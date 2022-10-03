Тур: 1. Стадион: Geodis Park.
1:2
Конец матча
0'
0:1
30' ПенальтиCarlos Ferreira III
0:2
39' ГолCarlos Ferreira III
48' Желтая карточкаХадебе Тинейдж
90' Желтая карточкаБанбери Тил
90' Вторая желтая карточкаХадебе Тинейдж
1:2
90' ГолЦиммерман Уолкер
90'+9
Ход матча
30'
39'
48'
90'
90'
90'
18
Мур
Шакелл
54
Дэвис
Шон
II
10
Мукхтар
Хани
12
Кларк
Стив
22
Вера
Матиас
11
Бэрд
Кори
10
Пико
Фабрис
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакеллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Зе КарлосЗащитник
-
13 Бартлоу ИтанЗащитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kenny Bundy
История личных встреч
Нэшвилл
Хьюстон Динамо
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|23 (6)
|0.7
|Сапонг Чарльз
|5
|0.15
|Циммерман Уолкер
|4
|0.12
|Банбери Тил
|4
|0.12
|David Romney
|3
|0.09
|Леаль Рэндэлл
|2 (1)
|0.06
|Мьюл Алекс
|2
|0.06
|Шаффельбург Джейкоб
|2
|0.06
|Махер Джек
|2
|0.06
|Ловитц Дэниел
|1
|0.03
|Годой Анибал
|1
|0.03
|Дэвис Шон II
|1
|0.03
|Ake Arnaud Loba
|1
|0.03
|Хакенсон Люк
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Уиллис Джо
|0
|0
|Мур Шакелл
|0
|0
|Зубак Итан
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Ferreira III
|12 (2)
|0.36
|Кинтеро Дарвин
|8 (1)
|0.24
|Пико Фабрис
|7 (2)
|0.21
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.06
|Бэрд Кори
|2
|0.06
|Стирс Дэниэл
|2
|0.06
|Пашер Тайлер
|2
|0.06
|Thorleif Ulfarsson
|2
|0.06
|Хадебе Тинейдж
|2
|0.06
|Thor Ulfarsson
|2
|0.06
|Дорси Гриффин
|1
|0.03
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Эррера Эктор
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Джункуа Сэм
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьюл Алекс
|8
|0
|Циммерман Уолкер
|6
|1
|Леаль Рэндэлл
|7
|0
|Ловитц Дэниел
|6
|0
|Годой Анибал
|5
|0
|Маккарти Дакс
|3
|1
|Сапонг Чарльз
|4
|0
|Мукхтар Хани
|4
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Дэвис Шон II
|4
|0
|Миллер Эрик
|3
|0
|Вашингтон Тейлор
|3
|0
|Хакенсон Люк
|3
|0
|Банбери Тил
|2
|0
|David Romney
|2
|0
|Зубак Итан
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Мур Шакелл
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|10
|2
|Карраскилья Адальберто
|9
|1
|Серен Дарвин
|7
|1
|Вера Матиас
|7
|1
|Дорси Гриффин
|7
|0
|Лундквист Адам
|5
|1
|Стирс Дэниэл
|5
|0
|Родригес Мемо
|5
|0
|Пико Фабрис
|5
|0
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Паркер Тим
|4
|0
|Эррера Эктор
|3
|0
|Зе Карлос
|3
|0
|Roberto Avila
|3
|0
|Thorleif Ulfarsson
|3
|0
|Кларк Стив
|2
|0
|Carlos Ferreira III
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Micael
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
20
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
1
3%
3
15%
1-15
7
23%
3
15%
16-30
6
20%
3
15%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
6
20%
3
15%
61-75
6
20%
4
20%
76-90
Пропущено
21
33
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
0
0%
2
6%
1-15
5
24%
3
9%
16-30
4
19%
7
21%
31-45
4
19%
10
30%
46-60
4
19%
2
6%
61-75
4
19%
9
27%
76-90
Забито
21
24
13 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
5
24%
4
17%
1-15
6
29%
3
13%
16-30
2
10%
5
21%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
1
5%
6
25%
76-90
Пропущено
20
18
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
1
5%
2
11%
1-15
4
20%
6
33%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
4
20%
5
28%
61-75
6
30%
2
11%
76-90
Забито
51
44
27 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 16
4 Не забивали 8
6
12%
7
16%
1-15
13
25%
6
14%
16-30
8
16%
8
18%
31-45
8
16%
7
16%
46-60
9
18%
6
14%
61-75
7
14%
10
23%
76-90
Пропущено
41
51
14 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 27
1
2%
4
8%
1-15
9
22%
9
18%
16-30
4
10%
10
20%
31-45
9
22%
10
20%
46-60
8
20%
7
14%
61-75
10
24%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Остин - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Нэшвилл - Остин 3:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1
Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Даллас 4:0 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Нэшвилл - Торонто 3:4 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|33
|18
|10
|5
|68 - 26
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|33
|19
|5
|9
|60 - 49
|62
|3.
|Нью-Йорк Сити
|33
|15
|7
|11
|55 - 40
|52
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|14
|8
|11
|48 - 41
|50
|5.
|Цинциннати
|33
|11
|13
|9
|59 - 54
|46
|6.
|Орландо Сити
|32
|13
|6
|13
|41 - 48
|45
|7.
|Коламбус Кру
|31
|10
|15
|6
|43 - 35
|45
|8.
|Интер Майами
|32
|13
|6
|13
|42 - 52
|45
|9.
|Шарлотт
|32
|13
|2
|17
|42 - 48
|41
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|10
|11
|12
|46 - 49
|41
|11.
|Атланта Юнайтед
|33
|10
|10
|13
|47 - 52
|40
|12.
|Чикаго Файр
|33
|10
|8
|15
|38 - 47
|38
|13.
|Торонто
|33
|9
|7
|17
|49 - 62
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|33
|7
|6
|20
|34 - 66
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|32
|20
|4
|8
|64 - 37
|64
|2.
|Остин
|33
|16
|7
|10
|64 - 48
|55
|3.
|Даллас
|33
|13
|11
|9
|46 - 36
|50
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|13
|8
|12
|55 - 50
|47
|5.
|Нэшвилл
|33
|12
|11
|10
|51 - 41
|47
|6.
|Портленд Тимберс
|33
|11
|13
|9
|52 - 50
|46
|7.
|Миннесота Юнайтед
|33
|13
|6
|14
|46 - 51
|45
|8.
|Реал Солт-Лейк
|33
|11
|11
|11
|40 - 44
|44
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|12
|7
|14
|40 - 55
|43
|10.
|Колорадо Рэпидс
|33
|11
|9
|13
|45 - 56
|42
|11.
|Сиэтл Саундерс
|33
|12
|4
|17
|45 - 44
|40
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|11
|7
|15
|41 - 52
|40
|13.
|Хьюстон Динамо
|33
|10
|6
|17
|42 - 53
|36
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|33
|8
|10
|15
|50 - 67
|34
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|17
|10
|4
|3
|37 - 19
|34
|3.
|Шарлотт
|16
|10
|0
|6
|26 - 14
|30
|4.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|7.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|9.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|10.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|10
|3
|4
|25 - 20
|33
|4.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|5.
|Портленд Тимберс
|17
|8
|6
|3
|28 - 19
|30
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|9
|2
|6
|25 - 17
|29
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|7
|6
|4
|31 - 27
|27
|12.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|13.
|Нэшвилл
|17
|6
|6
|5
|30 - 21
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|16
|5
|7
|4
|22 - 27
|22
|5.
|Орландо Сити
|16
|5
|6
|5
|17 - 21
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|11.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|17
|8
|2
|7
|23 - 26
|26
|2.
|Лос-Анджелес
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|3.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|4.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|21 - 31
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|17
|4
|1
|12
|19 - 34
|13
|10.
|Сиэтл Саундерс
|17
|3
|2
|12
|18 - 27
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|17 (5)
|Хьюстон Динамо
|Хадебе Тинейдж
|2 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10