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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
1:2
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
0:1
30' Пенальти
Carlos Ferreira III
0:2
39' Гол
Carlos Ferreira III
48' Желтая карточка
Хадебе Тинейдж
90' Желтая карточка
Банбери Тил
90' Вторая желтая карточка
Хадебе Тинейдж
1:2
90' Гол
Циммерман Уолкер
90'+9
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шакелл
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
8
Леаль
Рэндэлл
54
Дэвис
Шон
II
6
Маккарти
Дакс
14
Шаффельбург
Джейкоб
17
Сапонг
Чарльз
10
Мукхтар
Хани
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
5
Паркер
Тим
17
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
22
Вера
Матиас
20
Карраскилья
Адальберто
11
Бэрд
Кори
23
Кинтеро
Дарвин
10
Пико
Фабрис
9
Carlos
Ferreira
III
Нэшвилл
4-4-2
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Нэшвилл
Хьюстон Динамо

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

М
2:0
М
1:3
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 23 (6) 0.7
Сапонг Чарльз 5 0.15
Циммерман Уолкер 4 0.12
Банбери Тил 4 0.12
David Romney 3 0.09
Леаль Рэндэлл 2 (1) 0.06
Мьюл Алекс 2 0.06
Шаффельбург Джейкоб 2 0.06
Махер Джек 2 0.06
Ловитц Дэниел 1 0.03
Годой Анибал 1 0.03
Дэвис Шон II 1 0.03
Ake Arnaud Loba 1 0.03
Хакенсон Люк 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Уиллис Джо 0 0
Мур Шакелл 0 0
Зубак Итан 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 12 (2) 0.36
Кинтеро Дарвин 8 (1) 0.24
Пико Фабрис 7 (2) 0.21
Карраскилья Адальберто 2 0.06
Бэрд Кори 2 0.06
Стирс Дэниэл 2 0.06
Пашер Тайлер 2 0.06
Thorleif Ulfarsson 2 0.06
Хадебе Тинейдж 2 0.06
Thor Ulfarsson 2 0.06
Дорси Гриффин 1 0.03
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Эррера Эктор 0 0
Зе Карлос 0 0
Джункуа Сэм 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 8 0
Циммерман Уолкер 6 1
Леаль Рэндэлл 7 0
Ловитц Дэниел 6 0
Годой Анибал 5 0
Маккарти Дакс 3 1
Сапонг Чарльз 4 0
Мукхтар Хани 4 0
Анунга Брайан 4 0
Дэвис Шон II 4 0
Миллер Эрик 3 0
Вашингтон Тейлор 3 0
Хакенсон Люк 3 0
Банбери Тил 2 0
David Romney 2 0
Зубак Итан 2 0
Махер Джек 2 0
Мур Шакелл 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 10 2
Карраскилья Адальберто 9 1
Серен Дарвин 7 1
Вера Матиас 7 1
Дорси Гриффин 7 0
Лундквист Адам 5 1
Стирс Дэниэл 5 0
Родригес Мемо 5 0
Пико Фабрис 5 0
Кинтеро Дарвин 4 0
Паркер Тим 4 0
Эррера Эктор 3 0
Зе Карлос 3 0
Roberto Avila 3 0
Thorleif Ulfarsson 3 0
Кларк Стив 2 0
Carlos Ferreira III 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Micael 1 0
Бэрд Кори 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
20
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
1
3%
3
15%
1-15
7
23%
3
15%
16-30
6
20%
3
15%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
6
20%
3
15%
61-75
6
20%
4
20%
76-90

Пропущено

21
33
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
0
0%
2
6%
1-15
5
24%
3
9%
16-30
4
19%
7
21%
31-45
4
19%
10
30%
46-60
4
19%
2
6%
61-75
4
19%
9
27%
76-90

Забито

21
24
13 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
5
24%
4
17%
1-15
6
29%
3
13%
16-30
2
10%
5
21%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
1
5%
6
25%
76-90

Пропущено

20
18
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
1
5%
2
11%
1-15
4
20%
6
33%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
4
20%
5
28%
61-75
6
30%
2
11%
76-90

Забито

51
44
27 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 16
4 Не забивали 8
6
12%
7
16%
1-15
13
25%
6
14%
16-30
8
16%
8
18%
31-45
8
16%
7
16%
46-60
9
18%
6
14%
61-75
7
14%
10
23%
76-90

Пропущено

41
51
14 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 27
1
2%
4
8%
1-15
9
22%
9
18%
16-30
4
10%
10
20%
31-45
9
22%
10
20%
46-60
8
20%
7
14%
61-75
10
24%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Остин - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Нэшвилл - Остин 3:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1
Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Даллас 4:0 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Нэшвилл - Торонто 3:4 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 33 18 10 5 68 - 26 64
2. Клёб де Фут Монреаль 33 19 5 9 60 - 49 62
3. Нью-Йорк Сити 33 15 7 11 55 - 40 52
4. Нью-Йорк Ред Буллз 33 14 8 11 48 - 41 50
5. Цинциннати 33 11 13 9 59 - 54 46
6. Орландо Сити 32 13 6 13 41 - 48 45
7. Коламбус Кру 31 10 15 6 43 - 35 45
8. Интер Майами 32 13 6 13 42 - 52 45
9. Шарлотт 32 13 2 17 42 - 48 41
10. Нью-Инглэнд Революшн 33 10 11 12 46 - 49 41
11. Атланта Юнайтед 33 10 10 13 47 - 52 40
12. Чикаго Файр 33 10 8 15 38 - 47 38
13. Торонто 33 9 7 17 49 - 62 34
14. Ди Си Юнайтед 33 7 6 20 34 - 66 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 32 20 4 8 64 - 37 64
2. Остин 33 16 7 10 64 - 48 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Лос-Анджелес Гэлакси 33 13 8 12 55 - 50 47
5. Нэшвилл 33 12 11 10 51 - 41 47
6. Портленд Тимберс 33 11 13 9 52 - 50 46
7. Миннесота Юнайтед 33 13 6 14 46 - 51 45
8. Реал Солт-Лейк 33 11 11 11 40 - 44 44
9. Ванкувер Уайткэпс 33 12 7 14 40 - 55 43
10. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
11. Сиэтл Саундерс 33 12 4 17 45 - 44 40
12. Спортинг Канзас-Сити 33 11 7 15 41 - 52 40
13. Хьюстон Динамо 33 10 6 17 42 - 53 36
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 33 8 10 15 50 - 67 34

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 17 10 4 3 37 - 19 34
3. Шарлотт 16 10 0 6 26 - 14 30
4. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
7. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
8. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
9. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
10. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 17 10 3 4 25 - 20 33
4. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
5. Портленд Тимберс 17 8 6 3 28 - 19 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
9. Спортинг Канзас-Сити 17 9 2 6 25 - 17 29
10. Лос-Анджелес Гэлакси 17 8 4 5 35 - 25 28
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 7 6 4 31 - 27 27
12. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
13. Нэшвилл 17 6 6 5 30 - 21 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 16 5 6 5 17 - 21 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
10. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 17 8 2 7 23 - 26 26
2. Лос-Анджелес 16 7 2 7 25 - 23 23
3. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
4. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
5. Миннесота Юнайтед 17 6 1 10 21 - 31 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 17 3 6 8 16 - 30 15
9. Хьюстон Динамо 17 4 1 12 19 - 34 13
10. Сиэтл Саундерс 17 3 2 12 18 - 27 11
11. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 17 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хьюстон Динамо Хадебе Тинейдж 2 10
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      48'
      Хадебе Тинейдж получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Карлос Феррейра бьет в цель!
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Карлос Феррейра из команды Хьюстон Динамо забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Нэшвилл 1:2 Хьюстон Динамо онлайн

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