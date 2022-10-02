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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
1:0
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
28' Желтая карточка
Томми Эрик
1:0
41' Гол
William Agada
49' Желтая карточка
Арреага Хавьер
77' Желтая карточка
Атенсио Джошуа
90'+6
1
Пульскемп
Джон
8
Зуси
Грэм
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
2
Свит
Бен
15
Эспиноза
Роджер
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
7
Рассел
Джонни
23
William
Agada
20
Саллой
Даниэль
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
75
Лейва
Дэнни
84
Атенсио
Джошуа
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
11
Руснак
Альберт
13
Моррис
Джордан
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Сиэтл Саундерс

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

М
3:0
М
1:2
М
1:2
М
1:3
М
2:3
М
3:2
М
3:1
М
2:2
М
1:0
М
3:0
М
1:0
М
3:0
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
0:0
М
1:0
М
0:1
ОК
1:1
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
William Agada 8 0.24
Рассел Джонни 8 (3) 0.24
Саллой Даниэль 7 0.21
Вальтер Реми 3 0.09
Томми Эрик 3 0.09
Эрнандес Фелипе 2 0.06
Эспиноза Роджер 2 0.06
Фонтас Андреу 2 0.06
Зуси Грэм 1 0.03
Шелтон Кири 1 0.03
Ционис Маринос 1 0.03
Володер Роберт 1 0.03
Свит Бен 0 0
Дюк Кэмерон 0 0
Росель Ориоль 0 0
Kayden Pierre 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 9 (1) 0.27
Моррис Джордан 7 0.21
Лодейро Николас 5 (4) 0.15
Ролдан Кристиан 4 0.12
Монтеро Фреди 4 (1) 0.12
Брюин Уилл 3 0.09
Руснак Альберт 3 0.09
Рольдан Александер 1 0.03
Толо Нуху 1 0.03
Роу Келин 1 0.03
Гомес Еймар 1 0.03
Joao Paulo I 1 0.03
Арреага Хавьер 1 0.03
Dylan Teves 1 0.03
Медранда Джимми 0 0
Leo Chu 0 0
Лейва Дэнни 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 11 1
Фонтас Андреу 6 1
Росель Ориоль 4 1
Дюк Кэмерон 4 1
Рассел Джонни 4 0
Исима-Мирен Николя 4 0
Свит Бен 4 0
Форд Кортни 4 0
Саллой Даниэль 2 1
Вальтер Реми 3 0
Володер Роберт 1 1
Эрнандес Фелипе 2 0
Нденбе Логан 2 0
William Agada 2 0
Зуси Грэм 1 0
Томми Эрик 1 0
Маури Хосе 1 0
Мелия Тим 1 0
Шелтон Кири 1 0
Kayden Pierre 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роу Келин 6 2
Рольдан Александер 7 1
Jackson Ragen 5 1
Лодейро Николас 6 0
Толо Нуху 5 0
Obed Vargas 5 0
Гомес Еймар 4 0
Арреага Хавьер 4 0
Лейва Дэнни 3 0
Монтеро Фреди 2 0
Брюин Уилл 2 0
Руснак Альберт 2 0
Моррис Джордан 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Атенсио Джошуа 2 0
Медранда Джимми 1 0
Joao Paulo I 1 0
Leo Chu 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
16
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
2
9%
2
13%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
8
35%
3
19%
31-45
3
13%
4
25%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
5
22%
1
6%
76-90

Пропущено

18
28
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
0
0%
2
7%
1-15
3
17%
3
11%
16-30
4
22%
7
25%
31-45
4
22%
5
18%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
6
33%
6
21%
76-90

Забито

16
26
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 19
1
6%
4
15%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
25%
4
15%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
4
25%
6
23%
61-75
2
13%
5
19%
76-90

Пропущено

35
18
11 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
11%
2
11%
1-15
4
11%
5
28%
16-30
3
9%
3
17%
31-45
7
20%
1
6%
46-60
8
23%
3
17%
61-75
9
26%
4
22%
76-90

Забито

39
42
20 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 13
12 Не забивали 9
3
8%
6
14%
1-15
5
13%
5
12%
16-30
12
31%
7
17%
31-45
6
15%
9
21%
46-60
6
15%
9
21%
61-75
7
18%
6
14%
76-90

Пропущено

53
46
18 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 27
4
8%
4
9%
1-15
7
13%
8
17%
16-30
7
13%
10
22%
31-45
11
21%
6
13%
46-60
9
17%
8
17%
61-75
15
28%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Сакраменто Репаблик - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1
Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 33 18 10 5 68 - 26 64
2. Клёб де Фут Монреаль 33 19 5 9 60 - 49 62
3. Нью-Йорк Сити 33 15 7 11 55 - 40 52
4. Нью-Йорк Ред Буллз 33 14 8 11 48 - 41 50
5. Цинциннати 33 11 13 9 59 - 54 46
6. Орландо Сити 32 13 6 13 41 - 48 45
7. Коламбус Кру 31 10 15 6 43 - 35 45
8. Интер Майами 32 13 6 13 42 - 52 45
9. Шарлотт 32 13 2 17 42 - 48 41
10. Нью-Инглэнд Революшн 33 10 11 12 46 - 49 41
11. Атланта Юнайтед 33 10 10 13 47 - 52 40
12. Чикаго Файр 33 10 8 15 38 - 47 38
13. Торонто 33 9 7 17 49 - 62 34
14. Ди Си Юнайтед 33 7 6 20 34 - 66 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 32 20 4 8 64 - 37 64
2. Остин 33 16 7 10 64 - 48 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Лос-Анджелес Гэлакси 33 13 8 12 55 - 50 47
5. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
6. Портленд Тимберс 33 11 13 9 52 - 50 46
7. Миннесота Юнайтед 33 13 6 14 46 - 51 45
8. Реал Солт-Лейк 33 11 11 11 40 - 44 44
9. Ванкувер Уайткэпс 33 12 7 14 40 - 55 43
10. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
11. Сиэтл Саундерс 33 12 4 17 45 - 44 40
12. Спортинг Канзас-Сити 33 11 7 15 41 - 52 40
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 33 8 10 15 50 - 67 34
14. Хьюстон Динамо 32 9 6 17 40 - 52 33

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 17 10 4 3 37 - 19 34
3. Шарлотт 16 10 0 6 26 - 14 30
4. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
7. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
8. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
9. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
10. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 17 10 3 4 25 - 20 33
4. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
5. Портленд Тимберс 17 8 6 3 28 - 19 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
9. Спортинг Канзас-Сити 17 9 2 6 25 - 17 29
10. Лос-Анджелес Гэлакси 17 8 4 5 35 - 25 28
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 7 6 4 31 - 27 27
12. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
13. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 16 5 6 5 17 - 21 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
10. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 17 8 2 7 23 - 26 26
2. Лос-Анджелес 16 7 2 7 25 - 23 23
3. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
4. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 17 6 1 10 21 - 31 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Сиэтл Саундерс 17 3 2 12 18 - 27 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 16 3 1 12 17 - 33 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 17 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - William Agada бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      28'
      Томми Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс онлайн

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