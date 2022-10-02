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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
1:2
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
48' Желтая карточка
Паредес Кристиан
0:1
51' Гол
Вела Карлос
57' Желтая карточка
Сегура Эдди
63' Желтая карточка
Жупарич Дарио
1:1
81' Гол
Асприлья Дайрон
90' Желтая карточка
Блессинг Латиф
1:2
90' Гол
Буанга Денис
90'+9
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
13
Жупарич
Дарио
33
Мабьяла
Ларрис
29
Juan
Mosquera
30
Santiago
Moreno
21
Чара
Диего
5
Браво
Клаудио
III
22
Паредес
Кристиан
27
Асприлья
Дайрон
11
Незгода
Ярослав
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
4
Сегура
Эдди
3
Мурильо
Хесус
12
Паласиос
Диего
23
Акоста
Келлин
6
Санчес
Илье
20
Сифуэнтес
Хосе
10
Вела
Карлос
9
Аранго
Кристиан
99
Буанга
Денис
Портленд Тимберс
3-4-3
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Портленд Тимберс
Лос-Анджелес

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ОК
2:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
4:2
М
2:2
ОК
0:1
М
2:3
М
4:1
ОК
3:2
М
0:0
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Незгода Ярослав 9 0.27
Асприлья Дайрон 8 (4) 0.24
Бланко Себастьян 7 (1) 0.21
Santiago Moreno 7 (3) 0.21
Туилома Билл 6 0.18
Чара Йимми 4 0.12
Паредес Кристиан 3 (1) 0.09
Лориа Марвин 2 0.06
Nathan Fogaca 2 0.06
Ванранкин Хосе Карлос 1 0.03
Макгро Зак 1 0.03
Мора Фелипе 1 (1) 0.03
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 16 (1) 0.5
Вела Карлос 12 (4) 0.38
Сифуэнтес Хосе 7 0.22
Опоку Квадво 7 0.22
Холлингсхед Райан 6 0.19
Акоста Келлин 2 0.06
Мурильо Хесус 2 0.06
Родригес Брайан II 2 0.06
Мусовски Дэниел 2 0.06
Бэйл Гарет 2 0.06
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.06
Паласиос Диего 1 0.03
Эскобар Франко 1 0.03
Фалл Мамаду 1 0.03
Санчес Илье 1 0.03
Буанга Денис 1 0.03
Кьеллини Джорджо 0 0
Блессинг Латиф 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 8 2
Браво Клаудио III 7 1
Чара Диего 8 0
Асприлья Дайрон 8 0
Уильямсон Эрик 8 0
Туилома Билл 5 1
Бланко Себастьян 6 0
Мабьяла Ларрис 6 0
Чара Йимми 6 0
Жупарич Дарио 6 0
Паредес Кристиан 6 0
Макгро Зак 5 0
Santiago Moreno 2 0
David Ayala 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Nathan Fogaca 1 0
Justin Rasmussen 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сифуэнтес Хосе 8 0
Акоста Келлин 7 0
Мурильо Хесус 7 0
Паласиос Диего 7 0
Санчес Илье 5 1
Фалл Мамаду 6 0
Аранго Кристиан 5 0
Холлингсхед Райан 3 1
Крепо Максим 3 0
Эскобар Франко 3 0
Ибеага Себастьен 3 0
Анри Дониэл 2 0
Вела Карлос 2 0
Блессинг Латиф 2 0
Сегура Эдди 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
25
8 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
1
3%
1
4%
1-15
2
7%
4
16%
16-30
5
17%
3
12%
31-45
8
27%
7
28%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
9
30%
8
32%
76-90

Пропущено

17
23
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
18%
4
17%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
18%
7
30%
31-45
5
29%
29%
4
17%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
2
12%
5
22%
76-90

Забито

23
40
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
1
4%
4
10%
1-15
4
17%
4
10%
16-30
2
9%
7
18%
31-45
5
22%
8
20%
46-60
5
22%
9
23%
61-75
6
26%
8
20%
76-90

Пропущено

32
13
16 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
1
3%
3
23%
1-15
6
19%
3
23%
16-30
9
28%
2
15%
31-45
2
6%
1
8%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
10
31%
3
23%
76-90

Забито

53
65
15 В 1-м тайме 23
38 Во 2-м тайме 42
15 Забивали первыми 19
4 Не забивали 2
2
4%
5
8%
1-15
6
11%
8
12%
16-30
7
13%
10
15%
31-45
13
25%
15
23%
46-60
10
19%
11
17%
61-75
15
28%
16
25%
76-90

Пропущено

49
36
23 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 23
4
8%
7
19%
1-15
7
14%
5
14%
16-30
12
24%
9
25%
31-45
7
14%
5
14%
46-60
7
14%
2
6%
61-75
12
24%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 33 18 10 5 68 - 26 64
2. Клёб де Фут Монреаль 33 19 5 9 60 - 49 62
3. Нью-Йорк Сити 33 15 7 11 55 - 40 52
4. Нью-Йорк Ред Буллз 33 14 8 11 48 - 41 50
5. Цинциннати 33 11 13 9 59 - 54 46
6. Орландо Сити 32 13 6 13 41 - 48 45
7. Коламбус Кру 31 10 15 6 43 - 35 45
8. Интер Майами 32 13 6 13 42 - 52 45
9. Шарлотт 32 13 2 17 42 - 48 41
10. Нью-Инглэнд Революшн 33 10 11 12 46 - 49 41
11. Атланта Юнайтед 33 10 10 13 47 - 52 40
12. Чикаго Файр 33 10 8 15 38 - 47 38
13. Торонто 33 9 7 17 49 - 62 34
14. Ди Си Юнайтед 33 7 6 20 34 - 66 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 32 20 4 8 64 - 37 64
2. Остин 33 16 7 10 64 - 48 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Лос-Анджелес Гэлакси 33 13 8 12 55 - 50 47
5. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
6. Портленд Тимберс 33 11 13 9 52 - 50 46
7. Миннесота Юнайтед 33 13 6 14 46 - 51 45
8. Реал Солт-Лейк 33 11 11 11 40 - 44 44
9. Ванкувер Уайткэпс 33 12 7 14 40 - 55 43
10. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
11. Сиэтл Саундерс 33 12 4 17 45 - 44 40
12. Спортинг Канзас-Сити 33 11 7 15 41 - 52 40
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 33 8 10 15 50 - 67 34
14. Хьюстон Динамо 32 9 6 17 40 - 52 33

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 17 10 4 3 37 - 19 34
3. Шарлотт 16 10 0 6 26 - 14 30
4. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
7. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
8. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
9. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
10. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 17 10 3 4 25 - 20 33
4. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
5. Портленд Тимберс 17 8 6 3 28 - 19 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
9. Спортинг Канзас-Сити 17 9 2 6 25 - 17 29
10. Лос-Анджелес Гэлакси 17 8 4 5 35 - 25 28
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 7 6 4 31 - 27 27
12. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
13. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 16 5 6 5 17 - 21 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
10. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 17 8 2 7 23 - 26 26
2. Лос-Анджелес 16 7 2 7 25 - 23 23
3. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
4. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 17 6 1 10 21 - 31 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Сиэтл Саундерс 17 3 2 12 18 - 27 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 16 3 1 12 17 - 33 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 17 (5)
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Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес онлайн

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