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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
1:1
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
0:0
17' Не забитый пенальти
Пуч Рикард
0:1
25' Гол
Кордова Серхио
45' Желтая карточка
Чичарито
1:1
68' Пенальти
Коста Дуглас
90' Желтая карточка
Diego Luna
90' Желтая карточка
Касерес Мартин
90'+8
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
22
Касерес
Мартин
44
Эдвардс
Рахим
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
6
Пуч
Рикард
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
11
Грандсир
Самуэль
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
88
Охеда
Брайан
12
Колдуэлл
Скотт
28
Jasper
Loeffelsend
36
Овьедо
Брайан
11
Саварино
Джефферсон
10
Кордова
Серхио
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

42 матча

42.9%
21.4%
35.7%
18 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.2%
45.2%
28.6%
11 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

31%
35.7%
33.3%
13 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
1:2
М
2:1
М
6:2
М
3:0
М
1:1
М
2:5
М
1:2
М
3:1
М
3:3
М
5:2
М
3:0
ОК
1:0
М
1:0
М
0:0
М
5:0
М
0:0
М
1:0
М
1:1
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
4:2
М
3:1
М
0:2
М
1:2
М
3:2
М
3:1
М
2:1
М
4:1
М
1:0
М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
2:2
М
2:2
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 17 (3) 0.52
Йовелич Деян 10 (2) 0.3
Коста Дуглас 4 (1) 0.12
Грандсир Самуэль 3 0.09
Альварес Эфраин 3 0.09
Равелсон Райан 3 0.09
Бругман Гастон 3 0.09
Васкес Виктор II 2 0.06
Дельгадо Марко 2 (1) 0.06
Пуч Рикард 2 (1) 0.06
Эдвардс Рахим 1 0.03
Кабрал Кевин 1 0.03
Кьестан Саша 1 (1) 0.03
Daniel Aguirre 1 0.03
Кулибали Сега 1 0.03
Араухо Хулиан 0 0
Касерес Мартин 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 9 0.27
Саварино Джефферсон 6 0.18
Мерам Джастин 3 0.09
Вуд Бобби 3 0.09
Джулио Андерсон 3 0.09
Глэд Джастин 3 0.09
Чанг Майкель 2 0.06
Броди Эндрю 2 0.06
Руис Пабло 2 (1) 0.06
Шмитт Тейт 2 0.06
Сильва Марсело 2 0.06
Jasper Loeffelsend 1 0.03
Крейлах Дамир 1 0.03
Каппелхоф Йохан 1 0.03
Эррера Аарон 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 8 0
Чичарито 7 0
Уильямс Дэррик 7 0
Коста Дуглас 3 2
Депай Ник 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Эдвардс Рахим 5 0
Гаспер Чейз 5 0
Араухо Хулиан 5 0
Васкес Виктор II 4 0
Равелсон Райан 4 0
Грандсир Самуэль 4 0
Бругман Гастон 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Бонд Джонатан 2 0
Альварес Эфраин 2 0
Касерес Мартин 1 0
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0
Пуч Рикард 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 9 0
Jasper Loeffelsend 7 0
Эррера Аарон 5 1
Глэд Джастин 6 0
Сильва Марсело 5 0
Колдуэлл Скотт 5 0
Мерам Джастин 4 0
Шмитт Тейт 4 0
Макмат Зак 3 0
Чанг Майкель 3 0
Луис Эвертон 3 0
Кордова Серхио 2 0
Саварино Джефферсон 2 0
Броди Эндрю 2 0
Беслер Ник 2 0
Холт Эрик 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Джулио Андерсон 1 0
Diego Luna 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
16
15 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
18 Не забивали 23
6
17%
0
0%
1-15
4
11%
2
13%
16-30
5
14%
3
19%
31-45
4
11%
2
13%
46-60
4
11%
4
25%
61-75
12
34%
5
31%
76-90

Пропущено

25
30
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
6
24%
7
23%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
20%
5
17%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
5
20%
7
23%
61-75
3
12%
6
20%
76-90

Забито

19
24
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
6
32%
4
17%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
3
16%
7
29%
29%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
7
37%
4
17%
76-90

Пропущено

26
14
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
2
8%
3
21%
1-15
5
19%
3
21%
16-30
3
12%
1
7%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
7
27%
1
7%
61-75
6
23%
5
36%
76-90

Забито

54
40
23 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 14
7 Не забивали 10
12
22%
4
10%
1-15
5
9%
5
13%
16-30
6
11%
6
15%
31-45
7
13%
9
23%
46-60
5
9%
7
18%
61-75
19
35%
9
23%
76-90

Пропущено

51
44
24 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
8
16%
10
23%
1-15
8
16%
3
7%
16-30
8
16%
6
14%
31-45
6
12%
6
14%
46-60
12
24%
8
18%
61-75
9
18%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 33 18 10 5 68 - 26 64
2. Клёб де Фут Монреаль 33 19 5 9 60 - 49 62
3. Нью-Йорк Ред Буллз 33 14 8 11 48 - 41 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 33 11 13 9 59 - 54 46
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Коламбус Кру 31 10 15 6 43 - 35 45
8. Интер Майами 32 13 6 13 42 - 52 45
9. Шарлотт 32 13 2 17 42 - 48 41
10. Нью-Инглэнд Революшн 33 10 11 12 46 - 49 41
11. Атланта Юнайтед 33 10 10 13 47 - 52 40
12. Чикаго Файр 33 10 8 15 38 - 47 38
13. Торонто 33 9 7 17 49 - 62 34
14. Ди Си Юнайтед 33 7 6 20 34 - 66 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 4 8 62 - 36 61
2. Остин 33 16 7 10 64 - 48 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Лос-Анджелес Гэлакси 33 13 8 12 55 - 50 47
5. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
6. Портленд Тимберс 32 11 13 8 51 - 48 46
7. Миннесота Юнайтед 33 13 6 14 46 - 51 45
8. Реал Солт-Лейк 33 11 11 11 40 - 44 44
9. Ванкувер Уайткэпс 33 12 7 14 40 - 55 43
10. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
11. Сиэтл Саундерс 32 12 4 16 45 - 43 40
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 33 8 10 15 50 - 67 34
14. Хьюстон Динамо 32 9 6 17 40 - 52 33

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Шарлотт 16 10 0 6 26 - 14 30
4. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
7. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
8. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
9. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
10. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 17 10 3 4 25 - 20 33
4. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
5. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 17 8 4 5 35 - 25 28
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 7 6 4 31 - 27 27
11. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
12. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
13. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
10. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 17 8 2 7 23 - 26 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 17 6 1 10 21 - 31 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 16 3 1 12 17 - 33 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 17 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      46'
      Чичарито получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Кордова Серхио бьет в цель!
    • Описание гола
      17'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Пуч Рикард пробил пенальти, но не смог забить!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк онлайн

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