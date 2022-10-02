Тур: 1. Стадион: Dignity Health Sports Park.
0:1
Второй тайм: 59'
Ход матча
17'
0:0
25'
0:1
45'
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
88
Охеда
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласНападающий
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
-
88 Охеда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
-
81 Tomas Gomez
-
26 Diego Luna
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
42 матча
42.9%
21.4%
35.7%
18 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.2%
45.2%
28.6%
11 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
31%
35.7%
33.3%
13 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|17 (3)
|0.52
|Йовелич Деян
|10 (2)
|0.3
|Грандсир Самуэль
|3
|0.09
|Альварес Эфраин
|3
|0.09
|Равелсон Райан
|3
|0.09
|Коста Дуглас
|3
|0.09
|Бругман Гастон
|3
|0.09
|Васкес Виктор II
|2
|0.06
|Дельгадо Марко
|2 (1)
|0.06
|Пуч Рикард
|2 (1)
|0.06
|Эдвардс Рахим
|1
|0.03
|Кабрал Кевин
|1
|0.03
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.03
|Daniel Aguirre
|1
|0.03
|Кулибали Сега
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Касерес Мартин
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордова Серхио
|9
|0.27
|Саварино Джефферсон
|6
|0.18
|Мерам Джастин
|3
|0.09
|Вуд Бобби
|3
|0.09
|Джулио Андерсон
|3
|0.09
|Глэд Джастин
|3
|0.09
|Чанг Майкель
|2
|0.06
|Броди Эндрю
|2
|0.06
|Руис Пабло
|2 (1)
|0.06
|Шмитт Тейт
|2
|0.06
|Сильва Марсело
|2
|0.06
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.03
|Крейлах Дамир
|1
|0.03
|Каппелхоф Йохан
|1
|0.03
|Эррера Аарон
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|8
|0
|Чичарито
|7
|0
|Уильямс Дэррик
|7
|0
|Коста Дуглас
|3
|2
|Депай Ник
|6
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Эдвардс Рахим
|5
|0
|Гаспер Чейз
|5
|0
|Араухо Хулиан
|5
|0
|Васкес Виктор II
|4
|0
|Равелсон Райан
|4
|0
|Грандсир Самуэль
|4
|0
|Бругман Гастон
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|1
|1
|Бонд Джонатан
|2
|0
|Альварес Эфраин
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Пуч Рикард
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|9
|0
|Jasper Loeffelsend
|7
|0
|Эррера Аарон
|5
|1
|Глэд Джастин
|6
|0
|Сильва Марсело
|5
|0
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Мерам Джастин
|4
|0
|Шмитт Тейт
|4
|0
|Макмат Зак
|3
|0
|Чанг Майкель
|3
|0
|Луис Эвертон
|3
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Саварино Джефферсон
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Беслер Ник
|2
|0
|Холт Эрик
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
15
15 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 2
18 Не забивали 23
6
18%
0
0%
1-15
4
12%
1
7%
16-30
5
15%
3
20%
31-45
4
12%
2
13%
46-60
3
9%
4
27%
61-75
12
35%
5
33%
76-90
Пропущено
24
29
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
6
25%
7
24%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
21%
5
17%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
5
21%
6
21%
61-75
3
13%
6
21%
76-90
Забито
19
24
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
6
32%
4
17%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
3
16%
7
29%
29%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
7
37%
4
17%
76-90
Пропущено
26
14
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
2
8%
3
21%
1-15
5
19%
3
21%
16-30
3
12%
1
7%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
7
27%
1
7%
61-75
6
23%
5
36%
76-90
Забито
53
39
23 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
12
23%
4
10%
1-15
5
9%
4
10%
16-30
6
11%
6
15%
31-45
7
13%
9
23%
46-60
4
8%
7
18%
61-75
19
36%
9
23%
76-90
Пропущено
50
43
23 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
8
16%
10
23%
1-15
7
14%
3
7%
16-30
8
16%
6
14%
31-45
6
12%
6
14%
46-60
12
24%
7
16%
61-75
9
18%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|33
|18
|10
|5
|68 - 26
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|33
|19
|5
|9
|60 - 49
|62
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|14
|8
|11
|48 - 41
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|33
|11
|13
|9
|59 - 54
|46
|6.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|7.
|Коламбус Кру
|31
|10
|15
|6
|43 - 35
|45
|8.
|Интер Майами
|32
|13
|6
|13
|42 - 52
|45
|9.
|Шарлотт
|32
|13
|2
|17
|42 - 48
|41
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|10
|11
|12
|46 - 49
|41
|11.
|Атланта Юнайтед
|33
|10
|10
|13
|47 - 52
|40
|12.
|Чикаго Файр
|33
|10
|8
|15
|38 - 47
|38
|13.
|Торонто
|33
|9
|7
|17
|49 - 62
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|33
|7
|6
|20
|34 - 66
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|31
|19
|4
|8
|62 - 36
|61
|2.
|Остин
|0:2
|33
|16
|7
|10
|64 - 48
|55
|3.
|Даллас
|33
|13
|11
|9
|46 - 36
|50
|4.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|33
|12
|10
|11
|40 - 43
|46
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|33
|13
|7
|13
|54 - 50
|46
|7.
|Портленд Тимберс
|32
|11
|13
|8
|51 - 48
|46
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:2
|33
|13
|6
|14
|46 - 51
|45
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|33
|12
|7
|14
|40 - 55
|43
|10.
|Колорадо Рэпидс
|33
|11
|9
|13
|45 - 56
|42
|11.
|Сиэтл Саундерс
|32
|12
|4
|16
|45 - 43
|40
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0
|33
|8
|10
|15
|50 - 67
|34
|14.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|6
|17
|40 - 52
|33
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Шарлотт
|16
|10
|0
|6
|26 - 14
|30
|4.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|7.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|9.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|10.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|5.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|6.
|Остин
|0:2
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|17
|8
|3
|6
|34 - 25
|27
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|12.
|Миннесота Юнайтед
|0:2
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|13.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|16
|5
|7
|4
|22 - 27
|22
|5.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|11.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:2
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:2
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|4
|5
|8
|16 - 29
|17
|8.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|16
|3
|1
|12
|17 - 33
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|17 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10