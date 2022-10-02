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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
2:0
Конец матча
Остин
0'
1:0
7' Гол
Голд Райан
18' Желтая карточка
Романа Джохан
57' Желтая карточка
Ринг Александр
2:0
62' Гол
Каваллини Лукас
90' Желтая карточка
Каваллини Лукас
90' Желтая карточка
Фелипе
90' Желтая карточка
Блэкмон Тристан
90' Желтая карточка
Касканте Хулио
90'+7
1
Хасал
Томас
28
Нервински
Джейк
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
19
Грессель
Юлиан
20
Кубас
Андрес
31
Тейберт
Расселл
14
Мартинш
Луиш
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
45
Pedro
Vite
1
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
18
Касканте
Хулио
3
Романа
Джохан
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
77
Ригони
Эмилиано
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Остин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
3:0
М
2:1
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 9 (2) 0.27
Голд Райан 8 (2) 0.24
Рикеттс Тосайн 4 0.12
Уайт Брайан 4 0.12
Дахоме Кристиан 2 0.06
Pedro Vite 2 0.06
Рапосо Райан 2 0.06
Кайседо Дейбер 1 0.03
Веселинович Ранко 1 0.03
Годой Эрик 1 0.03
Кубас Андрес 1 0.03
Блэкмон Тристан 1 0.03
Браун Джавейн 1 0.03
Simon Becher 1 0.03
Гутьеррес Кристиан 0 0
Кроппер Коди 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 21 (3) 0.64
Урути Максимилиано 9 0.27
Фагундес Диего 6 0.18
Финлей Итан 5 0.15
Ринг Александр 4 0.12
Джитте Мусса 4 0.12
Касканте Хулио 3 0.09
Хюсен Дэнни 3 0.09
Габриэльсен Рубен 2 0.06
Даниэль Перейра 2 0.06
Домингес Сесильо 2 0.06
Галлахер Джон 1 0.03
Фелипе 1 0.03
Лима Ник 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Washington Corozo 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Gavin Wolff 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 9 1
Дахоме Кристиан 4 1
Тейберт Расселл 5 0
Голд Райан 5 0
Блэкмон Тристан 5 0
Веселинович Ранко 5 0
Берхальтер Себастьян 5 0
Браун Джавейн 4 0
Юнгвирт Флориан 3 0
Нервински Джейк 1 1
Кубас Андрес 2 0
Кайседо Дейбер 2 0
Бальдисимо Майкл 2 0
Pedro Vite 2 0
Александр Кайо 2 0
Рапосо Райан 2 0
Мартинш Луиш 1 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Кроппер Коди 1 0
Шёпф Алессандро 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Уайт Брайан 1 0
Овусу Леонард 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 8 2
Ринг Александр 7 0
Касканте Хулио 6 0
Урути Максимилиано 6 0
Дриусси Себастьян 6 0
Jhojan Valencia 5 0
Фелипе 5 0
Kipp Keller 3 1
Фагундес Диего 4 0
Габриэльсен Рубен 3 0
Лима Ник 3 0
Галлахер Джон 3 0
Джитте Мусса 1 1
Хименес Эктор 2 0
Стувер Брэд 2 0
Колманич Жан 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Редес Родни 1 0
Романа Джохан 1 0
Gavin Wolff 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
24
6 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
8%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
6
24%
4
17%
61-75
10
40%
6
25%
76-90

Пропущено

20
25
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
10%
3
12%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
3
15%
7
28%
61-75
8
40%
6
24%
76-90

Забито

15
40
10 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
6
40%
5
13%
1-15
1
7%
5
13%
16-30
3
20%
4
10%
31-45
0
0%
7
18%
46-60
2
13%
10
25%
61-75
3
20%
9
23%
76-90

Пропущено

35
23
22 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
8
23%
6
26%
1-15
9
26%
5
22%
16-30
5
14%
2
9%
31-45
3
9%
4
17%
46-60
4
11%
4
17%
61-75
6
17%
2
9%
76-90

Забито

40
64
16 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 40
17 Забивали первыми 15
7 Не забивали 4
8
20%
8
13%
1-15
2
5%
8
13%
16-30
6
15%
8
13%
31-45
3
8%
11
17%
46-60
8
20%
14
22%
61-75
13
33%
15
23%
76-90

Пропущено

55
48
28 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
10
18%
9
19%
1-15
11
20%
9
19%
16-30
7
13%
5
10%
31-45
6
11%
6
13%
46-60
7
13%
11
23%
61-75
14
25%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0
Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1
Остин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Остин - Нэшвилл 1:1 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Нэшвилл - Остин 3:0
Остин - Портленд Тимберс 1:2 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 33 18 10 5 68 - 26 64
2. Клёб де Фут Монреаль 33 19 5 9 60 - 49 62
3. Нью-Йорк Ред Буллз 33 14 8 11 48 - 41 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 33 11 13 9 59 - 54 46
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Коламбус Кру 31 10 15 6 43 - 35 45
8. Интер Майами 32 13 6 13 42 - 52 45
9. Шарлотт 32 13 2 17 42 - 48 41
10. Нью-Инглэнд Революшн 33 10 11 12 46 - 49 41
11. Атланта Юнайтед 33 10 10 13 47 - 52 40
12. Чикаго Файр 33 10 8 15 38 - 47 38
13. Торонто 33 9 7 17 49 - 62 34
14. Ди Си Юнайтед 33 7 6 20 34 - 66 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 4 8 62 - 36 61
2. Остин 33 16 7 10 64 - 48 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Лос-Анджелес Гэлакси 33 13 8 12 55 - 50 47
5. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
6. Портленд Тимберс 32 11 13 8 51 - 48 46
7. Миннесота Юнайтед 33 13 6 14 46 - 51 45
8. Реал Солт-Лейк 33 11 11 11 40 - 44 44
9. Ванкувер Уайткэпс 33 12 7 14 40 - 55 43
10. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
11. Сиэтл Саундерс 32 12 4 16 45 - 43 40
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 33 8 10 15 50 - 67 34
14. Хьюстон Динамо 32 9 6 17 40 - 52 33

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Шарлотт 16 10 0 6 26 - 14 30
4. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
7. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
8. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
9. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
10. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 17 10 3 4 25 - 20 33
4. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
5. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 17 8 4 5 35 - 25 28
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 7 6 4 31 - 27 27
11. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
12. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
13. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
10. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 17 8 2 7 23 - 26 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 17 6 1 10 21 - 31 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 16 3 1 12 17 - 33 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 17 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    97'
    Касканте Хулио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    97'
    Тристан Блэкмон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    91'
    Фелипе Мартинс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    91'
    Каваллини Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Даниэль Перейра уходит с поля. Редес Родни выходит вместо него
  • 85'
    Тейберт Расселл уходит с поля. Леонард Овусу выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      57'
      Ринг Александр получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      18'
      Хоан Романа получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Голд Райан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 2:0 Остин онлайн

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