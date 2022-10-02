Тур: 1. Стадион: Провиденс.
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
48' Желтая карточкаПаредес Кристиан
0:1
51' ГолВела Карлос
57' Желтая карточкаСегура Эдди
63' Желтая карточкаЖупарич Дарио
1:1
81' ГолАсприлья Дайрон
90' Желтая карточкаБлессинг Латиф
Ход матча
48'
51'
0:1
57'
63'
81'
90'
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
16
Крепо
Максим
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
44 Лориа МарвинЗащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
-
24 David Ayala
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэйл ГаретНападающий
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
История личных встреч
Портленд Тимберс
Лос-Анджелес
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Незгода Ярослав
|9
|0.27
|Бланко Себастьян
|7 (1)
|0.21
|Santiago Moreno
|7 (3)
|0.21
|Асприлья Дайрон
|7 (4)
|0.21
|Туилома Билл
|6
|0.18
|Чара Йимми
|4
|0.12
|Паредес Кристиан
|3 (1)
|0.09
|Лориа Марвин
|2
|0.06
|Nathan Fogaca
|2
|0.06
|Ванранкин Хосе Карлос
|1
|0.03
|Макгро Зак
|1
|0.03
|Мора Фелипе
|1 (1)
|0.03
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|16 (1)
|0.5
|Вела Карлос
|12 (4)
|0.38
|Сифуэнтес Хосе
|7
|0.22
|Опоку Квадво
|7
|0.22
|Холлингсхед Райан
|6
|0.19
|Акоста Келлин
|2
|0.06
|Мурильо Хесус
|2
|0.06
|Родригес Брайан II
|2
|0.06
|Мусовски Дэниел
|2
|0.06
|Бэйл Гарет
|2
|0.06
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.06
|Паласиос Диего
|1
|0.03
|Эскобар Франко
|1
|0.03
|Фалл Мамаду
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|Браво Клаудио III
|7
|1
|Чара Диего
|8
|0
|Асприлья Дайрон
|8
|0
|Уильямсон Эрик
|8
|0
|Туилома Билл
|5
|1
|Бланко Себастьян
|6
|0
|Мабьяла Ларрис
|6
|0
|Чара Йимми
|6
|0
|Жупарич Дарио
|6
|0
|Паредес Кристиан
|6
|0
|Макгро Зак
|5
|0
|Santiago Moreno
|2
|0
|David Ayala
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Nathan Fogaca
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сифуэнтес Хосе
|8
|0
|Акоста Келлин
|7
|0
|Мурильо Хесус
|7
|0
|Паласиос Диего
|7
|0
|Санчес Илье
|5
|1
|Фалл Мамаду
|6
|0
|Аранго Кристиан
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|1
|Крепо Максим
|3
|0
|Эскобар Франко
|3
|0
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Вела Карлос
|2
|0
|Сегура Эдди
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Daniel Crisostomo
|1
|0
|Родригес Брайан II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
23
8 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
3%
1
4%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
8
28%
6
26%
46-60
5
17%
2
9%
61-75
8
28%
7
30%
76-90
Пропущено
15
22
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
20%
4
18%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
3
20%
7
32%
31-45
4
27%
4
18%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
1
7%
4
18%
76-90
Забито
23
40
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 12
18 Не забивали 15
1
4%
4
10%
1-15
4
17%
4
10%
16-30
2
9%
7
18%
31-45
5
22%
8
20%
46-60
5
22%
9
23%
61-75
6
26%
8
20%
76-90
Пропущено
32
13
16 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
1
3%
3
23%
1-15
6
19%
3
23%
16-30
9
28%
2
15%
31-45
2
6%
1
8%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
10
31%
3
23%
76-90
Забито
52
63
15 В 1-м тайме 23
37 Во 2-м тайме 40
15 Забивали первыми 18
4 Не забивали 2
2
4%
5
8%
1-15
6
12%
8
13%
16-30
7
13%
10
16%
31-45
13
25%
14
22%
46-60
10
19%
11
17%
61-75
14
27%
15
24%
76-90
Пропущено
47
35
23 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 22
4
9%
7
20%
1-15
7
15%
5
14%
16-30
12
26%
9
26%
31-45
6
13%
5
14%
46-60
7
15%
2
6%
61-75
11
23%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|33
|18
|10
|5
|68 - 26
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|33
|19
|5
|9
|60 - 49
|62
|3.
|Нью-Йорк Сити
|33
|15
|7
|11
|55 - 40
|52
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|14
|8
|11
|48 - 41
|50
|5.
|Цинциннати
|33
|11
|13
|9
|59 - 54
|46
|6.
|Орландо Сити
|32
|13
|6
|13
|41 - 48
|45
|7.
|Коламбус Кру
|31
|10
|15
|6
|43 - 35
|45
|8.
|Интер Майами
|32
|13
|6
|13
|42 - 52
|45
|9.
|Шарлотт
|32
|13
|2
|17
|42 - 48
|41
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|10
|11
|12
|46 - 49
|41
|11.
|Атланта Юнайтед
|33
|10
|10
|13
|47 - 52
|40
|12.
|Чикаго Файр
|33
|10
|8
|15
|38 - 47
|38
|13.
|Торонто
|33
|9
|7
|17
|49 - 62
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|33
|7
|6
|20
|34 - 66
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:1
|32
|19
|5
|8
|63 - 37
|62
|2.
|Остин
|33
|16
|7
|10
|64 - 48
|55
|3.
|Даллас
|33
|13
|11
|9
|46 - 36
|50
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|13
|8
|12
|55 - 50
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|1:1
|33
|11
|14
|8
|52 - 49
|47
|6.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|7.
|Миннесота Юнайтед
|33
|13
|6
|14
|46 - 51
|45
|8.
|Реал Солт-Лейк
|33
|11
|11
|11
|40 - 44
|44
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|12
|7
|14
|40 - 55
|43
|10.
|Колорадо Рэпидс
|33
|11
|9
|13
|45 - 56
|42
|11.
|Сиэтл Саундерс
|32
|12
|4
|16
|45 - 43
|40
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|33
|8
|10
|15
|50 - 67
|34
|14.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|6
|17
|40 - 52
|33
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Шарлотт
|16
|10
|0
|6
|26 - 14
|30
|4.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|7.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|9.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|10.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:1
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|5.
|Портленд Тимберс
|1:1
|17
|8
|7
|2
|28 - 18
|31
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|12.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|13.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|16
|5
|7
|4
|22 - 27
|22
|5.
|Орландо Сити
|16
|5
|6
|5
|17 - 21
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|11.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|1:1
|16
|6
|3
|7
|24 - 23
|21
|4.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|1:1
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|16
|3
|1
|12
|17 - 33
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|17 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10