Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
2:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолГолд Райан
18' Желтая карточкаРомана Джохан
57' Желтая карточкаРинг Александр
2:0
62' ГолКаваллини Лукас
90' Желтая карточкаКаваллини Лукас
90' Желтая карточкаФелипе
90' Желтая карточкаБлэкмон Тристан
90' Желтая карточкаКасканте Хулио
90'+7
Ход матча
7'
1:0
18'
57'
62'
2:0
73'
90'
90'
90'
90'
20
Кубас
Андрес
14
Мартинш
Луиш
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
45
Pedro
Vite
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мартинш ЛуишПолузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
45 Pedro ViteНападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
-
27 Рапосо РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Колманич ЖанЗащитник
-
24 Лима НикЗащитник
-
22 ФелипеПолузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
-
15 Kipp Keller
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Остин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|9 (2)
|0.27
|Голд Райан
|8 (2)
|0.24
|Рикеттс Тосайн
|4
|0.12
|Уайт Брайан
|4
|0.12
|Дахоме Кристиан
|2
|0.06
|Pedro Vite
|2
|0.06
|Рапосо Райан
|2
|0.06
|Кайседо Дейбер
|1
|0.03
|Веселинович Ранко
|1
|0.03
|Годой Эрик
|1
|0.03
|Кубас Андрес
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|1
|0.03
|Браун Джавейн
|1
|0.03
|Simon Becher
|1
|0.03
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Кроппер Коди
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|21 (3)
|0.64
|Урути Максимилиано
|9
|0.27
|Фагундес Диего
|6
|0.18
|Финлей Итан
|5
|0.15
|Ринг Александр
|4
|0.12
|Джитте Мусса
|4
|0.12
|Касканте Хулио
|3
|0.09
|Хюсен Дэнни
|3
|0.09
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.06
|Даниэль Перейра
|2
|0.06
|Домингес Сесильо
|2
|0.06
|Галлахер Джон
|1
|0.03
|Фелипе
|1
|0.03
|Лима Ник
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Washington Corozo
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
|Gavin Wolff
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|9
|1
|Дахоме Кристиан
|4
|1
|Тейберт Расселл
|5
|0
|Голд Райан
|5
|0
|Блэкмон Тристан
|5
|0
|Веселинович Ранко
|5
|0
|Берхальтер Себастьян
|5
|0
|Браун Джавейн
|4
|0
|Юнгвирт Флориан
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Кубас Андрес
|2
|0
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|Бальдисимо Майкл
|2
|0
|Pedro Vite
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Кроппер Коди
|1
|0
|Шёпф Алессандро
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Овусу Леонард
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|8
|2
|Ринг Александр
|7
|0
|Касканте Хулио
|6
|0
|Урути Максимилиано
|6
|0
|Дриусси Себастьян
|6
|0
|Jhojan Valencia
|5
|0
|Фелипе
|5
|0
|Kipp Keller
|3
|1
|Фагундес Диего
|4
|0
|Габриэльсен Рубен
|3
|0
|Лима Ник
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Джитте Мусса
|1
|1
|Хименес Эктор
|2
|0
|Стувер Брэд
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Романа Джохан
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
24
6 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
8%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
6
24%
4
17%
61-75
10
40%
6
25%
76-90
Пропущено
20
25
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
10%
3
12%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
3
15%
7
28%
61-75
8
40%
6
24%
76-90
Забито
15
40
10 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
6
40%
5
13%
1-15
1
7%
5
13%
16-30
3
20%
4
10%
31-45
0
0%
7
18%
46-60
2
13%
10
25%
61-75
3
20%
9
23%
76-90
Пропущено
35
23
22 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
8
23%
6
26%
1-15
9
26%
5
22%
16-30
5
14%
2
9%
31-45
3
9%
4
17%
46-60
4
11%
4
17%
61-75
6
17%
2
9%
76-90
Забито
40
64
16 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 40
17 Забивали первыми 15
7 Не забивали 4
8
20%
8
13%
1-15
2
5%
8
13%
16-30
6
15%
8
13%
31-45
3
8%
11
17%
46-60
8
20%
14
22%
61-75
13
33%
15
23%
76-90
Пропущено
55
48
28 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
10
18%
9
19%
1-15
11
20%
9
19%
16-30
7
13%
5
10%
31-45
6
11%
6
13%
46-60
7
13%
11
23%
61-75
14
25%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0
Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Чикаго Файр 1:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1
Остин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Остин - Нэшвилл 1:1 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Нэшвилл - Остин 3:0
Остин - Портленд Тимберс 1:2 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|33
|18
|10
|5
|68 - 26
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|33
|19
|5
|9
|60 - 49
|62
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|14
|8
|11
|48 - 41
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|33
|11
|13
|9
|59 - 54
|46
|6.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|7.
|Коламбус Кру
|31
|10
|15
|6
|43 - 35
|45
|8.
|Интер Майами
|32
|13
|6
|13
|42 - 52
|45
|9.
|Шарлотт
|32
|13
|2
|17
|42 - 48
|41
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|10
|11
|12
|46 - 49
|41
|11.
|Атланта Юнайтед
|33
|10
|10
|13
|47 - 52
|40
|12.
|Чикаго Файр
|33
|10
|8
|15
|38 - 47
|38
|13.
|Торонто
|33
|9
|7
|17
|49 - 62
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|33
|7
|6
|20
|34 - 66
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|31
|19
|4
|8
|62 - 36
|61
|2.
|Остин
|33
|16
|7
|10
|64 - 48
|55
|3.
|Даллас
|33
|13
|11
|9
|46 - 36
|50
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|13
|8
|12
|55 - 50
|47
|5.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|6.
|Портленд Тимберс
|32
|11
|13
|8
|51 - 48
|46
|7.
|Миннесота Юнайтед
|33
|13
|6
|14
|46 - 51
|45
|8.
|Реал Солт-Лейк
|33
|11
|11
|11
|40 - 44
|44
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|12
|7
|14
|40 - 55
|43
|10.
|Колорадо Рэпидс
|33
|11
|9
|13
|45 - 56
|42
|11.
|Сиэтл Саундерс
|32
|12
|4
|16
|45 - 43
|40
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|33
|8
|10
|15
|50 - 67
|34
|14.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|6
|17
|40 - 52
|33
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Шарлотт
|16
|10
|0
|6
|26 - 14
|30
|4.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|7.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|9.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|10.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|5.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|12.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|13.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|16
|5
|7
|4
|22 - 27
|22
|5.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|11.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|16
|3
|1
|12
|17 - 33
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|17 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10