13%
4
10%
61-75
14
25%
9
23%
76-90

Пропущено

57
46
33 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 21
5
9%
3
7%
1-15
13
23%
10
22%
16-30
15
26%
5
11%
31-45
9
16%
7
15%
46-60
5
9%
6
13%
61-75
10
18%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 3:1 Интер Майами - Цинциннати 4:4 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 33 18 10 5 68 - 26 64
2. Клёб де Фут Монреаль 33 19 5 9 60 - 49 62
3. Нью-Йорк Ред Буллз 33 14 8 11 48 - 41 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 33 11 13 9 59 - 54 46
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Коламбус Кру 31 10 15 6 43 - 35 45
8. Интер Майами 32 13 6 13 42 - 52 45
9. Шарлотт 32 13 2 17 42 - 48 41
10. Нью-Инглэнд Революшн 33 10 11 12 46 - 49 41
11. Атланта Юнайтед 33 10 10 13 47 - 52 40
12. Чикаго Файр 33 10 8 15 38 - 47 38
13. Торонто 33 9 7 17 49 - 62 34
14. Ди Си Юнайтед 33 7 6 20 34 - 66 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 4 8 62 - 36 61
2. Остин 0:1 33 16 7 10 64 - 47 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
5. Миннесота Юнайтед 0:0 33 13 7 13 46 - 49 46
6. Лос-Анджелес Гэлакси 32 13 7 12 54 - 49 46
7. Портленд Тимберс 32 11 13 8 51 - 48 46
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 33 12 7 14 39 - 55 43
9. Реал Солт-Лейк 32 11 10 11 39 - 43 43
10. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
11. Сиэтл Саундерс 32 12 4 16 45 - 43 40
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 32 9 6 17 40 - 52 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 33 7 11 15 48 - 67 32

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Шарлотт 16 10 0 6 26 - 14 30
4. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
7. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
8. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
9. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
10. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 1:0 17 10 3 4 24 - 20 33
4. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
5. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
6. Остин 0:1 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 16 8 3 5 34 - 24 27
10. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
11. Миннесота Юнайтед 0:0 16 7 5 4 25 - 20 26
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 17 6 7 4 29 - 27 25
13. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
10. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 17 8 2 7 23 - 25 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Миннесота Юнайтед 0:0 17 6 2 9 21 - 29 20
5. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 16 3 1 12 17 - 33 10
12. Ванкувер Уайткэпс 1:0 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 17 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      27'
      Хагглунд Ник получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Цинциннати 2:3 Чикаго Файр онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     